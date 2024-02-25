Семь Чудес Алтая

Групповой тур в Горно-Алтайске
В этом путешествии мы поднимемся на высоту более 2900 метров к высокогорному озеру. Побываем на другой планете и увидим снег во время лета. Прикоснёмся к каменным грибам и послушаем шум водопадов. Всё это возможно на Алтае! Маршрут подготовлен как для активных путешественников, так и новичков.

Семейных пар и небольших компаний с детьми от 10 лет — всех любителей природы, чистого горного воздуха и снежных вершин!
Семь Чудес Алтая
Семь Чудес Алтая
Семь Чудес Алтая
Семь Чудес Алтая
Семь Чудес Алтая
Семь Чудес Алтая
Семь Чудес Алтая
Семь Чудес Алтая
Семь Чудес Алтая
Семь Чудес Алтая
Семь Чудес Алтая
Семь Чудес Алтая
Семь Чудес Алтая
Семь Чудес Алтая
Ближайшие даты:
25
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мар
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Что вас ожидает:

Тишина перевалов и блеск озёр
Тишина перевалов и блеск озёр
Увидим красивые высокогорные перевалы и долины журчащих рек
Целая палитра красок
Целая палитра красок
Алтай многогранен и разнообразен, а мы в этом только убедимся!
Смена обстановки
Смена обстановки
Познакомимся с новыми интересными людьми и пройдём потрясающий маршрут
Зимнее дыхание летом
Зимнее дыхание летом
Поднимемся к леднику, где свежо даже в самый жаркий летний день
Величие алтайских водопадов
Величие алтайских водопадов
Насладимся великолепием трёх разных водопадов, каждый из которых по-своему прекрасен
Телепорт на Марс
Телепорт на Марс
Полюбуемся нереальными инопланетными пейзажами, не улетая с планеты Земля

Программа тура по дням

1 день

Встеча гостей и начало приключений

Встреча гостей:

  • Новосибирск, старт в 9:00.

Адрес: ул. Коммунистическая, 13.

Локации: Грань Алтая, Сростки, гора Пикет, скала Чертов палец, Тавдинские пещеры.

Маршрут: авто — около 7 часов, пеший — 3 часа.

  • Горно-Алтайск, старт в 10:00.

Локации и активности: Тавдинские пещеры, прогулка на смотровую к скале Чертов палец, озеро Ая.

Маршрут: авто — примерно 3 часа, пеший — 4 часа.

  • Барнаул, старт в 14:00.

Адрес: кафе Облепиха, 212-й км Чуйского тракта.

Локации: Сростки, гора Пикет, скала Чертов палец, Тавдинские пещеры

Маршрут: авто — около 4 часов, пеший — 3 часа.

Встеча гостей и начало приключенийВстеча гостей и начало приключенийВстеча гостей и начало приключенийВстеча гостей и начало приключений
2 день

Источник Аржан-Суу, Камышлинский водопад

Старт в 9 утра.

Маршрут начинается с Айского тракта и следует к подвесному мосту через реку Катунь.

Дорога выезжает на Чуйский тракт. Заезжаем на источник Аржан-Суу, далее к Камышлинскому водопаду.

После прогулки и обеда путь продолжается к перевалам Семинский и Чике-Таман. Вы увидите слияние рек Ильгумень-Катунь, Чуя и Катунь.

Далее следуем мимо памятника Кольке Снегирёву, проезжая Катунские Боомы к урочищу Калбак-Таш неподалёку от урочища Чуй-Оозы. Заселение.

Маршрут: авто — 8 часов, пеший — 7 км.

Источник Аржан-Суу, Камышлинский водопадИсточник Аржан-Суу, Камышлинский водопадИсточник Аржан-Суу, Камышлинский водопадИсточник Аржан-Суу, Камышлинский водопад
3 день

Курайская степь и марсианские пейзажи

Старт в 9 утра.

Отправляемся выше в горы по Чуйскому тракту к селу Чаган-Узун и марсианским пейзажам.

Дорога ведет вдоль Северо-Чуйского хребта, по пути будут остановки для фото и уединения с природой в тишине горной местности у села Курай.

По возвращении на базу — баня.

Маршрут: авто — примерно 2 часа, пеший — 14 км.

Курайская степь и марсианские пейзажиКурайская степь и марсианские пейзажиКурайская степь и марсианские пейзажи
4 день

Треккинг к леднику Актру и Голубому озеру

Старт в 6.30

По тропе доберёмся к леднику Большой Актру и Голубому озеру, на высоту больше 2800 метров над уровнем моря.

Маршрут: авто~ 4 часа, пеший — 15 км.

Треккинг к леднику Актру и Голубому озеруТреккинг к леднику Актру и Голубому озеруТреккинг к леднику Актру и Голубому озеру
5 день

Гейзерное озеро, водопад Куркуре и Красные ворота

Старт в 9 утра.

Сегодня мы посетим Гейзерное озеро, а после прогуляемся по лесной тропе.

