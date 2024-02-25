2 день

Источник Аржан-Суу, Камышлинский водопад

Старт в 9 утра.

Маршрут начинается с Айского тракта и следует к подвесному мосту через реку Катунь.

Дорога выезжает на Чуйский тракт. Заезжаем на источник Аржан-Суу, далее к Камышлинскому водопаду.

После прогулки и обеда путь продолжается к перевалам Семинский и Чике-Таман. Вы увидите слияние рек Ильгумень-Катунь, Чуя и Катунь.

Далее следуем мимо памятника Кольке Снегирёву, проезжая Катунские Боомы к урочищу Калбак-Таш неподалёку от урочища Чуй-Оозы. Заселение.

Маршрут: авто — 8 часов, пеший — 7 км.