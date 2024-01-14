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А Александр Алтай зимний Всё организовано замечательно. Ребята стараются учесть все пожелания.

Е Елена Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро Тур организован на 10/10.

В Владислав Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро Все идеально.

А Антон Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался. Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻 Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏

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