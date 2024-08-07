Волшебные краски Алтая

Приглашаем вас отправиться вместе с нами в удивительное путешествие по осеннему Алтаю! Осень – особенное время года на Алтае.

Природа окрашивается в яркие краски, горы окутываются золотом, а воздух наполняется свежестью и прохладой. Не упустите шанс стать частью этой незабываемой истории.

Вместе мы окунемся в мир алтайской природы, познакомимся с интересными людьми и получим массу незабываемых фотографий.
4.67
3 отзыва
Волшебные краски Алтая
Волшебные краски Алтая
Волшебные краски Алтая
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Путешествие по Чуйскому тракту

Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайск в 10:00 и отправляемся в удивительное приключение по Чуйскому тракту.

Осенний Чуйский тракт – это не просто дорога, это магия природы.

Прокатимся через Алтайские горы, наслаждаясь яркими цветами листвы и золотом горных вершин.

Проедем два горных перевала, наслаждаясь прекрасными видами, и сделаем остановки в уютных кафе для обеда (за дополнительную плату).

После 400 км путешествия, устроимся в комфортном отеле с. Акташ, где нас ждут ужин и отдых.

Рекомендуем прилет утренними рейсами.

В случае, если Вы раньше приезжаете или добираетесь другими вариантами, то менеджер проконсультирует по поводу встречи и присоединения к группе.

А также, при необходимости, забронирует дополнительно отели.

Ужин в кафе включен в стоимость.

Путешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому тракту
2 день

Чулышманская долина

Погружаемся в живописную Чулышманскую долину, окруженную горными хребтами, водопадами и озерами.

Чулышманская долина – одно из самых живописных и уникальных мест на Алтае.

Она расположена в окружении горных хребтов, покрытых лесами и славится своими великолепными пейзажами, включающими в себя водопады, горные реки и озера.

Здесь можно увидеть множество редких видов растений и животных.

Эти места считаются дикими местами и настоящим глубоким Горным Алтаем.

Спустимся по уникальному горному серпантину – перевал Кату-Ярык.

На берегу р. Чулышман остановимся и организуем пикник.

Посещение водопада Куркуре дополнит этот день впечатления – переправа на лодке через реку Чулышман и легкая прогулка к водопаду (особой физической формы не требуется).

Организуем для вас пикник на берегу реки.

После прекрасного отдыха в долине возвращаемся и по пути посещаем Пазырыкские курганы, уникальные артефакты которые хранятся в музее.

Возвращаемся в отель, погруженные в восхитительные впечатления.

Ужин в кафе включен в стоимость.

Чулышманская долинаЧулышманская долинаЧулышманская долинаЧулышманская долина
3 день

Разноцветные Марсианские горы

Алтайский Марс в осеннем наряде – это наше следующее чудо!

Алтайский Марс осенью – это уникальное и завораживающее место, которое становится еще более прекрасным в это время года.

Осенью листва деревьев меняет свой цвет с зеленого на яркие оттенки красного, оранжевого и желтого, что создает невероятный контраст с марсианскими пейзажами.

По пути к этому красивому месту сделаем остановку полюбоваться Северо-Чуйским белоснежным хребтом.

Северо-Чуйский хребет – это один из самых высоких горных массивов на Алтае.

Он является частью Алтайских гор.

Хребет имеет длину около 100 километров и достигает высоты до 4000 метров над уровнем моря.

На обратном пути заедем на Гейзерное озеро, оно является одним из самых красивых мест на Алтае и привлекает множество туристов круглый год.

А осенью оно особо выделяется на фоне разноцветных деревьев.

Вечером можно посетить банный комплекс по желанию (оплачивается дополнительно).

Ужин в кафе включен в стоимость.

Разноцветные Марсианские горыРазноцветные Марсианские горыРазноцветные Марсианские горыРазноцветные Марсианские горы
4 день

Возвращение по Чуйскому тракту до г. Горно-Алтайск

После завтрака возвращаемся по Чуйскому тракту в г. Горно-Алтайск.

Кажется, что уже видели все красоты, но природа Алтая каждый раз удивляет заново.

Вернувшись, вы будете наполнены воспоминаниями и впечатлениями от этого захватывающего приключения!

Чуйский тракт является популярным маршрутом для туристов, которые приезжают сюда, чтобы насладиться красотой алтайской природы.

Поэтому возвращение по этой красивейшей дороги вновь удивит вас.

Казалось бы, уже проезжали эти пейзажные места, но будете удивлены снова и снова.

Осень – идеальное время для путешествий, так как погода становится более комфортной, а количество туристов уменьшается, что позволяет сделать удачные фотографии и насладиться красотой.

В г. Горно-Алтайск прибудем примерно к 18:00.

Если у кого то будет вечерний вылет, то мы успеем доставить в аэропорт к вылету.

Если же вылет на следующий день утром, то Ваш личный менеджер поможет забронировать отель, а водитель наш доставит вас туда.

Утром на такси доберетесь самостоятельно до аэропорта.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортных номерах или уютных домиках (3 ночи) на туристических комплексах в с. Акташ.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное ОдноместноеДоп. место
49 70056 00036 000

Варианты проживания

Гостиница в с. Акташ

3 ночи

Проживание в комфортных номерах или уютных домиках (3 ночи) на туристических комплексах в с. Акташ.

Туристический комплекс в с. Акташ

3 ночи

Проживание в комфортных номерах или уютных домиках (3 ночи) на туристических комплексах в с. Акташ.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с завтраками
  • Ужин (1,2,3 день)
  • Путешествие на джипах в горы
  • Пикник в горах (2 день)
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Развлечения вне программы (доп. экскурсии)
  • Питание на маршрутах
  • Оплата за экскурсионные объекты (примерно 400 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
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E
7 авг 2024
Напишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в Горный Алтай, привести обратно в Белокуриху в час ночи, а через день вести нас по
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этому же пути в Акташ - очень странная и непродуманная организация. Гораздо удобнее было бы посмотреть все в Белокурихе, переехать в Чемал, там переночевать, и двинуться дальше. 2. Организация питания: по полчаса стояли в очереди в кафе- большая потеря времени; комплексные обеды в данной ситуации были бы более удобными. Все остальное очень хорошо! Спасибо большое!! ❤️

Напишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в Горный
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты
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в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации экскурсий и питания в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

О
20 июл 2024
Прекрасная организация принимающей стороны! Тур провели на "Ура", все четко организовано, мы не успевали к чему-то придраться😁. Вообще на Алтае душевные и общительные люди.
Прекрасная организация принимающей стороны! Тур провели на &quot;Ура&quot;, все четко организовано, мы не успевали к чему-то
А
18 июл 2024
Всё было чётко организовано. В чате была вся информация, транспорт для экскурсий был комфортабельный. Гиды замечательные профессиональные люди! Спасибо большое!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные туры

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