Настоящий Алтай. Автотур

Кольцевой маршрут - это всегда самое лучшее, что есть в регионе

4.4
3 отзыва
Кольцевой маршрут — это всегда самое лучшее, что есть в регионе.

В нашем туре собраны популярные достопримечательности Горного Алтая, а также те, которые недоступны обычным туристам. Летом на Алтае может быть очень жарко.

Прохлада высокогорья, брызги водопадов Куркуре и Корбу, рафтинг по реке Чулышман, прогулка на катере по Телецкому озеру сделают путешествие комфортным даже в самый непереносимый зной.
Настоящий Алтай. Автотур
Настоящий Алтай. Автотур
Настоящий Алтай. Автотур
Настоящий Алтай. Автотур
Настоящий Алтай. Автотур
Настоящий Алтай. Автотур
Настоящий Алтай. Автотур
Настоящий Алтай. Автотур
Настоящий Алтай. Автотур
Настоящий Алтай. Автотур
Настоящий Алтай. Автотур
Настоящий Алтай. Автотур
Настоящий Алтай. Автотур
Настоящий Алтай. Автотур
Настоящий Алтай. Автотур
Ближайшие даты:
1
июл
11
июл
21
июл
30
июл
11
авг
22
авг

Что вас ожидает 🤩

Чуйский тракт
Чуйский тракт
Входит в топ 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic
Кош-Агач
Кош-Агач
Приветствует нас космическим пейзажем с отсутствием деревьев и началом гравийной дороги до Джазатора протяженностью 160 км
Перевал Карагемский
Перевал Карагемский
С него открывается невероятный вид на степь Самаха и окрестные горы
Алтайский Марс
Алтайский Марс
Увидим горы Кызыл-Чина, окрашенные во всевозможные оттенки красного и оранжевого
Каменные грибы
Каменные грибы
Их сотворила сама природа. Явление это достаточно редкое: ближайшие подобные грибы “растут” только в Крыму
Рафтинг
Рафтинг
В сопровождении опытных гидов-водников покоряем горную реку Чулышман

Программа тура по дням

1 день

Аэропорт Горно-Алтайск – с. Онгудай

Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска все рейсы с участниками группы до 11 ч. утра. 

Завтракаем в кафе и отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту, который входит в топ 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic. 

200 км до Онгудая по хорошей асфальтированной дороге. 

Размещаемся на ночевку в домиках из бруса (удобства на территории кемпинга). 

2 день

Онгудай — Джазатор

Насыщенный впечатлениями, длинный переезд. Из теплого зеленого Онгудая отправляемся в высокогорье на высоту 2,5 тыс. м над уровнем моря. 

220 км до с. Кош-Агач по Чуйскому тракту. По пути посещаем горный перевал Чике-Таман, панораму слияния рек Чуя и Катунь. 

Кош-Агач приветствует нас космическим пейзажем с отсутствием деревьев и началом гравийной дороги до Джазатора протяженностью 160 км. 

По пути отметимся у пограничников, ведь мы въезжаем в приграничные земли. 

Тишина, покой и полный интернет-детокс. 

Ночевка в деревянных домах на турбазе “Кабарга” (удобства на территории).

3 день

Обзорная точка над степью Самаха — обзорная точка на Южно-Чуйский хребет

В этот день мы отправляемся по настоящему горному серпантину на перевал Карагемский, откуда открывается невероятный вид на степь Самаха и окрестные горы. 

Преодолеваем ручей, поднимаясь все выше в горы. Пешком поднимаемся на обзорную площадку с невероятным видом на Южно-Чуйский хребет. 

Ночевать возвращаемся в “Кабаргу”.

4 день

Джазатор – Улаган

Возвращаемся по Чуйскому тракту до с. Акташ, посетив по пути неземные горы Алтайского Марса и Гейзерное озеро. 

Это топовые достопримечательности Горного Алтая, доступные большинству туристов. 

Там может быть многолюдно, но мы обязательно отдохнем от этого, прибыв в уединенный кемпинг на берегу красивейшего горного озера. Путь к нему лежит по гравийной дороге от Акташа в сторону с. Улаган.

