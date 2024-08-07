Природа окрашивается в яркие краски, горы окутываются золотом, а воздух наполняется свежестью и прохладой. Не упустите шанс стать частью этой незабываемой истории.
Вместе мы окунемся в мир алтайской природы, познакомимся с интересными людьми и получим массу незабываемых фотографий.
Программа тура по дням
Путешествие по Чуйскому тракту
Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайск в 10:00 и отправляемся в удивительное приключение по Чуйскому тракту.
Осенний Чуйский тракт – это не просто дорога, это магия природы.
Прокатимся через Алтайские горы, наслаждаясь яркими цветами листвы и золотом горных вершин.
Проедем два горных перевала, наслаждаясь прекрасными видами, и сделаем остановки в уютных кафе для обеда (за дополнительную плату).
После 400 км путешествия, устроимся в комфортном отеле с. Акташ, где нас ждут ужин и отдых.
Рекомендуем прилет утренними рейсами.
В случае, если Вы раньше приезжаете или добираетесь другими вариантами, то менеджер проконсультирует по поводу встречи и присоединения к группе.
А также, при необходимости, забронирует дополнительно отели.
Ужин в кафе включен в стоимость.
Чулышманская долина
Погружаемся в живописную Чулышманскую долину, окруженную горными хребтами, водопадами и озерами.
Чулышманская долина – одно из самых живописных и уникальных мест на Алтае.
Она расположена в окружении горных хребтов, покрытых лесами и славится своими великолепными пейзажами, включающими в себя водопады, горные реки и озера.
Здесь можно увидеть множество редких видов растений и животных.
Эти места считаются дикими местами и настоящим глубоким Горным Алтаем.
Спустимся по уникальному горному серпантину – перевал Кату-Ярык.
На берегу р. Чулышман остановимся и организуем пикник.
Посещение водопада Куркуре дополнит этот день впечатления – переправа на лодке через реку Чулышман и легкая прогулка к водопаду (особой физической формы не требуется).
Организуем для вас пикник на берегу реки.
После прекрасного отдыха в долине возвращаемся и по пути посещаем Пазырыкские курганы, уникальные артефакты которые хранятся в музее.
Возвращаемся в отель, погруженные в восхитительные впечатления.
Ужин в кафе включен в стоимость.
Разноцветные Марсианские горы
Алтайский Марс в осеннем наряде – это наше следующее чудо!
Алтайский Марс осенью – это уникальное и завораживающее место, которое становится еще более прекрасным в это время года.
Осенью листва деревьев меняет свой цвет с зеленого на яркие оттенки красного, оранжевого и желтого, что создает невероятный контраст с марсианскими пейзажами.
По пути к этому красивому месту сделаем остановку полюбоваться Северо-Чуйским белоснежным хребтом.
Северо-Чуйский хребет – это один из самых высоких горных массивов на Алтае.
Он является частью Алтайских гор.
Хребет имеет длину около 100 километров и достигает высоты до 4000 метров над уровнем моря.
На обратном пути заедем на Гейзерное озеро, оно является одним из самых красивых мест на Алтае и привлекает множество туристов круглый год.
А осенью оно особо выделяется на фоне разноцветных деревьев.
Вечером можно посетить банный комплекс по желанию (оплачивается дополнительно).
Ужин в кафе включен в стоимость.
Возвращение по Чуйскому тракту до г. Горно-Алтайск
После завтрака возвращаемся по Чуйскому тракту в г. Горно-Алтайск.
Кажется, что уже видели все красоты, но природа Алтая каждый раз удивляет заново.
Вернувшись, вы будете наполнены воспоминаниями и впечатлениями от этого захватывающего приключения!
Чуйский тракт является популярным маршрутом для туристов, которые приезжают сюда, чтобы насладиться красотой алтайской природы.
Поэтому возвращение по этой красивейшей дороги вновь удивит вас.
Казалось бы, уже проезжали эти пейзажные места, но будете удивлены снова и снова.
Осень – идеальное время для путешествий, так как погода становится более комфортной, а количество туристов уменьшается, что позволяет сделать удачные фотографии и насладиться красотой.
В г. Горно-Алтайск прибудем примерно к 18:00.
Если у кого то будет вечерний вылет, то мы успеем доставить в аэропорт к вылету.
Если же вылет на следующий день утром, то Ваш личный менеджер поможет забронировать отель, а водитель наш доставит вас туда.
Утром на такси доберетесь самостоятельно до аэропорта.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортных номерах или уютных домиках (3 ночи) на туристических комплексах в с. Акташ.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. место
|49 700
|56 000
|36 000
Варианты проживания
Гостиница в с. Акташ
Проживание в комфортных номерах или уютных домиках (3 ночи) на туристических комплексах в с. Акташ.
Туристический комплекс в с. Акташ
Проживание в комфортных номерах или уютных домиках (3 ночи) на туристических комплексах в с. Акташ.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с завтраками
- Ужин (1,2,3 день)
- Путешествие на джипах в горы
- Пикник в горах (2 день)
- Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Развлечения вне программы (доп. экскурсии)
- Питание на маршрутах
- Оплата за экскурсионные объекты (примерно 400 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
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