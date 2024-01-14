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Авторский тур
5 дней
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Начало: г. Горно-Алтайск
«Это путешествие подарит вам возможность промчаться на снегоходах по диким таежным местам и горным перевалам»
7 фев в 10:00
от 111 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Начало: г. Горно-Алтайск
«И такое же фантастическое катание на снегоходе»
18 фев в 10:00
26 фев в 10:00
от 112 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
Начало: г. Горно-Алтайск
«Это короткое снегоходное путешествие на Каракольские озера покажет вам одно из самых красивых мест Горного Алтая»
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 43 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
«Снегоходное сафари — это охота за впечатлениями и неутомимый азарт приключений»
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 63 650₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
«промчимся на снегоходах по диким таежным просторам»
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 62 950₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
Начало: г. Новосибирск / г. Горно-Алтайск
«Также в туре вас ждут горнолыжные курорты и экскурсионные подъемники в горы, смотровые площадки, прогулки у Катуни и Лебединого озера, факультативно – катание на снегоходах прямо по озеру»
31 дек в 10:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
«К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста»
18 мар в 08:00
65 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
Насладиться скоростью, покорить перевалы и пожить в уютных деревянных домиках у озера
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
«К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста»
18 мар в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
«К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста»
18 мар в 08:00
99 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССтарцева14 января 2024Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
- ААнастасия16 октября 2023Только положительные эмоции от поездки!
- ММария16 октября 2023Алтай зимнийОгромное спасибо организаторам за такую насыщенную программу! Впечатлений на месяцы вперед! и хотим еще поехать в скором времени!
- ШШишкина16 октября 2023Алтай зимнийВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение на протяжении всего тура. Вы крутые!) Отдельное большое спасибо нашему сопровождающему Дмитрию! 🙏🏻😊
- ААлександр10 октября 2023Алтай зимнийВсё организовано замечательно. Ребята стараются учесть все пожелания.
- ЕЕлена3 октября 2023Тур организован на 10/10.
- ВВладислав19 августа 2023Новогодний лед Алтая. Телецкое озероВсе идеально.
- ААнтон2 августа 2023Новогодний лед Алтая. Телецкое озероХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался. Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻 Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏
- ААлла16 мая 2023все своевременно рассказали, показали, всегда отвечали на вопросы. Все комфортно
- ННаталья1 августа 2022Организовано все было очень хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На снегоходах»
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Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На снегоходах" можно забронировать 9 авторских туров от 43 500 до 112 500. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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