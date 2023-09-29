Этой дорогой шла экспедиция семьи Рерихов в поисках таинственной Шамбалы, и староверы, переселившиеся сюда много столетий назад.
Вы побываете в главной шаманской долине, при желании проплывете на рафте по реке Катунь и пролетите на вертолете над Белухой, побываете на Мультинских и Красногорских озерах, посетите поселение старообрядцев, увидите белоснежные шапки Катунского хребта и долину водопадов.
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июл
июл
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Алтаем
09:00-10:00 Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска. Вас будет ждать гид с табличкой "Едем в горы".
Также возможны варианты для тех, кому удобно выезжать от г. Новосибирска и Барнаула.
5:00 Каждое воскресенье встреча в г. Новосибирске на парковке ТЦ «Апельсин» по адресу: ул. Ленина, 84 (рядом отель «Marins Park»). Бесплатный трансфер в Республику Алтай (460 км).
Там рекомендуем разместиться в гостинице или отеле, откуда Вам будет легко присоединиться к группе на следующее утро.
8.30 Каждое воскресенье встреча под г. Барнаулом на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13. Бесплатный трансфер в Республику Алтай (260 км).
Там рекомендуем Вам разместиться в гостинице или отеле, откуда Вам будет легко присоединиться к группе на следующее утро.
10:00 Мы начнем путешествие с поездки по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту.
Вас ждут завораживающие виды за окном и интересные рассказы гида.
Остановка на Семинском перевале, где мы прогуляемся по лесной тропе, полюбуемся сибирскими кедрами и видами на гору Сарлык.
Размещение на турбазе.
Посещение смотровой площадки с видом на реку Урсул.
Ужин.
Вечером мы познакомимся с легендарным искусством горлового пения и услышим Кай (народный эпос) в исполнении Кайчи (певца-сказителя).
Питание: ужин.
Размещение: турбаза «Белая Чудь»/«Онгудай Эко Вилладж», двухместное проживание, удобства в номере.
На автомобиле: 200 км от Горно-Алтайска.
Каракольская долина, Природный парк «Уч-Энмек»
Ранний завтрак, выезд из номеров.
Сегодня нас ждёт экскурсия по Каракольской долине и природному парку Уч-Энмек.
На протяжении веков местные жители верили в силу своей земли, здесь проводили шаманские обряды, строили древние святилища. Долина богата на археологические артефакты, многие из которых до сих пор остаются загадками.
Венчает долину священная и почитаемая гора Уч-Энмек.
Экскурсия поможет вам погрузиться в культуру, быт и обычаи алтайского народа, наполниться целительной энергией Алтая.
После обеда мы поедем дальше, вглубь Алтая, к самым высоким горам южной части Республики.
Мы преодолеем три перевала, увидим альпийские луга и красочные цветущие поляны, живописную долину средней Катуни.
Этот путь прошла семья Рерихов во время своей экспедиции, этой дорогой шли старообрядцы в поисках священного Беловодья или загадочной Шамбалы.
Вечером мы окажемся в Уймонской долине.
Заселение, ужин.
Питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза «Ковчег»/ «Урочище Камза»/ «Фазенда», двухместное проживание, удобства в номере.
На автомобиле: 250 км.
Смотровая г. Белуха, по желанию полет на вертолете или рафтинг по Верхней Катуни
Завтрак.
Подъём проходимой техникой на смотровую площадку, откуда в хорошую погоду можно увидеть высшую точку Сибири – гору Белуха.
Священную вершину Уч-Сумер (Трёхглавую) считают пуповиной земли, равноудаленной от океанов. Многие буддисты верят, именно на вершине Белухи находится легендарная Шамбала, и именно отсюда Будда Гаутама отправился в свое священное путешествие.
Местные легенды гласят, что гора Белуха – и есть Великий хан Алтай, к которому можно обратиться и почерпнуть глубокие сакральные знания.
Помимо белоснежной короны Белухи вы увидите завораживающие пейзажи гор, разноцветные поля цветов с высоты более 2000 метров.
Прогулка до высокогорного Башталинского озера.
Для желающих возможна организация полета на вертолете к панорамному виду на гору Белуха.
Данная услуга является дополнительной, не входит в основную программу тура, туроператор не может 100% гарантировать наличие свободного вертолёта. Стоимость услуги – 115 000 руб. (за вертолет Робинсон-66), данная стоимость делится на количество желающих участников. Максимальная вместимость борта вертолета – 4 человека.
