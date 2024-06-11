Экскурсии с животными в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Горно-Алтайске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Конные прогулки
2 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 2 чел.
Конная экскурсия по берегам Семы: красота природы и комфортная езда
Предлагаем вам насладиться конной прогулкой вдоль горной реки Семы. Ровная местность, шум реки и цветущие поляны создадут незабываемую атмосферу
Начало: В районе села Черга Шебалинского района Республики...
«Из них 30 минут — знакомство с лошадьми и 1 час — прогулка верхом»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
3 000 за всё до 2 чел.
Конная экскурсия на гору Чёртов палец
Конные прогулки
2 отзыва
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Конная экскурсия на гору Чёртов палец
Начало: Ул. Эркемена Палкина, д. 5, Горно-Алтайск
«Необходимо иметь с собой:• длинные штаны (не стесняющие движения, в которых можно сделать мах ногой при посадке на лошадь
Расписание: По расписанию
11 сен в 13:30
18 сен в 13:30
4 800 за человека
Этнопутешествие в алтайскую деревню
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Этнопутешествие в алтайскую деревню
Преодолеть горный перевал, понаблюдать за жизнью алтайской глубинки и побывать на ферме
Начало: В Горно-Алтайске
«Вы познакомитесь с животными, сможете прокатиться на лошадях по живописным окрестностям или устроить пикник»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • C
    Cordula
    11 июня 2024
    Конная прогулка вдоль горной реки Семы
    Какое фантастическое путешествие – чувствуешь душу Алтая! огромное спасибо:)
  • A
    Anton
    14 мая 2024
    Конная прогулка вдоль горной реки Семы
    Довольно сложно добираться до локации. На своей машине оторвали бампер (полноприводный паркетник) пока ехали. Почему-то организатор встал в позу, когда попросили на 5 минут остановиться сфотографироваться с лебедями
  • А
    Анна
    6 августа 2023
    Конная экскурсия на гору Чёртов палец
    Отличная экскурсия. Прекрассные, добрые, спокойные лошадки. Умопомрачительные виды со смотровой площадки!!! Всё попало точно в сердце. Спасибо большое очень доброжелательным и отзывчивым гиду Вере и спокойному, но уверенному водителю. Всё было великолепно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Конная прогулка вдоль горной реки Семы
  2. Конная экскурсия на гору Чёртов палец
  3. Этнопутешествие в алтайскую деревню
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июле 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Животные», 4 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам