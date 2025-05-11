Мои заказы

Майские на Алтае в сезон маральника с проживанием в панорамных коттеджах (всё включено)

Оказаться в море цветов, полюбоваться Марсом и Гейзерным озером, отдохнуть у Катуни и подножия гор
В начале мая горы и долины Алтая покрывает плотный лиловый ковёр — распускаются бутоны маральника, которые делают этот край ещё прекраснее.

Мы застанем самый пик цветения сибирской сакуры и увидим, как
читать дальше

искусно она нарядила окрестности Чуйского тракта и Тюнгурской тропы.

Добавим этому путешествию больше красок, наслаждаясь пламенем местного Марса, лазурью Гейзерного озера и сдержанностью Курайской степи.

Будем жить на берегу Катуни и у подножия Северо-Чуйского хребта в атмосферных деревянных домиках, в которых можно любоваться шедеврами природы прямо из панорамного окна или с открытой террасы.

Чтобы вы смогли полноценно отдохнуть, мы продумали все бытовые нюансы, от трансферов небольшими группами до трёхразового питания.

5
1 отзыв
Майские на Алтае в сезон маральника с проживанием в панорамных коттеджах (всё включено)
Майские на Алтае в сезон маральника с проживанием в панорамных коттеджах (всё включено)
Майские на Алтае в сезон маральника с проживанием в панорамных коттеджах (всё включено)
Ближайшие даты:
30
апр7
мая
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Программа тура по дням

1 день

По Чуйскому тракту вдоль берегов Катуни, через перевал Чике-Таман и горы

Встретимся в Горно-Алтайске и начнём наше путешествие по окутанному лиловым облаком Алтаю. Проедем по одной из красивейших дорог России — Чуйскому тракту, полюбуемся берегами могучей Катуни, покорим перевал Чике-Таман и поднимемся в горы. По пути будем делать много остановок в самых живописных локациях, чтобы запечатлеть на фото мириады цветов.

К вечеру прибудем в село Инегень, где задержимся на пару ночей. Будем жить вблизи Катуни — можно сходить на пляж, порыбачить. Для вас забронированы уютные деревянные домики с большими окнами, открытой верандой, беседкой, мангалом в каждом — отличный вариант для отдыха на свежем воздухе. За отдельную плату желающие смогут попариться в жаркой баньке или покататься верхом.

По Чуйскому тракту вдоль берегов Катуни, через перевал Чике-Таман и горыПо Чуйскому тракту вдоль берегов Катуни, через перевал Чике-Таман и горыПо Чуйскому тракту вдоль берегов Катуни, через перевал Чике-Таман и горыПо Чуйскому тракту вдоль берегов Катуни, через перевал Чике-Таман и горы
2 день

Пешая прогулка по Тюнгурской тропе с пикником на свежем воздухе

Весь день будем наслаждаться пейзажами и тишиной весеннего Алтая. На машине доедем до смотровой площадки и полюбуемся усыпанными цветами маральника окрестностями с высоты.

Отсюда же начнётся пешая прогулка по Тюнгурской тропе — это малоизвестные у путешественников, но очень красивые места. Мы будем двигаться над Катунью в окружении исполинских скал, пересечём урочище Турунда, где местные пасут скот, и деревянный мост над ручьём Деты-Кочек. Увидим памятный знак погибшему тут партизанскому отряду и алтайских каменных баб, встретим любопытных сусликов и отыщем в фиолетовом море рододендрона первые подснежники. Здесь же устроим обеденный пикник.

Пешая прогулка по Тюнгурской тропе с пикником на свежем воздухеПешая прогулка по Тюнгурской тропе с пикником на свежем воздухеПешая прогулка по Тюнгурской тропе с пикником на свежем воздухе
3 день

Белый и лиловый маральник, безлюдная Курайская степь и исполинский Северо-Чуйский хребет

После завтрака съездим в местечко с белым рододендроном — редкое для этого региона явление. Затем попрощаемся с гостеприимным Инегенем и вновь отправимся в путешествие по Чуйскому тракту, но уже вдоль Чуи. Будем любоваться укрытыми сиреневым маральником склонами из окна авто и периодически делать фотостопы в видовых точках.

Нашей целью будет одна из знаковых локаций Горного Алтая — Курайская степь. Эта межгорная котловина почти безлюдна — здесь всего 2 небольших села, и в одном из них мы остановимся до конца тура. Тут тоже деревянные домики с террасой и панорамными окнами, откуда открывается, пожалуй, лучший вид на Северо-Чуйский хребет.

