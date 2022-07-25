2 день

Подъем вдоль реки Кучерла

Ранний подъем.

В 08:00 выезд в д. Тюнгур. Из Тюнгура заброска на машине до стоянки Изекерю.

Подъем вдоль реки Кучерла до Кучерлинского озера.

Река Кучерла (от алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет удивительный, молочный цвет воды с бирюзовым отливом.

Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов.

Кучерлинское озеро (длина 5220 м, высота над уровнем моря 1790 м, максимальная ширина 900 м, максимальная глубина 55 м).

В долине Кучерлы насчитывается более 40 озер тектонического, карового и мореного происхождения.

Самое крупное из них - Кучерлинское озеро - с востока и запада замкнуто горными хребтами, устремляющимися в него каменными осыпями с высоты до 3000 м, с юга - узкой долиной Кучерлы, а с севера - мореными отложениями, создающими запруду.

Озеро наполнено ледяной водой зеленовато-голубого оттенка.

Протяженность: на авто – 84 км, пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 16 км.

Питание включено: завтрак – в кафе, обед и ужин – походная кухня.