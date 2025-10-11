читать дальше

алтайских легенд. Вся программа была выполнена. Из организационных моментов - немаловажно, что предусматривались технические остановки для посещения туалета, перекуса и пр. Увиденное и услышанное запомнится надолго. Виды просто нереальные. Кроме того, повезло с погодой. Одно пожелание: при рекламе данного маршрута предупреждайте, что посещение Тавдинских пещер может быть сложновато для туристов старшей возрастной группы. Подняться вверх до входа в пещеры по довольно длинной и крутой лестнице еще можно - с остановками и передышками. А вот в самих пещерах местами было темно, под ногами неровная поверхность, камни, ямки. Иногда проход внаклонку. А при спуске после лестницы был еще участок лесной тропы под горку, с корнями и неровностями. Вот где палки бы пригодились! А мы оставили их в автобусе, т. к. гид нас заверила, что палки не нужны. Конечно, на лестнице не нужны. А в пещере и при спуске они бы нас подстраховали. В результате вместо того, чтобы любоваться видами, смотрели себе под ноги. Для нас, которым 70+, это было испытание на прочность. Но тем не менее вся поездка нам очень понравилось. Спасибо. И еще - я забыла в автобусе кепку. Связалась с водителем, и он любезно привез её в офис компании, где я ее и забрала. Спасибо!