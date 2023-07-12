Собираемся в Горно-Алтайске и выезжаем. Сегодня нас ждёт длинный переезд в горную часть Алтая (350 км, в пути около 6-7 часов).
По пути сделаем остановку на Семинском перевале и погуляем по сувенирному рынку. Алтайский рынок порадует вкусным мёдом, чаями, деревянными магнитами и вкусным вареньем.
Нижнее и Среднее Мультинские озера, треккинг на перекат Шумы.
С утра горный транспорт перевезет нас повыше в горы, к Нижнему Мультинскому озеру. Далеко позади осталась цивилизация, суета, магазины и шумные дороги. Ближайшие дни будем с удовольствием наслаждаться нетронутой красотой гор и озёр Алтая.
Выходим на берег нижнего Мультинского озера — и сразу захватывает дух! Водоем огромный, вдалеке видны снежные горы, а вокруг, насколько хватает глаз, бесконечные кедровые леса!
По лесной тропе пройдем вдоль нижнего озера и выйдем к среднему Мультинскому озеру. Какое озеро красивее? Придём и сравним!
Между озерами природа создала живописный перекат воды среди огромных камней — Шумы. Сфотографируем это необычное место и отправимся в обратный путь.
Верхнее Мультинское озеро
Когда гуляешь возле нижнего озера, вдалеке красуются и манят тебя снежные вершины. Сегодня пойдем прямо к подножию этих снежных гор!
Пересечем на катерах 2 водоема, дальше — пешком!
Спустя несколько часов, приходим к верхнему озеру! Горы, снег, ледники, причудливые коряги в воде. Здесь все дышит простором и тишиной. А водичка так и манит искупаться! Конечно, горное озеро холодное. Но есть смельчаки, которых это не остановит!
Озеро и водопад Куйгук.
Долина реки Куйгук порадует нас не только роскошным, изумрудным озером, но и эффектным водопадом!
Реки Алтая очень бурные, полноводные. Именно поэтому здесь рождаются потрясающие водопады. Высота нашего водопада — около 30 метров, стоя возле него, в полной мере ощущаешь силу и мощь воды!
Поднявшись над водопадом, увидим первый, небольшой водоем. Пройдя ещё немного, окажемся на берегу озера Куйгук. Только подходишь к его берегу — и сразу замирает дыхание! Перед тобой огромное, изумрудное озеро, которое охраняют снежные горы. Вокруг витает тишина, изредка парят птицы… Именно в такие моменты хочется остановить время, сидеть и любоваться такой красотой!
Смотровая площадка с видом на Мультинские озера.
Пойдем, посмотрим на наши озера с высоты птичьего полета!;)
Часть пути преодолеем на лошадках. Лошадей оставим в конце кедрового леса, а затем дойдем до вершины уже пешком.
Отсюда, с невероятной высоты, полюбуемся на Нижнее и Среднее Мультинские озера, увидим долину реки Крепкой и соседние долины.
Кроме того, заглянем за хребет, за которым открывается ещё одна бескрайняя долина Алтая! Интересно, что в этой долине зелёные спинки горных хребтов поросли темными кедрами и стали похожи на хребты огромных динозавров! Очень необычно.
Смотровая гора — уникальная точка. Ты поднимаешься все выше и выше — и перед тобой словно вырастают горы Алтая! Сюда обязательно стоит сходить.
Поперечное озеро.
За 5 дней Алтай удивил вас? Покорил своей красотой? Но это ещё не всё! Ведь впереди поход на Поперечное озеро.
В этот миг ты даже не можешь проверить своим глазам! Долину украшают горы с ледниками, у подножия которых раскинулось огромное озеро. На его берегу в июле цветут водосборы, горцы и такие редкие, огненные жарки! Ни одно фото не передаст этой удивительной красоты!
Важно знать:
- Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
- Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.
Нитка маршрута:
- Город Горно-Алтайск – село Мульта.
- Нижнее Мультинское озеро, перекат Шумы.
- Треккинг на верхнее Мультинское озеро.
- Озеро и водопад Куйгук.
- Смотровая площадка с видом на Мультинские озера.
- Поперечное озеро.
- Возвращение в г. Горно-Алтайск.