Туры и туры на снегоходах в Горно-Алтайске

Найдено 9 туров в категории «На снегоходах» в Горно-Алтайске, цены от 43 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Начало: г. Горно-Алтайск
«Это путешествие подарит вам возможность промчаться на снегоходах по диким таежным местам и горным перевалам»
7 фев в 10:00
от 111 900 за человека
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Начало: г. Горно-Алтайск
«И такое же фантастическое катание на снегоходе»
18 фев в 10:00
26 фев в 10:00
от 112 500 за человека
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
Начало: г. Горно-Алтайск
«Это короткое снегоходное путешествие на Каракольские озера покажет вам одно из самых красивых мест Горного Алтая»
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 43 500 за человека
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
«Снегоходное сафари — это охота за впечатлениями и неутомимый азарт приключений»
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 63 650 за человека
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
«промчимся на снегоходах по диким таежным просторам»
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 62 950 за человека
Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
Начало: г. Новосибирск / г. Горно-Алтайск
«Также в туре вас ждут горнолыжные курорты и экскурсионные подъемники в горы, смотровые площадки, прогулки у Катуни и Лебединого озера, факультативно – катание на снегоходах прямо по озеру»
31 дек в 10:00
59 900 за человека
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
«К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста»
18 мар в 08:00
65 500 за человека
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
Насладиться скоростью, покорить перевалы и пожить в уютных деревянных домиках у озера
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
«К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста»
18 мар в 08:00
45 000 за человека
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
«К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста»
18 мар в 08:00
99 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
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  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
    Только положительные эмоции от поездки!
    Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
  • М
    Мария
    16 октября 2023
    Алтай зимний
    Огромное спасибо организаторам за такую насыщенную программу! Впечатлений на месяцы вперед! и хотим еще поехать в скором времени!
  • Ш
    Шишкина
    16 октября 2023
    Алтай зимний
    Выражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение на протяжении всего тура. Вы крутые!) Отдельное большое спасибо нашему сопровождающему Дмитрию! 🙏🏻😊
    Выражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение на
  • А
    Александр
    10 октября 2023
    Алтай зимний
    Всё организовано замечательно. Ребята стараются учесть все пожелания.
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
    Тур организован на 10/10.
    Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10
  • В
    Владислав
    19 августа 2023
    Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро
    Все идеально.
    Все идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеально
  • А
    Антон
    2 августа 2023
    Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро
    Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался. Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻 Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏
    Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался
  • А
    Алла
    16 мая 2023
    Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
    все своевременно рассказали, показали, всегда отвечали на вопросы. Все комфортно
  • Н
    Наталья
    1 августа 2022
    Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
    Организовано все было очень хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На снегоходах»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
  2. Большое снегоходное путешествие по Алтаю
  3. Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
  4. Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
  5. Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На снегоходах" можно забронировать 9 авторских туров от 43 500 до 112 500. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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