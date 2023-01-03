Многоликий Алтай

Путешественники увидят самые красивые места на знаменитом Чуйском тракте

5
3 отзыва
Программа по дням
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Путешественники увидят самые красивые места на знаменитом Чуйском тракте, насладятся видом долины Чулышмана с высоты птичьего полета, поднимутся на самый высокий перевал где есть автодорога – Улаганский (2080 метров), станут покорителями Марса и пройдут по лунным тропкам.

Далее туристы отправятся в уникальное место – Тархатинский мегалитический комплекс, созданный в древности, посреди Чуйской степи и используемый в качестве обсерватории.

А также в пути по Чуйскому тракту увидят огромное количество природных и рукотворных достопримечательностей всего за 5 дней!
Многоликий Алтай
Многоликий Алтай
Многоликий Алтай
Многоликий Алтай
Многоликий Алтай
Многоликий Алтай
Многоликий Алтай
Многоликий Алтай
Многоликий Алтай
Многоликий Алтай
Многоликий Алтай
Многоликий Алтай
Многоликий Алтай
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Выше облаков!
Выше облаков!
Перед нами откроются потрясающие виды с обзорных площадок серпантинных перевалов Чике-Таман и Кату-Ярык
Древняя обсерватория
Древняя обсерватория
Рассмотрим загадочные петроглифы разных эпох в Тархатинском мегалитическом комплексе
Аутентичный обед в казахской юрте
Аутентичный обед в казахской юрте
Пообедаем в казахском стиле с блюдами казахской национальной кухни

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.

Групповой трансфер до эко-отеля Таёжник, знакомство с гидом и другими членами группы.

Комплексный завтрак в ресторане эко-отеля.

Ознакомление с техникой безопасности.

Выезд на маршрут по Чуйскому тракту – одной из красивейших дорог мира, где пейзаж меняется практически за каждым поворотом.

Первой остановкой будет самый высокий перевал на Чуйском тракте – Семинский.

По которому будет проведена небольшая экскурсия.

Далее переезд до кафе, где будет организован обед.

Следующая остановка – вершина серпантинного перевала Чике-Таман.

Где гостям предстоит прогулка до обзорной площадки с видом на старый Чуйский тракт.

После экскурсии – переезд до эко-комплекса Кочевник.

Размещение.

Ужин в кафе э/к "Кочевник".

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
2 день

Алтайский Марс. Гейзерное озеро

Завтрак в кафе Кочевник.

Выезд до села Чаган-Узун, где группа пересаживается на автомобили повышенной проходимости УАЗ и отправляется в путешествие по марсианским просторам.

Доехав на УАЗиках до пешей тропы – дальнейшая экскурсия проводится в пешем формате.

Маршрут по которому будет проходить экскурсия будет отличаться в зависимости от погодных условий и физ. подготовки участников группы.

Обед в марсианском кафе.

Изучив тайны Марса – группа отправляется покорять лунные пейзажи.

Прогулявшись по лунным пейзажам возвращаемся к автобусу и отправляемся к яркому объекту “Гейзерному” озеру – уникальный водный объект дно которого покрыто голубой глиной и из под дна периодически вырывается воздух который поднимает глину со дна, и она принимает причудливые формы на поверхности.

По окончании экскурсии возвращение в Кочевник.

Ужин.

Вечерние посиделки у костра с чаепитием для желающих.

Алтайский Марс. Гейзерное озероАлтайский Марс. Гейзерное озероАлтайский Марс. Гейзерное озероАлтайский Марс. Гейзерное озеро
3 день

Экскурсия на перевал Кату-Ярык

Завтрак в кафе Кочевника.

Выезд на автомобиле повышенной проходимости по Улаганскому тракту.

Первой остановкой по маршруту будет узкий проход в скальном массиве – Красные ворота, называемые так, потому что породы скал содержат минералы красного оттенка.

Этот день станет вообще насыщенным.

В программе дня, помимо Красных ворот, озеро Киделю.

В водах которого отражается окружающий мир, Улаганский перевал высотой 2080 метров, Пазырыкские курганы, окутанные древней историей, их возраст более 6 тысячелетий.

И конечно кульминацией дня станет незабываемый вид долины реки Чулышман с вершины перевала Кату-Ярык.

Обед будет организован в виде ланч-боксов, которые можно съесть в беседке с видом на долину реки Чулышман.

После обеда – возвращение в эко-комплекс Кочевник, а по дороге, в селе Улаган, запланировано посещение музея пазырыкской культуры.

Ужин в кафе эко-комплекса Кочевник.

Посиделки у костра для желающих.

Экскурсия на перевал Кату-ЯрыкЭкскурсия на перевал Кату-ЯрыкЭкскурсия на перевал Кату-ЯрыкЭкскурсия на перевал Кату-Ярык
4 день

Чибитские водопады. Тархатинский мегалитический комплекс

Завтрак в кафе Кочевника.

