Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города-Горно-Алтайск. Включает посещение музея им. А. В. Анохина – самый большой музей за Уралом. Первый музей Республики, где представлены экспозиции природы Горного Алтая, его археологии и этнографии, истории и изобразительного искусства, содержащие более 50000 экспонатов.

Описание

Горно-Алтайск – единственный город Республики Алтай и её столица. Это молодой город, но при этом чистый и ухоженный. Необходимо отдать должное его расположению среди горных вершин, покрытых зеленью или снегом, которые можно увидеть из практически любого окна в городе. За время экскурсии Вы посетите знаковые места города, познакомитесь с историей его строительства, памятниками культуры и археологии, а также природными достопримечательностями. В туре Вы увидите и посетите: Площадь Ленина, историческую часть города, Усадьбу купца М. В Тобокова, лавку и дом купца М. М Бодунова, музей им А. В. Анохина.