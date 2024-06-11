Довольно сложно добираться до локации. На своей машине оторвали бампер (полноприводный паркетник) пока ехали. Почему-то организатор встал в позу, когда попросили на 5 минут остановиться сфотографироваться с лебедями

А Анна

Отличная экскурсия. Прекрассные, добрые, спокойные лошадки. Умопомрачительные виды со смотровой площадки!!! Всё попало точно в сердце. Спасибо большое очень доброжелательным и отзывчивым гиду Вере и спокойному, но уверенному водителю. Всё было великолепно!!!