Осень на Алтае. Экскурсионный тур

Осень - это то время, когда можно посетить основные достопримечательности региона

5
3 отзыва
Осень – это то время, когда можно посетить основные достопримечательности региона и при этом не быть участниками толчеи. Во время тура Вы вдоволь насладитесь Величием Алтайских гор.
Осень на Алтае. Экскурсионный тур
Осень на Алтае. Экскурсионный тур
Осень на Алтае. Экскурсионный тур
Осень на Алтае. Экскурсионный тур
Осень на Алтае. Экскурсионный тур
Осень на Алтае. Экскурсионный тур
Осень на Алтае. Экскурсионный тур
Осень на Алтае. Экскурсионный тур
Осень на Алтае. Экскурсионный тур
Осень на Алтае. Экскурсионный тур
Осень на Алтае. Экскурсионный тур
Осень на Алтае. Экскурсионный тур
Осень на Алтае. Экскурсионный тур
Осень на Алтае. Экскурсионный тур
Осень на Алтае. Экскурсионный тур
Осень на Алтае. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
2
окт
9
окт
16
окт
23
окт
30
окт

Что вас ожидает 🤩

Алтайский вечер
Алтайский вечер
Попробуем вкуснейшие традиционные блюда и послушаем таинственную мелодию горных вершин
Удивительный остров Патмос
Удивительный остров Патмос
Пройдем по подвесному мостику к храму Иоанна Богослова
Марс на Алтае
Марс на Алтае
Прогуляемся по фантастическому маршруту, сделаем яркие фотографии

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на туркомплекс «Таёжник». Алтайский вечер

Заезд на тур комплекс «Таежник», завтрак для тех, кто прилетел до 10:30.

Обед в 13:00, заселение в номера после 14:00.

Свободное время.

Ужин в ресторане эко-отеля «Таёжник».

Алтайский вечер.

Горный Алтай сможет влюбить в себя с первого взгляда.

Сегодня вас ждёт неспешное знакомство с Алтаем и подготовка к будущим приключениям!

Вечером вас ждёт удивительный вечер погружения в алтайскую культуру: вы сможете попробовать вкуснейшие традиционные блюда и послушать таинственную мелодию горных вершин.

В свободное время можно по желанию совершить прогулку на вершину горы Черепан или за дополнительную плату посетить подъемник ГЛК «Манжерок» и увидеть долину реки Катунь с высоты птичьего полета (стоимость такси 400-500 руб/машина в одну сторону, стоимость подъема 850 руб/чел.) данную экскурсию можно совершить, только если подъемник работает, он может быть закрыт на тех. обслуживание или по погодным условиям.

Прибытие на туркомплекс «Таёжник». Алтайский вечерПрибытие на туркомплекс «Таёжник». Алтайский вечерПрибытие на туркомплекс «Таёжник». Алтайский вечер
2 день

Экскурсия «Чемал - горячее сердце Алтая»

Завтрак в ресторане эко-отеля «Таёжник», выезд на экскурсию.

Узнать Алтай без посещения одной из самых известных достопримечательностей Алтая – преступление!

Мы увидим захватывающие дух пейзажи бурной реки Катунь – той самой, о которой ходят многочисленные легенды.

На берегу реки мы увидим удивительной красоты остров, на котором находится храма Иоанна Богослова.

Затем мы пройдем по «козьей» тропке до ГЭС, которая сможет удивить вас своей былой мощью и величием.

А долина горных духов Чечкыш хранит в себе много тайн, которые вам предстоит раскрыть вместе с нами.

Обед в кафе в Чемале.

Ужин в ресторане эко-отеля «Таёжник», свободное время.

Экскурсия «Чемал - горячее сердце Алтая»Экскурсия «Чемал - горячее сердце Алтая»Экскурсия «Чемал - горячее сердце Алтая»Экскурсия «Чемал - горячее сердце Алтая»
3 день

Экскурсия «Были и легенды Чуйского тракта»

Завтрак в ресторане эко-отеля «Таёжник», выезд на маршрут.

Третий день ознаменован важным событием – поездкой по одной из самых красивых дорог мира (по версии National Geographic) – по Чуйскому тракту.

Это дорога поразит вас разнообразием ландшафтов – от удивительных пейзажей вдоль Катуни до величественных заснеженных горных вершин Северо-Чуйского хребта.

По дороге вы поднимитесь на высоту более 1700 метров над уровнем моря на перевале Семинский, спуститесь по горным серпантинам перевала Чике-Таман, застанете чудесные красочные осенние виды Горного Алтая.

