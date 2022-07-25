Основным преимуществом данного пути является то, что он проходит по верхам, неоднократно открывая Белуху с необычных и завораживающих ракурсов. Кроме того, в туре предусмотрен заход на водопад Текелю – один из самых высоких водопадов на Алтае.
За время путешествия вы увидите максимальное возможное количество красивых мест, при этом сопровождать Вас будут вьючные кони, которые понесут продукты, палатки и прочее снаряжение.
Заезд 25.07 - 4.08 в сопровождении йога-тренера! Для желающих будут организованы практики (утром и вечером).
июн
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авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в село Усть-Кокса
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 (трансфер бронируется и оплачивается отдельно).
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Прибытие в село Усть-Кокса в 17:00.
Получение снаряжения.
Инструктаж.
Ужин.
Вечер знакомств.
Протяженность: авто 375 км от Горно-Алтайска.
Питание включено: ужин – в кафе. Питание в дороге – за свой счет.
Подъем вдоль реки Кучерла
Ранний подъем.
В 08:00 выезд в д. Тюнгур. Из Тюнгура заброска на машине до стоянки Изекерю.
Подъем вдоль реки Кучерла до Кучерлинского озера.
Река Кучерла (от алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет удивительный, молочный цвет воды с бирюзовым отливом.
Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов.
Кучерлинское озеро (длина 5220 м, высота над уровнем моря 1790 м, максимальная ширина 900 м, максимальная глубина 55 м).
В долине Кучерлы насчитывается более 40 озер тектонического, карового и мореного происхождения.
Самое крупное из них - Кучерлинское озеро - с востока и запада замкнуто горными хребтами, устремляющимися в него каменными осыпями с высоты до 3000 м, с юга - узкой долиной Кучерлы, а с севера - мореными отложениями, создающими запруду.
Озеро наполнено ледяной водой зеленовато-голубого оттенка.
Протяженность: на авто – 84 км, пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 16 км.
Питание включено: завтрак – в кафе, обед и ужин – походная кухня.
Переход под перевал Кара-Тюрек
Переход под перевал Кара-Тюрек.
Лагерь на верхней границе леса.
Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 7 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Подъем на перевал Кара-Тюрек
Подъем на перевал Кара-Тюрек (категория сложности 1А, 3060 м, характер препятствий – осыпной), с которого открывается великолепный панорамный вид на гору Белуха и бесконечные вершины Катунского хребта. Хорошая возможность фото-, видеосъемки.
Ночевка в базовом лагере на оз. Ак-Кем (высота над уровнем моря ок. 2010 м).
Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 10 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Прогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов
Радиальный выход к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов.
Посещение часовни.
Тропа идет вдоль озера Ак-кем, через несколько живописных подвесных мостиков, преодолевает нагромождения камней в виде старой морены и выводит в верховья р. Ак-кем, вытекающей из царства льда и холода.
Обед у Ак-кемского ледника.
Отличная возможность фото- и видеосъемки.
По дороге можно подняться к озеру Горных духов (по желанию и самочувствию группы).
Протяженность: пешком – 20 + 4 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Прогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер
Радиальный выход в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер.
В верховьях реки Ак-Оюк находятся красивейшие озера, каждое из которых имеет свой неповторимый оттенок: бирюзовый, зеленый, молочно-голубой и иссиня-черный.
После экскурсии спуск в базовый лагерь.
Обед.
После обеда экскурсия в ущелье Ярлу (по желанию), где выстроен целый город из камней.
Протяженность: пешком – 8 + 6 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Переход к водопаду Текелю
В этот день снимаем лагерь и переходим к реке Текелю.
После обеда радиальных выход к одному из красивейших водопадов Алтая – Текелю.
Высота более 40 м.
Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 12 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Озеро Гульдайры
Переход до горного озера Гульдайры (2150 м).
Ночевка на берегу.
Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 8 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Стоянка Тухман
Большой переход от озера Гульдыайры до ближайшей хорошей стоянки с водой.
Маршрут проходит траверсом по склонам хребтов, частично заходя на территорию национального парка федерального значения «Сайлюгемский».
Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 15 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Возвращение в с. Усть-Кокса
В этот день вы в последний раз на маршруте сможете полюбоваться Белухой с хорошего ракурса, затем тропа резко спустится вниз вдоль ручья Ороктой.
