Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Групповой тур в Горно-Алтайске

Золотое кольцо Алтая

5
3 отзыва
Увлекательный маршрут, который максимально подробно познакомит вас с основными достопримечательностями Алтая.

Проезжая Республику с севера на юг, мы будем знакомиться с бытом и верованиями коренного населения, историей и памятниками природы.
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Ближайшие даты:
23
июн
30
июн
7
июл
14
июл
21
июл
28
июл
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даты

Что вас ожидает:

Алтайский Марс
Алтайский Марс
Побываем в удивительном месте, которое напоминает каньоны Дикого Запада и марсианские пейзажи одновременно
Гейзерное озеро
Гейзерное озеро
Заедем на уникальное озеро, в центре которого бьют источники, формирующие причудливый рисунок на дне
Каменные грибы
Каменные грибы
Удивимся причудливой форме каменных глыб, образовавшихся в результате выветривания и вымывания пород
Прогулка на катере
Прогулка на катере
Прочувствуем особенную атмосферу Телецкого озера во время прогулки через всю его акваторию
Чарующие водопады
Чарующие водопады
Посмотрим как безудержные потоки срываются с горных уступов и с грохотом разбиваются о камни
Чуйский тракт
Чуйский тракт
Проедем по главной транспортной автомагистрали Алтая, которая попала в десятку самых красивых дорог мира

Программа тура по дням

1 день

Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - Чибит

Встречаем вас в городе прибытия и начинаем путешествие.

В Бийске вы познакомитесь с гидом и оформите документы, необходимые для путешествия.

Далее начинаем путешествие по самой красивой автодороге страны – Чуйскому тракту.

Через несколько часов попадаем на высшую точку тракта – Семинский перевал.

Далее пересекаем перевал Чике-Таман.

Сделаем остановку на слиянии рек Чуя и Катунь, которое почитается алтайцами, как священное место.

Посетим археологический комплекс Адыр-Кан.

На ночь останавливаемся на базе отдыха в районе Чибита. Размещение в домиках.

Авто (от Барнаула до Чибита): 620 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 9-10 часов. Пешая часть: 2 км (1,5 – 2 часа).

Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - ЧибитНовосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - ЧибитНовосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - Чибит
2 день

Курайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озеро

В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта.

Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс).

Обед у нас запланирован в с. Кош-Агач. До села Кош-Агач будем ехать через живописную Чуйскую степь.

На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера. Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает.

Возвращение на базу отдыха. Баня.

Авто: 240 км (5 часов). Пешая часть: 3-4 км (2-3 часа).

Курайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озероКурайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озероКурайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озеро
3 день

Красные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад Куркуре

Утром отправляемся к реке Чулышман, по пути останавливаясь у Красных ворот и озера Чейбеккель.

Затем наслаждаемся видом Улаганских озер, которые находятся на Улаганском нагорье.

Отправляемся на Пазырыкские курганы, существующие с 6-7 веков до нашей эры. В древности их возводили над могилами знатных людей.

Далее выезжаем на перевал Кату-Ярык. С перевала спускаемся пешком. Спустившись с перевала и немного отдохнув, совершим небольшую пешую прогулку до одного из самых мощных водопадов долины - Куркуре.

К вечеру прибываем на туристическую базу. Размещение в домиках.

Авто: 140 км (5-6 часов). Пешая часть: 7-8 км (3-4 часа).

Красные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад КуркуреКрасные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад КуркуреКрасные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад КуркуреКрасные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад Куркуре
4 день

Экскурсия к «Каменным грибам»

Утром переправляемся через реку Чулышман и идём к Каменным грибам. Каменные грибы – уникальное природное явление, созданное самой природой. Долгие годы горные породы выветривались и вымывались, образуя причудливые конструкции.

Затем переправляемся по реке обратно и обедаем на туристической базе.

После обеда – отдых на базе, прогулки в окрестностях, баня.

Вечером нас ждёт концерт кайчи, который расскажет об особенностях национальных музыкальных инструментов и горловом пении (не входит в стоимость).

Пешая часть: 2-3 км (3-4 часа).

