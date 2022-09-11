Лето на Алтае. Семейное путешествие

Пять дней вдали от суеты, домашнего быта

5
3 отзыва
Пять дней вдали от суеты, домашнего быта, работы и ежедневных забот помогут расслабиться, увидеть новые дали и ощутить легкость свободы, испытать радость от активного отдыха, стать ближе с родными, показать новый, еще неизведанный мир своим детям и понять, что возможно всё.
Лето на Алтае. Семейное путешествие
Лето на Алтае. Семейное путешествие
Лето на Алтае. Семейное путешествие
Лето на Алтае. Семейное путешествие
Лето на Алтае. Семейное путешествие
Лето на Алтае. Семейное путешествие
Лето на Алтае. Семейное путешествие
Лето на Алтае. Семейное путешествие
Лето на Алтае. Семейное путешествие
Лето на Алтае. Семейное путешествие
Лето на Алтае. Семейное путешествие
Лето на Алтае. Семейное путешествие
Лето на Алтае. Семейное путешествие
Лето на Алтае. Семейное путешествие
Лето на Алтае. Семейное путешествие
Лето на Алтае. Семейное путешествие
Лето на Алтае. Семейное путешествие
Ближайшие даты:
5
июл

Что вас ожидает 🤩

Роскошные виды из NEO Юрты
Роскошные виды из NEO Юрты
Насладимся днем отдыха в волшебной долине купольных домов
"Лохматая ферма"
"Лохматая ферма"
По желанию познакомим своих детей с дружелюбными обитателями Лохматой фермы
Чудесный мир мастеров Алтая
Чудесный мир мастеров Алтая
Ощутим себя мастером и творцом селения Аскат и прикоснемся к традициям Алтая
С ветерком по Алтаю
С ветерком по Алтаю
По желанию покатаемся на квадроциклах или лошадях по зеленым лугам Алтая, а также на моторафтах по реке Катунь
Прекрасный Камышлинский водопад
Прекрасный Камышлинский водопад
В сказочных в лесных долинах отыщем Камышлинский водопад
Древние Тавдинские пещеры
Древние Тавдинские пещеры
Нас ждет обширная экскурсия на 4 часа с элементами спелеологии

Программа тура по дням

1 день

Горно-Алтайск - Чемал - остров Патмос - ГЭС

Встреча Группы в 9:00 в аэропорту Горно-Алтайска.

Наше путешествие начнется по легендарному Чуйскому тракту, который занесен в список десяти самых красивых дорог мира.

По пути нас ждут красивые пейзажи горных холмов, впечатляющая река Катунь, хвойные леса.

Заселение и размещение в поселке Чемал.

Новая база отдыха, открыта в 2021 году.

Она расположена в живописном уголке поселка, на берегу бирюзовой реки Катунь с видами на горный массив.

На территории базы есть бассейн, детская площадка, спортивные тренажеры, качели, гамаки, мангальная зона.

Обед в кафе.

После обеда прогулка к живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС.

Мы прогуляемся по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове прямо посреди горной реки.

Свое название остров Патмос на Катуни получил в честь одноименного греческого острова, где когда-то молился святой апостол Иоанн Богослов.

Далее, идем по козьей тропе к старейшей в России ГЭС 30-ых годов.

Горное ущелье, в котором протекает Катунь на этом участке само по себе очень живописно, поэтому такая прогулка стоит того, чтобы ее совершить.

Счастливые, довольные и приятно уставшие, мы возвращаемся на базу.

Совместный ужин на территории базы, вечер знакомств.

Авто: 200 км, пешком не более 6 км.

Горно-Алтайск - Чемал - остров Патмос - ГЭСГорно-Алтайск - Чемал - остров Патмос - ГЭСГорно-Алтайск - Чемал - остров Патмос - ГЭСГорно-Алтайск - Чемал - остров Патмос - ГЭС
2 день

Чемал - Че-Чкыш. Долина горных духов - Сердце дракона

Завтрак на базе.

Утром нас ждет экскурсия в Ущелье горных духов – культовое место алтайцев, названное настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение.

В ущелье мы найдем ручей здоровья, писаницу наскальной живописи, каскадный водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь и остров.

Обедаем в кафе.

По пути заедем в место Баатыр-Таш, где среди гор застрял большой и необычный камень круглой формы.

Он зажат между двух огромных скал, не достающий до дна.

