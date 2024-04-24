читать дальше

знакомство с ним для дальнейшего более глубокого изучения. И действительно программа тура очень насыщена и позволяет увидеть разный Алтай. Озера, реки, перевалы, пещеры. водопады и, конечно, горы. Виды завораживают, невозможно остаться равнодушным и не влюбиться в этот удивительный край. Тем не менее, тур в моем представлении должен знакомить не только с красотами, но также и с историей, обычаями, духовными аспектами Алтая, Никакой информации на этот счет мы не получили, что испортило впечатление о самом туре и компании его предоставляющей. Желающим побольше узнать, а не только увидеть данный тур не посоветую.