Индивидуальная
до 2 чел.
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Насладитесь конной прогулкой вдоль горной реки Семы. Безопасно и доступно для всех возрастов. Откройте для себя красоту природы в Горно-Алтайске
Начало: В районе села Черга Шебалинского района Республики...
«Из них 30 минут — знакомство с лошадьми и 1 час — прогулка верхом»
Завтра в 17:00
18 июл в 10:00
от 3500 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
Конная экскурсия на гору Чёртов палец
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
«Непосредственно сама экскурсия на лошадях 1,5 часа»
Расписание: По расписанию
22 июл в 14:30
29 июл в 14:30
5800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Конная прогулка и моторафтинг вблизи Горно-Алтайска
Отдохнуть на природе, полюбоваться Катунью, верхом пройти по лесу и предгорьям
«Вы научитесь взаимодействовать с лошадью и верхом пройдёте по лесным и горным тропам»
Завтра в 09:00
18 июл в 09:00
от 23 900 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Впервые ездил на лошади. Казалось, что будет сложно, но нет, инструктор всё понятно объяснил. Очень интересный опыт, понравилось!
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А
Это был мой первый опыт. Благодаря инструктора-Ольги я справился очень легко. В общем и целом прогулка мне понравилась 👍
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Я
Прекрасный инструктор, лошади - отдельное чудо!) Маршрут интересный, виды красивые. История про местных лошадей очень заинтересовала
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Д
Эта конная поездка стала невероятным небольшим приключением. Были с девушкой на конной прогулке в начале сентября. Первая половина прогулки была
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B
Очень понравилось Обязательно приедем еще
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А
Очень понравилась прогулка!!! Лошади были подобраны как специально под характеры людей)))) на лошадей смотреть приятно, все ухоженные чистые, упитанные, шерсть
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Спасибо огромное организаторам и заводчикам ❤️ Ольга встретила, приехали раньше назначенного времени, но нас не заставили ждать, и сразу снарядили
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А
Нам с мужем всё очень понравилось. Впервые катались на лошадях, поэтому решили взять 1-часовую конную прогулку. Инструктаж провели, всё понятно.
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К
Большое спасибо за прогулку! Впервые катались на лошадях, всё понравилось. Инструктуры вежливые, внимательные. Обязательно вернёмся и возьмём маршрут побольше. Шмелю и Салюту привет
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И
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Всего 17 отзывов в Горно-Алтайске в категории "Конные прогулки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Конные прогулки»
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Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 23 900. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Горно-Алтайске. Максимально сближение с природой Горно-Алтайска, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026