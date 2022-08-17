Заезд на тур комплекс «Таежник», завтрак для тех, кто прилетел до 10:30.
Обед в 13:00, заселение в номера после 14:00.
Свободное время.
Ужин в ресторане эко-отеля «Таёжник».
Алтайский вечер.
Горный Алтай сможет влюбить в себя с первого взгляда.
Сегодня вас ждёт неспешное знакомство с Алтаем и подготовка к будущим приключениям!
Вечером вас ждёт удивительный вечер погружения в алтайскую культуру: вы сможете попробовать вкуснейшие традиционные блюда и послушать таинственную мелодию горных вершин.
В свободное время можно по желанию совершить прогулку на вершину горы Черепан или за дополнительную плату посетить подъемник ГЛК «Манжерок» и увидеть долину реки Катунь с высоты птичьего полета (стоимость такси 400-500 руб/машина в одну сторону, стоимость подъема 850 руб/чел.) данную экскурсию можно совершить, только если подъемник работает, он может быть закрыт на тех. обслуживание или по погодным условиям.
Завтрак в ресторане эко-отеля «Таёжник», выезд на экскурсию.
Узнать Алтай без посещения одной из самых известных достопримечательностей Алтая – преступление!
Мы увидим захватывающие дух пейзажи бурной реки Катунь – той самой, о которой ходят многочисленные легенды.
На берегу реки мы увидим удивительной красоты остров, на котором находится храма Иоанна Богослова.
Затем мы пройдем по «козьей» тропке до ГЭС, которая сможет удивить вас своей былой мощью и величием.
А долина горных духов Чечкыш хранит в себе много тайн, которые вам предстоит раскрыть вместе с нами.
Обед в кафе в Чемале.
Ужин в ресторане эко-отеля «Таёжник», свободное время.
Завтрак в ресторане эко-отеля «Таёжник», выезд на маршрут.
Третий день ознаменован важным событием – поездкой по одной из самых красивых дорог мира (по версии National Geographic) – по Чуйскому тракту.
Это дорога поразит вас разнообразием ландшафтов – от удивительных пейзажей вдоль Катуни до величественных заснеженных горных вершин Северо-Чуйского хребта.
По дороге вы поднимитесь на высоту более 1700 метров над уровнем моря на перевале Семинский, спуститесь по горным серпантинам перевала Чике-Таман, застанете чудесные красочные осенние виды Горного Алтая.
Обед в придорожном кафе "Катюша" либо аналогичном.
Хотите прикоснутся к истории древнего Алтая?
В этом вам поможет посещение сакрального места – урочища Калбак-Таш, в котором сосредоточены более 3000 рисунков различных исторических периодов.
Заселение в туркомплекс “Кочевник”, ужин в кафе.
Завтрак в кафе, выезд на маршрут.
Марс на Алтае – это невероятные пейзажи далёкой планеты, расположившиеся среди горных вершин.
Здесь вы прогуляетесь по фантастическому маршруту, сделаете яркие фотографии и получите незабываемые впечатления.
Уникальность нашего маршрута – посещение не только доступной части Марса, но и посещение «Марсового поля – 1» – труднодоступной части объекта, куда добираются немногие.
Этим посещение уникальных природных объектов не заканчивается, мы поедем на Гейзерное озеро – поразительной красоты достопримечательность южной части Горного Алтая.
Обед в придорожном кафе.
После обеда выезжаем обратно, по дороге ещё раз наслаждаемся удивительными видами осеннего Алтая.
Ужин в ресторане эко-отеля «Таёжник».
Завтрак в ресторане эко-отеля «Таёжник», выезд на маршрут.
Сегодня мы с вами отправимся в столицу нашего региона – город Горно-Алтайск, чтобы познакомиться с городской культурой и посетить музей им. А. В. Анохина, где вы сможете глубже изучить тысячелетнюю историю Горного Алтая.
Обед в ресторане эко-отеля Таежник.
Камышлинский водопад – это райский уголок, скрытый в чаще леса прямо на берегу Катуни.
Дорога туда станет ещё одним приключением – вы сможете пройтись по многовековым лесам, полюбоваться живописными видами с другого берега Катуни.
Ужин в ресторане эко-отеле «Таёжник», свободное время.
Порядок экскурсий в этот день может быть изменен.
Завтрак в ресторане эко-отеля «Таёжник».
Экскурсия на выбор: Голубые озера Катуни (с. Аскат) или Талдинские пещеры.
Последний день – это всегда про переосмысление эмоций и воспоминаний за все дни захватывающих приключений по Горному Алтаю.
Но ему ещё есть чем удивить вас!
Вы сможете снова стать частью природы, посетив Голубые озера – неповторимые озера, которые можно увидеть только в определённое время года или отправившись в исследование Талдинских пещер – ещё один объект культурного и исторического наследия.
Обед за доп. плату.
Ужин в ресторане эко-отеле «Таёжник».
Стоимость экскурсии в Талдинские пещеры оплачивается отдельно (экскурсия возможна только в хорошую погоду).
Стоимость экскурсии на Голубые озера Катуни оплачивается отдельно (экскурсия состоится при наборе не менее 6-ти человек, либо рассчитывается индивидуально, стоимость включает работу гида, транспорт повышенной проходимости, перекус на берегу озера.)
Завтрак в ресторане эко-отеля “Таежник”.
При выезде до 8:30 утра – завтрак в виде ланч-боксов, выдается накануне.
Выселение из номеров до 12:00.
Выезд.
Тур предусматривает проживание в номерах категории “Стандарт плюс” или “Студия” в эко-отеле "Таежник", а также 1 ночь в эко-отеле “Кочевник”.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории номера, руб:
|"Стандарт плюс"
|"Студия"
|Двухместное размещение
|73 000
|77 000
|Одноместное размещение
|94 000
|101 500
|Трехместное (только для единой заявки)
|70 000
|73 000
Расположен у подножия горы Черепан рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.
Категория “Стандарт плюс” - в номере: двуспальная кровать или две односпальные кровати. Доп. место - раскладной диван. Коттедж на два номера. Санузел индивидуальный - душевая кабина, раковина, унитаз. Постельное белье. Набор полотенец. Гель, шампунь, зубная паста, тапочки.
Категория “Студия” - благоустроенный коттедж площадью 25 кв. м.
В номере: двуспальная кровать или две односпальные кровати. Доп. место - раскладной диван. Кухонная зона с варочной поверхностью. Микроволновка, чайник, мини-холодильник, фен. Кастрюльки, сковорода, разделочная доска, нож. Санузел индивидуальный - душевая кабина, раковина, унитаз. Постельное белье. Набор полотенец. Гель, шампунь, зубная паста, тапочки.
Расстояние до поселка Манжерок составляет 5 км.
Туристический комплекс Кочевник, расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два этих качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья. В полной мере отвечает заявленному слову «ЭКО» — экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимально нанесения вреда природе.
Бесплатно предоставляется групповая доставка из/в аэропорт Горно-Алтайска!
Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура. Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.
Доставка из/в аэропорт / железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика. Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых, проезд осуществляется на рейсовых автобусах. Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов либо на сайтах онлайн-продажи билетов.
Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика. Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск-Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову. Билеты можно приобрести как в кассах Новосибирского автовокзала, так и в сервисах онлайн-продажи билетов (https://e-traffic.ru/ и т. п.)
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.