Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Групповой трансфер до эко-отеля Таёжник, знакомство с гидом и другими членами группы.
Комплексный завтрак в ресторане эко-отеля.
Ознакомление с техникой безопасности.
Выезд на маршрут по Чуйскому тракту – одной из красивейших дорог мира, где пейзаж меняется практически за каждым поворотом.
Первой остановкой будет самый высокий перевал на Чуйском тракте – Семинский.
По которому будет проведена небольшая экскурсия.
Далее переезд до кафе, где будет организован обед.
Следующая остановка – вершина серпантинного перевала Чике-Таман.
Где гостям предстоит прогулка до обзорной площадки с видом на старый Чуйский тракт.
После экскурсии – переезд до эко-комплекса Кочевник.
Размещение.
Ужин в кафе э/к "Кочевник".
Завтрак в кафе Кочевник.
Выезд до села Чаган-Узун, где группа пересаживается на автомобили повышенной проходимости УАЗ и отправляется в путешествие по марсианским просторам.
Доехав на УАЗиках до пешей тропы – дальнейшая экскурсия проводится в пешем формате.
Маршрут по которому будет проходить экскурсия будет отличаться в зависимости от погодных условий и физ. подготовки участников группы.
Обед в марсианском кафе.
Изучив тайны Марса – группа отправляется покорять лунные пейзажи.
Прогулявшись по лунным пейзажам возвращаемся к автобусу и отправляемся к яркому объекту “Гейзерному” озеру – уникальный водный объект дно которого покрыто голубой глиной и из под дна периодически вырывается воздух который поднимает глину со дна, и она принимает причудливые формы на поверхности.
По окончании экскурсии возвращение в Кочевник.
Ужин.
Вечерние посиделки у костра с чаепитием для желающих.
Завтрак в кафе Кочевника.
Выезд на автомобиле повышенной проходимости по Улаганскому тракту.
Первой остановкой по маршруту будет узкий проход в скальном массиве – Красные ворота, называемые так, потому что породы скал содержат минералы красного оттенка.
Этот день станет вообще насыщенным.
В программе дня, помимо Красных ворот, озеро Киделю.
В водах которого отражается окружающий мир, Улаганский перевал высотой 2080 метров, Пазырыкские курганы, окутанные древней историей, их возраст более 6 тысячелетий.
И конечно кульминацией дня станет незабываемый вид долины реки Чулышман с вершины перевала Кату-Ярык.
Обед будет организован в виде ланч-боксов, которые можно съесть в беседке с видом на долину реки Чулышман.
После обеда – возвращение в эко-комплекс Кочевник, а по дороге, в селе Улаган, запланировано посещение музея пазырыкской культуры.
Ужин в кафе эко-комплекса Кочевник.
Посиделки у костра для желающих.
Завтрак в кафе Кочевника.
В первой половине дня экскурсия на Чибитские (Уларские) водопады, доехав до мостика через реку Чуя, туристы отправляются на пешую прогулку до первого водопада, в зависимости от погоды и желания группы возможна прогулка до второго водопада (решение принимает гид).
Вернувшись к автобусу туристы отправляются по Чуйскому тракту до села Кош-Агач.
Первой остановкой на пути станет остановка на обед в казахской юрте.
Обед будет проведен в казахском стиле с блюдами казахской кухни.
После обеда экскурсия на Тархатинский мегалитический комплекс – древнее сооружение посреди Чуйской степи, служившее, по мнению ученых, обсерваторией.
Камни комплекса ориентированы по сторонам света, на некоторых из них нанесены петроглифы разных эпох.
После экскурсии по комплексу группа отправляется в с. Жана-Аул в музей казахской культуры, в котором туристам расскажут о быте, истории и культуре казахов, проживающих на территории Кош-Агачского района Республики Алтай.
Возвращение в эко-комплекс Кочевник.
Ужин.
Завтрак в кафе Кочевника.
Выселение из номеров.
Переезд до ур. Калбак-Таш, где для путешественников будет проведена экскурсия по петроглифическому комплексу.
Следующей остановкой на пути станет место слияния рек Чуя и Катунь, где предполагается остановка на фотостоп.
Также возможны остановки в других местах, по ситуации, решение по остановкам принимается гидом.
Обед в придорожном кафе.
Переезд до эко-отеля "Таежник".
Ужин в ресторане, окончание программы.
Приезд на Таежник не ранее 19:00.
Если Вы не выезжаете в города Барнаул или Новосибирск в день окончания тура, подберите себе вариант размещения, и мы Вас туда доставим (база отдыха или гостиница от с. Манжерок до города Горно-Алтайск, размещение не входит в стоимость).
Тур предусматривает проживание в эко-комплексе "Кочевник" (двухместные номера с удобствами).
Туристический комплекс Кочевник, расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два этих качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья. В полной мере отвечает заявленному слову «ЭКО» – экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимально нанесения вреда природе.
Стандартный благоустроенный номер.
В номере: две 1,5-спальные кровати (или двуспальная), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi,.
Маршрут подойдет для всех желающих, т. к. не требует специальной физической подготовки.
Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности).
При приобретении билетов на самолет в Горно-Алтайск – выбирайте рейсы с прибытием в первой половине дня, желательно на утро, либо накануне дня начала тура.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Из аэропорта Горно-Алтайска и в аэропорт Горно-Алтайска встреча/ отъезд групповым трансфером осуществляется согласно графикам прилета самолетов всех участников тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска организуется туристами самостоятельно. Билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.
Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник, предварительно позвонив на вокзал Чемала.
Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать.
Доставка из Барнаула:
Если выбираете рейсы в Барнаул – прилетайте накануне и мы организуем Вам места в транспорте накануне дня начала тура.
Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку)
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах от 1500,00 в одну сторону (стоимость зависит от перевозчика, туроператор не гарантирует фиксированную стоимость, оплачивается на месте водителю, уточняйте при бронировании).
Возможна организация индивидуальной доставки в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину в одну сторону, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон, указанный в ваучере, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с/в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1 000 руб/машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Внимание! За 1 день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов, чтобы удобно было связаться с водителем.
Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость тура включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 65 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.