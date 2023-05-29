Горный лагерь на Алтае
Далее нас ждет 5 треккингов: будем много ходить пешком, несколько раз покатаемся на катерах и даже на один маршрут пойдём на лошадях! Увидим все Мультинские озёра не только у их подножия, но и заберемся на вершину, с которой откроется невероятный вид на два Мультинских озера. И, конечно, сходим на озеро Куйгук, которое славится своим бесподобным, изумрудным цветом.
июл
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Город Горно-Алтайск - пос. Замульта
09:30 Сбор группы в аэропорту г. Горно-Алтайск.
Собрав всю группу вместе, едем в горы, в пос. Замульта (расстояние 350 км, в пути около 7 часов).
По пути в горы сделаем остановку на Семинском перевале.
Здесь находится сувенирный рынок и можно будет побаловать себя как вкусными, так и просто приятными сувенирами.
К вечеру приедем в пос. Замульта, где и расположим наш первый палаточный лагерь.
Активная часть: 2 км пешком. Стоянка расположена на высоте 925 м.
Нижнее и Среднее Мультинские озера, треккинг на перекат Шумы
С утра собираем лагерь и далее нас ждет переезд на горном транспорте к Нижнему Мультинскому озеру (переезд займет около 2 часов).
После приезда разобьем палаточный лагерь на ближайшие 5 ночей.
Наш лагерь будет расположен близко от Нижнего Мультинского озера.
Сюда всегда можно прийти утром, чтобы полюбоваться, как озеро просыпается и над ним рождается туманная дымка.
Здесь же можно любоваться вечерними красками, когда солнце освещает золотом верхушки гор и плавно уходит за горизонт.
В наших планах в этот день поход на перекат Шумы.
Пройдем по лесу вдоль Нижнего Мультинского озера.
Между прочим, длина озера – 2300 м!
Чуть выше Нижнего располагается Среднее Мультинское озеро.
Между собой озера соединяются огромным перекатом Шумы.
Местами он похож на водопад, местами – на широкую и спокойную реку.
Живописность этому месту придают большие и малые камни, которые хаотично лежат в воде.
На перекате Шумы погуляем, сделаем множество снимков и отправимся в обратный путь.
Активная часть: 11,2 км, перепад высот 1630-1650 м, продолжительность маршрута 3-4 часа.
Верхнее Мультинское озеро
Пришла пора увидеть новые достопримечательности в нашем походе к Мультинским озерам!
Озера Алтая очень большие, Нижнее длиной 2300 м, Среднее – 1990 м.
Чтобы не тратить время на прогулки пешком, пересечем оба озера на катере.
Далее зайдем на кордон Катунского заповедника, поздороваемся с лесниками.
И после этого уже держим наш пеший путь в горы.
Удивительно, что в этих местах нет больших перепадов высот между озерами.
Расстояние от Нижнего до Верхнего Мультинского озера около 12 км, а перепад высоты между ними всего 170 м.
Это означает, что большая часть нашего пути пройдет по ровному, а подъемы вверх будут совсем незначительные.
Пройдя зону хвойных лесов, выйдем на альпийские луга.
Летом они цветут во всей красе и добавляют красок нашим фотографиям!
Ближе к обеду придем к Верхнему озеру.
Изюминкой озера являются коряги деревьев, которые очень живописно раскинулись в воде и на берегу водоема.
Цвет озера – классический изумруд, природа Алтая уж точно не пожалела красок для своих водоемов.
И завершают эту идеальную картину горы со снежниками.
Активная часть: 19,8 км, перепад высот 1630-1800 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Озеро и водопад Куйгук
Сегодня увидим сразу 2 интересных объекта – водопад и озеро.
Водопад Куйгук очень мощный и полноводный.
Поднявшись над водопадом, увидим небольшое озерцо Куйгук, а чуть далее нам откроется главное сокровище этой долины!
Огромное, изумрудное, от которого невозможно оторвать глаз.
В солнечную погоду его цвет – это что-то невероятное!
Кажется, словно невидимый художник взял несколько акварельных красок и смешал их: изумрудный, лазурный, капельку зеленого, пару капель голубого цвета и еще немножко бирюзы.
Цвет волшебный, сами увидите!
Дополняют эту красоту, как обычно, горы, голубое небо, белые облака и скромные кедры, которые растут возле озера и любуются им.
