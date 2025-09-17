читать дальше

они пролетают как миг, не замечаешь время потому, что интересно и увлекательно проходит сама экскурсия. Потом мы посетили пчелиную пасеку, попробовали медовуху, полежали на пчелах, узнали какие ульи бывают. Я с большим удовольствием слушала рассказ о жизни пчёл.

Прогулялись по оборудованным тропинкам до памятника Н. К. Рериху и посмотрели на Грот Ихтиандра. А чтобы добраться до Камышловского водопада нам предстояло перебраться на противоположный берег Катуни на моторной лодке, осуществить моторафтинг (незабываемая была поездка, бабочки в животе летали). Ну и конечным пунктом мы заглянули на курорт Манжерок, прокатились на канатной дороге. Виды там открываются впечатляющие.

Гид Галина увлекательно рассказывала обо всех местах, о своём родном крае, об Алтае. Хороший собеседник, в её обществе вы точно не заскучаете.

Рекомендую!!!