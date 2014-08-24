Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (тёплая куртка или куртка на случай дождя, фотоаппарат, перекус, бутылочка с водой).

Все переезды осуществляются лицензированным перевозчиком, соблюдающим нормы пассажирских перевозок. Переезды с 1-го по 3-й, в 5-й и в 11-й дни мы осуществляем на автобусах класса «Mercedes», «Volkswagen», «Fiat» или аналогичном. Вещи туристов при большой группе обязательно везём в прицепе. В 4-й день доберёмся до Мультинских озёр и обратно на автомобиле ГАЗ-66, оборудованном для пассажирских перевозок. Нужно быть готовым к бездорожью и довольно крутым спускам и подъёмам. В 6-й день — переезд на авто ЗИЛ-131 к леднику Актру. Дорога занимает около 2 часов в одну сторону. Нужно быть готовым к перепаду высот и участкам с бездорожьем. Рекомендуем захватить средства от укачивания. На участке с бездорожьем (с 7-го по 10-й дни) мы будем передвигаться на собственном автобусе на базе ПАЗа с установленными удобными сидениями, панорамными окнами и выделенным багажным отсеком. В 10-й день вас ждёт прогулка по Телецкому озеру на катере.

Тур проходит в приграничной зоне, поэтому для иностранных граждан (в том числе граждан СНГ) необходим пропуск, который оформляется минимум 30 дней. В связи с этим необходимо подать заявку и документы для участия в туре не позже этого срока.

Мы рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.

В 9-й день по программе запланирован пеший радиальный выход к водопаду Учар по горной каменистой тропе. Тропа довольно сложная, для её прохождения необходима средняя физическая подготовка. Тропа проходит вдоль обрыва, на пути много естественных препятствий: камни, кустарники и крутые склоны. В одном месте мы будем переходить ручей, двигаясь вдоль скалы по вбитым скобам и держась за металлические тросы. Попасть на водопад можно только пешком. Прогулка займёт весь день. Протяжённость тропы — 8,5 км в одну сторону.