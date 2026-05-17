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Экскурсии на лошадях в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Горно-Алтайске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Конные прогулки
1 час
12 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Насладитесь конной прогулкой вдоль горной реки Семы. Безопасно и доступно для всех возрастов. Откройте для себя красоту природы в Горно-Алтайске
Начало: В районе села Черга Шебалинского района Республики...
«Из них 30 минут — знакомство с лошадьми и 1 час — прогулка верхом»
Завтра в 17:00
18 июл в 10:00
от 3500 ₽ за всё до 2 чел.
Конная экскурсия на гору Чёртов палец
Конные прогулки
4 часа
5 отзывов
Групповая
Конная экскурсия на гору Чёртов палец
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
«Непосредственно сама экскурсия на лошадях 1,5 часа»
Расписание: По расписанию
22 июл в 14:30
29 июл в 14:30
5800 ₽ за человека
Конная прогулка и моторафтинг вблизи Горно-Алтайска
На машине
Конные прогулки
Сплавы и рафтинг
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Конная прогулка и моторафтинг вблизи Горно-Алтайска
Отдохнуть на природе, полюбоваться Катунью, верхом пройти по лесу и предгорьям
«Вы научитесь взаимодействовать с лошадью и верхом пройдёте по лесным и горным тропам»
Завтра в 09:00
18 июл в 09:00
от 23 900 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Конная экскурсия на гору Чёртов палец
Впервые ездил на лошади. Казалось, что будет сложно, но нет, инструктор всё понятно объяснил. Очень интересный опыт, понравилось!
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А
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Это был мой первый опыт. Благодаря инструктора-Ольги я справился очень легко. В общем и целом прогулка мне понравилась 👍
Это был мой первый опыт. Благодаря инструктора-Ольги я справился очень легко. В общем и целом прогулка мне понравилась 👍
Это был мой первый опыт. Благодаря инструктора-Ольги я справился очень легко. В общем и целом прогулка мне понравилась 👍
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Я
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Прекрасный инструктор, лошади - отдельное чудо!) Маршрут интересный, виды красивые. История про местных лошадей очень заинтересовала
Прекрасный инструктор, лошади - отдельное чудо!) Маршрут интересный, виды красивые. История про местных лошадей очень заинтересовала
Прекрасный инструктор, лошади - отдельное чудо!) Маршрут интересный, виды красивые. История про местных лошадей очень заинтересовала
Прекрасный инструктор, лошади - отдельное чудо!) Маршрут интересный, виды красивые. История про местных лошадей очень заинтересовала
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Д
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Эта конная поездка стала невероятным небольшим приключением. Были с девушкой на конной прогулке в начале сентября. Первая половина прогулки была
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довольно расслабленной, проезжали мимо очень живописных мест. Кони были послушные, так что даже я, не имеющий опыта верховой езды, смог совладать, в начале нам подробно объяснили, как конем управлять. Во второй половине прогулки пошел дождь, но даже он не помешал, выдали дождевики. Большое спасибо Ольге, в следующую поездку на Алтай приедем еще раз на более длительную прогулку!

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B
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Очень понравилось Обязательно приедем еще
Очень понравилось Обязательно приедем еще
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А
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Очень понравилась прогулка!!! Лошади были подобраны как специально под характеры людей)))) на лошадей смотреть приятно, все ухоженные чистые, упитанные, шерсть
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блестит.
Маршрут интересный, машиной там не пройдешь! С погодой тоже повезло, хотя прогноз пугал дождем и грозой. На базе предоставляют резиновый сапоги, и дождевики по требованию.

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Анастасия
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Спасибо огромное организаторам и заводчикам ❤️ Ольга встретила, приехали раньше назначенного времени, но нас не заставили ждать, и сразу снарядили
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на экскурсию 🔥 проводник Матвей на Севере, выбрали экскурсию средней сложности на 2 часа, было и страшно и весело одновременно 🤭 кони спокойные, подготовленные, самое что понравилось именно отдаленность места, это не у дороги замучаные лошадки, а упитанные, ухоженные скакуны ❤️ попросили пробежать в конце, да пожалуйста, держитесь крепче 😍 весь инструктаж доступно донесен, никаких казусов не произошло, всегда подсказывали что делать, куда вести поводья. Моя мечта сбылась именно на Алтае ❤️ рекомендую именно эту экскурсию и данного организатора, мы до сих пор под впечатлением ❤️ нас даже пофотали, при чем сами проявили инициативу, отдельное спасибо, Матвей 🙏❤️

Спасибо огромное организаторам и заводчикам ❤️ Ольга встретила, приехали раньше назначенного времени, но нас не заставили
Спасибо огромное организаторам и заводчикам ❤️ Ольга встретила, приехали раньше назначенного времени, но нас не заставили
Спасибо огромное организаторам и заводчикам ❤️ Ольга встретила, приехали раньше назначенного времени, но нас не заставили
Спасибо огромное организаторам и заводчикам ❤️ Ольга встретила, приехали раньше назначенного времени, но нас не заставили
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А
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Нам с мужем всё очень понравилось. Впервые катались на лошадях, поэтому решили взять 1-часовую конную прогулку. Инструктаж провели, всё понятно.
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Локация очень красивая и плюс нам повезло с погодой. Лошади очень понравились, было бы у нас больше времени, обязательно прокатились бы еще, но уже на бОльшее кол-во часов. Всем рекомендуем👍🏻

Нам с мужем всё очень понравилось. Впервые катались на лошадях, поэтому решили взять 1-часовую конную прогулку.
Нам с мужем всё очень понравилось. Впервые катались на лошадях, поэтому решили взять 1-часовую конную прогулку.
Нам с мужем всё очень понравилось. Впервые катались на лошадях, поэтому решили взять 1-часовую конную прогулку.
Нам с мужем всё очень понравилось. Впервые катались на лошадях, поэтому решили взять 1-часовую конную прогулку.
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К
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Большое спасибо за прогулку! Впервые катались на лошадях, всё понравилось. Инструктуры вежливые, внимательные. Обязательно вернёмся и возьмём маршрут побольше. Шмелю и Салюту привет
Большое спасибо за прогулку! Впервые катались на лошадях, всё понравилось. Инструктуры вежливые, внимательные. Обязательно вернёмся и
Большое спасибо за прогулку! Впервые катались на лошадях, всё понравилось. Инструктуры вежливые, внимательные. Обязательно вернёмся и
Большое спасибо за прогулку! Впервые катались на лошадях, всё понравилось. Инструктуры вежливые, внимательные. Обязательно вернёмся и
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И
Конная экскурсия на гору Чёртов палец
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Всего 17 отзывов в Горно-Алтайске в категории "Конные прогулки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Конные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Конная прогулка вдоль горной реки Семы;
  2. Конная экскурсия на гору Чёртов палец;
  3. Конная прогулка и моторафтинг вблизи Горно-Алтайска.
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Чуйский тракт;
  2. Остров Патмос;
  3. Долина Катуни;
  4. Гейзерное озеро;
  5. Телецкое озеро;
  6. Петроглифы;
  7. Чемал;
  8. Чемальская ГЭС;
  9. Зубы дракона;
  10. Ороктойский мост.
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июле 2026
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 23 900. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Горно-Алтайске. Максимально сближение с природой Горно-Алтайска, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026