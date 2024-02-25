Семейных пар и небольших компаний с детьми от 10 лет — всех любителей природы, чистого горного воздуха и снежных вершин!
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Встеча гостей и начало приключений
Встреча гостей:
- Новосибирск, старт в 9:00.
Адрес: ул. Коммунистическая, 13.
Локации: Грань Алтая, Сростки, гора Пикет, скала Чертов палец, Тавдинские пещеры.
Маршрут: авто — около 7 часов, пеший — 3 часа.
- Горно-Алтайск, старт в 10:00.
Локации и активности: Тавдинские пещеры, прогулка на смотровую к скале Чертов палец, озеро Ая.
Маршрут: авто — примерно 3 часа, пеший — 4 часа.
- Барнаул, старт в 14:00.
Адрес: кафе Облепиха, 212-й км Чуйского тракта.
Локации: Сростки, гора Пикет, скала Чертов палец, Тавдинские пещеры
Маршрут: авто — около 4 часов, пеший — 3 часа.
Источник Аржан-Суу, Камышлинский водопад
Старт в 9 утра.
Маршрут начинается с Айского тракта и следует к подвесному мосту через реку Катунь.
Дорога выезжает на Чуйский тракт. Заезжаем на источник Аржан-Суу, далее к Камышлинскому водопаду.
После прогулки и обеда путь продолжается к перевалам Семинский и Чике-Таман. Вы увидите слияние рек Ильгумень-Катунь, Чуя и Катунь.
Далее следуем мимо памятника Кольке Снегирёву, проезжая Катунские Боомы к урочищу Калбак-Таш неподалёку от урочища Чуй-Оозы. Заселение.
Маршрут: авто — 8 часов, пеший — 7 км.
Курайская степь и марсианские пейзажи
Старт в 9 утра.
Отправляемся выше в горы по Чуйскому тракту к селу Чаган-Узун и марсианским пейзажам.
Дорога ведет вдоль Северо-Чуйского хребта, по пути будут остановки для фото и уединения с природой в тишине горной местности у села Курай.
По возвращении на базу — баня.
Маршрут: авто — примерно 2 часа, пеший — 14 км.
Треккинг к леднику Актру и Голубому озеру
Старт в 6.30
По тропе доберёмся к леднику Большой Актру и Голубому озеру, на высоту больше 2800 метров над уровнем моря.
Маршрут: авто~ 4 часа, пеший — 15 км.
Гейзерное озеро, водопад Куркуре и Красные ворота
Старт в 9 утра.
Сегодня мы посетим Гейзерное озеро, а после прогуляемся по лесной тропе.
Далее маршрут следует в горы на высоту более 1800 метров над уровнем моря, к долине озер мимо Озера Чейбеккёль, Киделю к перевалу Красные ворота, в долину Чулышман.
После обеда спускаемся с перевала Кату-Ярык и идем до водопада Куркуре, тропа ведет по дороге для неспешной прогулки.
Возвращение на базу.
Маршрут: авто~ 4 часа, пеший — 10 км.
Урочище Ак-Курум и водопад Чул-оозы
Старт в 8 утра.
Поездка к урочищу Ак-Курум, к каменным грибам. Маршрут проходит по долине реки Чулышман с потрясающими горными массивами.
На обратном пути зайдем к водопаду Чул-оозы.
Возвращение в сторону села Акташ.
Ночлег, баня.
Маршрут: авто ~ 4 часа, пеший — 12 км.
День лёгкий и неспешный
Старт в 9 утра.
Возвращение в сторону села Манжерок, где можно подняться по канатной дороге на гору Синюха.
Выезд в город в 18 часов.
Маршрут: авто ~8 часов, пеший ~4 часа.
Проживание
Для комфортного проживания гостей подготавливаем номера и дома с удобствами.
Заселение по 2-3 человека.
Семейные пары и пары с детьми без подселения.
Возможно одноместное размещение с доплатой 1800 р. / ночь.
Июль-август: возможно изменение объектов проживания на аналогичные по комфорту.
Варианты проживания
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Проживание
- Трёхразовое питание
- 27 локаций для фото и видео
- Дорогостоящий трансфер на локации
- Экологические сборы
- Сопровождение
- Баня
- Сплав (лето), снегоход (зима)
- Аренда снаряжения
- Страховка
- Что не входит
- Билеты до места старта и обратно
- Личные расходы на маршруте
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Новосибирск, Коммунистическая улица, 13
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт;
- свидетельство о рождении детей;
- страховой полис.
Наличные деньги:
- сумма по собственному желанию;
- расходы на питание (если не включено);
- завтрак 100-200 р., обед-ужин 250-350 р.
Набор путешественника:
- медикаменты личные, если есть рекомендации врачей;
- зубная паста и щетка;
- полотенце, мыло, гель для душа,
- влажные салфетки, шампунь;
- солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).
Бытовые принадлежности:
- сушилка для обуви;
- средства гигиены;
- другие бытовые принадлежности.
Личные вещи:
- горнолыжка (зима) либо вещи типа спортивный костюм с термобельем;
- шапка;
- перчатки;
- носки теплые;
- лучше 2 пары обуви;
- теплая кофта с воротом;
- легкую одежду для гостиницы;
- вещи для сна;
- сланцы;
- вещи для сауны;
- комнатные тапочки;
- дождевик (летний сезон);
- головной убор от солнца (летний сезон);
- купальник(летний сезон);
- фотоаппарат.
- Где и во сколько встречаемся?
- Горно-Алтайск: 9:00-10:00, с. Майма, ул. Аэропорт 1.
- Новосибирск: 08:30, ул. Коммунистическая д. 13.
- Барнаул: 14:00, кафе Облепиха, 212-й км Чуйского тракта.
При раннем прибытии в город старта необходимо сообщить заранее.
- Какое организовано питание?
Питание гостей формируется комплексно и рассчитывается исходя из потреблений дневной нормы калорий на взрослого человека, с возможностью компоновки меню под индивидуальные предпочтения.
- Сколько со мной будет человек?
Минимальная группа: три человека.
Максимальная группа: двенадцать человек.
- Какое у нас сопровождение на маршруте?
Во время путешествия в команде присутствует гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и избежания форс-мажоров.
- Можно ли продлить тур?
Вы можете продлить свое путешествие, но транспортные расходы в обратном направлении и проживание оплачиваются самостоятельно.
- Предусмотрены ли скидки в туре?
При бронировании за 90 дней до фактической даты старта действуют скидки:
- Выходной день — 1250 руб.
- К Телецкому озеру — 1700 руб.
- Сила гор Алтая — 2650 руб.
- К перевалу Кату-Ярык — 3350 руб.
- В долину Чулышман — 3850 руб.
- Релакс по Алтаю — 4250 руб.
При заезде от 3-х человек размер скидки согласовывается и может быть увеличен в зависимости от направления.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.