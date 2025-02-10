Завораживающее путешествие по Горному Алтаю обещает незабываемые впечатления.
Посетите Чуйский тракт, Семинский и Чике-Таман перевалы, насладитесь видами Катунских террас и слиянием могучих рек. Петроглифы Адар-Кайа и другие уникальные места расскажут о
Посетите Чуйский тракт, Семинский и Чике-Таман перевалы, насладитесь видами Катунских террас и слиянием могучих рек. Петроглифы Адар-Кайа и другие уникальные места расскажут о
6 причин купить эту экскурсию
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- 📜 Исторические факты
- 🗺️ Уникальные маршруты
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- 👨🏫 Местный гид
Что можно увидеть
- Чуйский тракт
- Семинский перевал
- Обелиск на Семинском перевале
- Перевал Чике-Таман
- Катунские террасы
- Ининский мост
- Петроглифы Адар-Кайа
- Водопад Девичьи слёзы
- Гейзорное озеро
- Северо-Чуйский хребет
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Чуйский тракт — артерия Горного Алтая, живописная дорога со своей историей.
- Семинский перевал — самый высокий и затяжной перевал на тракте (высота — 1717 метров).
- Обелиск на Семинском перевале — памятник, установленный в честь присоединения алтайского народа в состав России.
- Перевал Чике-Таман — перевал с шикарными видами со смотровой площадки.
- Катунские террасы — глядя на пейзажи, которые открываются с террас, понимаешь, почему Чуйский тракт входит в десять самых красивых дорог мира по версии National Geographic.
- Ининский мост и песчаные дюны — творения природы и человека.
- Слияние двух самых могучих рек Алтая — это место силы.
- Петроглифы Адар-Кайа — скалы с древними рисунками и надписями.
А ещё:
- Памятник строителям Чуйского тракта.
- Водопад Девичьи слёзы.
- Гейзорное озеро.
- Смотровая на Северо-Чуйском хребте.
- И настоящий Марс — только на Алтае!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном джипе или минивэне Toyota.
- Дополнительно оплачивается обед в кафе — по желанию.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Горно-Алтайске
Гид по Горному Алтаю, коренной житель, могу организовать любой ваш отдых!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елизавета
10 фев 2025
Экскурсия супер! Очень интересно и познавательно, у нас остались самые положительные впечатления!
Наш гид настоящий профессионал – он увлекательно рассказывал об истории, людях, каждой достопримечательности, делился интересными фактами и малоизвестными событиями.
Наш гид настоящий профессионал – он увлекательно рассказывал об истории, людях, каждой достопримечательности, делился интересными фактами и малоизвестными событиями.
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