2 день

Нижнее и Среднее Мультинские озера, треккинг на перекат Шумы

С утра собираем лагерь и далее нас ждет переезд на горном транспорте к Нижнему Мультинскому озеру (переезд займет около 2 часов).

После приезда разобьем палаточный лагерь на ближайшие 5 ночей.

Наш лагерь будет расположен близко от Нижнего Мультинского озера.

Сюда всегда можно прийти утром, чтобы полюбоваться, как озеро просыпается и над ним рождается туманная дымка.

Здесь же можно любоваться вечерними красками, когда солнце освещает золотом верхушки гор и плавно уходит за горизонт.

В наших планах в этот день поход на перекат Шумы.

Пройдем по лесу вдоль Нижнего Мультинского озера.

Между прочим, длина озера – 2300 м!

Чуть выше Нижнего располагается Среднее Мультинское озеро.

Между собой озера соединяются огромным перекатом Шумы.

Местами он похож на водопад, местами – на широкую и спокойную реку.

Живописность этому месту придают большие и малые камни, которые хаотично лежат в воде.

На перекате Шумы погуляем, сделаем множество снимков и отправимся в обратный путь.

Активная часть: 11,2 км, перепад высот 1630-1650 м, продолжительность маршрута 3-4 часа.