О своём желании совершить полет необходимо заранее сообщить вашему гиду.
В качестве дополнительной программы вы можете сплавиться по Верхней Катуни на рафте.
Это незабываемое приключение, включающее в себя примерно 2 часа на воде под руководством опытного инструктора с обилием брызг и адреналина. Помимо прохождения порогов вы увидите потрясающую природу Алтая (стоимость сплава – 2500-2700 руб.).
Ужин.
Отдых на турбазе.
Питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза «Ковчег»/ «Урочище Камза»/ «Фазенда», двухместное проживание, удобства в номере.
На автомобиле: 80 км.
Пешком: 7 км.
Мультинские озера, Катунский заповедник, плавание на моторной лодке
После завтрака мы пакуем вещи и отправляемся еще дальше от цивилизации.
На легендарном армейском внедорожнике ГАЗ-66 мы преодолеем таёжную горную дорогу.
Попробуйте сосчитать броды по пути до Нижнего Мультинского озера. Там мы разместимся в уютном тур-приюте, пообедаем (сухой паёк) и прогуляемся вдоль Нижнего и Среднего озёр, полюбуемся на живописный водоскат между ними.
Ближайшие 2 ночи мы ночуем на базе с удобствами деревенского типа на улице (других видов размещения здесь пока еще нет), постельное бельё предоставляется, Wi-Fi нет, питание – полевая кухня.
В последующие дни вы можете:
- провести время за отдыхом, купанием, рыбалкой, сбором черники в уединении горных озер и лесов, есть возможность арендовать сапы за доп. плату;
- совершить легкий трекинг до водопада Шумы, также можно совершить прогулку на моторной лодке;
- совершить активный радиальный выход к озеру Куйгук (18 км) или к Верхнему Мультинскому озеру (22 км). Обратите внимание, третий вариант подразумевает повышенную сложность маршрута, наличие трекинговых ботинок, прохождение маршрута требует физической подготовки, координации и особой осторожности, тропа каменистая, после дождя – скользкая, присутствует рельеф с высоким углом наклона.
Вечером второго дня – баня.
Питание: завтрак (в кафе/полевая кухня), обед (сухой паек/полевая кухня), ужин (полевая кухня).
Размещение: тур-приют (2-5 чел. в домике/аиле), душа нет – есть баня, туалет на улице. На некоторые даты номера с удобствами, уточняйте при бронировании.
На автомобиле: 60 км.
На ГАЗ-66: 20 км.
По воде: 6 км (по желанию).
Пешком: 6 км-22 км (на выбор).
Отдых на Мультинских озерах
Свободный день на Мультинских озерах.
В этот день вы можете:
- провести время за отдыхом, купанием, рыбалкой, сбором черники в уединении горных озер и лесов, есть возможность арендовать сапы за доп. плату;
- совершить легкий трекинг до водопада Шумы, также можно совершить прогулку на моторной лодке;
- совершить активный радиальный выход к озеру Куйгук (18 км) или к Верхнему Мультинскому озеру (22 км). Обратите внимание, третий вариант подразумевает повышенную сложность маршрута, наличие треккинговых ботинок. Прохождение маршрута требует физической подготовки, координации и особой осторожности: тропа каменистая, после дождя – скользкая, присутствует рельеф с высоким углом наклона.
Вечером – баня.
Питание: завтрак, обед, ужин (полевая кухня).
Размещение: тур-приют (2-5 чел. в домике/аиле), душа нет – есть баня, туалет на улице. Баз с удобствами здесь пока не существует, вы будете проживать в условиях дикой природы заповедника.
По воде: 6 км (по желанию).
Пешком: 6 км-22 км (на выбор).
Свободный день на Мультинских озерах
Продолжаем наслаждаться отдыхом в прекрасном месте Горного Алтая.
Сегодня вы можете:
- провести время за отдыхом, купанием, рыбалкой, сбором черники в уединении горных озер и лесов, есть возможность арендовать сапы за доп. плату;
- совершить легкий трекинг до водопада Шумы, также можно совершить прогулку на моторной лодке;
- совершить активный радиальный выход к озеру Куйгук (18 км) или к Верхнему Мультинскому озеру (22 км). Обратите внимание, третий вариант подразумевает повышенную сложность маршрута, наличие треккинговых ботинок. Прохождение маршрута требует физической подготовки, координации и особой осторожности: тропа каменистая, после дождя – скользкая, присутствует рельеф с высоким углом наклона.
