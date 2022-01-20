Тур также проводится в любые даты (кроме праздничных дней) под индивидуальный запрос для групп от 3-х снегоходов.
Встреча в г. Горно-Алтайске.
Обед в кафе.
Переодеваемся в офисе турфирмы.
Выдвигаемся на микроавтобусе до места старта.
Там нас уже ждут снегоходы.
Знакомство с инструкторами, техника безопасности и старт нашего путешествия.
Сегодня у нас будет такая нитка маршрута: Горно-Алтайск – река Куюм – перевал Каратш (откуда уже открывается замечательный вид на настоящие горы-гольцы).
Далее в урочище Ингурек и по реке Большой Курумдой поднимемся на Хребет Иолго – будем двигаться почти на 2000 м над уровне моря, по границе леса – далее на плато Огой (здесь уже откровенные гольцы).
Проезжаем по плато Огой и спускаемся в кедровый лес до самых Каракольских озер и базы в кедровом лесу.
Будем ехать с небольшими остановками, на фото и отдых.
А вечером нас ждет теплый дом на Каракольских озерах и горячий ужин.
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
Поднимаемся на перевал Багаташ («каменная лягушка» 2100 м), посещаем Долину туров – далее едем к замкам горных духов.
Дальше нас ждет перевал Аккая и спуск в долину реки Аккаи, переезд по долине р. Аккая до перевала в урочище Айрык.
Мы поднимаемся через перевал и вот мы в урочище Айрык, в плену сказочного кедрового леса и пухлого снега.
Наша цель здесь – это плато Сарысаз, от него мы проедем до Каракокшинских пещер.
Экскурсия в пещеры и обратный путь той же дорогой до Каракольских озер.
Ужин.
Баня.
Вечером стол, посиделки, делимся фотографиями и впечатлениями.
В этот день мы пройдем порядка 60 км.
Сегодня заключительный день нашего небольшого маршрута.
Едем уже по знакомой дороге от Каракольских озер на плато Огой, откуда, обернувшись еще раз, сможем вблизи увидеть гольцы.
Далее движемся по извилистому Большому Курумдою на перевал Караташ, на перевал Крутенький Ложок и в с. Урлу-Аспак, где нас ждёт автобус.
Переезд до Горно-Алтайска.
Прибытие в Горно-Алтайск примерно в 18 часов.
В туре предусмотрено проживание в доме без удобств с печным отоплением на Каракольских озерах. Внутри есть кровати или нары.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества мест на снегоходе:
Заезды на новогодние даты 02.01 – 05.01, 07.01 – 10.01 организуются только под индивидуальный запрос для готовых групп, стоимость уточняйте у менеджера.
Готовя экипировку к туру, подумайте что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Лишнее нам будет очень мешать своим объемом.
Уделите особое внимание:
Участвующий в экспедиции должен быть морально готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий, и невзгод погоды в условиях зимы.
Специальной физической подготовка не требуется, но желательно хорошая физическая форма.
Дети до 16 лет на маршрут без родителей не допускаются.
Никакого сопровождения кроме самих снегоходов с нами не будет. Все вещи бензин и т. д. будем везти на специальных санях.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Двухместная посадка на снегоход обычно для семейных пар, поэтому для одного участника предусмотрена только одиночная посадка на снегоход.
Выдаем шлем, если необходимо, то горнолыжные очки и балаклавы.
В прокат можно взять теплые костюмы и обувь (чуни) – стоимость комплекта в прокат 3500 на весь тур.