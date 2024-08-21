В путешествии много треккингов — обязательно берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. Размещение по 2-3 человека в комнате на комфортных базах отдыха и в гостиницах. Номера в отелях с удобствами. В долине Чулышман удобства (туалет, раковина) в домике, вместо душа — баня. Также можно посещать уличный душ на территории базы. За дополнительную плату возможно 1-местное размещение. Варианты мест проживания: «Кара-Суу», «Облепиха», «Мешке-Таш», «Золотая долина» или аналогичные.

*Фотографии базы отдыха взяты с сайта turistka.ru для примера

Питание. В программу включено трёхразовое питание, начиная с ужина в день старта по обед в день завершения. Это завтраки в формате «шведский стол», комплексные обеды и ужины в проверенных кафе, которые готовятся к нашему приезду (нам не придётся ждать). Блюда предварительно согласовываются, если у вас есть какие-либо ограничения в еде, обязательно скажите об этом заранее, мы всё это учтём.

Транспорт. Передвигаемся на комфортабельных внедорожниках Land Rover Discovery 3. Трансфер из Новосибирска до Горно-Алтайска и обратно может осуществляться силами партнёров.

Уровень сложности. Маршрут для активных путешественников. Желательно иметь хорошую подготовку и готовность к длительным переходам по тропам с трекинговыми палками и личным рюкзаком (10-15 литров). Будем совершать радиальные выходы на локации с треккингом и нагрузкой в среднем 14 000-22 000 шагов в день.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.