В первой половине дня экскурсия на Чибитские (Уларские) водопады, доехав до мостика через реку Чуя, туристы отправляются на пешую прогулку до первого водопада, в зависимости от погоды и желания группы возможна прогулка до второго водопада (решение принимает гид).

Вернувшись к автобусу туристы отправляются по Чуйскому тракту до села Кош-Агач.

Первой остановкой на пути станет остановка на обед в казахской юрте.

Обед будет проведен в казахском стиле с блюдами казахской кухни.

После обеда экскурсия на Тархатинский мегалитический комплекс – древнее сооружение посреди Чуйской степи, служившее, по мнению ученых, обсерваторией.

Камни комплекса ориентированы по сторонам света, на некоторых из них нанесены петроглифы разных эпох.

После экскурсии по комплексу группа отправляется в с. Жана-Аул в музей казахской культуры, в котором туристам расскажут о быте, истории и культуре казахов, проживающих на территории Кош-Агачского района Республики Алтай.

Возвращение в эко-комплекс Кочевник.

Ужин.

Чибитские водопады. Тархатинский мегалитический комплексЧибитские водопады. Тархатинский мегалитический комплексЧибитские водопады. Тархатинский мегалитический комплексЧибитские водопады. Тархатинский мегалитический комплекс
5 день

Отъезд

Завтрак в кафе Кочевника.

Выселение из номеров.

Переезд до ур. Калбак-Таш, где для путешественников будет проведена экскурсия по петроглифическому комплексу.

Следующей остановкой на пути станет место слияния рек Чуя и Катунь, где предполагается остановка на фотостоп.

Также возможны остановки в других местах, по ситуации, решение по остановкам принимается гидом.

Обед в придорожном кафе.

Переезд до эко-отеля "Таежник".

Ужин в ресторане, окончание программы.

Приезд на Таежник не ранее 19:00.

Если Вы не выезжаете в города Барнаул или Новосибирск в день окончания тура, подберите себе вариант размещения, и мы Вас туда доставим (база отдыха или гостиница от с. Манжерок до города Горно-Алтайск, размещение не входит в стоимость).

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-комплексе "Кочевник" (двухместные номера с удобствами).

Варианты проживания

Эко-комплекс «Кочевник»

4 ночи

Туристический комплекс Кочевник, расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два этих качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья. В полной мере отвечает заявленному слову «ЭКО» – экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимально нанесения вреда природе.

Стандартный благоустроенный номер.

В номере: две 1,5-спальные кровати (или двуспальная), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi,.

Эко-комплекс «Кочевник»Эко-комплекс «Кочевник»Эко-комплекс «Кочевник»Эко-комплекс «Кочевник»Эко-комплекс «Кочевник»Эко-комплекс «Кочевник»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Трехразовое питание, в кафе
  • Перевозки, согласно программе тура в автобусе тур. класса
  • Оплата проживания туркомплекс “Кочевник”
  • Экскурсия на перевал Кату-Ярык, на Марс и Луну на автомобиле повышенной проходимсоти
  • Работа гида
  • Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов
  • Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Новосибирск и обратно
  • Доставка до эко-отеля "Таежник" и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Страховка от клеща 400 рублей
Место начала и завершения?
село Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
  2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
  3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
  4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
  5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
  6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
  7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  8. Майки или футболки – 2-3 шт. (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
  9. Средства личной гигиены.
  10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
  11. Фотоаппарат и/или видеокамера, с запасом флэшек и зарядным усройством.
  12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией – одежда под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Требования к подготовке участников тура

Маршрут подойдет для всех желающих, т. к. не требует специальной физической подготовки.

Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности).

Входит ли доставка в стоимость тура?

При приобретении билетов на самолет в Горно-Алтайск – выбирайте рейсы с прибытием в первой половине дня, желательно на утро, либо накануне дня начала тура.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Из аэропорта Горно-Алтайска и в аэропорт Горно-Алтайска встреча/ отъезд групповым трансфером осуществляется согласно графикам прилета самолетов всех участников тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска организуется туристами самостоятельно. Билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.

Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.

Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.

Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник, предварительно позвонив на вокзал Чемала.

Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать.

Доставка из Барнаула:

Если выбираете рейсы в Барнаул – прилетайте накануне и мы организуем Вам места в транспорте накануне дня начала тура.

Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку)

В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.

Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах от 1500,00 в одну сторону (стоимость зависит от перевозчика, туроператор не гарантирует фиксированную стоимость, оплачивается на месте водителю, уточняйте при бронировании).

Возможна организация индивидуальной доставки в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину в одну сторону, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон, указанный в ваучере, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.

Возможна организация индивидуальная доставка с/в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1 000 руб/машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

Внимание! За 1 день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов, чтобы удобно было связаться с водителем.

Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 65 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
3 янв 2023
Организация тура на высоте!
О
20 окт 2022
Организация тура на высоком уровне, замечательные инструктор, проводники на прогулках на лошадях, водители УАЗов и шишиков! отличное питание!
О
11 окт 2022
Все быстро, чётко, профессионально. Спасибо

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