Потеря высоты на 1200 м происходит по ущелью до самой реки Ак-кем, к которой снова возвращается тропа.
Возле реки Ак-Кем Вас будет ждать ГАЗ-66 для переезда через перевал Кузуяк в с. Тюнгур.
Трансфер до с. Усть-Кокса.
Размещение на территории туркомплекса в палатках.
Прощальный вечер.
Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 18 км, на авто – 84 км.
Питание включено: завтрак и обед – походная кухня, ужин – в кафе.
Отъезд
Утром сдача снаряжения и свободное время.
Экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад. В селе находятся Краеведческий музей им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.
Обед.
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.
Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.
Размещение в гостинице (самостоятельно).
Трансфер в аэропорт самостоятельно.
Протяженность: на авто – 375 км до Горно-Алтайска.
Питание: завтрак и обед – в кафе. Ужин – в пути за свой счёт.
Проживание
На протяжении всего маршрута ночевки в 2-х, 3-хместных туристических палатках.
Вы можете жить в отдельной палатке один, без доплаты (в этом случае нести палатку придется самостоятельно, в те дни когда нет лошадей).
Варианты проживания
Палаточный лагерь
На протяжении всего маршрута ночевки в 2-х, 3-хместных туристических палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
- Обслуживание по программе
- Услуги гидов-проводников
- Туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование, тент, аптечка
- Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части маршрута: МС-450000, СНС-30000 (для людей старше 64 лет доплата по возрастному коэффициенту)
- Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на не активной части маршрута: МС-150000, СНС-30000 (для людей старше 64 лет доплата по возрастному коэффициенту)
- Трансфер Усть-Кокса - Тюнгур - Усть-Кокса
- Транспортировка Тюнгур - Изерекю (2й день), «Три берёзы» - Тюнгур (10 день)
- Лошади для транспортировки продуктов питания и общественного снаряжения (2-10 дни маршрута)
- Экскурсия в село Верхний Уймон (11 день)
- Входные билеты в музеи старообрядчества и семьи Рерихов
- Рекреационные сборы
- Пропуск в Сайлюгемский национальный парк (9 день)
- Размещение в горном кемпинге у Ак-Кемского озера (4,5,6 день маршрута) с кают-компанией, палатками, газовым оборудованием и туалетом
- Размещение в палатках на территории туркомплекса Альтаир (1,10 день)
- Душ на ЭКО т/к «Альтаир»
- Хранение личных вещей на т/к в с. Усть-Кокса на время активной части маршрута
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание в дороге до Усть-Коксы
- Баня, на маршруте посещение бани возможно:4,5,6 дни - оз. Ак - Кем, от 2000 р. /час1,10 дни - Эко туркомплекс «Альтаир», 1500 р. /час
- 4,5,6 дни - оз. Ак - Кем, от 2000 р. /час
- 1,10 дни - Эко туркомплекс «Альтаир», 1500 р. /час
- Транспортная доставка Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск: взрослый - 6 000 руб
- Взрослый - 6 000 руб
- Чаевые гидам
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обувь треккинговая для движения – 1 пара (разношенные легкие или средние трекинговые ботинки или кроссовки);
- Сменная лёгкая обувь для лагеря и перехода рек в брод – 1 пара ("кроксы" или легкие сандалии; НЕ рекомендуются шлепки "вьетнамки" без крепления в области пятки);
- Штаны треккинговые легкие, из синтетики – 1 пара;
- Футболка для движения, ходовая – 2 штуки (минимум 1 с длинным и 1 с коротким рукавом, из влагоотводящей, быстросохнущей синтетики; НЕ рекомендуются рубашки, футболки из хлопка);
- Флисовая кофта для движения – 1 штука (вес флиса от легкого до среднего)
- Теплый свитер для лагеря или длительных привалов – 1 штука (либо пуховка с натуральным или синтетическим утеплителем; как вариант – вторая толстая флиска; НЕ рекомендуются вязаные шерстяные и меховые вещи);
- термобелье для сна;
- куртка (ветровка, мембрана от дождя) в июне, конце августа пуховик;
- Дождевик (если есть водонепроницаемая куртка, то не нужен; НЕ рекомендуется одноразовый пластиковый);
- Теплая шапочка из синтетики – 1 штука;
- Перчатки из синтетики, ходовые – 1 пара;
- Треккинговые носки для движения – 2-3 пары;
- Теплые носки для сна – 1 пара;
- Нижнее белье спортивное для движения – 2 комплекта;
- Комплект белья для сна (термобелье, или обычная футболка и кальсоны);
- Солнечные очки с фактором защиты от УФ лучей UV400;
- Солнцезащитный крем для лица и рук с фактором защиты SPF 50;
- Головной убор для движения – (шляпа, кепка; как вариант – бандана) 1 шт;
- КЛМН – кружка, ложка, миска, нож – (пластик, алюминий, нержавейка или титан; НЕ рекомендуется фарфор, стекло);
- Емкость для воды (фляга/бутылка пластиковая или металлическая, 0.5-0.7л; НЕ рекомендуется гидратор) – 2 бутылки;
- Сидушка (подпопник);
- Средства личной гигиены (зубная щётка и паста, туалетная бумага, небольшой флакон шампуня или жидкого мыла на 1-2 применения, маленькое полотенце; НЕ рекомендуются дезодоранты, духи, косметика и избыточное количество средств для мытья и ухода за кожей);
- Пластырь рулонный (заклеивать свои мозоли);
- Индивидуальные лекарства (в небольшом количестве);
- Фонарик налобный лёгкий;
- Рюкзак лёгкий на 20-30 литров для радиальных выходов;
- Сапоги из материала Evo (для лагеря/мокрой погоды).
