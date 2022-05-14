1 день

Аэропорт Горно-Алтайск – с. Онгудай

Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска все рейсы с участниками группы до 11 ч. утра.

Завтракаем в кафе и отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту, который входит в топ 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.

200 км до Онгудая по хорошей асфальтированной дороге.

Размещаемся на ночевку в домиках из бруса (удобства на территории кемпинга).