Питание: завтрак (в кафе/полевая кухня), обед (сухой паек/полевая кухня), ужин (полевая кухня).
Размещение: тур-приют (2-5 чел. в домике/аиле), душа нет – есть баня, туалет на улице. Баз с удобствами здесь пока не существует, вы будете проживать в условиях дикой природы заповедника.
По воде: 6 км (по желанию).
Пешком: 6 км-22 км (на выбор).
Нижнее Мультинское озеро, Дом-музей Рерихов, музей староверов, стрелка Коксы и Катуни
Утро мы проведем на Нижнем Мультинском озере, где можно погулять по чудесному лесу, искупаться или позагорать на берегу.
Затем нас ждёт обратный путь на уже знакомой нам зверь-машине ГАЗ-66. Мы направимся в Уймонскую долину, в село Верх-Уймон, где в доме семьи Атамановых останавливалась семья Рерихов, там сейчас расположен музей.
Кроме этого, мы с вами посетим музей истории и культуры староверов, душой которого является его основательница Раиса Павловна.
Многие преодолевают дальний путь только для того, чтобы послушать мудрые истории этой удивительной женщины. После встречи с ней, душа наполняется добротой и любовью.
Далее, мы заедем на подвесной Мультинский мост.
А в селе Усть-Кокса полюбуемся на живописное слияние рек Кокса и Катунь.
Заселение.
Ужин.
Отдых на базе.
Питание: завтрак (полевая кухня), ужин.
Размещение: турбаза «Ковчег», двухместное проживание, удобства в номере. Есть Wi-Fi и мобильная связь.
На автомобиле: 60 км.
На ГАЗ-66: 20 км.
Пешком: 2 км.
Озера Красной горы
Завтрак.
Сегодня мы отправимся на удивительную гору вулканического происхождения — Красная гора.
Это природный объект, привлекающий учёных своими аномалиями, йогов — своей магической атмосферой, а травников – изобилием целебных растений.
На высоте больше 2000 м, среди благоухающих цветов и нетающего снега, расположены 3 высокогорных прозрачно-бирюзовых озера и водопад, а со смотровой площадки открывается чарующий вид на Теректинский и Катунский хребты.
Путешествие на целый день, обед (ланч-боксы) возьмём с собой.
К ужину вернёмся на базу.
Питание: завтрак, обед (ланч-бокс), ужин.
Размещение: турбаза «Ковчег», двухместное проживание, удобства в номере. Есть Wi-Fi и мобильная связь.
На автомобиле: 120 км.
Обратный трансфер, зубровый заказник, прощальный ужин
Сегодня мы покинем Усть-Коксинский район и отправимся в обратный путь, на север Алтая.
В пути совершим остановки на живописных перевалах.
Во второй половине дня посетим зубровый заказник, где в максимально приближенных к естественным условиях, проживают 48 краснокнижных животных — зубров.
К вечеру мы достигнем самого популярного района Республики Алтай – Майминского.
Заселение в гостиницу.
Прощальный ужин и обмен впечатлениями в ресторане г. Горно-Алтайска.
На следующее утро вы можете продолжить самостоятельный отдых, после чего с легкостью добраться до аэропорта г. Горно-Алтайска на такси (30 мин.), работает Яндекс. Такси, либо уехать организованным трансфером, согласно расписанию.
Питание: завтрак, ужин в ресторане.
Размещение: гостиница «Игман», двухместное проживание, удобства в номере.
На автомобиле: 370 км.
Пешком: 1,5 км.
Трансфер в аэропорт
Сегодня Вам предлагается 2 варианта программы, на выбор:
1 вариант. Организованный трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска, г. Барнаула, г. Новосибирска утром.
Если вы улетаете утренними рейсами из г. Горно-Алтайска и не планируете посещение музея им. Анохина:
07:00-08:00 Завтрак (шведский стол).
08:10-08:40 Трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска гостей, вылетающих утренними рейсами. Прощание с участниками.
08:40-13:00 Трансфер под г. Барнаул (г. Новоалтайск, гостиничный комплекс «Облепиха», ул. Дорожная, 13). Обратите внимание от г. Новоалтайска до аэропорта города Барнаула около 1 часа пути на такси.
