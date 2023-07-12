Собираемся в Горно-Алтайске и выезжаем. Сегодня нас ждёт длинный переезд в горную часть Алтая (350 км, в пути около 6-7 часов).

По пути сделаем остановку на Семинском перевале и погуляем по сувенирному рынку. Алтайский рынок порадует вкусным мёдом, чаями, деревянными магнитами и вкусным вареньем.

Нижнее и Среднее Мультинские озера, треккинг на перекат Шумы.

С утра горный транспорт перевезет нас повыше в горы, к Нижнему Мультинскому озеру. Далеко позади осталась цивилизация, суета, магазины и шумные дороги. Ближайшие дни будем с удовольствием наслаждаться нетронутой красотой гор и озёр Алтая.

Выходим на берег нижнего Мультинского озера — и сразу захватывает дух! Водоем огромный, вдалеке видны снежные горы, а вокруг, насколько хватает глаз, бесконечные кедровые леса!

По лесной тропе пройдем вдоль нижнего озера и выйдем к среднему Мультинскому озеру. Какое озеро красивее? Придём и сравним!

Между озерами природа создала живописный перекат воды среди огромных камней — Шумы. Сфотографируем это необычное место и отправимся в обратный путь.

Верхнее Мультинское озеро

Когда гуляешь возле нижнего озера, вдалеке красуются и манят тебя снежные вершины. Сегодня пойдем прямо к подножию этих снежных гор!

Пересечем на катерах 2 водоема, дальше — пешком!

Спустя несколько часов, приходим к верхнему озеру! Горы, снег, ледники, причудливые коряги в воде. Здесь все дышит простором и тишиной. А водичка так и манит искупаться! Конечно, горное озеро холодное. Но есть смельчаки, которых это не остановит!

Озеро и водопад Куйгук.

Долина реки Куйгук порадует нас не только роскошным, изумрудным озером, но и эффектным водопадом!

Реки Алтая очень бурные, полноводные. Именно поэтому здесь рождаются потрясающие водопады. Высота нашего водопада — около 30 метров, стоя возле него, в полной мере ощущаешь силу и мощь воды!

Поднявшись над водопадом, увидим первый, небольшой водоем. Пройдя ещё немного, окажемся на берегу озера Куйгук. Только подходишь к его берегу — и сразу замирает дыхание! Перед тобой огромное, изумрудное озеро, которое охраняют снежные горы. Вокруг витает тишина, изредка парят птицы… Именно в такие моменты хочется остановить время, сидеть и любоваться такой красотой!

Смотровая площадка с видом на Мультинские озера.

Пойдем, посмотрим на наши озера с высоты птичьего полета!;)

Часть пути преодолеем на лошадках. Лошадей оставим в конце кедрового леса, а затем дойдем до вершины уже пешком.

Отсюда, с невероятной высоты, полюбуемся на Нижнее и Среднее Мультинские озера, увидим долину реки Крепкой и соседние долины.

Кроме того, заглянем за хребет, за которым открывается ещё одна бескрайняя долина Алтая! Интересно, что в этой долине зелёные спинки горных хребтов поросли темными кедрами и стали похожи на хребты огромных динозавров! Очень необычно.

Смотровая гора — уникальная точка. Ты поднимаешься все выше и выше — и перед тобой словно вырастают горы Алтая! Сюда обязательно стоит сходить.

Поперечное озеро.

За 5 дней Алтай удивил вас? Покорил своей красотой? Но это ещё не всё! Ведь впереди поход на Поперечное озеро.

В этот миг ты даже не можешь проверить своим глазам! Долину украшают горы с ледниками, у подножия которых раскинулось огромное озеро. На его берегу в июле цветут водосборы, горцы и такие редкие, огненные жарки! Ни одно фото не передаст этой удивительной красоты!

Важно знать:

Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.

Нитка маршрута: