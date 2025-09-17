Экскурсия "Северные отроги Алтая" предлагает уникальную возможность посетить Камышлинский водопад, где природа создала настоящий шедевр. Путешествие продолжается в Тавдинские пещеры, которые хранят следы древних обитателей.
Мараловодческое хозяйство "Карым" познакомит с благородными
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Живописные локации Алтая
- 🦌 Встреча с маралами
- 🍯 Дегустация алтайского мёда
- 🏞️ Прогулка по курорту «Манжерок»
- 🕳️ Посещение Тавдинских пещер
Что можно увидеть
- Камышлинский водопад
- Тавдинские пещеры
- Памятник Н.К. Рериху
- Курорт «Манжерок»
Описание экскурсии
- Камышлинский водопад. Съездим к природному памятнику на левом притоке Катуни.
- Мараловодческое хозяйство. Недалеко от Чуйского тракта и посёлка Усть-Муны вы посетите маральник «Карым». Увидите, как пасутся олени и лоси, и сможете покормить животных с рук. На территории комплекса также есть магазин с сертифицированной продукцией собственного производства.
- Тавдинские пещеры. Далее в программе большой комплекс пещер, где обитали древние люди, а в 19 веке жили староверы. Вы осмотрите доступные для посещения, оборудованные зоны и познакомитесь с историей места, которое столько служило укрытием для человека.
- Памятник Н. К. Рериху. Напротив пещер вы увидите монумент, установленный в память о Центрально-Азиатской экспедиции художника.
- Пасека «Мёдом в ухо». Здесь мы полакомимся алтайским мёдом.
- Курорт «Манжерок». А в заключение прогуляемся в окрестностях Малой Синюхи.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Toyota Hiace или туристическом автобусе.
- Дополнительные расходы: вход в пещеры — 350 ₽ за взрослого и 200 ₽ за ребёнка от 7 до 14 лет. Если не захочется подниматься в пещеры, можно прогуляться по сувенирным лавкам и попробовать местную продукцию (горячую кукурузу и другие лакомства).
- Обязательная физическая подготовка не требуется. Могут поехать дети с 8 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Галина — ваш гид в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 174 туристов
Я Галина Алексеевна, гид-экскурсовод по Горному Алтаю. Родилась и выросла в Республике Алтай. У меня высшее экономическое образование ГАГУ и специальное образование гида-экскурсовода. Более 10 лет работаю в туризме. Люблю горы, лес, рассказы у костра, сплавы, восхождения. Люблю свой город — он такой единственный. Исходила его вдоль и поперёк.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
17 сен 2025
Большое спасибо Галине за экскурсию. Алтай настолько прекрасен, что даже окрестности Горно-Алтайска уже впечатляют. Всего в нескольких километрах столько красивых и интересных мест. И пещеры древних людей, и пасека, и
В
Вячеслав
3 авг 2025
Неплохая поездка. Ставлю 4 потому что программа была выполнена не вся, да и расходы были кроме указанных (переправа на лодках). В целом - ок
С
Станислав
26 июл 2025
Экскурсия проходила с гидом Галиной. В целом все понравилось. Красоты Алтая хороши и не так тронуты человеком.
Ксения
10 июл 2025
Интересная была поездка, на ней я отдыхала и наслаждалась природой в окрестностях реки Катунь. Ну и её видами тоже. Насыщенной получилась поездка:
Мы посетили Тавдинские пещеры, экскурсия длиться 70 минут, но
