1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Тавдинские пещеры и величественные горы Горно-Алтайска: Дракон и Малая Синюха
Приглашаем на увлекательное путешествие по Горному Алтайску, где вы исследуете древние пещеры, встретитесь с легендами и насладитесь природой
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды
Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
«Бирюзовая Катунь»: путешествие к водопаду, пещерам и горной пасеке
Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 12 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 мая 2024Время пролетело быстро и занимательно. Вячеслав встретил нас в аэропорту 15.05.2024 г. и сразу повез на экскурсию, учитывал наши пожелания, много и интересно рассказывал. Привезли домой алтайский чай и мед).
- ЛЛариса19 мая 2024Прекрасная экскурсия! Содержательно интересно.
- ААлександра14 мая 2024Вячеслав - отличный гид! Посоветовал, как перестроить маршрут в рамках отведенного времени и с учетом наших предпочтений, сделал фото, рассказал
- ННадежда11 апреля 2024Спасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своему краю,его укладу,музыке. Ну и,конечно,в комментариях не нуждаются местные красоты,которые мы посетили во время этой экскурсии. Рекомендуем!
- ННадежда30 сентября 2023В целом экскурсия понравилась, к сожалению, в пещеру не попали из-за плохой погоды,а бронировала данную экскурсию в основном как раз
- ООльга26 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. Гид Сергей очень интересно рассказывал. С погодой не очень повезло. Сначала моросил дождик, после обеда пошёл сильный
- ААнна1 сентября 2022Ирина, спасибо большое на экскурсию! Это было восхитительное погружение в Алтай: его историю, шаманские традиции, музыку, природу, нравы. Информация была
- ООльга27 июля 2022Сегодня прошла наша вторая экскурсия с этим замечательным гидом! Как я уже писала, Ирина очень эрудированный и знающий своё дело
- ААлексей13 мая 2021Были на экскурсии с сыном (8 лет), очень всё понравилось. Мы попросили немного изменить программу, так как на о. Патмос
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Тавдинские пещеры»
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