Обед в придорожном кафе "Катюша" либо аналогичном.

Хотите прикоснутся к истории древнего Алтая?

В этом вам поможет посещение сакрального места – урочища Калбак-Таш, в котором сосредоточены более 3000 рисунков различных исторических периодов.

Заселение в туркомплекс “Кочевник”, ужин в кафе.

Экскурсия «Были и легенды Чуйского тракта»Экскурсия «Были и легенды Чуйского тракта»Экскурсия «Были и легенды Чуйского тракта»Экскурсия «Были и легенды Чуйского тракта»
4 день

Экскурсия «Марсианские хроники Алтайских гор»

Завтрак в кафе, выезд на маршрут.

Марс на Алтае – это невероятные пейзажи далёкой планеты, расположившиеся среди горных вершин.

Здесь вы прогуляетесь по фантастическому маршруту, сделаете яркие фотографии и получите незабываемые впечатления.

Уникальность нашего маршрута – посещение не только доступной части Марса, но и посещение «Марсового поля – 1» – труднодоступной части объекта, куда добираются немногие.

Этим посещение уникальных природных объектов не заканчивается, мы поедем на Гейзерное озеро – поразительной красоты достопримечательность южной части Горного Алтая.

Обед в придорожном кафе.

После обеда выезжаем обратно, по дороге ещё раз наслаждаемся удивительными видами осеннего Алтая.

Ужин в ресторане эко-отеля «Таёжник».

Экскурсия «Марсианские хроники Алтайских гор»Экскурсия «Марсианские хроники Алтайских гор»Экскурсия «Марсианские хроники Алтайских гор»Экскурсия «Марсианские хроники Алтайских гор»Экскурсия «Марсианские хроники Алтайских гор»
5 день

Сити-тур по Горно-Алтайску. Камышлинский водопад

Завтрак в ресторане эко-отеля «Таёжник», выезд на маршрут.

Сегодня мы с вами отправимся в столицу нашего региона – город Горно-Алтайск, чтобы познакомиться с городской культурой и посетить музей им. А. В. Анохина, где вы сможете глубже изучить тысячелетнюю историю Горного Алтая.

Обед в ресторане эко-отеля Таежник.

Камышлинский водопад – это райский уголок, скрытый в чаще леса прямо на берегу Катуни.

Дорога туда станет ещё одним приключением – вы сможете пройтись по многовековым лесам, полюбоваться живописными видами с другого берега Катуни.

Ужин в ресторане эко-отеле «Таёжник», свободное время.

Порядок экскурсий в этот день может быть изменен.

Сити-тур по Горно-Алтайску. Камышлинский водопадСити-тур по Горно-Алтайску. Камышлинский водопадСити-тур по Горно-Алтайску. Камышлинский водопад
6 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии на выбор

Завтрак в ресторане эко-отеля «Таёжник».

Экскурсия на выбор: Голубые озера Катуни (с. Аскат) или Талдинские пещеры.

Последний день – это всегда про переосмысление эмоций и воспоминаний за все дни захватывающих приключений по Горному Алтаю.

Но ему ещё есть чем удивить вас!

Вы сможете снова стать частью природы, посетив Голубые озера – неповторимые озера, которые можно увидеть только в определённое время года или отправившись в исследование Талдинских пещер – ещё один объект культурного и исторического наследия.

Обед за доп. плату.

Ужин в ресторане эко-отеле «Таёжник».

Стоимость экскурсии в Талдинские пещеры оплачивается отдельно (экскурсия возможна только в хорошую погоду).

Стоимость экскурсии на Голубые озера Катуни оплачивается отдельно (экскурсия состоится при наборе не менее 6-ти человек, либо рассчитывается индивидуально, стоимость включает работу гида, транспорт повышенной проходимости, перекус на берегу озера.)

Свободный день. Дополнительные экскурсии на выборСвободный день. Дополнительные экскурсии на выборСвободный день. Дополнительные экскурсии на выборСвободный день. Дополнительные экскурсии на выбор
7 день

Отъезд

Завтрак в ресторане эко-отеля “Таежник”.

При выезде до 8:30 утра – завтрак в виде ланч-боксов, выдается накануне.

Выселение из номеров до 12:00.

Выезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в номерах категории “Стандарт плюс” или “Студия” в эко-отеле "Таежник", а также 1 ночь в эко-отеле “Кочевник”.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории номера, руб:

"Стандарт плюс""Студия"
Двухместное размещение73 00077 000
Одноместное размещение94 000101 500
Трехместное (только для единой заявки)70 00073 000

Варианты проживания

Туркомплекс «Таежник»

6 ночей

Расположен у подножия горы Черепан рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.

Категория “Стандарт плюс” - в номере: двуспальная кровать или две односпальные кровати. Доп. место - раскладной диван. Коттедж на два номера. Санузел индивидуальный - душевая кабина, раковина, унитаз. Постельное белье. Набор полотенец. Гель, шампунь, зубная паста, тапочки.

Категория “Студия” - благоустроенный коттедж площадью 25 кв. м.

В номере: двуспальная кровать или две односпальные кровати. Доп. место - раскладной диван. Кухонная зона с варочной поверхностью. Микроволновка, чайник, мини-холодильник, фен. Кастрюльки, сковорода, разделочная доска, нож. Санузел индивидуальный - душевая кабина, раковина, унитаз. Постельное белье. Набор полотенец. Гель, шампунь, зубная паста, тапочки.

Расстояние до поселка Манжерок составляет 5 км.

Туркомплекс «Таежник»Туркомплекс «Таежник»Туркомплекс «Таежник»Туркомплекс «Таежник»Туркомплекс «Таежник»Туркомплекс «Таежник»Туркомплекс «Таежник»Туркомплекс «Таежник»Туркомплекс «Таежник»Туркомплекс «Таежник»

Туркомплекс «Кочевник»

1 ночь

Туристический комплекс Кочевник, расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два этих качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья. В полной мере отвечает заявленному слову «ЭКО» — экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимально нанесения вреда природе.

Туркомплекс «Кочевник»Туркомплекс «Кочевник»Туркомплекс «Кочевник»Туркомплекс «Кочевник»Туркомплекс «Кочевник»Туркомплекс «Кочевник»Туркомплекс «Кочевник»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отапливаемых номерах выбранной категории (Стандарт+ и Студия)
  • Трехразовое питание с завтрака в день начала тура по завтрак в день выезда, за исключением обеда в свободный день (день 6)
  • Работа гида
  • Перевозки на микроавтобусе согласно программы тура
  • Входные билеты и рекреационные сборы, вечер алтайской культуры
  • Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
  • Доставка из аэропорта ГА в групповом формате предоставляется бесплатно, любой другой вид доставки – за дополнительную плату, размер оплаты проезда устанавливается перевозчиком
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
  • Трансфер до места начала тура и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Питание: обед в свободный день
  • Программа на выбор в свободный день:Талдинские пещеры – 2 500 руб. /чел. Голубые озера Катуни – 5 000 руб. /чел.
  • Талдинские пещеры – 2 500 руб. /чел.
  • Голубые озера Катуни – 5 000 руб. /чел.
  • Дополнительные услуги, не включенные в программу тура
Место начала и завершения?
с. Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
  2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
  3. Удобная обувь (кроссовки, кеды). Обувь не должна быть новой и тереть
  4. Носки - 2-3 пары хлопчатобумажных.
  5. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно:
    • толстовка или свитер;
    • шапочка;
    • теплые носки;
    • утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки.
  6. Удобная верхняя одежда:
    • брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности;
    • не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
  7. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
  8. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  9. Майки или футболки - 2-3 штуки (или что-то подобное).
  10. Легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце).
  11. Средства личной гигиены.
  12. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
  13. Средства фото-видеофиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным устройством.
Входит ли доставка в стоимость тура?

Бесплатно предоставляется групповая доставка из/в аэропорт Горно-Алтайска!
Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура. Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.

  • Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
  • Доставка в любой отель после окончания тура - за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.

Доставка из/в аэропорт / железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика. Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых, проезд осуществляется на рейсовых автобусах. Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов либо на сайтах онлайн-продажи билетов.

Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика. Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск-Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову. Билеты можно приобрести как в кассах Новосибирского автовокзала, так и в сервисах онлайн-продажи билетов (https://e-traffic.ru/ и т. п.)

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 авг 2022
Все очень оперативно и четко. Организация отличная.
В
10 авг 2022
Все было очень круто, тур безумно понравился, организация - высший уровень, виды, природа - всё классно. Особые похвалы гиду Валентине)
И
5 авг 2022
Особо хочется отметить нашего гида - Валентину, которая обеспечила сложную логистику во время тура, познакомила с самобытной культурой жителей Горного Алтая.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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