Экскурсия к «Каменным грибам»Экскурсия к «Каменным грибам»Экскурсия к «Каменным грибам»
5 день

Телецкое озеро - Водопад Корбу - с. Артыбаш

День начнется с небольшого переезда до Телецкого озера. По-алтайски озеро называется Алтын-Кель – “Золотое озеро”. Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере. Во время прогулки сделаем остановку на экскурсию у водопада Корбу.

По прибытию в с. Артыбаш размещаемся на базе отдыха в домиках.

Авто до Телецкого озера: 40 км (1,5-2 часа). Катер: 78 км (2-2,5 часа). Пешая часть: 1 км (30 мин).

Телецкое озеро - Водопад Корбу - с. АртыбашТелецкое озеро - Водопад Корбу - с. АртыбашТелецкое озеро - Водопад Корбу - с. Артыбаш
6 день

Сплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе Кокуя

День отдыха на Телецком озере.

Также нас ждет несложный сплав по реке Бия (на 2-3 часа) и подъем на кресельном подъёмнике на гору Кокуя, с которой открываются потрясающие виды на прителецкую тайгу.

Сплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе КокуяСплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе КокуяСплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе КокуяСплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе Кокуя
7 день

Артыбаш - Горно-Алтайск - Краеведческий музей ИМ.А.В. Анохина - Барнаул - Новосибирск

Отправляемся в обратную дорогу.

В Горно-Алтайске посетим национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина.

Трансфер в Горно-Алтайск, Бийск, Барнаул, Новосибирск, по дороге заезжаем на сувенирный рынок.

От Артыбаша до Барнаула: 430 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 7-8 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в домиках, по 2-4 человека в номере, размещение на раздельных кроватях.

Семейные пары размещаются без подселения.

Парни и девушки, путешествующие в одиночку, размещаются с подселением, девушки с девушками, парни с парнями по 2-4 человека в номере.

Туалет общий, находятся на территории баз отдыха.

В долине реки Чулышман электричество только вечером от генератора. На некоторых базах есть общий душ. На всех базах есть баня.

Ниже указаны предварительные варианты размещения, точные названия турбаз станут известны ближе к дате тура. Уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Турбаза «Кочевник» или аналогичная

2 ночи

Эко Туристический комплекс "Кочевник" расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин. Возможен заказ такси.

На территории базы отдыха «Кочевник» вы найдете всё необходимое для отдыха и даже больше! 300 метров береговой зоны оборудовано для безопасного купания и активных водных развлечений.

Также вы можете посетить пейнтбольный клуб, оздоровительный комплекс, воспользоваться теннисным кортом, футбольным полем и площадками для игр в баскетбол и волейбол. База разделена на 3 зоны: санаторий, коттеджный посёлок и кемпинг. На асфальтированных дорожках можно прокатиться на лонгборде или роликах, а лесные тропинки подойдут для велопрогулок.

Турбаза «Кочевник» или аналогичнаяТурбаза «Кочевник» или аналогичнаяТурбаза «Кочевник» или аналогичнаяТурбаза «Кочевник» или аналогичнаяТурбаза «Кочевник» или аналогичнаяТурбаза «Кочевник» или аналогичная

Турбаза «Мешке Таш» или аналогичная

2 ночи

Туристическая стоянка «Мешке Таш» находится на берегу реки Чулышман в Горном Алтае.

На базе работает кафе, где готовят вкусную домашнюю еду, а если хотите приготовить сами, то можете воспользоваться мангалом, костровищем или газплитой.

В небольшом магазине вы можете приобрести товары первой необходимости и фермерскую продукцию (молоко, мясо).

Имеется возможность для зарядки телефонов, камер и планшетов. Электричество подается с дизельного генератора в вечернее время.

На территории есть баня и летний душ.

