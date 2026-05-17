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на экскурсию 🔥 проводник Матвей на Севере, выбрали экскурсию средней сложности на 2 часа, было и страшно и весело одновременно 🤭 кони спокойные, подготовленные, самое что понравилось именно отдаленность места, это не у дороги замучаные лошадки, а упитанные, ухоженные скакуны ❤️ попросили пробежать в конце, да пожалуйста, держитесь крепче 😍 весь инструктаж доступно донесен, никаких казусов не произошло, всегда подсказывали что делать, куда вести поводья. Моя мечта сбылась именно на Алтае ❤️ рекомендую именно эту экскурсию и данного организатора, мы до сих пор под впечатлением ❤️ нас даже пофотали, при чем сами проявили инициативу, отдельное спасибо, Матвей 🙏❤️