13:00-17:00 Трансфер до г. Новосибирска, ул. Ленина, 84. Прощание с участниками, следующими до города Новосибирска. Рядом располагается отель «Маринс парк отель» и «Парк Инн Рэдиссон».
2 вариант. Продолжение самостоятельного отдыха.
Если вы улетаете дневными, вечерними рейсами из г. Горно-Алтайска и продолжаете свой отдых в республике Алтай.
07:00-10:00 Завтрак (шведский стол).
10:00-11:00 Выезд из номеров.
11:00 Продолжение самостоятельной программы.
Мы рекомендуем вам дополнительно посетить Национальный музей им. Анохина (стоимость входа от 250 руб.).
Именно здесь хранится мумия знаменитой Алтайской принцессы с плато Укок, показ объекта производится только по определённым дням новолуния, с графиком показа принцессы можно ознакомиться на сайте музея.
Помимо принцессы Укока, музей включает в себя экспозицию интереснейших археологических находок и богатейшую этнографическую коллекцию.
Если вы не хотите посещать музей и утренний трансфер тоже не входит в Ваши планы, то вы можете самостоятельно прогуляться по городу, посетить скверы, магазины, обзорную площадку на горе Тугая.
Примечание: если вы приобрели авиабилеты из г. Горно-Алтайска с вечерними вылетами и для вас неудобен трансфер по программе тура, то мы рекомендуем Вам сдать вещи в камеру хранения автовокзала г. Горно-Алтайска, погулять по городу и уехать в аэропорт самостоятельно на такси к необходимому времени (работает Яндекс. Такси, стоимость 350-500 руб.).
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования.
Все турбазы для маршрута находятся в живописных местах на берегах рек.
Турбаза №1: 1-2 день (1 ночь). Турбаза «Белая Чудь»/«Онгудай Эко Вилладж», двухместное проживание, удобства в номере.
Турбаза №2: 2-4 день (2 ночи). Турбаза «Ковчег»/ «Урочище Камза»/ «Фазенда», двухместное проживание, удобства в номере.
Турбаза №3: 4-7 день (3 ночи). Турприют (2-5 чел. в домике/аиле), душа нет – есть баня, туалет на улице. На некоторые даты номера с удобствами, уточняйте при бронировании.
Турбаза №4: 7-9 день (2 ночи). Турбаза «Ковчег», двухместное удобства в номере. Есть Wi-Fi и мобильная связь.
Гостиница №5: 09-10 день (1 ночь). Гостиница «Игман», двухместное проживание, удобства в номере.
Подробности о возможных вариантах размещения на конкретную дату заезда – уточняйте при бронировании.
Доплата за одноместное размещение – 31 000 руб. (кроме Мультинских озер).
Одноместное размещение доступно не на все даты. Необходимо уточнять у менеджера на конкретную дату заезда.
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Усадьба «Белая Чудь» или аналогичная
Усадьба «Белая Чудь» находится в селе Онгудай, в километре от Чуйского тракта. Усадьба рассчитана на семейный отдых с детьми, молодежный и корпоративный отдых. Небольшая вместимость усадьбы позволяет разместиться здесь одной группе гостей. В распоряжении отдыхающих комфортабельный деревянный дом, баня, места для пикника, озелененный огороженный дворик. Усадьба работает круглогодично.
Турбаза «Заимка Камза» или аналогичная
Комфортабельная база отдыха "Заимка Камза" расположена в живописной местности поселка Тюгурюк. Для гостей предоставляется уникальный шанс отдохнуть в роскошных условиях по доступной цене. Здесь предусмотрены интернет, парковка, бильярд, верховая езда, игровая комната. Предложены услуги трансфера.
Номерной фонд представлен просторными и уютными номерами различных категорий. Все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Отдыхать здесь понравится всем. Интерьер выполнен в приятных тонах. В номерах царит особая домашняя атмосфера.
Для гостей предоставляются принадлежности для самостоятельного приготовления барбекю. Также на территории базы отдыха расположен отличный бар.
Расположение среди экологически чистой местности позволит отлично отдохнуть и взрослым, и детям. Туристам предложено множество развлечений на территории базы отдыха. К тому же, можно самостоятельно совершить прогулку по окрестностям поселка, либо отправиться на рыбную ловлю или на пикник. Неподалеку находится несколько озер и ериков
Турбаза «Мультинские озера»
Горный кемпинг «Мультинские озера» расположен 300 метров от берега Нижнего Мультинского озера. Во всех номерах находятся постельные принадлежности (матрасы, одеяла, подушки) с чистым постельным бельём, столы и стулья. Туалет на улице, чистая питьевая вода рядом с домиками в реке Мульта. Электричество включается с 21:00 до 23:00. Имеется кухня для приготовлении пищи, баня. Нет Wi-Fi и мобильной связи.