Турбаза «Мешке Таш» или аналогичнаяТурбаза «Мешке Таш» или аналогичнаяТурбаза «Мешке Таш» или аналогичнаяТурбаза «Мешке Таш» или аналогичнаяТурбаза «Мешке Таш» или аналогичнаяТурбаза «Мешке Таш» или аналогичная

База отдыха в с. Артыбаш

2 ночи

Размещаемся на базе отдыха в домиках.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортная доставка от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
  • Внутримаршрутные переезды по программе (1180 км. от Бийска)
  • Размещение в домиках, раздельное, по 2-4 человека удобства на территории базы отдыха
  • Питание. С ужина первого дня тура, по завтрак в последний день тура. Завтрак и ужин горячее, обед-перекус из ланч-бокса (бутерброды, фрукты, сладости). Готовит гид
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Катер на Телецком озере
  • Переправы на лодке через Чулышман, 2 раза (водопад Куркуре, Каменные грибы)
  • Сплав по реке Бия
  • Кресельный подъёмник на гору Кокуя
  • Баня по программе, два раза
  • Входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе
  • Рекреационные сборы (сборы заповедников).
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до места встречи и обратно
  • Питание в придорожных кафе, во время переездов и кафе мест размещения. Средний чек ~ 500 руб.
  • Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
  • Дополнительные бани, платный душ на базах
  • Концерт горлового пения
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • спортивная обувь для пеших переходов. Обувь (кроссовки, кеды) должна быть крепкая, с жесткой подошвой. Избегайте новой не разношенной обуви;
  • сменная обувь для отдыха на базе (простые кроссовки, шлепанцы);
  • удобная одежда для пеших переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом;
  • комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
  • термобелье, либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
  • теплый свитер;
  • теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
  • теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
  • кепка или панама;
  • перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
  • носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных;
  • непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь (дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена);
  • купальный костюм;
  • туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе личное полотенце (в отдаленных районах на базах могут не выдать);
  • гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
  • солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
  • маленький фонарик (налобный);
  • индивидуальные лекарственные средства;
  • небольшая фляга для воды (можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., термос по желанию);
  • фотоаппарат или видеокамера (по желанию), с гермоупаковкой;
  • сидение туристическое (хоба);
  • личная посуда (миска, кружка, ложка);
  • обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и т. д.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где осуществляется встреча туристов?

Начальной точкой нашего маршрута является г. Бийск. До города Бийск у нас организован (входит в стоимость) трансфер от ж/д вокзала Новосибирска (главный), аэропорта и ж/д вокзала г. Барнаула и обратно. В Горно-Алтайске участников тура забираем попутно, в этом случае вам не нужно ехать до Бийска.

Встреча туристов осуществляется:

  • На ж/д вокзале г. Новосибирска с 03:00 до 04:00 утра;
  • В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра;
  • На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра;
  • На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов;
  • В аэропорту Горно-Алтайска ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов.

Возможно ожидание в местах встречи и в офисе в Бийске в день заезда.

Везде указано местное время.

В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.

Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.

Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса.

Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.

Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.

Как будет организован обратный трансфер?

Обратный трансфер включен в стоимость.

Ориентировочное прибытие:

  • в Горно-Алтайск с 18:00 до 19:00;
  • в Бийск с 20:30 до 21:30;
  • в Барнаул с 23:00 до 00:00;
  • в Новосибирск с 03:00 до 04:00 следующего дня.

Время местное.

Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту.

Аэропорт г. Горно- Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск.

Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.

В Барнауле и Новосибирске обратный трансфер только до ж/д вокзала, до аэропорта нужно будет добраться самостоятельно, например, на такси.

При планировании закладывайте пожалуйста время на дорогу от ж/д вокзала до аэропорта.

Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия.

Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки.

Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.

В гонки со временем водители участвовать не будут.

Время прибытия закладывается с запасом, для нас главное, чтобы вы не опоздали на самолет, либо поезд.

Просим отнестись с пониманием, если вы прибудете в город назначения на несколько часов раньше обозначенного времени.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На все время нахождения на маршруте, вы застрахованы СПАО «Ингосстрах», имеющей договоры с лечебными заведениями мест проведения тура.

Лимит покрытия при возникновении страхового случая: автотуры, экскурсионные туры, туры выходного дня и прочие не автономные туры - медицинские и транспортные расходы 150000 рублей, несчастный случай 100000 руб.

За наличие собственной страховки компенсации не производятся.

При возникновении на маршруте страхового случая, инструктор и администрация компании помогает пострадавшему решать все необходимые организационные вопросы (его транспортировка в медицинское учреждение, установление контактов со страховой компанией, с медицинским центром, получение расписок от оказавших платную помощь частных лиц и т. д.).

Важно: Пострадавший должен быть готов к самостоятельной оплате услуг связанных с транспортировкой и медицинским обслуживанием.

