Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго

Это короткое снегоходное путешествие на Каракольские озера покажет вам одно из самых красивых мест Горного Алтая

4.7
3 отзыва
Это короткое снегоходное путешествие на Каракольские озера покажет вам одно из самых красивых мест Горного Алтая.

Как будто бесценные жемчужины нанизаны они на западный склон хребта Иолго среди безмолвной дикой тайги и гор.
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
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Что вас ожидает 🤩

Снегоходное путешествие
Снегоходное путешествие
Станем первооткрывателями многих снежных трасс
Сказочные виды зимнего Алтая
Сказочные виды зимнего Алтая
Увидим красивейшие панорамы горных хребтов и перевалов
Ночевка в настоящем таежном зимовье
Ночевка в настоящем таежном зимовье
Будем ночевать среди кедрового леса и пухлого снега Сибири

Описание

Тур также проводится в любые даты (кроме праздничных дней) под индивидуальный запрос для групп от 3-х снегоходов.

Программа тура по дням

1 день
Старт нашего путешествия до Каракольских озер

Встреча в г. Горно-Алтайске. 

Обед в кафе.

Переодеваемся в офисе турфирмы. 

Выдвигаемся на микроавтобусе до места старта.

Там нас уже ждут снегоходы.

Знакомство с инструкторами, техника безопасности и старт нашего путешествия. 

Сегодня у нас будет такая нитка маршрута: Горно-Алтайск – река Куюм – перевал Каратш (откуда уже открывается замечательный вид на настоящие горы-гольцы).

Далее в урочище Ингурек и по реке Большой Курумдой поднимемся на Хребет Иолго – будем двигаться почти на 2000 м над уровне моря, по границе леса далее на плато Огой (здесь уже откровенные гольцы).

Проезжаем по плато Огой и спускаемся в кедровый лес до самых Каракольских озер и базы в кедровом лесу. 

Будем ехать с небольшими остановками, на фото и отдых.

А вечером нас ждет теплый дом на Каракольских озерах и горячий ужин.

2 день
Маршрут на плато Сарысаз и Каракокшинским пещерам

Завтракаем и отправляемся на маршрут.

Поднимаемся на перевал Багаташ («каменная лягушка» 2100 м), посещаем Долину туров – далее едем к замкам горных духов.

Дальше нас ждет перевал Аккая и спуск в долину реки Аккаи, переезд по долине р. Аккая до перевала в урочище Айрык.

Мы поднимаемся через перевал и вот мы в урочище Айрык, в плену сказочного кедрового леса и пухлого снега. 

Наша цель здесь – это плато Сарысаз, от него мы проедем до Каракокшинских пещер.

Экскурсия в пещеры и обратный путь той же дорогой до Каракольских озер. 

Ужин.

Баня.

Вечером стол, посиделки, делимся фотографиями и впечатлениями.

В этот день мы пройдем порядка 60 км. 

3 день
Маршрут по Большому Курумдою на перевал Крутенький Ложок. Отъезд

Сегодня заключительный день нашего небольшого маршрута.

Едем уже по знакомой дороге от Каракольских озер на плато Огой, откуда, обернувшись еще раз, сможем вблизи увидеть гольцы.

Далее движемся по извилистому Большому Курумдою на перевал Караташ, на перевал Крутенький Ложок и в с. Урлу-Аспак, где нас ждёт автобус.

Переезд до Горно-Алтайска. 

Прибытие в Горно-Алтайск примерно в 18 часов.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в доме без удобств с печным отоплением на Каракольских озерах. Внутри есть кровати или нары.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества мест на снегоходе:
  • 2 человека на снегоходе – 29 000 руб.;
  • 1 человек на снегоходе  46 000 руб.

Заезды на новогодние даты 02.01 – 05.01, 07.01 – 10.01 организуются только под индивидуальный запрос для готовых групп, стоимость уточняйте у менеджера.