Камень загораживает вход в узкий коридор скал, и чтобы туда пройти, придется пролезть под валуном.

У этой мини-достопримечательности много названий: Арья, Сердце дракона, Сухой водопад, Висячий камень.

Желающие могут прогуляться по подвесной горной тропе (Виа фератта), оплачивается отдельно.

Прогулка совершается в страховочном снаряжении.

Работает сезонно, при хорошей погоде.

Возвращение на базу, совместный ужин, настольные игры.

Авто: 35 км, пешком не более 6 км.

Чемал - Че-Чкыш. Долина горных духов - Сердце драконаЧемал - Че-Чкыш. Долина горных духов - Сердце драконаЧемал - Че-Чкыш. Долина горных духов - Сердце драконаЧемал - Че-Чкыш. Долина горных духов - Сердце дракона
3 день

Чемал - Анос - отель Вдох - Лохматая ферма / конные прогулки

Завтрак на базе в Чемале, сбор, переезд в пос. Анос.

Сегодня нас ждет сказочная долина и уютное размещение в виде традиционного алтайского жилища с современным оснащением и панорамными окнами.

Из NEO Юрты открывается роскошный вид на горы Алтая, а рядом с каждым домиком есть отдельная терраса с BBQ и местом для отдыха.

Мы предлагаем провести этот день на свое усмотрение:

1. Есть вариант посетить «Лохматую ферму» и посмотреть различных птиц и животных: павлины, австралийский страус, утки голубой фаворит, цесарки, кролики, верблюд, маралы, яки, нубийские козочки, лисы, песцы, чернобурки, еноты и многие другие. Общение с птицами без границ. (оплачивается отдельно).

2. Музей «Форт Куюм» – единственная в России точная полномасштабная реконструкция русского деревянного пограничного острога XVIII века. Такие крепости возводили отряды казаков–первопроходцев, продвигаясь вглубь приграничных степей и горных районов Южной Сибири (оплачивается отдельно).

3. Конные прогулки или экскурсии на квадроциклах (оплачивается отдельно).

4. Просто уединиться в тишине, прогуляться по окрестностям, ощутить приятные запахи чистой природы, услышать мощь горной реки, поймать свой дзен в окружении горных хребтов, сделать красивые фото, насладиться моментами. На территории отеля есть уютное кафе с открытой террасой и широкий ассортимент местных блюд.

Обед и ужин оплачивается самостоятельно.

Ночь в купольных домах.

Авто: 23 км, досуг на выбор.

Чемал - Анос - отель Вдох - Лохматая ферма / конные прогулкиЧемал - Анос - отель Вдох - Лохматая ферма / конные прогулкиЧемал - Анос - отель Вдох - Лохматая ферма / конные прогулкиЧемал - Анос - отель Вдох - Лохматая ферма / конные прогулкиЧемал - Анос - отель Вдох - Лохматая ферма / конные прогулки
4 день

Анос - поселок мастеров Аскат - Камышлинский водопад - с. Барангол

После завтрака в Аносе мы отправимся в п. Аскат.

Село небольшое, около ста семей постоянных жителей.

В нем живут художники, умельцы по работе с глиной, керамикой, деревом и металлом, которые создают невероятные по красоте картины и поделки.

Вы попадете в чудесный мир этих мастеров и познакомитесь с их творчеством.

Нас ждет увлекательный тематический мастер-класс, который вернет вас в беззаботное детство и разбудит вашу фантазию и творческий потенциал.

Для всех желающих будет возможность посмотреть и купить работы мастеров и умельцев на поляне мастеров, в музее-усадьбе Головань, в центре русской культуры или в Льняной лавке, сувенирной лавке «Бай Терек”, которые находятся в самом селе.

Тут и бубны, расписанные Николаем Чепоковым (Таракаем), и разнообразные акарины, ковры, кованые изделия и многое другое.

В основном эти неповторимые изделия ручной работы, плод фантазии мастера.

Обед в кафе, переезд к водопаду.

Камышлинский водопад – это один из самых популярных и посещаемых природных объектов в низовьях Катуни.

Прогулка от моста до Камышлинского водопада займет около 30-40 минут.

Вдоль дороги поставлены лавочки для отдыха.

Ходят и пожилые и маленькие дети.

Надо учитывать, что тропа лесная и для прогулки нужна обувь на низкой подошве.

