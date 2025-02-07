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рассказом Виктора об Алтае, исторических и географических особенностях этого региона. Получили массу интересной информации, а также посетили много локаций. Тайминг посещения достопримечательностей был комфортный: успевали и погулять, и сделать фото, и послушать интересные рассказы о местах, где останавливались, и купить сувениры, а заехать на обед. Экскурсия проходила на комфортном автомобиле, Виктор очень аккуратно вел машину, даже несмотря на то что местами была уже наледь на дороге. Виды Алтая завораживают. От экскурсии остались только прекрасные впечатления и тонна фотографий. Виктор, огромное спасибо за такой насыщенный и запоминающийся день на Алтае! Желаю Вам дальнейших успехов!