Турбаза «Ковчег» или аналогичная
Комфортные номера в новом корпусе с отдельными ванными комнатами, панорамными окнами и балконами. Банкетный зал, летняя терраса с камином и летний бассейн сделают отдых комфортным и спокойным. Летний бассейн, комфортные номера с удобствами, Wi-Fi, тренажерный зал, летняя терраса, дровяная баня.
Гостиница «Игман» или аналогичная
Отель «Игман» расположен в городе Горно-Алтайск. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном. В некоторых из них обустроена гостиная зона. Кроме того, в распоряжении гостей чайник. К услугам гостей собственная ванная комната.
Каждое утро в ресторане отеля подают завтрак «шведский стол». В отеле работают магазины, сувенирный магазин и круглосуточная стойка регистрации.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на микроавтобусе от г. Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
- Все внутримаршрутные трансферы и передвижения
- Внедорожное авто: обратная доставка от слияния Ак-Кема и КатуниМультинские озераКрасногорские озёрапоездка на смотровую с видом на г. Белуха и Башталинское озеро
- Обратная доставка от слияния Ак-Кема и Катуни
- Мультинские озера
- Красногорские озёра
- Поездка на смотровую с видом на г. Белуха и Башталинское озеро
- Питание:9 завтраков9 ужинов4 обеда
- 9 завтраков
- 9 ужинов
- 4 обеда
- Проживание на турбазах, двухместное, по программе
- Сопровождение гида - 9 дней
- Прокат общественного снаряжения
- Баня - 1 раз
- Рекреационные сборы
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Прогулка на катере по Нижнему Мультинскому озеру
- Все экскурсии по программе тура, кроме отмеченных в «оплачивается дополнительно»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
- Питание, не включенное в программу: 6 обедов, питание во время трансферов (1,10 день)
- Рафтинг по р. Катунь, прокат снаряжения - 2500-2700 руб
- Полет на вертолете - 115 000 руб. (за вертолет Робинсон-66), данная стоимость делится на количество желающих участников. Максимальная вместимость борта вертолета - 4 человека
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список вещей для обзорных туров на весну (апрель-май) и осень (сентябрь-октябрь):
- обувь: кроссовки c толстой подошвой;
- сменная обувь: трек. обувь (лучше фиксированный голеностоп), удобная, уже разношенная, чтобы не натирала. Если такого варианта обуви нет, можно заменить на не скользкие, удобные кроссовки (не сетка!). Можно резиновые сапоги, либо удобные теплые ботинки;
- для передвижений по маршруту: любые удобные штаны/джинсы, удобная водолазка или флисовая кофта, футболка, куртка (хорошо подойдет горнолыжная или легкая куртка на синтепоне), перчатки (хлопок, флис);
- шапка;
- для непогоды: шапка, перчатки, флиска, ветронепродуваемая куртка или жилетка+ветровка, тёплые носки;
- дождевик;
- личные предметы гигиены: зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка;
- банные принадлежности (если вы захотите заказать ее отдельно): шлёпки, купальник, полотенце (не большие полотенца есть на всех базах, кроме дальни районов. Уточняйте у гида или менеджера по маршруту);
- кто не может обходиться без фена, рекомендуем захватить свой;
- личная аптечка с необходимыми вам лекарствами. Аптеки по маршруту есть, но не везде и выбор лекарств очень ограничен;
- маленький рюкзак для радиальных прогулок. Где будет необходимое на день (дождевик, кофта, вода, фотоаппарат и тд);
- солнцезащитные средства и очки. На Алтае очень активное солнце, даже в прохладную погоду. Поэтому рекомендуем брать солнцезащитный крем -50;
- из полезных, но не обязательных вещей: индивидуальный маленький термос, хоба или туристическая сидушка, сушилка для обуви. Это необязательно, но с ними будет комфортнее в путешествии;
- наличные деньги. На сувенирных рынках карты не принимают, а связи для перевода может не быть;
- ВАЖНО! на Алтае сезон клещей(апрель-июнь): репеллент (его можно будет купить и на Алтае), длинные носки! Будем заправлять штаны в носки в местах, где есть клещи. Комаров и мошек на Алтае практически нет.
