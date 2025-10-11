Что бы вы хотели заняться сегодня? Загадать желание скульптуре Золотой бабы в парке «Хранитель Большого Алтая» или попробовать настоящий алтайский мед прямо на пасеке? Для вас мы создали два маршрута по Золотому кольцу Алтая, чтобы вы в полной мере смогли насладиться красотами здешних мест и ощутить величие гор и мощность водопадов.
Описание экскурсииВыберите свой путь Алтай — это край контрастов и нереальной природы. С нами вы отправитесь в большое однодневное путешествие по Алтаю. Раскройте тайны и легенды этого магического места. Для вас на выбор представлены 2 маршрута по Малому и Большому кольцу Алтая, чтобы вы сами могли выбрать какие из красот пожелаете увидеть сегодня. Малое Золотое кольцо Алтая Наше путешествие начнётся с осмотра левого берега реки Катунь, где располагается удивительный природный объект — Тавдинские пещеры, включая знаменитый грот Ихтиандра. Отсюда открывается великолепная панорама на Катунь и установлен памятник Рериху. Затем мы совершим прогулку по лесной тропинке вдоль Катуни, чтобы добраться до живописного Камышлинского водопада, расположенного в месте впадения реки Камышла в Катунь. Следующей точкой нашего маршрута станет прекрасное Манжерокское озеро у подножия горы Малая Синюха. При желании вы сможете подняться по современной канатной дороге на вершину горы Синюха, откуда открывается захватывающий вид на озеро и реку Катунь. На вершине вас ждут терренкуры тематического парка «Хранитель Большого Алтая» и скульптура Золотой бабы, которой можно доверить свои желания. Большое Золотое кольцо Алтая За один день вы посетите самые живописные уголки Алтая и узнаете его сокровенные тайны. Мы уверены, что после этой экскурсии вам захочется снова и снова возвращаться в этот прекрасный край. Вас ждут:
- Тавдинские пещеры;
- великолепие Камышлинского водопада;
- очарование курортного села Чемал. И, конечно же, наша экскурсия не будет полной без посещения пасеки, где вы сможете попробовать настоящий алтайский мёд.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 162 отзывов
O
Oлег
11 окт 2025
В
Виталий
25 сен 2025
Отличная экскурсия, увидели много интересных и красивых мест, хороший гид, в целом всё организовано хорошо, стоимость поездки считаю завышена 5000 рублей с человека, дополнительно ещё оплачиваешь Моторафтинг и т. п.
V
Vyacheslav
23 сен 2025
Самый оптимальный по насыщенности тур. Занят весь день. Для знакомства с Алтаем очень даже то, что надо. Пещеры, водопад, Чемал. Везде яркие запоминающиеся впечатления.
Экскурсия на автобусе, нас было 10 человек.
Экскурсия на автобусе, нас было 10 человек.
Экскурсия на автобусе, нас было 10 человек.
Т
Татьяна
23 сен 2025
Организация очень четкая. Прекрасный очень аккуратный водитель Илья Владимирович. Дороги непростые, но профессионализм водителя вне критики. Отличный гид Анна с хорошей правильной речью много рассказывала об истории края. Услышали много
М
Марина
18 сен 2025
Т
Татьяна
18 сен 2025
Мне очень понравился эта экскурсия, благодарю нашего экскурсовода Верочку, много интересного нам рассказала и развлекала нас всю дорогу что туда что обратно. Алтай прекрасен
А
Андрей
12 сен 2025
Посетили экскурсию с гидом Ириной Ивановной. В целом все понравилось, но много времени ждали. Если вас 3-4 человек то вы можете этот же маршрут проехать на такси дешевле, и без
Д
Дмитрий
11 сен 2025
Очень понравилось. Сказочный Чемал и остров Патмос!
А
Александр
11 сен 2025
А
Арина
10 сен 2025
Очень интересный маршрут, классный гид, невероятно красивые места и непередаваемые впечатления! Всем очень рекомендую!
К
Ксения
6 сен 2025
Очень насыщенная экскурсия Золотое кольцо Алтая, в ней действительно происходит знакомство с Алтаем. Гид Анна очень интересно всё рассказывала, делилась особенностями жизни на Алтае. Отлично вела диалог со всеми туристами,
О
Ольга
5 сен 2025
Экскурсия в целом понравилась, очень насыщенная, хотя погода была дождливая, Гид Анна очень хорошо и доступно расскала о вашем крае.
Пожелание: Вашим экскурсоводам начинать экскурсию с ваших замечательных традиций о любви и сохранении природы, просто напоминать туристам, очень жаль если и здесь будут мусорить. г. Горно-Алтайск очень чистый и красивый город, приедем еще обязательно!
Пожелание: Вашим экскурсоводам начинать экскурсию с ваших замечательных традиций о любви и сохранении природы, просто напоминать туристам, очень жаль если и здесь будут мусорить. г. Горно-Алтайск очень чистый и красивый город, приедем еще обязательно!
А
Александр
4 сен 2025
Экскурсия понравилась. Оргпнизвция, трпнмпорт, гид все на вымоком уровне. Несмотря на дождь виды водопада, катуни, гор, особенно в районе козьей тропы и чемальской Грэс замечательные.
Д
Денис
28 авг 2025
Экскурсия понравилась, в целом все было здорово. Остались лишь положительные эмоции. Немного расстроило лишь ограничение по времени в Манжероке, но в итоге всё, что хотел там посетил, даже скатился на родельбане. Но платить 1500 за то, чтобы подняться на фуникулере ради того, чтобы полчаса там походить и снова спускаться так себе, но в целом там и нечего особо делать.
Л
Людмила
25 авг 2025
20.08 побыла на этой экскурсии. гидом была Найна Петровна-это гид от бога. столько интересного от нее услышать это здорово! она сама алтайка и знает об этом прекрасном крае очень много. Посетили тавдинскую пищеру,камышлинский водопад,остров Патмос. по подвесному мосту. и конечно очень добавило адреналина переправа к водопаду на лодках! это и страшно и очень прикольно. Спасибо огромное за такой отдых!
