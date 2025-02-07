Чуйский тракт: красивая дорога мира

Путешествие по Чуйскому тракту - уникальная возможность увидеть Алтай во всей красе, от Семинского перевала до Ининских стел
Для тех, кто впервые на Алтае, обзорная экскурсия по Чуйскому тракту станет настоящим открытием.

Путешествие по одной из самых красивых дорог России познакомит с меняющимися климатическими зонами и потрясающей природой. В
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пути вы увидите Семинский перевал, Чике-Таман, Ильгуменьский порог и другие уникальные места. Экскурсия подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки. Окунитесь в историю и культуру Алтая, узнайте о его флоре и фауне

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🏞 Исторические достопримечательности
  • 🚗 Комфортное автопутешествие
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📚 Познавательная программа
Чуйский тракт: красивая дорога мира
Чуйский тракт: красивая дорога мира
Чуйский тракт: красивая дорога мира
Ближайшие даты:
21
фев28
фев7
мар14
мар21
мар28
мар4
апр
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Семинский перевал
  • Чике-Таман
  • Ильгуменьский порог
  • Цаплинский мост
  • Чуй-Оозы
  • Калбак-Таш
  • Ининские стелы

Описание экскурсии

Мы проедем 600 км (в обе стороны) по Чуйскому тракту и посетим:

  • Семинский перевал — высшая точка нашего маршрута (более 1700 м над уровнем моря). В кедровом лесу можно поискать шишки и взять с собой
  • Чике-Таман или Чёрт-Атаман — серпантинный подъём и спуск с красивой обзорной площадкой на хребты Алтая
  • Ильгуменьский порог на кордоне Кур-Кечу. Здесь раскрывается вся красота и мощь реки Катунь
  • Цаплинский мост — памятник архитектуры. Первый в мире двухцепной вантовый мост, соединяющий берега «хозяйки» Алтая
  • Чуй-Оозы — место силы и слияния рек Катуни и Чуи, разных по цвету и плотности воды
  • Калбак-Таш — наскальные рисунки каменного, бронзового и железного веков. Подобных изображений больше нет в мире
  • Ининские стелы — огромные песчаные столбы, образовавшиеся в результате глобальных катаклизмов

Вы узнаете:

  • Почему реки на Алтае разного цвета
  • Как образовались Катуньские террасы
  • Когда республика Алтай вошла в состав России
  • Как правильно называется кедр
  • Почему гора Белуха сложнее Эльбруса в плане альпинизма

Также я расскажу вам об Алтае: его истории, народе, культуре, религии, флоре и фауне.

Организационные детали

  • Ограничений по физической подготовке нет. Рекомендуемый возраст участников — от 7 лет
  • Экскурсия проходит на автомобилях Nissan Serena или Nissan X-Trail
  • Отдельно оплачивается вход к наскальным рисункам — 300 ₽ с человека, вход на Кур-Кечу — 50 ₽ с человека и обед — по желанию

