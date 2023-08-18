Обратный трансфер включен в стоимость.

Ориентировочное прибытие:

в Горно-Алтайск с 18:00 до 19:00;

в Бийск с 20:30 до 21:30;

в Барнаул с 23:00 до 00:00;

в Новосибирск с 03:00 до 04:00 следующего дня.

Время местное.

Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту.

Аэропорт г. Горно- Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск.

Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.

В Барнауле и Новосибирске обратный трансфер только до ж/д вокзала, до аэропорта нужно будет добраться самостоятельно, например, на такси.

При планировании закладывайте пожалуйста время на дорогу от ж/д вокзала до аэропорта.

Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия.

Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки.

Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.

В гонки со временем водители участвовать не будут.

Время прибытия закладывается с запасом, для нас главное, чтобы вы не опоздали на самолет, либо поезд.

Просим отнестись с пониманием, если вы прибудете в город назначения на несколько часов раньше обозначенного времени.