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Авторский тур
7 дней
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
Завтра в 08:00
23 июня в 08:00
7000059 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Легенды Алтая. Фототур
Начало: Новосибирск, Горно-Алтайск
12 сен в 10:00
73 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды осеннего Алтая
Начало: с. Манжерок
9 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 49 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ННадежда3 сентября 2023Добрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастной группы из Пермского края.
- ААлександр30 августа 2023Все организовано на высоком уровне. На все мои вопросы я получил ответы перед туром. Никаких задержек на местах.
- ППолина26 сентября 2022Я в восторге от Алтая и путешествия в целом. За неделю столько ярких впечатлений, мест. Тур очень подходит для тех
- ССергей12 сентября 2022Все на отлично!
- ССветлана30 августа 2022Алтай красивейший и разнообразный край. Он не может не понравиться. Мы были на Алтае впервые и основной целью было первое
- ККонстантин14 сентября 2021Алтай, не оставит Вас равнодушным, Вы вернетесь другим человеком, плато Ештыкель навсегда останется в Вашей памяти
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Мифы и легенды»
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