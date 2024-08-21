Алтайские тропы: красота природы с комфортом

Подняться к Гейзерному озеру и водопаду Учар, увидеть "бархатные" горы и каменные "грибы"
На Алтае самые красивые места находятся вдали от автомобильных дорог, поэтому в этом путешествии мы будем много ходить.

Вас ждут живописные обустроенные тропы, бурлящие водопады и реки, скованные льдом вершины и
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пьянящий свежестью горный воздух.

При этом от комфорта мы тоже не отказываемся — будем жить в уютных номерах, идти налегке без рюкзаков, а вечерами отогреваться в жаркой баньке.

В среднем будем преодолевать 10 километров в день — это не требует дополнительной подготовки и доступно большинству любителей первозданной природы.

5
3 отзыва
Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Ближайшие даты:
11
апр20
апр30
апр11
мая24
мая2
июн13
июн
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

В путешествии много треккингов — обязательно берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. Размещение по 2-3 человека в комнате на комфортных базах отдыха и в гостиницах. Номера в отелях с удобствами. В долине Чулышман удобства (туалет, раковина) в домике, вместо душа — баня. Также можно посещать уличный душ на территории базы. За дополнительную плату возможно 1-местное размещение. Варианты мест проживания: «Кара-Суу», «Облепиха», «Мешке-Таш», «Золотая долина» или аналогичные.

*Фотографии базы отдыха взяты с сайта turistka.ru для примера

Питание. В программу включено трёхразовое питание, начиная с ужина в день старта по обед в день завершения. Это завтраки в формате «шведский стол», комплексные обеды и ужины в проверенных кафе, которые готовятся к нашему приезду (нам не придётся ждать). Блюда предварительно согласовываются, если у вас есть какие-либо ограничения в еде, обязательно скажите об этом заранее, мы всё это учтём.

Транспорт. Передвигаемся на комфортабельных внедорожниках Land Rover Discovery 3. Трансфер из Новосибирска до Горно-Алтайска и обратно может осуществляться силами партнёров.

Уровень сложности. Маршрут для активных путешественников. Желательно иметь хорошую подготовку и готовность к длительным переходам по тропам с трекинговыми палками и личным рюкзаком (10-15 литров). Будем совершать радиальные выходы на локации с треккингом и нагрузкой в среднем 14 000-22 000 шагов в день.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт

Встретимся и поедем к Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России. Посетим места силы и полюбуемся потрясающей красоты заснеженными горами. Вы увидите минеральный источник Аржан-Суу, а также перевалы Семинский и Чике-Таман, на вершинах которых захватывает дух. Побываете у слияний рек Большой Ильгумень и Катунь, Чуя и Катунь. Проедете мимо памятника шофёру Кольке Снегирёву, Катунских бом, урочища Калбак-Таш. К вечеру прибудем в гостиницу и разместимся в номерах.

Длительность экскурсии на автомобиле зависит от города старта. Пешком пройдём 5 километров.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
2 день

Первый треккинг

После завтрака продолжим любоваться природными красотами Алтая. Мы поднимемся к Гейзерному озеру, затем по лесной тропе пройдём к смотровой Северо-Чуйского хребта, укутанного вечными ледниками. Сделаем небольшой перерыв и продолжим маршрут, проследовав к Уларским водопадам. В завершение треккинга посетим участок реки Чуя — Мажойский каскад.

Длительность экскурсии на автомобиле около 2 часов. Пешком пройдём 12 километров.

Первый треккингПервый треккингПервый треккингПервый треккинг
3 день

Разноцветье алтайских гор

Отправляемся выше в горы, к селу Кош-Агач. Будем подниматься по Чуйскому тракту вдоль Северо-Чуйского хребта. По пути сделаем несколько остановок, чтобы пофотографироваться и побыть наедине с первозданной природой. А нашей главной целью будут живописные, словно бархатные, вершины в окрестностях Кош-Агача.

Также сегодня совершим восхождение на высоту 3000 метров. Во время подъёма вы увидите, насколько разнообразна алтайская природа: на маршруте встретятся степи, густые леса, «ржавые» и «мраморные» горы. Вечером вернёмся на базу и попаримся в жаркой баньке.

Длительность экскурсии на автомобиле около 2 часов. Пешком пройдём 12 километров.