После водопада вода реки Камышла делает несколько изгибов и впадает в Катунь.

По мостику можно перейти реку и попасть на большую поляну.

Здесь есть кафе, сувениры, аттракционы.

По желанию можно прокатиться с ветерком на моторафте!

Рафт сделает несколько впечатляющих кругов по Катуни около старта, затем пойдет вверх по течению реки (отдельная оплата).

Совместный ужин на базе.

Ночь в селе Барангол.

Авто: 5 км+23 км, пешком до 5 км.

Анос - поселок мастеров Аскат - Камышлинский водопад - с. БаранголАнос - поселок мастеров Аскат - Камышлинский водопад - с. БаранголАнос - поселок мастеров Аскат - Камышлинский водопад - с. Барангол
5 день

с. Барангол - Тавдинские пещеры - Горно-Алтайск

Завтрак на базе.

Переезд к пещерам.

Наша программа включает обширную экскурсию на 4 часа с элементами спелеологии.

Мы пройдем провал, пещеры Глиняную, Ноздри Дракона, Ухо Дракона, Семь Тупиков, колодец сквозной, смотровую площадку и тоннель Мраморный.

Весь пещерный комплекс в Тавдинском карстовом массиве насчитывает несколько десятков пещер.

Пещеры являются Памятником природы Алтайского района Алтайского края.

Наиболее посещаемая – Большая Тавдинская пещера.

Протяженность ходов пещеры составляет более 200 метров.

К пещере будем подниматься по лестнице.

Тавдинские пещеры известны тем, что в разные времена они служили жильем для человека.

При раскопках в них были обнаружены предметы гончарного производства и другие археологические находки, датируемые ранним железным и бронзовым веками.

В начале 19 века здесь жили староверы – «скрытники».

С пещерами связаны легенды о кладах, рассказы о спрятанном колчаковском золоте.

В 70-е годы сюда нередко наведывались кладоискатели.

Окончание программы тура после 18:00.

Возвращение в Горно-Алтайск, билеты смотреть с запасом, желательно на рейсы после 22:00.

с. Барангол - Тавдинские пещеры - Горно-Алтайскс. Барангол - Тавдинские пещеры - Горно-Алтайскс. Барангол - Тавдинские пещеры - Горно-Алтайск

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах по маршруту.

Стоимость тура для взрослого – 39 000 рублей;
Для детей до 12 лет – 36 000 рублей;
Для детей до 7 лет – 33 000 рублей.

Одноместное размещение не предусмотрено.

Варианты проживания

Турбазы по маршруту

4 ночи

в Чемале – 2,3,4-х местное размещение в гостевом доме / на турбазе – 2 ночи;

в Аносе – 2,3,4-х местное размещение в купольных домах, НЕО-юртах –1 ночь;

в Баронголе – 2,3,4-х местное размещение в в гостевом доме / на турбазе –1 ночь.

Удобства в номерах во всех местах размещения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Горно-Алтайск – Чемал – Анос – Аскат –Барангол – Горно-Алтайск
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание (4 завтрака на базах, 3 ужина на базах)
  • Сопровождение гидом
  • Билеты на платные мосты
  • Билеты в пещеру с расширенной экскурсией (4 часа)
  • Ремесленный мастер–класс в пос. Аскат
  • Сувенир от компании
Что не входит
  • Авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
  • 4 обеда в кафе, 1 обед и 1 ужин в отеле Вдох
  • Экскурсии, не предусмотренные программой (аквапарк, конные, квадро, рафт, детские)чаевые гиду
  • Виа фератта – от 1 000 руб.
  • Экскурсия на «Лохматую ферму»:
  • Взрослый билет – 250 руб.
  • Детский – 150 руб.
  • Еда для животных – 100 руб.
  • Музей «Форт Куюм»:
  • Взрослый билет – 200 руб.
  • Конные прогулки или экскурсии на квадроциклах – от 3000 руб.
  • Моторафты – от 500 руб
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
11 сен 2022
Организовано комфортное проживание, отличное питание. Сопровождала нас по Дагестану Валида, отличный гид.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
К
30 авг 2022
Операторы всегда на связи, отвечают на все-все вопросы и помогают:)
И
5 авг 2022
Что касается организации тура - за время тура у нас не было никаких накладок, все чётко, понятно и организованно. Спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!
Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)

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