Как организован трансфер в туре?
До места начала маршрута и обратно организован трансфер (не входит в стоимость тура и оплачивается отдельно).
Трансфер до с. Усть-Кокса отправляется:
- из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.
Трансфер из с. Усть-Кокса отправляется:
- в Горно-Алтайск в 15:00 (время местное, MSK+4). Прибытие в Горно-Алтайск в 21:00 в гостиницу в Майме (стоимость гостиницы от 500 руб. /чел.).
Предоставляется в зависимости от количества туристов в группе: автомашина, микроавтобус, автобус.
Походный груз транспортируется вместе с группой. Автобус отправляется по расписанию, поэтому не опаздывать к месту сбора. Дорога проходит через 4 горных перевала. В пути возможны задержки по погодным и дорожным условиям. Время прибытия автобуса – ориентировочное!
По дороге в Усть-Коксу есть сложные участки дорожного покрытия (гравийка), возможно запыление багажа. Рекомендуем в качестве защиты багажа от дорожной пыли заранее упаковать свой багаж в защитный чехол/мешок. (с отличительным знаком, чтобы не перепутать).
К туру Ороктойской тропой мы предлагаем трансфер от/до Горно-Алтайска. Из Барнаула и Бийска можно доехать до Усть-Коксы на рейсовом автобусе Барнаул - Мульта. Он утром выезжает из Барнаула и проходит через Бийск. Билеты можно приобрести на сайте https://e-traffic.ru/
Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?
Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных навыков, но для его прохождения необходима хорошая физическая подготовка.
Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем.
Возможно участие детей, начиная с 12 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.
Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.
Как организовано питание на маршруте?
В пути от Горно-Алтайска до начала активной части маршрута и обратно самостоятельно в дорожных пунктах питания. прибытии в село Усть-Кокса - трехразовое питание в летнем кафе на т/к «Альтаир».
На маршруте питание готовит гид-проводник: завтрак и ужин – полевая кухня, обед – сухой паек.
В полевых условиях пища готовится на костре, примусе или газовой горелке. В горном кемпинге на Ак-Кеме – на газовой плите.
Питание облегченное по весу и усиленное по калорийности.
Туристы только по собственному желанию привлекаются к приготовлению пищи, но участвуют в сборе дров.
В меню входят консервированное мясо, рыба, зеленый горошек, кукуруза, фасоль, масло, крупы, макаронные изделия, сыр, колбаса, сало, овощи, фрукты, сухие сливки, изюм, курага, орехи, шоколад, чай, кофе, какао, сгущенное молоко, конфеты, печенье, хлеб, сухари, галеты.
Как организована безопасность на маршруте?
Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 1-2 гида-проводника.
Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:
- эластичный бинт,
- мозольные пластыри,
- бинт,
- йод,
- бальзам Спасатель,
- противопростудные средства,
- обезболивающие средства,
- сердечные и желудочные препараты.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость маршрута включена медицинская страховка и страхование от несчастного случая:
- на активной части маршрута – МС-450000, СНС-30000;
- на не активной части маршрута – МС-150000, СНС-30000.