Активная часть: 20,8 км, перепад высот 1630-2020 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Смотровая площадка с видом на Мультинские озера
Часть сегодняшнего пути преодолеем на лошадях.
В конце кедрового леса оставим лошадок, а дальше пойдем пешком.
Немного поднявшись на хребет, заглянем в соседнюю долину.
Там увидим, как длинными волнами раскинулись уходящие вдаль хребты, спинки которых покрыты кедровым лесом.
А если посмотреть в нашу долину, то уже видно Нижнее Мультинское озеро!
Виды отличные, но нам ведь этого мало.
Идем выше, там интересней!
Набрав еще высоту, придем на главную смотровую площадку.
Отсюда будут видны почти все наши маршруты, долина Куйгук, долина реки Крепкая, Нижнее и Среднее озеро.
По секрету Вам скажем, что это не только отличная смотровая площадка, здесь еще и ловит связь Билайн и МТС.
Активная часть: 9,8 км, перепад высот 2000-2580 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Поперечное озеро
Чтобы дойти к Поперечному озеру, мы вновь переплывем на катере Нижнее и Среднее Мультинское.
Дальше пойдем пешком.
Местами нужно будет пересекать небольшие речушки, пройдем по лесной зоне, по альпийским лугам.
И во второй половине дня выйдем к нашей цели.
Когда сидишь возле этого озера, не покидает ощущение нереальности.
Кажется, будто в мире не может быть такой красоты.
А вот и может! Алтай способен удивлять и делать так, чтобы Ваше сердце замерло от его красоты.
Активная часть: 21,2 км, перепад высот 1630-1890 м, продолжительность маршрута 9-10 часов.
Переезд в Горно-Алтайск
С утра завтракаем и еще немного времени проведем на берегу Нижнего озера.
В 12:00 Переезд на транспорте повышенной проходимости в пос. Замульта (переезд займет около 2 часов).
Особенности движения транспорта в горной местности таковы, что в 9 утра весь транспорт едет вверх, в горы.
После 12:00 начинается спуск на машинах вниз.
Так происходит потому, что колея одна, разъехаться в лесу невозможно.
Из села Замульта на микроавтобусе переезжаем в г. Горно-Алтайск.
21:30-22:30 Прибытие в г. Горно-Алтайск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в личной палатке на оборудованной стоянке.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в личной палатке на оборудованной стоянке. На территории имеется туалет, кухня для приготовления пищи, беседка для туристов. Есть электричество по вечерам.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезды по маршруту на горном транспорте (ГАЗ-66 или УАЗ)
- Проживание, указанное в программе
- Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август)
- Групповая аптечка
- Прогулка на лошадях на маршрут “Смотровая площадка”
- Проезд на катерах к началу маршрутов на Верхнее Мультинское и Поперечное озера
- Входные билеты в Катунский биосферный заповедник
- Услуги инструктора-проводника
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание: обед во время переезда в 1-й и 7-й день (стоимость обеда в кафе: 300-400 руб.)
- Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат)
- Страховка (не обязательно)
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- палатка;
- рюкзак / сумка / чемодан для вещей;
- спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С;
- каремат;
- подпопник;
- шапка, перчатки;
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь;
- обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава, земля. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши;
- резиновые сапоги. Для данного маршрута характерны тропы без набора высота или с минимальным набором. Когда идет дождь, вода остается на тропе, тропа быстро размокает и становится очень грязной. Если во время тура будут дожди, то резиновые сапоги очень пригодятся;
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик;
- трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
- фотоаппарат/видеокамера;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага;
- тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными);
- фонарик;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно);
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Необходимо ли оформление пограничного пропуска для иностранных граждан?
Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня).
После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.
- Будет ли сотовая связь?
Мобильная связь по маршруту:
- день 1 – до 16:00;
- день 7 – после 17:00;
- День 2-7 – в одной локации возле Нижнего Мультинского озера ловит только оператор Билайн, в плохую погоду связи может совсем не быть.
В соседнем кафе есть платный Wi-Fi (300 руб. /сутки).
- Будут ли магазины, аптеки, банкоматы?
Есть 2 кафе, 1 ларек с минимальным набором продуктов. Аптек, банкоматов нет.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.