Разноцветье алтайских горРазноцветье алтайских горРазноцветье алтайских горРазноцветье алтайских гор
4 день

Переезд в долину реки Чулышман

Продолжим исследовать юг Алтая и отправимся к долине реки Чулышман. По дороге вы увидите долину озёр, древние курганы и разительно отличающуюся природу. Мы пройдём лесными тропами и посетим смотровую у водопада Бажи-Кая. На автомобилях преодолеем перевал Кату-Ярык и спустимся к речной долине. Разместимся в номерах и отдохнём.

Длительность экскурсии на автомобиле около 4 часов. Пешком пройдём 6 километров.

Переезд в долину реки ЧулышманПереезд в долину реки ЧулышманПереезд в долину реки ЧулышманПереезд в долину реки Чулышман
5 день

Хайкинг к водопаду Учар

Завтракаем, надеваем треккинговую обувь, берём палки и начинаем поход к «неприступному» водопаду Учар. Переправимся на другой берег реки Чулышман. Будем идти вдоль живописных пейзажей долины и в завершение треккинга восхитимся мощью величественного водного каскада. По возвращении в гостиницу вкусно поужинаем и попаримся в бане.

Пешком пройдём 17 километров.

Хайкинг к водопаду УчарХайкинг к водопаду УчарХайкинг к водопаду УчарХайкинг к водопаду Учар
6 день

Треккинг к урочищу Ак-Курум и водопаду Чул-Оозы

Завтракаем и переправляемся на другой берег — к каменным «грибам» в урочище Ак-Курум. После обеда совершим 3-часовой треккинг: пройдём по речной долине, любуясь горными вершинами, и доберёмся к водопаду Чул-Оозы. Вечером вернёмся на базу и будем отдыхать.

Треккинг к урочищу Ак-Курум и водопаду Чул-ОозыТреккинг к урочищу Ак-Курум и водопаду Чул-ОозыТреккинг к урочищу Ак-Курум и водопаду Чул-ОозыТреккинг к урочищу Ак-Курум и водопаду Чул-Оозы
7 день

Возвращение домой

Сегодня никуда не будем спешить: утром завтракаем, собираем вещи и отправляемся в обратный путь. По дороге остановимся, чтобы осмотреть древние петроглифы — наскальные рисунки, возраст которых исчисляется тысячелетиями. К вечеру будем в Горно-Алтайске, ближе к ночи — в Барнауле и Новосибирске.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет76 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (с ужина 1-го дня до обеда 7-го дня)
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все экскурсии по программе
  • Баня
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Барнаул/Новосибирск/Горно-Алтайск и обратно в ваш город
  • Доплата за 1-местное размещение - 1800-2300 ₽/ночь, в зависимости от месяца
  • Минимальное количество участников - 2
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барнаул (кафе «Облепиха», 212-й км Чуйского тракта) в 7:30/Горно-Алтайск (с. Майма, ул. Аэропорт, 1) в 10:00-11:00
Завершение: Горно-Алтайск/Барнаул/Новосибирск, поздний вечер или ночь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Алексей
21 авг 2024
Путешествие превзошло наши ожидания. Посетили много интересных и неизбитых мест, вне протоптанных туристических маршрутов. Наш гид Стас организовал очень удобный и познавательный маршрут. Были и базы в горном Алтае и походы на день к водопаду и баня и вечерние посиделки у костра. Однозначно рекомендуем!
Путешествие превзошло наши ожидания. Посетили много интересных и неизбитых мест, вне протоптанных туристических маршрутов. Наш гидПутешествие превзошло наши ожидания. Посетили много интересных и неизбитых мест, вне протоптанных туристических маршрутов. Наш гидПутешествие превзошло наши ожидания. Посетили много интересных и неизбитых мест, вне протоптанных туристических маршрутов. Наш гидПутешествие превзошло наши ожидания. Посетили много интересных и неизбитых мест, вне протоптанных туристических маршрутов. Наш гид
Е
28 апр 2024
Очень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшек.
Станислав - отличный организатор.
Тур рекомендую.
Очень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшек.Очень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшек.Очень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшек.Очень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшек.Очень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшек.
Михаил
26 апр 2024
Грамотно составленный маршрут и теплая обстановка, ощущение что оказался в компании старых друзей. Отличное путешествие

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