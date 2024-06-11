1 час
Индивидуальная
до 2 чел.
Конная экскурсия по берегам Семы: красота природы и комфортная езда
Предлагаем вам насладиться конной прогулкой вдоль горной реки Семы. Ровная местность, шум реки и цветущие поляны создадут незабываемую атмосферу
Начало: В районе села Черга Шебалинского района Республики...
«Из них 30 минут — знакомство с лошадьми и 1 час — прогулка верхом»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
3 000₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Конная экскурсия на гору Чёртов палец
Начало: Ул. Эркемена Палкина, д. 5, Горно-Алтайск
«Необходимо иметь с собой:• длинные штаны (не стесняющие движения, в которых можно сделать мах ногой при посадке на лошадь)»
Расписание: По расписанию
11 сен в 13:30
18 сен в 13:30
4 800₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Этнопутешествие в алтайскую деревню
Преодолеть горный перевал, понаблюдать за жизнью алтайской глубинки и побывать на ферме
Начало: В Горно-Алтайске
«Вы познакомитесь с животными, сможете прокатиться на лошадях по живописным окрестностям или устроить пикник»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- CCordula11 июня 2024Какое фантастическое путешествие – чувствуешь душу Алтая! огромное спасибо:)
- AAnton14 мая 2024Довольно сложно добираться до локации. На своей машине оторвали бампер (полноприводный паркетник) пока ехали. Почему-то организатор встал в позу, когда попросили на 5 минут остановиться сфотографироваться с лебедями
- ААнна6 августа 2023Отличная экскурсия. Прекрассные, добрые, спокойные лошадки. Умопомрачительные виды со смотровой площадки!!! Всё попало точно в сердце. Спасибо большое очень доброжелательным и отзывчивым гиду Вере и спокойному, но уверенному водителю. Всё было великолепно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Животные»
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