Страховая компания возмещает потраченные денежные средства на основании подтверждающих документов.

Будет ли сотовая связь на маршруте?

Большинство маршрутов проходит в горной местности. Сотовая связь на некоторых участках маршрутах практически отсутствует. Тем не менее почти в каждом туре есть несколько мест, в основном это населенные пункты, откуда можно сделать звонок (операторы МТС, Билайн, Мегафон). О таких местах на выбранном вами маршруте уточняйте у менеджеров и вашего инструктора. Спутникового телефона у инструктора нет.

Можно ли взять с собой в тур собаку, либо другого домашнего питомца?

Брать с собой домашних питомцев собак, кошек и др, в плановые (сборные) заезды запрещено. Не редки случаи аллергии на шерстьт животных. На многих базах отдыха запрещено размещение с домашними питомцами. Просим отнестись, к ограничению с пониманием. Исключение могут составлять только индивидуальные туры.

На чем будем передвигаться?

Для переездов по маршруту используются микроавтобусы вместимостью от 6 до 17 мест. Микроавтобус подбирается под каждую группу, в зависимости от итогового количество участников в туре. Преимущественно по маршруту работают: Hyundai Starex, SsangYong Istana, Ford Transit, Iveco и др. Микроавтобусы не супер-комфортные, есть откидные ряды сидений, к сожалению кондиционер предусмотрен не везде. Вещи транспортируются в прицепе, либо салоне. На сложных участках с грунтовой дорогой, проезд к Марсу 1 и 2, долина Чулышмана, ущелье Актру и пр. переезд осуществляется на отечественных авто повышенной проходимости УАЗ, ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ и тд.

Как организовано питание?

Питание: с ужина первого дня тура, по завтрак в последний день тура. Готовит гид. Всего 6 завтраков, 6 обедов и 6 ужинов. Завтрак и ужин горячее, обед перекус из ланч-бокса (бутерброды, фрукты, сладости). Питание во время переездов в придорожных кафе за дополнительную плату.

Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.

Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них.

Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов.

Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко.

Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников тура в равном объеме.

Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню.

В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание.

Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура.

Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
18 авг 2023
Отличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катера.
Отличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катера.Отличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катера.Отличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катера.Отличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катера.Отличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катера.Отличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катера.Отличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катера.Отличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катера.Отличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катера.Отличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катера.
Ю
16 авг 2023
Прекрасный маршрут: четко организован, насыщенный и продуманный. Настоящий авто- и пеший поход! Понимаешь и принимаешь Алтай удивительный и манящий своими неизведанными уголками. Чулышманская долина - изюминка маршрута. Но это не для тех, кто ищет сервис и "все включено" на Алтае… И попа, и ноги, а у кого-то и голова будет болеть обязательно без интернета… Рафтинг и купание в Телецком (опять же не для всех) - отличное завершение и свежесть перед прямой домой! Нам повезло с погодой: и не жарко было, и солнца много и красивых облаков, и дождя даже с градом - все получили сполна!
Прекрасный маршрут: четко организован, насыщенный и продуманный. Настоящий авто- и пеший поход! Понимаешь и принимаешь АлтайПрекрасный маршрут: четко организован, насыщенный и продуманный. Настоящий авто- и пеший поход! Понимаешь и принимаешь АлтайПрекрасный маршрут: четко организован, насыщенный и продуманный. Настоящий авто- и пеший поход! Понимаешь и принимаешь АлтайПрекрасный маршрут: четко организован, насыщенный и продуманный. Настоящий авто- и пеший поход! Понимаешь и принимаешь АлтайПрекрасный маршрут: четко организован, насыщенный и продуманный. Настоящий авто- и пеший поход! Понимаешь и принимаешь Алтай
Л
15 авг 2023
Очень интересно организован тур.
Разнообразные локации: горы, водопады, озёра, долины.
Рекомендую!

Благодарю гида Людмилу и водителя Вячеслава за вкусную еду и безопасную дорогу.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ПешеходныеВодные развлеченияНа катереСплавы и рафтингВсе туры7-дневные турыКаменные грибыПопулярные местаАлтайский МарсГейзерное озероПрирода и пейзажиНа автобусе

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