Откройте для себя мифы и легенды Горно-Алтайска с нашими турми

Найдено 3 тура в категории «Мифы и легенды» в Горно-Алтайске, цены от 49 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
9 отзывов
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
Завтра в 08:00
23 июня в 08:00
7000059 500 за человека
Легенды Алтая. Фототур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Легенды Алтая. Фототур
Начало: Новосибирск, Горно-Алтайск
12 сен в 10:00
73 000 за человека
Легенды осеннего Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды осеннего Алтая
Начало: с. Манжерок
9 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 49 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Легенды Алтая. Фототур
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Легенды Алтая. Фототур
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Н
    Надежда
    3 сентября 2023
    Легенды осеннего Алтая
    Добрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастной группы из Пермского края.
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    за пять дней мы познакомились с уникальными природными, историческими объектами. Радует сервис проживания и питания. Повезло с гидом. Интеллигентный, эрудированный, терпеливый и внимательный, Алексей любит свой край и передал это чувство всем участникам нашей поездки.

    Добрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастнойДобрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастнойДобрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастнойДобрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастнойДобрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастной
  • А
    Александр
    30 августа 2023
    Легенды осеннего Алтая
    Все организовано на высоком уровне. На все мои вопросы я получил ответы перед туром. Никаких задержек на местах.
  • П
    Полина
    26 сентября 2022
    Алтай по максимуму: природа, история, загадки
    Я в восторге от Алтая и путешествия в целом. За неделю столько ярких впечатлений, мест. Тур очень подходит для тех
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    кто хочет отвлечься, переключиться, проветриться. Много дороги и потрясающих видом. Тур не простой и всем наверное не подойдет. Кто готов к небольшим физическим трудностям и некоторым бытовым не удобствам, то самое оно! Советую. Отдельная благодарность Игорю хорошему водителя (это особенно важно на Алтайских дорогах), гиду, организатору, повару, рассказчику.

    Я в восторге от Алтая и путешествия в целом. За неделю столько ярких впечатлений, мест. ТурЯ в восторге от Алтая и путешествия в целом. За неделю столько ярких впечатлений, мест. Тур
  • С
    Сергей
    12 сентября 2022
    Алтай по максимуму: природа, история, загадки
    Все на отлично!
  • С
    Светлана
    30 августа 2022
    Алтай по максимуму: природа, история, загадки
    Алтай красивейший и разнообразный край. Он не может не понравиться. Мы были на Алтае впервые и основной целью было первое
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    знакомство с ним для дальнейшего более глубокого изучения. И действительно программа тура очень насыщена и позволяет увидеть разный Алтай. Озера, реки, перевалы, пещеры. водопады и, конечно, горы. Виды завораживают, невозможно остаться равнодушным и не влюбиться в этот удивительный край. Тем не менее, тур в моем представлении должен знакомить не только с красотами, но также и с историей, обычаями, духовными аспектами Алтая, Никакой информации на этот счет мы не получили, что испортило впечатление о самом туре и компании его предоставляющей. Желающим побольше узнать, а не только увидеть данный тур не посоветую.

  • К
    Константин
    14 сентября 2021
    Легенды Алтая. Фототур
    Алтай, не оставит Вас равнодушным, Вы вернетесь другим человеком, плато Ештыкель навсегда останется в Вашей памяти

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Мифы и легенды»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 тура от 49 000 до 73 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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