Список вещей для обзорных туров на июнь-август:
- обувь: кроссовки c толстой подошвой, удобные сандалии или мокасины для жаркого летнего дня;
- сменная обувь: трек. обувь (лучше фиксированный голеностоп), удобная, уже разношенная, чтобы не натирала. Если такого варианта обуви нет, можно заменить на не скользкие, удобные кроссовки (не сетка);
- для передвижений по маршруту: любые удобные штаны/джинсы – 2 пары, футболка с длинным рукавом (для защиты от ожогов), шорты, легкая майка, купальник, головной убор (от солнца);
- для непогоды: шапка, флиска, ветронепродуваемая куртка или жилетка+ветровка, тёплые носки;
- дождевик;
- личные предметы гигиены: зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка;
- банные принадлежности: шлёпки, купальник, полотенце (небольшие полотенца есть на всех базах, кроме дальних районов. Уточняйте у гида или менеджера по маршруту).
- кто не может обходиться без фена, рекомендуем захватить свой, тк на алтайских базах есть не везде;
- личная аптечка с необходимыми вам лекарствами. Аптеки по маршруту есть, но не везде и выбор лекарств очень ограничен;
- маленький рюкзак для радиальных прогулок. Где будет необходимое на день(дождевик, кофта, вода, фотоаппарат и тд);
- солнцезащитные средства и очки. На Алтае очень активное солнце, даже в непогоду. Поэтому рекомендуем брать солнцезащитный крем -50;
- из полезных, но не обязательных вещей: Индивидуальный маленький термос, Хоба или туристическая сидушка. Сушилка для обуви. Это необязательно, но с ними будет комфортнее в путешествии;
- наличные деньги. На сувенирных рынках карты не принимают, а связи для перевода может не быть.
- ВАЖНО! на Алтае сезон клещей(апрель-июнь): репеллент (его можно будет купить и на Алтае), длинные носки! Будем заправлять штаны в носки в местах, где есть клещи. Комаров и мошек на Алтае практически нет.
Основные вещи можно вести в чемодане;
Вещи можно транспортировать в любых сумках и чемоданах. Не берите с собой лишние вещи.
В алтайских гостиницах нет сервиса по доставке вещей в номер, 90% гостиниц не оборудованы лифтами, от машины до номера вы будете переносить вещи самостоятельно.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание на маршруте?
1. Завтраки группы происходят на турбазе. При желании, вы можете выбрать вегетарианский тип питания.
Стандартные позиции завтраков – это каша, яйца (омлет, глазунья), нарезка (сыр, колбаса, овощи, фрукты), вареные сосиски, блинчики, сырники, гренки, чай, кофе, вода, молоко, йогурт. Наименования меняются в зависимости от турбаз, где размещается группа в каждый конкретный день тура.
2. Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средняя стоимость комплексного питания (450-650 руб.). На тех участках пути, где нет кафе, гид выдаёт группе сухой паек.
3. Ужины происходят на турбазе. Как правило, это салат + второе блюдо, чай/кофе, сладкое. При желании, можно выбрать вегетарианский тип питания.
Будет ли мобильная связь, Интернет на маршруте?
Относительно наличия Wi-fi на каждой конкретной базе вас сможет проконсультировать координатор непосредственно перед началом тура.
- с 01 по 02 день – в дороге и во время выездов на экскурсии частично ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон. На турбазе ловят сеть все мобильные операторы, есть Wi-fi;
- с 02 по 04 день – в дороге, во время выездов на экскурсии и на турбазе частично ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон. На турбазе могут быть проблемы с Wi-fi;
- с 04 по 06 день – утром 4-ого дня будут ловить мобильные операторы - Мтс, Билайн, Мегафон. После обеда мобильная связь и связь интернет закончится до вечернего времени 06 дня программы, частично может ловить мобильный оператор Билайн;
- с 07 по 10-ый день – ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон. На турбазе есть Wi-fi.
Как осуществляется медицинская помощь и страхование на маршруте?
В районе проведения программы тура расположены государственные больницы (кроме 4-6 дня путешествия).
Есть аптечные пункты (кроме 4-6 дня путешествия).
Медикаменты приобретаются за собственные средства.
