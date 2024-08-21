Вас ждут живописные обустроенные тропы, бурлящие водопады и реки, скованные льдом вершины и
Описание тура
Организационные детали
В путешествии много треккингов — обязательно берите с собой удобную одежду и обувь.
Проживание. Размещение по 2-3 человека в комнате на комфортных базах отдыха и в гостиницах. Номера в отелях с удобствами. В долине Чулышман удобства (туалет, раковина) в домике, вместо душа — баня. Также можно посещать уличный душ на территории базы. За дополнительную плату возможно 1-местное размещение. Варианты мест проживания: «Кара-Суу», «Облепиха», «Мешке-Таш», «Золотая долина» или аналогичные.
*Фотографии базы отдыха взяты с сайта turistka.ru для примера
Питание. В программу включено трёхразовое питание, начиная с ужина в день старта по обед в день завершения. Это завтраки в формате «шведский стол», комплексные обеды и ужины в проверенных кафе, которые готовятся к нашему приезду (нам не придётся ждать). Блюда предварительно согласовываются, если у вас есть какие-либо ограничения в еде, обязательно скажите об этом заранее, мы всё это учтём.
Транспорт. Передвигаемся на комфортабельных внедорожниках Land Rover Discovery 3. Трансфер из Новосибирска до Горно-Алтайска и обратно может осуществляться силами партнёров.
Уровень сложности. Маршрут для активных путешественников. Желательно иметь хорошую подготовку и готовность к длительным переходам по тропам с трекинговыми палками и личным рюкзаком (10-15 литров). Будем совершать радиальные выходы на локации с треккингом и нагрузкой в среднем 14 000-22 000 шагов в день.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Программа тура по дням
Чуйский тракт
Встретимся и поедем к Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России. Посетим места силы и полюбуемся потрясающей красоты заснеженными горами. Вы увидите минеральный источник Аржан-Суу, а также перевалы Семинский и Чике-Таман, на вершинах которых захватывает дух. Побываете у слияний рек Большой Ильгумень и Катунь, Чуя и Катунь. Проедете мимо памятника шофёру Кольке Снегирёву, Катунских бом, урочища Калбак-Таш. К вечеру прибудем в гостиницу и разместимся в номерах.
Длительность экскурсии на автомобиле зависит от города старта. Пешком пройдём 5 километров.
Первый треккинг
После завтрака продолжим любоваться природными красотами Алтая. Мы поднимемся к Гейзерному озеру, затем по лесной тропе пройдём к смотровой Северо-Чуйского хребта, укутанного вечными ледниками. Сделаем небольшой перерыв и продолжим маршрут, проследовав к Уларским водопадам. В завершение треккинга посетим участок реки Чуя — Мажойский каскад.
Длительность экскурсии на автомобиле около 2 часов. Пешком пройдём 12 километров.
Разноцветье алтайских гор
Отправляемся выше в горы, к селу Кош-Агач. Будем подниматься по Чуйскому тракту вдоль Северо-Чуйского хребта. По пути сделаем несколько остановок, чтобы пофотографироваться и побыть наедине с первозданной природой. А нашей главной целью будут живописные, словно бархатные, вершины в окрестностях Кош-Агача.
Также сегодня совершим восхождение на высоту 3000 метров. Во время подъёма вы увидите, насколько разнообразна алтайская природа: на маршруте встретятся степи, густые леса, «ржавые» и «мраморные» горы. Вечером вернёмся на базу и попаримся в жаркой баньке.
Длительность экскурсии на автомобиле около 2 часов. Пешком пройдём 12 километров.
Переезд в долину реки Чулышман
Продолжим исследовать юг Алтая и отправимся к долине реки Чулышман. По дороге вы увидите долину озёр, древние курганы и разительно отличающуюся природу. Мы пройдём лесными тропами и посетим смотровую у водопада Бажи-Кая. На автомобилях преодолеем перевал Кату-Ярык и спустимся к речной долине. Разместимся в номерах и отдохнём.
Длительность экскурсии на автомобиле около 4 часов. Пешком пройдём 6 километров.
Хайкинг к водопаду Учар
Завтракаем, надеваем треккинговую обувь, берём палки и начинаем поход к «неприступному» водопаду Учар. Переправимся на другой берег реки Чулышман. Будем идти вдоль живописных пейзажей долины и в завершение треккинга восхитимся мощью величественного водного каскада. По возвращении в гостиницу вкусно поужинаем и попаримся в бане.
Пешком пройдём 17 километров.
Треккинг к урочищу Ак-Курум и водопаду Чул-Оозы
Завтракаем и переправляемся на другой берег — к каменным «грибам» в урочище Ак-Курум. После обеда совершим 3-часовой треккинг: пройдём по речной долине, любуясь горными вершинами, и доберёмся к водопаду Чул-Оозы. Вечером вернёмся на базу и будем отдыхать.
Возвращение домой
Сегодня никуда не будем спешить: утром завтракаем, собираем вещи и отправляемся в обратный путь. По дороге остановимся, чтобы осмотреть древние петроглифы — наскальные рисунки, возраст которых исчисляется тысячелетиями. К вечеру будем в Горно-Алтайске, ближе к ночи — в Барнауле и Новосибирске.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|76 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание (с ужина 1-го дня до обеда 7-го дня)
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все экскурсии по программе
- Баня
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты в Барнаул/Новосибирск/Горно-Алтайск и обратно в ваш город
- Доплата за 1-местное размещение - 1800-2300 ₽/ночь, в зависимости от месяца
- Минимальное количество участников - 2
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Станислав - отличный организатор.
Тур рекомендую.