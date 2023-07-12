Треккинг на Алтай - Мультинские озёра

Приглашаем вас на многодневный треккинг на Алтай

Приглашаем вас на многодневный треккинг на Алтай. Вы увидите: Нижнее и Среднее, Верхнее Мультинские озера, треккинг на перекат Шумы. Когда гуляешь возле нижнего озера, вдалеке красуются и манят тебя снежные вершины. Посмотрим на озера со смотровой площадки.
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра

Что вас ожидает 🤩

  • Поперечное озеро
  • Смотровая площадка с видом на Мультинские озера
  • Озеро и водопад Куйгук.
  • Верхнее Мультинское озеро
  • Нижнее и Среднее Мультинские озера, треккинг на перекат Шумы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Собираемся в Горно-Алтайске и выезжаем. Сегодня нас ждёт длинный переезд в горную часть Алтая (350 км, в пути около 6-7 часов).
По пути сделаем остановку на Семинском перевале и погуляем по сувенирному рынку. Алтайский рынок порадует вкусным мёдом, чаями, деревянными магнитами и вкусным вареньем.
Нижнее и Среднее Мультинские озера, треккинг на перекат Шумы.
С утра горный транспорт перевезет нас повыше в горы, к Нижнему Мультинскому озеру. Далеко позади осталась цивилизация, суета, магазины и шумные дороги. Ближайшие дни будем с удовольствием наслаждаться нетронутой красотой гор и озёр Алтая.
Выходим на берег нижнего Мультинского озера — и сразу захватывает дух! Водоем огромный, вдалеке видны снежные горы, а вокруг, насколько хватает глаз, бесконечные кедровые леса!
По лесной тропе пройдем вдоль нижнего озера и выйдем к среднему Мультинскому озеру. Какое озеро красивее? Придём и сравним!
Между озерами природа создала живописный перекат воды среди огромных камней — Шумы. Сфотографируем это необычное место и отправимся в обратный путь.

Верхнее Мультинское озеро

Когда гуляешь возле нижнего озера, вдалеке красуются и манят тебя снежные вершины. Сегодня пойдем прямо к подножию этих снежных гор!
Пересечем на катерах 2 водоема, дальше — пешком!
Спустя несколько часов, приходим к верхнему озеру! Горы, снег, ледники, причудливые коряги в воде. Здесь все дышит простором и тишиной. А водичка так и манит искупаться! Конечно, горное озеро холодное. Но есть смельчаки, которых это не остановит!
Озеро и водопад Куйгук.
Долина реки Куйгук порадует нас не только роскошным, изумрудным озером, но и эффектным водопадом!
Реки Алтая очень бурные, полноводные. Именно поэтому здесь рождаются потрясающие водопады. Высота нашего водопада — около 30 метров, стоя возле него, в полной мере ощущаешь силу и мощь воды!
Поднявшись над водопадом, увидим первый, небольшой водоем. Пройдя ещё немного, окажемся на берегу озера Куйгук. Только подходишь к его берегу — и сразу замирает дыхание! Перед тобой огромное, изумрудное озеро, которое охраняют снежные горы. Вокруг витает тишина, изредка парят птицы… Именно в такие моменты хочется остановить время, сидеть и любоваться такой красотой!
Смотровая площадка с видом на Мультинские озера.
Пойдем, посмотрим на наши озера с высоты птичьего полета!;)
Часть пути преодолеем на лошадках. Лошадей оставим в конце кедрового леса, а затем дойдем до вершины уже пешком.
Отсюда, с невероятной высоты, полюбуемся на Нижнее и Среднее Мультинские озера, увидим долину реки Крепкой и соседние долины.
Кроме того, заглянем за хребет, за которым открывается ещё одна бескрайняя долина Алтая! Интересно, что в этой долине зелёные спинки горных хребтов поросли темными кедрами и стали похожи на хребты огромных динозавров! Очень необычно.
Смотровая гора — уникальная точка. Ты поднимаешься все выше и выше — и перед тобой словно вырастают горы Алтая! Сюда обязательно стоит сходить.
Поперечное озеро.
За 5 дней Алтай удивил вас? Покорил своей красотой? Но это ещё не всё! Ведь впереди поход на Поперечное озеро.
В этот миг ты даже не можешь проверить своим глазам! Долину украшают горы с ледниками, у подножия которых раскинулось огромное озеро. На его берегу в июле цветут водосборы, горцы и такие редкие, огненные жарки! Ни одно фото не передаст этой удивительной красоты!

Важно знать:

  • Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
  • Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.

Нитка маршрута:

  • Город Горно-Алтайск – село Мульта.
  • Нижнее Мультинское озеро, перекат Шумы.
  • Треккинг на верхнее Мультинское озеро.
  • Озеро и водопад Куйгук.
  • Смотровая площадка с видом на Мультинские озера.
  • Поперечное озеро.
  • Возвращение в г. Горно-Алтайск.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту.
  • Проезды по маршруту на горном транспорте (ГАЗ-66 или УАЗик).
  • Проживание в туристическом комплексе «Мультинские озера»:
  • 1 ночь в поселке Замульта: двух-, трехместные номера, удобства в номере
  • 5 ночей на турбазе на Нижнем Мультинском озере. Двух-, трехместные номера. Туалет и душ на улице (вариантов проживания в этих местах с удобствами в номерах пока еще не построили). В номере стол, стулья, розетка. На улице имеется кухня для приготовления пищи, беседки для туристов.
  • Благодаря наличию солнечных батарей, на нашей базе постоянно есть электричество. А благодаря стараниям хозяев и установке насосов, в умывальниках и на кухне постоянно есть вода.
  • Дорогие наши туристы, это ЛУЧШАЯ турбаза из всех трёх турбаз имеющихся в этих местах! Для сравнения, на соседней базе электричество подается 1,5 часа вечером, воду в умывальники нужно носить из реки, а душа нет совсем.
  • Места здесь очень далекие от цивилизации, поэтому строить комфортные гостиницы весьма сложно.
  • Трехразовое питание. Завтраки готовятся в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка.
  • Прогулка на лошадях на маршрут «Смотровая площадка»
  • Проезд на катерах к началу маршрутов на Верхнее Мультинское и Поперечное озера
  • Входные билеты в Катунский биосферный заповедник
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Горно-Алтайск).
  • Питание: обед во время переезда в 1-й и 7-й день. Стоимость обеда в кафе: 300-400 руб.
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 12000 руб. за весь период отдыха.
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск (аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Республика Алтай.
  • Старт маршрута: г. Горно-Алтайск (аэропорт) в 09:30 по местному времени (МСК + 4 часа)..
  • Финиш маршрута:г. Горно-Алтайск (аэропорт) в 21:30-22:30 по местному времени (МСК + 4 часа).
  • Тип отдыха: проживание на турбазе, треккинг по ущельям налегке
  • Проживание: турбаза
  • Питание: трехразовое.
  • Маршрут проходит на высоте: 920 – 2580 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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