Страхование: Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку и страхование жизни «Ингосстрах», «Уралсиб», «Росгосстрах» - страхование багажа, страхование от невыезда, страхование для беременных и другие виды страхования путешественников за дополнительную плату.
Помощь по страховке Вам будут оказывать в государственных больницах, где лечение для граждан РФ бесплатное. Пока, не было ни единого случая обращения за выплатами к страховым компаниям у гостей, путешествующих по этой программе тура.
Для всех, кто заблаговременно планирует свой отпуск, рекомендуется приобрести страхование от невыезда. В случае, если Ваши планы по каким-то причинам (относящимся к страховому случаю) будут нарушены, страховая компания покроет Ваши расходы на штрафы по возврату за авиабилеты и путевку.
С 20 апреля и до 15 июня на маршруте могут быть клещи. Самая высокая активность клещей в конце апреля. Рекомендуем Вам приобрести страховку от укуса клеща (стоимость в размере 350 руб.).
В местных больницах есть возможность введения иммуноглобулина.
Если вы планируете приобрести страховку не через нашу компанию, обратите внимание на то, чтобы в полисе в списке мест, где может быть оказана медицинская помощь, числилась Республика Алтай, сёла: Онгудай, Усть-Кокса, Шебалино, Элекмонар или Чемал.
Также, рекомендуем заблаговременно поставить прививку от клещевого энцефалита, которая делается в 2 этапа.
Будут ли клещи на маршруте?
Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.
Самый пик – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.
Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?
Несколько пунктов:
- Не давать клещам кусать себя. Осматриваться при походах в лес, вовремя снимать с себя. Клеща на теле заметить несложно. Задели куст-глянули на ноги, если есть клещ, просто скиньте его. На практике это очень-очень эффективный способ (а я пишу про то, что мною проверено, советы исключительно практические). Дополнительно желательно обработать одежду репеллентом.
- Прививка. Делается в поликлинике. Если сделать полный курс из трех прививок, то иммунитет может держаться до 3-х лет. Отговаривать от прививок не буду, но на практике прививка действует не всегда. Очень многие, понадеявшись на прививку, болеют. Может быть поэтому ни я, ни мои знакомые их не делают. Это большая тема для обсуждения, многие считают что от этих прививок много вреда и т. п. Выбор каждый делает сам.
- После укуса клеща проводить экстренную профилактику. В течение 72 часов нужно сделать укол иммуноглобулина и принимать йодантипирин. Это не прививка, а борьба с уже поступившей инфекцией. Стоит такой укол довольно дорого (примерно 1000 рублей на 10 килограмм массы тела).
Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:
- страхуемся на случай укуса клеща в страховой компании, позволяет компенсировать расходы на укол иммуноглобулина. Заявление на страховку от укуса клеща нужно посылать нам уже сейчас, если Вы приобрели путевку на апрель-май;
- в случае укуса клеща, выдергиваем его и везем в лабораторию на анализ на наличие инфекций (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 17). Лучше везти сразу, так как на все про все есть всего 72 часа;
- если клещ "чист", то спим спокойно. Если нашли вирус клещевого энцефалита, то приступаем к экстренной профилактике, потом по страховке возмещаем расходы.
Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.
Какие особенности маршрута?
1. Маршрут относится к активному, приключенческому туризму, не имеет какой-либо спортивной категории сложности. Нет сильных физических нагрузок, за исключением трекинга к озеру Куйгук и Верхнему Мультинскому озеру. Но, вы будете находиться в условиях отсутствия цивилизации, привычной инфраструктуры и сервиса. На тропах нет указателей, перил и урн. Экскурсионные объекты являются природными и историческими, не подготовлены к шоу и приему гостей. Обратите внимание, что на Алтае практически нет инфраструктуры.
2. На Алтае минимально возможный сервис, который находится в начале своего развития, но крайне доброжелательные люди, которые будут стараться улучшить Ваш отдых.
3. Во время выездов на некоторые экскурсии будут присутствовать дороги с грунтовым покрытием. С 4-ого по 7-ой день будет только грунтовая дорога.
4. В рафтинге в целях безопасности могут принимать участие только дети от 14 лет и старше.
5. В маршруте встречаются достаточно сложные участки. В случае если гид испытывает сомнения по поводу возможности прохождения маршрута участником группы (из-за возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовленности, несоответствующей одежды или обуви), он имеет право отказать участнику группы в прохождении данного маршрута по причине обеспечения безопасности и предложить более безопасную альтернативу.