Далее маршрут следует в горы на высоту более 1800 метров над уровнем моря, к долине озер мимо Озера Чейбеккёль, Киделю к перевалу Красные ворота, в долину Чулышман.

После обеда спускаемся с перевала Кату-Ярык и идем до водопада Куркуре, тропа ведет по дороге для неспешной прогулки.

Возвращение на базу.

Маршрут: авто~ 4 часа, пеший — 10 км.

Гейзерное озеро, водопад Куркуре и Красные воротаГейзерное озеро, водопад Куркуре и Красные воротаГейзерное озеро, водопад Куркуре и Красные ворота
6 день

Урочище Ак-Курум и водопад Чул-оозы

Старт в 8 утра.

Поездка к урочищу Ак-Курум, к каменным грибам. Маршрут проходит по долине реки Чулышман с потрясающими горными массивами.

На обратном пути зайдем к водопаду Чул-оозы.

Возвращение в сторону села Акташ.

Ночлег, баня.

Маршрут: авто ~ 4 часа, пеший — 12 км.

Урочище Ак-Курум и водопад Чул-оозыУрочище Ак-Курум и водопад Чул-оозыУрочище Ак-Курум и водопад Чул-оозы
7 день

День лёгкий и неспешный

Старт в 9 утра.

Возвращение в сторону села Манжерок, где можно подняться по канатной дороге на гору Синюха.

Выезд в город в 18 часов.

Маршрут: авто ~8 часов, пеший ~4 часа.

День лёгкий и неспешныйДень лёгкий и неспешныйДень лёгкий и неспешный

Проживание

Для комфортного проживания гостей подготавливаем номера и дома с удобствами.

Заселение по 2-3 человека.

Семейные пары и пары с детьми без подселения.

Возможно одноместное размещение с доплатой 1800 р. / ночь.

Июль-август: возможно изменение объектов проживания на аналогичные по комфорту.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиницы по маршруту

6 ночей

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • 27 локаций для фото и видео
  • Дорогостоящий трансфер на локации
  • Экологические сборы
  • Сопровождение
  • Баня
  • Сплав (лето), снегоход (зима)
  • Аренда снаряжения
  • Страховка
Что не входит
  • Билеты до места старта и обратно
  • Личные расходы на маршруте
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Новосибирск, Коммунистическая улица, 13
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • паспорт;
  • свидетельство о рождении детей;
  • страховой полис.

Наличные деньги:

  • сумма по собственному желанию;
  • расходы на питание (если не включено);
  • ‌завтрак 100-200 р., обед-ужин 250-350 р.

Набор путешественника:

  • медикаменты личные, если есть рекомендации врачей;
  • зубная паста и щетка;
  • полотенце, мыло, гель для душа,
  • влажные салфетки, шампунь;
  • солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).

Бытовые принадлежности:

  • сушилка для обуви;
  • ‌‌средства гигиены;
  • другие бытовые принадлежности.

Личные вещи:

  • горнолыжка (зима) либо вещи типа спортивный костюм с термобельем;
  • шапка;
  • перчатки;
  • носки теплые;
  • лучше 2 пары обуви;
  • теплая кофта с воротом;
  • легкую одежду для гостиницы;
  • вещи для сна;
  • сланцы;
  • вещи для сауны;
  • комнатные тапочки;
  • дождевик (летний сезон);
  • головной убор от солнца (летний сезон);
  • купальник(летний сезон);
  • фотоаппарат.
Где и во сколько встречаемся?
  • Горно-Алтайск: 9:00-10:00, с. Майма, ул. Аэропорт 1.
  • Новосибирск: 08:30, ул. Коммунистическая д. 13.
  • Барнаул: 14:00, кафе Облепиха, 212-й км Чуйского тракта.

При раннем прибытии в город старта необходимо сообщить заранее.

Какое организовано питание?

Питание гостей формируется комплексно и рассчитывается исходя из потреблений дневной нормы калорий на взрослого человека, с возможностью компоновки меню под индивидуальные предпочтения.

Сколько со мной будет человек?

Минимальная группа: три человека.

Максимальная группа: двенадцать человек.

Какое у нас сопровождение на маршруте?

Во время путешествия в команде присутствует гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и избежания форс-мажоров.

Можно ли продлить тур?

Вы можете продлить свое путешествие, но транспортные расходы в обратном направлении и проживание оплачиваются самостоятельно.

Предусмотрены ли скидки в туре?

При бронировании за 90 дней до фактической даты старта действуют скидки:

  • Выходной день — 1250 руб.
  • К Телецкому озеру — 1700 руб.
  • Сила гор Алтая — 2650 руб.
  • К перевалу Кату-Ярык — 3350 руб.
  • В долину Чулышман — 3850 руб.
  • Релакс по Алтаю — 4250 руб.

При заезде от 3-х человек размер скидки согласовывается и может быть увеличен в зависимости от направления.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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