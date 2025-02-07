Для тех, кто впервые на Алтае, обзорная экскурсия по Чуйскому тракту станет настоящим открытием.
Путешествие по одной из самых красивых дорог России познакомит с меняющимися климатическими зонами и потрясающей природой. В
Путешествие по одной из самых красивых дорог России познакомит с меняющимися климатическими зонами и потрясающей природой. В
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏞 Исторические достопримечательности
- 🚗 Комфортное автопутешествие
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📚 Познавательная программа
Что можно увидеть
- Семинский перевал
- Чике-Таман
- Ильгуменьский порог
- Цаплинский мост
- Чуй-Оозы
- Калбак-Таш
- Ининские стелы
Описание экскурсии
Мы проедем 600 км (в обе стороны) по Чуйскому тракту и посетим:
- Семинский перевал — высшая точка нашего маршрута (более 1700 м над уровнем моря). В кедровом лесу можно поискать шишки и взять с собой
- Чике-Таман или Чёрт-Атаман — серпантинный подъём и спуск с красивой обзорной площадкой на хребты Алтая
- Ильгуменьский порог на кордоне Кур-Кечу. Здесь раскрывается вся красота и мощь реки Катунь
- Цаплинский мост — памятник архитектуры. Первый в мире двухцепной вантовый мост, соединяющий берега «хозяйки» Алтая
- Чуй-Оозы — место силы и слияния рек Катуни и Чуи, разных по цвету и плотности воды
- Калбак-Таш — наскальные рисунки каменного, бронзового и железного веков. Подобных изображений больше нет в мире
- Ининские стелы — огромные песчаные столбы, образовавшиеся в результате глобальных катаклизмов
Вы узнаете:
- Почему реки на Алтае разного цвета
- Как образовались Катуньские террасы
- Когда республика Алтай вошла в состав России
- Как правильно называется кедр
- Почему гора Белуха сложнее Эльбруса в плане альпинизма
Также я расскажу вам об Алтае: его истории, народе, культуре, религии, флоре и фауне.
Организационные детали
- Ограничений по физической подготовке нет. Рекомендуемый возраст участников — от 7 лет
- Экскурсия проходит на автомобилях Nissan Serena или Nissan X-Trail
- Отдельно оплачивается вход к наскальным рисункам — 300 ₽ с человека, вход на Кур-Кечу — 50 ₽ с человека и обед — по желанию
в пятницу в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 21 туриста
Привет, я Виктор! Живу на Алтае. Я инструктор детско-юношеского туризма и многократный призёр международного фестиваля «Большой Алтай». Организую запоминающиеся путешествия. Туризмом увлёкся со школы: походы, сплавы, альпинизм, турслёты. С 2015 года оставил спортивный туризм и начал организовывать и проводить коммерческие путешествия. Моя специализация — горный туризм, спелеотуризм, пеший туризм, комбинированные маршруты, автотуры. В путешествиях интересует природа, нетронутая цивилизацией.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артём
7 фев 2025
Очень приятный парень. Родился на Алтае и видно,что очень любит этот край. Экскурсия была содержательной. Виктор всегда поддерживает беседу и знает ответы на все вопросы про Алтай. Внимателен ко всем пожеланиям туристов. Спасибо ему! Маршрут даже зимой очень красив!
И
Иван
4 янв 2025
Поездка очень понравилась. Виктор интересный рассказчик и отличный водитель
Ирена
24 ноя 2024
Виктор провел отличную экскурсию вглубь Алтайских гор по Чуйскому тракту. Так случилось, что я была одна и можно было ехать в комфортном режиме.
Виктор интересный рассказчик и хороший водитель. Все прошло спокойно и приятно. Организатора и экскурсию рекомендую!
Виктор интересный рассказчик и хороший водитель. Все прошло спокойно и приятно. Организатора и экскурсию рекомендую!
С
Светлана
8 ноя 2024
Огромное спасибо Виктору за чудесное путешествие! Посетили волшебные места силы и природной красоты, узнала много новой, интересной информации. Однозначно, нужно ехать и посмотреть эту красивейшую дорогу мира и все локации
Г
Галина
2 ноя 2024
Большое спасибо Виктору за отличную экскурсию по Чуйскому тракту. Сразу видно, что Виктор очень опытный гид, который много знает об Алтае и о туризме в целом. Вся экскурсия сопровождалась увлекательным
Л
Любовь
19 окт 2024
Хотелось бы поблагодарить Виктора за интересную информацию о республике Алтай, горах Алтая, коренном населении и их традициях, приятную беседу, за пунктуальность и вежливость, комфортное вождение, ответы на возникшие вопросы. Помимо обозначенной программы посчастливилось увидеть матч кок-бору, повстречать маралов- все это дополнило положительные эмоции от экскурсии и от красивейшей природы!
Похожие экскурсии из Горно-Алтайска
13 часов
Индивидуальная
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
От Глаз Катуни до Марса - познать красоту, силу, историю и культуру Алтая
Начало: В Майминском или Чемальском районах
17 фев в 08:00
18 фев в 08:00
от 40 000₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
Путешествие по Чуйскому тракту: горы, реки и древние культуры
Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая
17 фев в 08:00
19 фев в 08:00
18 600₽ за всё до 2 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая
Завтра в 13:00
16 фев в 08:00
24 000₽ за всё до 5 чел.