5 день

Долина Чулышмана, водопад Куркуре

Отправляемся в знаменитую долину реки Чулышман, спуск в которую лежит через живописный перевал Кату-Ярык. 

Фотосессия на перевале, спуск и заселение в домики туркомплекса “Эдем” (домики из бруса без удобств).  

После перекуса отправляемся в небольшой поход к водопаду Куркуре: на лодках пересекаем реку Чулышман, далее около 2 км пешком по хорошей тропе до водопада.

Ночевка в кемпинге “Эдем”.

6 день

Каменные грибы — р. Чулышман

День чудес. Переправляемся через р. Чулышман и идем пешком в гору около 1 км. 

Там нас ждут настоящие каменные грибы. Их сотворила сама природа. Явление это достаточно редкое: ближайшие подобные грибы “растут” только в Крыму. 

Спускаемся вниз к реке, где нас ждет рафт (большая лодка для сплавов по горным рекам). 

В сопровождении опытных гидов-водников покоряем горную реку Чулышман (пороги 2-3 категории сложности). 

Возвращаемся на базу, где гид уже приготовил вкусный ужин. 

Ночевка в кемпинге “Эдем”.

7 день

Мыс Кырсай — Телецкое озеро — Артыбаш — Горно-Алтайск

В заключительный день нашего путешествия, на автомобиле едем до мыса Кырсай — места, где река Чулышман впадает в Телецкое озеро. 

Настал момент прощаться с гидом и водителем и пересесть в катер. 

Через все Телецкое озеро (77 км) с заездом на водопад Корбу прибываете в с. Артыбаш. 

Здесь вас ждет микроавтобус, который доставит обратно в г. Горно-Алтайск.

Проживание

Тур предполагает размещение в кемпингах в домиках из бруса (удобства на территории кемпинга).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в кемпингах
  • Питание (за исключением завтрака в день прилета и ужина в день выезда)
  • Услуги гида-проводника, водителя
  • Автотранпорт Соболь
  • Баня каждый вечер
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Страховка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Памятка туристу. Мы предоставляем всё необходимое для путешествий снаряжение: палатка, каремат, спальник, кухонные приборы.

Вам нужно взять с собой только личные вещи.

Одежда и обувь:

  • Тёплая куртка (погода в горах непредсказуема, поэтому обязательно возьмите);
  • Пуловер (кофта);
  • Теплые брюки;
  • Спортивный костюм;
  • 3-6 пары носков (по вашим предпочтениям);
  • Обувь для передвижения по суше (сандалии, кеды или кроссовки) и по дому (шлёпанцы);
  • Ботинки для треккинга (можно берцы);
  • Футболки (3-5 шт);
  • Шорты;
  • Головной убор от солнца (бейсболка/панама);
  • Купальный костюм;
  • Прочный дождевик.

А также:

  • Предметы личной гигиены;
  • Фотоаппарат, видеокамера;
  • Фонарик (рекомендуем налобный, он освобождает руки);
  • Карематик (небольшой коврик для сидения);
  • Солнечные очки, солнцезащитный крем;
  • Личная аптечка;
  • По желанию – треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Е
14 мая 2022
Джип-тур был организован хорошо. Но нужно приготовиться к длительным переездам в первые 2 дня и активным походам по горам.
Д
14 авг 2021
Организовано всё очень хорошо. Обращу внимание на слаженные действия организаторов тура на разных участках путешествия. Хочется отметить хорошую работу гида-инструктора. Он легко и непринуждённо сплотил наш разношёрстный коллектив. Вместе с похвалой примите, пожалуйста, маленькое пожелание. В самом начале тура (как в театре) выдайте участникам карту маршрута. Пусть это будет простая копия карты, а маркером на ней нарисован маршрут. Расстояния для одного путешествия огромные и немного трудно осознать масштаб происходящего. Или второй вариант. По окончании маршрута все участники вместе с гидом обсудят, оценят маршрут и нарисуют его себе для приятных воспоминаний.
А
10 авг 2021
Все хорошо.
Пожелание: в машине или у инструктора неплохо бы иметь аптечку первой помощи.

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