Вам раскроются тайны величественных озёр и радужного багрянца загадочного алтайского Марса, где можно глазами прикоснуться к вековой истории наскальной живописи и вдохнуть сакральную культуру и традиции алтайского народа.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Легендарный Чуйский тракт
Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска.
Вас ждет увлекательная экскурсия «Легендарный Чуйский тракт» по главной автодороге Горного Алтая.
Прямо с тракта открываются шикарные панорамы.
Он богат достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут Вам наши гиды.
Во время экскурсии мы поднимемся на высокогорный перевал Семинский, где увидим вековые кедры, величественные горы с небольшими снежниками на вершинах, узнаем историю вхождения алтайского народа в состав России.
На перевале сделаем получасовую остановку, во время которой вы сможете посетить ярмарку монгольских товаров и сувениров, приобрести продукты Алтая (мед, травяные чаи, кедровый орех).
По пути обед в кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной алтайской кухни (не входит в стоимость).
Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на высокогорный перевал Чике-Таман (1460 м) с двумя обзорными площадки и видом на восточные склоны Теректинского хребта.
Далее продолжим движение по живописной долине Катуни и «Катунская петля» — красивый изгиб Катуни среди скал Малого Яломана.
Увидим и узнаем, как и когда образовались древние «Катунские террасы».
Совершим небольшую экскурсия к древнему культовому комплексу эпохи бронзы «Ининские стелы»(III-II тысячелетии до н. э.).
Прогуляемся к священному для алтайцев месту – устье реки Чуи — место встречи двух крупных рек Горного Алтая, которые, сливаясь, текут некоторое время с выраженной границей цвета.
Видео и фотосъемки на Катуни, которая в это время становится незабываемого бирюзового цвета.
Ночевка на т/б в с. Акташ.
Километраж ~350 км. Время в пути ~ 8 часов.
Голубое озеро и Алтайский марс
Легкая прогулка к загадочному Голубому озеру (Гейзерное), любоваться которым можно бесконечно.
Уникальное и удивительное озеро "рисует" узоры на дне.
Переезд далее по Чуйскому тракту через Курайскую и Чуйскую степи.
Прямо с дороги открываются незабываемые виды на ледники Северо-Чуйского хребта (Актру, Куркурек).
Посещаем удивительную долину с цветными землями Кызыл-Чин, которую из-за необычных красных пород называют “Алтайским марсом”.
Ночевка в с. Акташ.
Километраж ~ 60 км. Время в пути ~ 7 часов.
Долина реки Чуя
Экскурсия в долину р. Чуя (Мажойские каскады) – место, где проводятся соревнования водников-экстремалов.
Здесь находятся пороги высшей 6-ой категории сложности в водном спорте.
Ночевка в с. Акташ.
Километраж ~ 60 км. Время в пути ~ 6 часов.
Улаганский тракт. Скифские курганы. Перевал Кату-Ярык
Экскурсия на перевал Кату-Ярык.
Едем по Улаганскому тракту, через Красные ворота, по пути увидим множество высокогорных озер (Мертвое озеро, Кеделю, Уч-Кель и др.), перевал Улаганский.
По пути небольшая остановка в урочище Пазырык, осмотр скифских курганов, которые принесли урочищу мировую известность.
Со смотровой площадки перевала Кату-Ярык открывается грандиозный вид на долину Чулышмана и окрестные горы с высоты около 800 м.
Ночевка в с. Акташ.
Километраж ~ 100 км. Время в пути ~ 8 часов.
Отъезд
Завтрак, сбор вещей.
Возвращение обратно в г. Горно-Алтайск.
Проживание
Тур предусматривает проживание на туристической базе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|3-местное
|2-местное
|1-местное
|28 900
|32 400
|35 900
Варианты проживания
База отдыха «ArmanTravelAltay» или аналогичная в с. Акташ
Предлагаем своим гостям 2-х, 3-х и 4-х, 5-и местное размещение в уютных и теплых деревянных домиках с панорамными окнами и большими террасами, со всеми удобствами. Домик 24 км. м. Во всех домиках имеется централизованное отопление. Мобильный интернет, в шаговой доступности кафе "Домашняя кухня", кафе "Аура". Также на базе «АрманТревелАлтай» есть небольшая кухня для приготовления пищи, оборудованная всем необходимым (холодильник, электрическая плита, микроволновка, мультиварка, набор посуды).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт на всем протяжении маршрута
- Проживание, указанное в программе
- Сопровождение гида
- Оплата всех экскурсий и рекреационных сборов на маршруте
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание
- Баня – 1 200 руб.
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- походные удобные вещи (несколько футболок, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
- сиденье туристическое (хоба);
- фотоаппарат или видеокамера;
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС, страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- powerbank.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Можно ли с детьми?
Ограничение по возрасту: от 6 до 70 лет. Тур не рекомендуется детям до 10 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.
- Как организован трансфер?
Трансфер организован на микроавтобусе Ssang Yong Istana.
- Как организовано питание?
Питание в стоимость тура не входит.
Заезжаем в кафе на завтрак, обед и ужин. Средний чек 300-350 руб. Также вечером заезжаем в продуктовый магазин, на базе есть небольшая кухня.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Екатерина была на постоянной связи, убедившись, что у нас есть все необходимое для тура, мы встретились с группой, и отправились к начальной точке нашего пешего тура. На месте нас уже ждал конюх Тудар, который забрал наши вещи на коней.
Мы приходили на места ночевки позже коней, но Тудар уже готовил костер и чай, так что нам не приходилось беспокоиться об этом. Екатерина предвидела все наши потребности, и это действительно упростило наше путешествие. Большой плюс - не нужно было заботиться о покупках, потому что все было уже закуплено.