Фото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортная доставка от Горно-Алтайска на маршрут и обратно
  • Аренда снегохода и бензин
  • Проживание на таежных базах
  • Трехразовое питание (в день заезда ужин, на маршруте трехразовое, в день отъезда завтрак и обед обед часто будет перекусом с горячим чаем)
  • Спутниковый телефон (для экстренной связи, разговоры туриста за дополнительную плату)
  • Бытовое снаряжение для хоз. нужд
  • Прокат снаряжения (шлем, по необходимости балаклава, горнолыжные очки)
  • Медицинская страховка
  • Услуги гидов
  • Баня 1 раз на маршруте («Каракольские озера»)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Спиртные напитки.
  • Прокат снаряжения (теплая одежда и обувь (чуни) – 3 500 руб. /тур
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Рюкзак или мягкую сумку, 80-100 л (если нет, то сообщить нам, мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх).
  2. Обувь должна быть теплой. Избегайте новой не разношенной обуви.
  3. Теплая одежда – удобная теплая куртка, удобные теплые брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре.
  4. Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта.
  5. Термобелье, можно пару комплектов.
  6. Головной убор – обязательно флисовая или шерстяная шапочка.
  7. Носки – 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
  8. Туалетные и гигиенические принадлежности, в т. ч. гигиеническая губная помада, расческа.
  9. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от яркого солнца в горах – бывает очень необходимо.
  10. Маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, запасные батарейки.
  11. Индивидуальные лекарственные средства-если нужно что-то особенное (общая аптечка у нас есть).
  12. Эластичные наколенники или эластичные бинты.
  13. Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним.
  14. Большие булавки – они помогают удобно сушить вещи в избах в тайге.
  15. Зажигалку или спички.
  16. Карманный складной нож.
  17. Шлепанцы (для нахождения в домиках и бани).
  18. Перчатки (лучше пару комплектов) + облегченные перчатки.
  19. Термос для чая – желателен, но необязателен.

Готовя экипировку к туру, подумайте что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Лишнее нам будет очень мешать своим объемом.
Уделите особое внимание:

  • Обувь. Это наверно самая важная часть экипировки. Обувь должна быть теплая и не склонная к промоканию. Если нет своих снегоходных бот, можно взять например ботинки от сноуборда – они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и теплые. Но не самые удобные).
  • Верхняя теплая одежда. Желательно теплые костюмы с мембраной. Можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Этому тоже надо уделить внимание – так как маршруты проходят на больших высотах, на перевалах возможны метели и низкая температура.
  • Перчатки. Лучше пару комплектов, это часть снаряжения мокнет быстрее всего. И облегченные перчатки на периоды стоянок.
  • Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.
Каковы требования к подготовке участников тура?

Участвующий в экспедиции должен быть морально готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий, и невзгод погоды в условиях зимы.

Специальной физической подготовка не требуется, но желательно хорошая физическая форма.

Каковы особенности тура?

Дети до 16 лет на маршрут без родителей не допускаются.

Никакого сопровождения кроме самих снегоходов с нами не будет. Все вещи бензин и т. д. будем везти на специальных санях.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Если я еду один/одна?

Двухместная посадка на снегоход обычно для семейных пар, поэтому для одного участника предусмотрена только одиночная посадка на снегоход.

Какое снаряжение выдается на маршруте?

Выдаем шлем, если необходимо, то горнолыжные очки и балаклавы.

В прокат можно взять теплые костюмы и обувь (чуни) – стоимость комплекта в прокат 3500 на весь тур.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
20 янв 2022
Великолепный тур, все замечательно, много ОГНЯ В ДУШЕ У РЕБЯТ)
Е
14 мая 2022
Джип-тур был организован хорошо. Но нужно приготовиться к длительным переездам в первые 2 дня и активным походам по горам.
Д
14 авг 2021
Организовано всё очень хорошо. Обращу внимание на слаженные действия организаторов тура на разных участках путешествия. Хочется отметить хорошую работу гида-инструктора. Он легко и непринуждённо сплотил наш разношёрстный коллектив. Вместе с похвалой примите, пожалуйста, маленькое пожелание. В самом начале тура (как в театре) выдайте участникам карту маршрута. Пусть это будет простая копия карты, а маркером на ней нарисован маршрут. Расстояния для одного путешествия огромные и немного трудно осознать масштаб происходящего. Или второй вариант. По окончании маршрута все участники вместе с гидом обсудят, оценят маршрут и нарисуют его себе для приятных воспоминаний.

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