в пятницу в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
7 фев 2025
Очень приятный парень. Родился на Алтае и видно,что очень любит этот край. Экскурсия была содержательной. Виктор всегда поддерживает беседу и знает ответы на все вопросы про Алтай. Внимателен ко всем пожеланиям туристов. Спасибо ему! Маршрут даже зимой очень красив!
Очень приятный парень. Родился на Алтае и видно,что очень любит этот край. Экскурсия была содержательной. Виктор
И
4 янв 2025
Поездка очень понравилась. Виктор интересный рассказчик и отличный водитель
Поездка очень понравилась. Виктор интересный рассказчик и отличный водительПоездка очень понравилась. Виктор интересный рассказчик и отличный водительПоездка очень понравилась. Виктор интересный рассказчик и отличный водительПоездка очень понравилась. Виктор интересный рассказчик и отличный водительПоездка очень понравилась. Виктор интересный рассказчик и отличный водительПоездка очень понравилась. Виктор интересный рассказчик и отличный водительПоездка очень понравилась. Виктор интересный рассказчик и отличный водительПоездка очень понравилась. Виктор интересный рассказчик и отличный водительПоездка очень понравилась. Виктор интересный рассказчик и отличный водительПоездка очень понравилась. Виктор интересный рассказчик и отличный водитель
Ирена
24 ноя 2024
Виктор провел отличную экскурсию вглубь Алтайских гор по Чуйскому тракту. Так случилось, что я была одна и можно было ехать в комфортном режиме.
Виктор интересный рассказчик и хороший водитель. Все прошло спокойно и приятно. Организатора и экскурсию рекомендую!
Виктор провел отличную экскурсию вглубь Алтайских гор по Чуйскому тракту. Так случилось, что я была одна и можно было ехать в комфортном режиме.Виктор провел отличную экскурсию вглубь Алтайских гор по Чуйскому тракту. Так случилось, что я была одна и можно было ехать в комфортном режиме.Виктор провел отличную экскурсию вглубь Алтайских гор по Чуйскому тракту. Так случилось, что я была одна и можно было ехать в комфортном режиме.Виктор провел отличную экскурсию вглубь Алтайских гор по Чуйскому тракту. Так случилось, что я была одна и можно было ехать в комфортном режиме.Виктор провел отличную экскурсию вглубь Алтайских гор по Чуйскому тракту. Так случилось, что я была одна и можно было ехать в комфортном режиме.Виктор провел отличную экскурсию вглубь Алтайских гор по Чуйскому тракту. Так случилось, что я была одна и можно было ехать в комфортном режиме.Виктор провел отличную экскурсию вглубь Алтайских гор по Чуйскому тракту. Так случилось, что я была одна и можно было ехать в комфортном режиме.
С
8 ноя 2024
Огромное спасибо Виктору за чудесное путешествие! Посетили волшебные места силы и природной красоты, узнала много новой, интересной информации. Однозначно, нужно ехать и посмотреть эту красивейшую дорогу мира и все локации
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на ней. Виктор отличный водитель и экскурсовод, с ним безопасно и интересно. Обязательно вернусь на Алтай зимой на лыжные курорты и летом, осенью, чтобы увидеть Гейзерное озеро и марсианские пейзажи-это не входило в нашу экскурсию по плану, надо ехать на 2 дня. Выбрала эту однодневную, так как дней отдыха было мало,и очень довольна. С гидом и путешествием повезло. Перезагрузка получилась великолепная!!!

Г
2 ноя 2024
Большое спасибо Виктору за отличную экскурсию по Чуйскому тракту. Сразу видно, что Виктор очень опытный гид, который много знает об Алтае и о туризме в целом. Вся экскурсия сопровождалась увлекательным
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рассказом Виктора об Алтае, исторических и географических особенностях этого региона. Получили массу интересной информации, а также посетили много локаций. Тайминг посещения достопримечательностей был комфортный: успевали и погулять, и сделать фото, и послушать интересные рассказы о местах, где останавливались, и купить сувениры, а заехать на обед. Экскурсия проходила на комфортном автомобиле, Виктор очень аккуратно вел машину, даже несмотря на то что местами была уже наледь на дороге. Виды Алтая завораживают. От экскурсии остались только прекрасные впечатления и тонна фотографий. Виктор, огромное спасибо за такой насыщенный и запоминающийся день на Алтае! Желаю Вам дальнейших успехов!

Большое спасибо Виктору за отличную экскурсию по Чуйскому тракту. Сразу видно, что Виктор очень опытный гид,Большое спасибо Виктору за отличную экскурсию по Чуйскому тракту. Сразу видно, что Виктор очень опытный гид,Большое спасибо Виктору за отличную экскурсию по Чуйскому тракту. Сразу видно, что Виктор очень опытный гид,Большое спасибо Виктору за отличную экскурсию по Чуйскому тракту. Сразу видно, что Виктор очень опытный гид,Большое спасибо Виктору за отличную экскурсию по Чуйскому тракту. Сразу видно, что Виктор очень опытный гид,Большое спасибо Виктору за отличную экскурсию по Чуйскому тракту. Сразу видно, что Виктор очень опытный гид,
Л
19 окт 2024
Хотелось бы поблагодарить Виктора за интересную информацию о республике Алтай, горах Алтая, коренном населении и их традициях, приятную беседу, за пунктуальность и вежливость, комфортное вождение, ответы на возникшие вопросы. Помимо обозначенной программы посчастливилось увидеть матч кок-бору, повстречать маралов- все это дополнило положительные эмоции от экскурсии и от красивейшей природы!
Хотелось бы поблагодарить Виктора за интересную информацию о республике Алтай, горах Алтая, коренном населении и ихХотелось бы поблагодарить Виктора за интересную информацию о республике Алтай, горах Алтая, коренном населении и ихХотелось бы поблагодарить Виктора за интересную информацию о республике Алтай, горах Алтая, коренном населении и ихХотелось бы поблагодарить Виктора за интересную информацию о республике Алтай, горах Алтая, коренном населении и ихХотелось бы поблагодарить Виктора за интересную информацию о республике Алтай, горах Алтая, коренном населении и их

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