Страховка филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае, адрес филиала: Барнаул, ул. Пролетарская, 65, тел. (3852) 379400. Страховка обеспечивает проведение спасательных работ с использованием вертолета в случае необходимости.
Оформляется страховой полис, для туристов до 65 лет, если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
- Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
- Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
- Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Каковы особенности тура?
Для транспортировки группового снаряжения (палаток, тентов, кострового оборудования) и продуктов питания на маршруте, начиная с третьего дня (первый походный день) по десятый день (девятый походный день) используются вьючные лошади.
Вы несете в рюкзаках только личные вещи и спальник (6-10 кг).
На 5-ой и 6-ой день программы у Вас радиальные выходы из базового лагеря на озере Ак-Кем – налегке.
При желании можно заказать дополнительно лошадь для переноски личных вещей.
Стоимость одной лошади – от 2500 рублей в день (необходимо оплачивать девять дней).
Одна лошадь несет до 40 кг груза.
К аренде лошади добавляются услуги коневода (2500 руб. День), один коневод может вести до 4 лошадей одновременно.
По окончании маршрута у вас есть возможность отдохнуть на базе отдыха. Перед уходом в горы вы можете зарезервировать для себя комфортное размещение.
Также на базе работает камера хранения, где можно оставить вещи, которые вам не пригодятся в горах.
Бесплатный WI-FI на территории туристического комплекса «Альтаир» в с. Усть-Кокса (1-й и 10-11-й дни маршрута).
Зарядка. За доп. плату можно зарядить устройства в тех местах, где есть генераторы. Это на Кучерлинском озере (2й день), в базовом лагере на озере Аккем (4,5,6 дни). Далее только на базе в Усть-Коксе.
Бани. По маршруту бани стационарные, походных нет. Походные бани достаточно громоздкие, много времени тратится на установку, разбор. При транспортировке на конях быстро приходят в негодность. При необходимости гиды греют воду в котлах, можно принять легкий "душ" в полевых условиях.
Стационарные бани есть в базовом лагере на озере Аккем (4,5,6 дни). На базе в Усть-Коксе есть баня и душевые.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
Можно ли в тур с собакой?
Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.
По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.
Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.
Связь каких операторов ловит?
в с. Усть-Кокса - МТС, Билайн, Мегафон + WiFi на базе бесплатно.
В с. Тюнгур - МТС, Билайн, Мегафон.
От Тюнгура до Кучерлы иногда "пробивает" Билайн.
Теле 2 только в районе Горно-Алтайска + МТС,Билайн,Мегафон
В основном по маршруту мобильная связь отсутствует. Рекомендуем переводить телефон в авиарежим, чтобы не тратить батарею на поиск сети.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Сначала мы были объединены в большую группу, шли на Кучерлинское озеро и через перевал на Аккем (подножие Белухи), нас было 20 человек + 2 инстуктора + 2 коневода с лошадьми. Потом, с Аккема пошли по Ороктойской тропе уже небольшой группой 5 человек + инструктор + сопровождающий + коневод с лошадьми.
Но, не суть, в какую сторону идти… красота - сказочная!!! Организация похода и работа инструкторов на 5+!!!
Важным оказались четыре момента:
1. Достаточно сложный маршрут для "офисников с ленцой". Мы дополнительно оплатили лошадь, чтобы облегчить рюкзаки с личными вещами с 10-12 до 5-6кг, но, все-равно плелись в конце группы, придерживаясь правила "тихо, спокойно, медленно".
2. Погода меняется кардинально, а идти надо, поэтому суперважно иметь: а)хорошие дождевики, б)тонкие быстросохнущие штаны и в)удобные, ношенные (не новые) треккинговые ботинки. Даже сырые на современный синтетический носок они обеспечивают комфорт и безопасность. После перехода, если дождь, приятно было бы одеть сухие сапоги.
3. Рюкзаки, спальный мешок и палатку - можно взять в прокат. Но, б/у инвентарь, понятное дело, имеет свои нюансы, то молния заедает, то колышков не хватает. Поэтому если не свое, то очень тщательно выбираем!
4. Палки очень оказалось помогают (тоже можно взять в прокате). Они снимают нагрузку с коленей при спуске и с мышц на подъеме, дают еще 2 точки опоры.
Вернувшись в Москву, только понимаешь, какую силу дает активность в купе с Алтайским воздухом и водой!
Прекрасная организация путешествия.
Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.