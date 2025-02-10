читать дальше

Атмосфера была теплой и дружелюбной, что сделало экскурсию еще более приятной.



Были на Алтае зимой, природа сказочная, со своим шармом, не все удалось увидеть из-за изменчивой погоды, но это лишь повод вернуться снова!)



Рекомендую всем, кто хочет увидеть и познакомиться с Алтаем ближе, узнать больше, а также насладиться интересным времяпрепровождением.