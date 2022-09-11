4 день

Анос - поселок мастеров Аскат - Камышлинский водопад - с. Барангол

После завтрака в Аносе мы отправимся в п. Аскат.

Село небольшое, около ста семей постоянных жителей.

В нем живут художники, умельцы по работе с глиной, керамикой, деревом и металлом, которые создают невероятные по красоте картины и поделки.

Вы попадете в чудесный мир этих мастеров и познакомитесь с их творчеством.

Нас ждет увлекательный тематический мастер-класс, который вернет вас в беззаботное детство и разбудит вашу фантазию и творческий потенциал.

Для всех желающих будет возможность посмотреть и купить работы мастеров и умельцев на поляне мастеров, в музее-усадьбе Головань, в центре русской культуры или в Льняной лавке, сувенирной лавке «Бай Терек”, которые находятся в самом селе.

Тут и бубны, расписанные Николаем Чепоковым (Таракаем), и разнообразные акарины, ковры, кованые изделия и многое другое.

В основном эти неповторимые изделия ручной работы, плод фантазии мастера.

Обед в кафе, переезд к водопаду.

Камышлинский водопад – это один из самых популярных и посещаемых природных объектов в низовьях Катуни.

Прогулка от моста до Камышлинского водопада займет около 30-40 минут.

Вдоль дороги поставлены лавочки для отдыха.

Ходят и пожилые и маленькие дети.

Надо учитывать, что тропа лесная и для прогулки нужна обувь на низкой подошве.

После водопада вода реки Камышла делает несколько изгибов и впадает в Катунь.

По мостику можно перейти реку и попасть на большую поляну.

Здесь есть кафе, сувениры, аттракционы.

По желанию можно прокатиться с ветерком на моторафте!

Рафт сделает несколько впечатляющих кругов по Катуни около старта, затем пойдет вверх по течению реки (отдельная оплата).

Совместный ужин на базе.

Ночь в селе Барангол.

Авто: 5 км+23 км, пешком до 5 км.