2 день

Экскурсия «Чемал - горячее сердце Алтая»

Завтрак в ресторане эко-отеля «Таёжник», выезд на экскурсию.

Узнать Алтай без посещения одной из самых известных достопримечательностей Алтая – преступление!

Мы увидим захватывающие дух пейзажи бурной реки Катунь – той самой, о которой ходят многочисленные легенды.

На берегу реки мы увидим удивительной красоты остров, на котором находится храма Иоанна Богослова.

Затем мы пройдем по «козьей» тропке до ГЭС, которая сможет удивить вас своей былой мощью и величием.

А долина горных духов Чечкыш хранит в себе много тайн, которые вам предстоит раскрыть вместе с нами.

Обед в кафе в Чемале.

Ужин в ресторане эко-отеля «Таёжник», свободное время.