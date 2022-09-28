4 день

Радиальный выход на г. Ильгумен

Путь начинается с подъема на перевал в долину реки Катыргар (2229), затем еще немного вверх до вершины 2522 Здесь видны одно из озер Ильгумень и г. Ильгумен во всей красе.

Подойдем поближе, чтобы увидеть оба озера и позвонить близким (связь Билайн, Мегафон).

Перекус с видом на озера.

Отсюда остается чуть больше полутора километров пути и около 170 м несложного набора высоты до вершины г. Ильгумен (2618).

После восхождения на вершину г. Ильгумен – спуск в лагерь через перевал Ильгумен по уже знакомой дороге.

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Протяженность: пешком, вьючные лошади – 7 км.