Каковы особенности взаимодействия в группе?
Любая группа на активных маршрутах – это команда.
В команде принята взаимовыручка, доброжелательное общение со всеми участниками, принятие решений по вопросам, не учтенным в программе по согласованию со всей группой и гидом.
Гид – он же руководитель группы, следит за успешным прохождением программы путешествия, дает информацию об экскурсионных объектах.
Кто нас будет сопровождать на маршруте?
У Вас будет один гид и водитель на все дни путешествия.
Есть ли возможность для одноместного размещения или размещения всей семьей в одном номере?
Если вы собираетесь ехать в путешествие один/одна и переживаете по поводу размещения в номере с человеком, с которым не были знакомы до поездки, то можем сообщить Вам, что в активные туры, как правило, едут очень хорошие, жизнерадостные и интересные люди со всей России и мира.
Соседей по номеру мы всегда подбираем максимально близкого возраста и одинакового пола, кровати в номере будут раздельными.
Если вы собираетесь ехать семьей или компанией от 3-5 человек и Вам хотелось бы размещаться в номере втроем/вчетвером/впятером, то по возможности мы учтем это пожелание, но сообщить об этом нужно заранее.
Если вы хотите ехать в путешествие только своей компанией/семьей, то мы можем предложить Вам организацию индивидуальной программы, только для Вас. Мы можем скорректировать маршрут с учетом Ваших пожеланий. Стоимость будет зависеть от количества участников.
Каковы особенности мест проживания?
- турбазы имеют минимальный набор услуг для отдыхающих. За дополнительную плату и при наличии возможности мы можем разместить Вас на турбазах повышенной комфортности;
- на всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно;
- в домиках/номерах есть розетки. Но, как правило, их мало (1 или 2). Если у Вас много электронной техники, захватите переноску-удлинитель. Также рекомендуем Вам взять с собой powerbank;
- обратите внимание, что большинство турбаз запитаны от электрической системы местных поселков. В своем большинстве данные системы старые и часто происходят порывы. Это означает, что в любой момент времени может происходить отключение электричества. В этот момент у Вас не будет света, воды и отопления в номерах, т. к. в поселках нет централизованных канализационных и отопительных систем;
- каждый объект размещения строит свою собственную систему отопления, роет собственную скважину и все это работает благодаря электричеству, или не работает, в момент порывов;
- как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах в отдельных домиках;
- постельное белье предоставляется везде, но рекомендуем Вам взять с собой свое полотенце – они понадобятся на Мультинских озёрах и для использования в бане, при купании в реках итд. Гигиенические наборы не предоставляются;
- на турбазах чаще нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Это было абсолютно потрясающе! Алтай прекрасен во всем, красота природы и разнообразие красок, ароматы в воздухе, какая-то особая энергия природы. Все это залезло глубоко под кожу и вот уже на следующий год хочется взять еще один тур на Алтай.
Мила - супер, очень интересно рассказывает, видно невооруженным глазом, что она сама безумно кайфует от Алтая. Всегда поможет, если что-то случится. Отлично готовит (на Мультинских озерах была полевая кухня), помню овсяную кашу с бананом (не люблю овсянку, но там это было так вкусно и так в тему). А еще играет на гитаре, поет песни. Обязательно устраивайте костры, это сплачивает команду!
Водитель Евгений - отличный, дороги вне Чуйского тракта не очень, но с ним это не особо чувствовалось. Да еще и загадки может по загадывать в дороге.
Ну и получилась у нас славная команда! Где все друг другу помогали: дать чехлы на обувь, дать лекарство, развести огонь в печи на мультинских, одолжить сушилку для обуви, зарядку для телефона и т. п. Ну и все мы очень разные, от этого еще интересней!
Что касается более практичных вопросов:
- фен есть на всех тур базах (Онгудай эко виладж, высотник, ковчег, игман), на мультинских озерах феном пользоваться нельзя, иначе может вырубить все электричество на базе. Так что фен можно не брать.
- чехлы для обуви - это топ! На рафтинге надевала на кроссы, один кроссовок сухой, другой промок лишь немного (волна сверху залетела).
- вода из горных речек считается чистой, но не все кишечники смогут ее перенести, так что лучше пить воду либо кипяченую, либо покупную (будут остановки в супермаркетах).
В общем, спасибо огромное за этот замечательный тур!