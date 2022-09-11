Встреча Группы в 9:00 в аэропорту Горно-Алтайска.
Наше путешествие начнется по легендарному Чуйскому тракту, который занесен в список десяти самых красивых дорог мира.
По пути нас ждут красивые пейзажи горных холмов, впечатляющая река Катунь, хвойные леса.
Заселение и размещение в поселке Чемал.
Новая база отдыха, открыта в 2021 году.
Она расположена в живописном уголке поселка, на берегу бирюзовой реки Катунь с видами на горный массив.
На территории базы есть бассейн, детская площадка, спортивные тренажеры, качели, гамаки, мангальная зона.
Обед в кафе.
После обеда прогулка к живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС.
Мы прогуляемся по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове прямо посреди горной реки.
Свое название остров Патмос на Катуни получил в честь одноименного греческого острова, где когда-то молился святой апостол Иоанн Богослов.
Далее, идем по козьей тропе к старейшей в России ГЭС 30-ых годов.
Горное ущелье, в котором протекает Катунь на этом участке само по себе очень живописно, поэтому такая прогулка стоит того, чтобы ее совершить.
Счастливые, довольные и приятно уставшие, мы возвращаемся на базу.
Совместный ужин на территории базы, вечер знакомств.
Авто: 200 км, пешком не более 6 км.
Завтрак на базе.
Утром нас ждет экскурсия в Ущелье горных духов – культовое место алтайцев, названное настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение.
В ущелье мы найдем ручей здоровья, писаницу наскальной живописи, каскадный водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь и остров.
Обедаем в кафе.
По пути заедем в место Баатыр-Таш, где среди гор застрял большой и необычный камень круглой формы.
Он зажат между двух огромных скал, не достающий до дна.
Камень загораживает вход в узкий коридор скал, и чтобы туда пройти, придется пролезть под валуном.
У этой мини-достопримечательности много названий: Арья, Сердце дракона, Сухой водопад, Висячий камень.
Желающие могут прогуляться по подвесной горной тропе (Виа фератта), оплачивается отдельно.
Прогулка совершается в страховочном снаряжении.
Работает сезонно, при хорошей погоде.
Возвращение на базу, совместный ужин, настольные игры.
Авто: 35 км, пешком не более 6 км.
Завтрак на базе в Чемале, сбор, переезд в пос. Анос.
Сегодня нас ждет сказочная долина и уютное размещение в виде традиционного алтайского жилища с современным оснащением и панорамными окнами.
Из NEO Юрты открывается роскошный вид на горы Алтая, а рядом с каждым домиком есть отдельная терраса с BBQ и местом для отдыха.
Мы предлагаем провести этот день на свое усмотрение:
1. Есть вариант посетить «Лохматую ферму» и посмотреть различных птиц и животных: павлины, австралийский страус, утки голубой фаворит, цесарки, кролики, верблюд, маралы, яки, нубийские козочки, лисы, песцы, чернобурки, еноты и многие другие. Общение с птицами без границ. (оплачивается отдельно).
2. Музей «Форт Куюм» – единственная в России точная полномасштабная реконструкция русского деревянного пограничного острога XVIII века. Такие крепости возводили отряды казаков–первопроходцев, продвигаясь вглубь приграничных степей и горных районов Южной Сибири (оплачивается отдельно).
3. Конные прогулки или экскурсии на квадроциклах (оплачивается отдельно).
4. Просто уединиться в тишине, прогуляться по окрестностям, ощутить приятные запахи чистой природы, услышать мощь горной реки, поймать свой дзен в окружении горных хребтов, сделать красивые фото, насладиться моментами. На территории отеля есть уютное кафе с открытой террасой и широкий ассортимент местных блюд.
Обед и ужин оплачивается самостоятельно.
Ночь в купольных домах.
Авто: 23 км, досуг на выбор.
После завтрака в Аносе мы отправимся в п. Аскат.
Село небольшое, около ста семей постоянных жителей.
В нем живут художники, умельцы по работе с глиной, керамикой, деревом и металлом, которые создают невероятные по красоте картины и поделки.
Вы попадете в чудесный мир этих мастеров и познакомитесь с их творчеством.
Нас ждет увлекательный тематический мастер-класс, который вернет вас в беззаботное детство и разбудит вашу фантазию и творческий потенциал.
Для всех желающих будет возможность посмотреть и купить работы мастеров и умельцев на поляне мастеров, в музее-усадьбе Головань, в центре русской культуры или в Льняной лавке, сувенирной лавке «Бай Терек”, которые находятся в самом селе.
Тут и бубны, расписанные Николаем Чепоковым (Таракаем), и разнообразные акарины, ковры, кованые изделия и многое другое.
В основном эти неповторимые изделия ручной работы, плод фантазии мастера.
Обед в кафе, переезд к водопаду.
Камышлинский водопад – это один из самых популярных и посещаемых природных объектов в низовьях Катуни.
Прогулка от моста до Камышлинского водопада займет около 30-40 минут.
Вдоль дороги поставлены лавочки для отдыха.
Ходят и пожилые и маленькие дети.
Надо учитывать, что тропа лесная и для прогулки нужна обувь на низкой подошве.
После водопада вода реки Камышла делает несколько изгибов и впадает в Катунь.
По мостику можно перейти реку и попасть на большую поляну.
Здесь есть кафе, сувениры, аттракционы.
По желанию можно прокатиться с ветерком на моторафте!
Рафт сделает несколько впечатляющих кругов по Катуни около старта, затем пойдет вверх по течению реки (отдельная оплата).
Совместный ужин на базе.
Ночь в селе Барангол.
Авто: 5 км+23 км, пешком до 5 км.
Завтрак на базе.
Переезд к пещерам.
Наша программа включает обширную экскурсию на 4 часа с элементами спелеологии.
Мы пройдем провал, пещеры Глиняную, Ноздри Дракона, Ухо Дракона, Семь Тупиков, колодец сквозной, смотровую площадку и тоннель Мраморный.
Весь пещерный комплекс в Тавдинском карстовом массиве насчитывает несколько десятков пещер.
Пещеры являются Памятником природы Алтайского района Алтайского края.
Наиболее посещаемая – Большая Тавдинская пещера.
Протяженность ходов пещеры составляет более 200 метров.
К пещере будем подниматься по лестнице.
Тавдинские пещеры известны тем, что в разные времена они служили жильем для человека.
При раскопках в них были обнаружены предметы гончарного производства и другие археологические находки, датируемые ранним железным и бронзовым веками.
В начале 19 века здесь жили староверы – «скрытники».
С пещерами связаны легенды о кладах, рассказы о спрятанном колчаковском золоте.
В 70-е годы сюда нередко наведывались кладоискатели.
Окончание программы тура после 18:00.
Возвращение в Горно-Алтайск, билеты смотреть с запасом, желательно на рейсы после 22:00.
Тур предусматривает проживание на турбазах по маршруту.
Стоимость тура для взрослого – 39 000 рублей;
Для детей до 12 лет – 36 000 рублей;
Для детей до 7 лет – 33 000 рублей.
Одноместное размещение не предусмотрено.
в Чемале – 2,3,4-х местное размещение в гостевом доме / на турбазе – 2 ночи;
в Аносе – 2,3,4-х местное размещение в купольных домах, НЕО-юртах –1 ночь;
в Баронголе – 2,3,4-х местное размещение в в гостевом доме / на турбазе –1 ночь.
Удобства в номерах во всех местах размещения.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».