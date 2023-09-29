1 день

Знакомство с Алтаем

09:00-10:00 Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска. Вас будет ждать гид с табличкой "Едем в горы".

Также возможны варианты для тех, кому удобно выезжать от г. Новосибирска и Барнаула.

5:00 Каждое воскресенье встреча в г. Новосибирске на парковке ТЦ «Апельсин» по адресу: ул. Ленина, 84 (рядом отель «Marins Park»). Бесплатный трансфер в Республику Алтай (460 км).

Там рекомендуем разместиться в гостинице или отеле, откуда Вам будет легко присоединиться к группе на следующее утро.

8.30 Каждое воскресенье встреча под г. Барнаулом на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13. Бесплатный трансфер в Республику Алтай (260 км).

Там рекомендуем Вам разместиться в гостинице или отеле, откуда Вам будет легко присоединиться к группе на следующее утро.

10:00 Мы начнем путешествие с поездки по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту.

Вас ждут завораживающие виды за окном и интересные рассказы гида.

Остановка на Семинском перевале, где мы прогуляемся по лесной тропе, полюбуемся сибирскими кедрами и видами на гору Сарлык.

Размещение на турбазе.

Посещение смотровой площадки с видом на реку Урсул.

Ужин.

Вечером мы познакомимся с легендарным искусством горлового пения и услышим Кай (народный эпос) в исполнении Кайчи (певца-сказителя).

Питание: ужин.

Размещение: турбаза «Белая Чудь»/«Онгудай Эко Вилладж», двухместное проживание, удобства в номере.

На автомобиле: 200 км от Горно-Алтайска.

Пешком: 1,5 км.