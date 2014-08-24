Насыщенное путешествие по Горному Алтаю

Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники

За 12 дней вы изучите Алтай вдоль и поперёк. Вас ждут прогулки по живописным долинам, к заснеженным горам, ледникам и водопадам. Вы увидите древние наскальные рисунки и услышите местные легенды.

Мы прокатимся на катере по таинственному Телецкому озеру, побываем у труднодоступных Мультинских озёр и на «Алтайском Марсе» и рассмотрим «каменные грибы».
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Ближайшие даты:
3
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (тёплая куртка или куртка на случай дождя, фотоаппарат, перекус, бутылочка с водой).
Все переезды осуществляются лицензированным перевозчиком, соблюдающим нормы пассажирских перевозок. Переезды с 1-го по 3-й, в 5-й и в 11-й дни мы осуществляем на автобусах класса «Mercedes», «Volkswagen», «Fiat» или аналогичном. Вещи туристов при большой группе обязательно везём в прицепе. В 4-й день доберёмся до Мультинских озёр и обратно на автомобиле ГАЗ-66, оборудованном для пассажирских перевозок. Нужно быть готовым к бездорожью и довольно крутым спускам и подъёмам. В 6-й день — переезд на авто ЗИЛ-131 к леднику Актру. Дорога занимает около 2 часов в одну сторону. Нужно быть готовым к перепаду высот и участкам с бездорожьем. Рекомендуем захватить средства от укачивания. На участке с бездорожьем (с 7-го по 10-й дни) мы будем передвигаться на собственном автобусе на базе ПАЗа с установленными удобными сидениями, панорамными окнами и выделенным багажным отсеком. В 10-й день вас ждёт прогулка по Телецкому озеру на катере.
Тур проходит в приграничной зоне, поэтому для иностранных граждан (в том числе граждан СНГ) необходим пропуск, который оформляется минимум 30 дней. В связи с этим необходимо подать заявку и документы для участия в туре не позже этого срока.
Мы рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.
В 9-й день по программе запланирован пеший радиальный выход к водопаду Учар по горной каменистой тропе. Тропа довольно сложная, для её прохождения необходима средняя физическая подготовка. Тропа проходит вдоль обрыва, на пути много естественных препятствий: камни, кустарники и крутые склоны. В одном месте мы будем переходить ручей, двигаясь вдоль скалы по вбитым скобам и держась за металлические тросы. Попасть на водопад можно только пешком. Прогулка займёт весь день. Протяжённость тропы — 8,5 км в одну сторону.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска (RGK) , 9:30. Мы также можем вас забрать из отеля «Игман» в 8:30 или подхватить вас по пути из Горно-Алтайска в Манжерок на Чуйском тракте. В этом случае вам обязательно нужно самостоятельно связаться с гидом накануне и согласовать место и время. По прилёте в Горно-Алтайск, пожалуйста, включите телефон. Номер сопровождающего вы получите перед началом поездки. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно)
Завершение: Горно-Алтайск, около 15:00. Можно приобретать обратные билеты на вечерние рейсы или переночевать в хостеле или гостинице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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