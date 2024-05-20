Тавдинские пещеры – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Тавдинские пещеры» в Горно-Алтайске, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Тавдинские пещеры и величественные горы Горно-Алтайска: Дракон и Малая Синюха
Приглашаем на увлекательное путешествие по Горному Алтайску, где вы исследуете древние пещеры, встретитесь с легендами и насладитесь природой
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
12 000 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды
Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 900 за человека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
«Бирюзовая Катунь»: путешествие к водопаду, пещерам и горной пасеке
Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 12 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
    Время пролетело быстро и занимательно. Вячеслав встретил нас в аэропорту 15.05.2024 г. и сразу повез на экскурсию, учитывал наши пожелания, много и интересно рассказывал. Привезли домой алтайский чай и мед).
  • Л
    Лариса
    19 мая 2024
    Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
    Прекрасная экскурсия! Содержательно интересно.
  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
    Вячеслав - отличный гид! Посоветовал, как перестроить маршрут в рамках отведенного времени и с учетом наших предпочтений, сделал фото, рассказал
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    много «фишек», которых мы не слышали на других экскурсиях. Пунктуален, доброжелателен, тонко чувствует собеседника. Угостил вкусным чаем) Экскурсия оставила приятное впечатление и эмоции. Рады знакомству и хорошо проведенному времени!

  • Н
    Надежда
    11 апреля 2024
    Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
    Спасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своему краю,его укладу,музыке. Ну и,конечно,в комментариях не нуждаются местные красоты,которые мы посетили во время этой экскурсии. Рекомендуем!
    Спасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своему
  • Н
    Надежда
    30 сентября 2023
    Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
    В целом экскурсия понравилась, к сожалению, в пещеру не попали из-за плохой погоды,а бронировала данную экскурсию в основном как раз
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    ради пещеры( Отсутствие пещеры в туре возместили конечно, вернули деньги за посещение пещеры, но впечатлений от этого дня оказалось не так много, как хотелось, водопад понравился) с водопада все возвращались на моторафтах, увлекательная поездка получилась, весёлая (поездка на моторафте за доп. стоимость 500 р.). Ещё были в посёлке Чемал, посетили храм на острове Патмос, прогулялись по Козьей тропе с шикарными видами на Катунь, тропа оборудованная для туристов.

    В целом экскурсия понравилась, к сожалению, в пещеру не попали из-за плохой погоды,а бронировала данную экскурсию в основном как раз ради пещеры(В целом экскурсия понравилась, к сожалению, в пещеру не попали из-за плохой погоды,а бронировала данную экскурсию в основном как раз ради пещеры(В целом экскурсия понравилась, к сожалению, в пещеру не попали из-за плохой погоды,а бронировала данную экскурсию в основном как раз ради пещеры(В целом экскурсия понравилась, к сожалению, в пещеру не попали из-за плохой погоды,а бронировала данную экскурсию в основном как раз ради пещеры(В целом экскурсия понравилась, к сожалению, в пещеру не попали из-за плохой погоды,а бронировала данную экскурсию в основном как раз ради пещеры(В целом экскурсия понравилась, к сожалению, в пещеру не попали из-за плохой погоды,а бронировала данную экскурсию в основном как раз ради пещеры(
  • О
    Ольга
    26 сентября 2023
    Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
    Экскурсия очень понравилась. Гид Сергей очень интересно рассказывал. С погодой не очень повезло. Сначала моросил дождик, после обеда пошёл сильный
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    дождь. В связи с дождём не попали в Тавдинскую пещеру, но всё остальное было по плану: Камышлинский водопад, мото рафтинг, остров Патмос, прогулка вдоль реки Катуни по козьей тропе, Чемальская ГЭС, источник Аржан Суу. Виды просто потрясающие. Всём советую данную экскурсию.

  • А
    Анна
    1 сентября 2022
    «Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
    Ирина, спасибо большое на экскурсию! Это было восхитительное погружение в Алтай: его историю, шаманские традиции, музыку, природу, нравы. Информация была
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    структурированная и доступна. Наш 10ти летний сын все запомнил:). В памяти осталось сладостное послевкусие от этого дня, а в сердце любовь к Алтаю:)

  • О
    Ольга
    27 июля 2022
    «Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
    Сегодня прошла наша вторая экскурсия с этим замечательным гидом! Как я уже писала, Ирина очень эрудированный и знающий своё дело
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    экскурсовод. Человек, который может легко подстроиться под наши запросы и немного изменить маршрут экскурсии. Например, сегодня, по нашей просьбе, мы побывали в Дубровке и прокатились на тарзанке! Ну, и конечно насладились прекрасными видами бирюзовой Катуни и водопада. Побывали на горной пасеке и услышали много рассказов и легенд об этом прекрасном крае. Спасибо огромное! Обязательно вернемся сюда ещё!

  • А
    Алексей
    13 мая 2021
    «Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
    Были на экскурсии с сыном (8 лет), очень всё понравилось. Мы попросили немного изменить программу, так как на о. Патмос
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    мы уже были, Ирина сразу же согласилась и мы съездили на мараловедческий комплекс. Очень удобно составлена программа - после посещения пещер, спокойный визит на горную пасеку, затем поездка на лодке на водопад и опять же спокойный визит на мараловедческое хозяйство. В итоге целый день занят и под конец с ног не валились))

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Тавдинские пещеры»

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  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Тавдинские пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 12 200. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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