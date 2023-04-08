Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города-Горно-Алтайск. Включает посещение музея им. А. В. Анохина – самый большой музей за Уралом.
Первый музей Республики, где представлены экспозиции природы Горного Алтая, его археологии и этнографии, истории и изобразительного искусства, содержащие более 50000 экспонатов.
Первый музей Республики, где представлены экспозиции природы Горного Алтая, его археологии и этнографии, истории и изобразительного искусства, содержащие более 50000 экспонатов.
Ближайшие даты:
21
апр
апр
28
апр
апр
26
мая
мая
2
июн
июн
21
июн
июн
Что вас ожидает:
- Музей им. А. В. Анохина
- Историческая часть города
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Горно-Алтайск – единственный город Республики Алтай и её столица. Это молодой город, но при этом чистый и ухоженный. Необходимо отдать должное его расположению среди горных вершин, покрытых зеленью или снегом, которые можно увидеть из практически любого окна в городе. За время экскурсии Вы посетите знаковые места города, познакомитесь с историей его строительства, памятниками культуры и археологии, а также природными достопримечательностями. В туре Вы увидите и посетите: Площадь Ленина, историческую часть города, Усадьбу купца М. В Тобокова, лавку и дом купца М. М Бодунова, музей им А. В. Анохина.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в музей (50-250 руб/чел.)
- Место начала и завершения?
- Ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Также хотим отметить, что посещение тавдинских пещер возможно только при хороших погодных условиях, то есть без дождя.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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