Белый и лиловый маральник, безлюдная Курайская степь и исполинский Северо-Чуйский хребетБелый и лиловый маральник, безлюдная Курайская степь и исполинский Северо-Чуйский хребет
4 день

Розовый рассвет над Северо-Чуйским хребтом и инопланетные пейзажи Алтайского Марса

Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет и понаблюдать, как первые лучи солнца окрашивают грозные скалы в нежно-розовые оттенки — невероятное зрелище!

Затем поедем в место, где природа не пожалела сочных красок, — в урочище Кызыл-Чин. Оно больше известно как Алтайский Марс и поражает инопланетными ландшафтами красного, оранжевого, жёлтого цветов — кадры здесь получаются невероятно эффектные.

Розовый рассвет над Северо-Чуйским хребтом и инопланетные пейзажи Алтайского МарсаРозовый рассвет над Северо-Чуйским хребтом и инопланетные пейзажи Алтайского МарсаРозовый рассвет над Северо-Чуйским хребтом и инопланетные пейзажи Алтайского МарсаРозовый рассвет над Северо-Чуйским хребтом и инопланетные пейзажи Алтайского Марса
5 день

Гейзерное озеро и финальная поездка по Чуйскому тракту

После завтрака отправимся обратно в Горно-Алтайск. По пути заедем к ещё одному алтайскому чуду — Гейзерному озеру. Водоём наполнен водой всех оттенков лазури, украшен живописными разводами на дне, окружён лесом и горами — настоящий шедевр природы. Потом вернёмся на Чуйский тракт, к вечеру прибудем к месту старта и попрощаемся до новых встреч.

Гейзерное озеро и финальная поездка по Чуйскому трактуГейзерное озеро и финальная поездка по Чуйскому трактуГейзерное озеро и финальная поездка по Чуйскому трактуГейзерное озеро и финальная поездка по Чуйскому тракту

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет67 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Страховка от клещевого энцефалита
Что не входит в цену
  • Билеты в Горно-Алтайск и обратно в ваш город
  • Алкоголь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт (если прилетаете в день старта) или место по договорённости (если прибудете днём ранее)
Завершение: Горно-Алтайск, вечер, место по договорённости (рекомендуем планировать обратный рейс на следующий день)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Я начала путешествовать по Алтаю более 25 лет назад. А с 2016 года мы с моим мужем Япом и сестрой Еленой начали организовывать туры на Алтай. Главное отличие наших туров
читать дальше

– мы путешествуем не спеша. Мы минимизировали количество переездов, больше времени проводим на природе, за интересными занятиями или в общении с интересными людьми. Я свободно говорю по-английски и немного по-немецки. Обладаю богатыми знаниями об алтайской культуре и истории и готова поделиться ими с вами!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Юлия
11 мая 2025
Только вернулись из тура "Майские праздники в цветах маральника на Алтае", организатор Евгения. Мы с сыном
очень довольны поездкой. У Евгении всё продумано до мелочей (термокружки и железные столовые приборы на
читать дальше

пикниках, потрясающе удачный тайминг посещения всех достопримечательностей, супер интересные рассказы в дороге, великолепное управление группой и многое другое).
Когда я покупала этот тур, было немного жалко платить "такие деньги за 5 дней". Но уже с первого дня я поняла, что оно того стоит и очень рада, что поехала на Алтай именно с Евгенией. Было очень комфортно и в бытовом, и в психологическом плане.
Очень рекомендую посетить этот тур, или любой другой на Алтае, но чтобы организатором (и главным гидом) была именно Евгения.

Только вернулись из тура "Майские праздники в цветах маральника на Алтае", организатор Евгения. Мы с сыномТолько вернулись из тура "Майские праздники в цветах маральника на Алтае", организатор Евгения. Мы с сыномТолько вернулись из тура "Майские праздники в цветах маральника на Алтае", организатор Евгения. Мы с сыномТолько вернулись из тура "Майские праздники в цветах маральника на Алтае", организатор Евгения. Мы с сыномТолько вернулись из тура "Майские праздники в цветах маральника на Алтае", организатор Евгения. Мы с сыномТолько вернулись из тура "Майские праздники в цветах маральника на Алтае", организатор Евгения. Мы с сыномТолько вернулись из тура "Майские праздники в цветах маральника на Алтае", организатор Евгения. Мы с сыномТолько вернулись из тура "Майские праздники в цветах маральника на Алтае", организатор Евгения. Мы с сыномТолько вернулись из тура "Майские праздники в цветах маральника на Алтае", организатор Евгения. Мы с сыномТолько вернулись из тура "Майские праздники в цветах маральника на Алтае", организатор Евгения. Мы с сыном

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Тур-перезагрузка на Алтае только для вас: «Марс-2», Гейзерное озеро и другие природные чудеса
На машине
2 дня
3 отзыва
Тур-перезагрузка на Алтае только для вас: «Марс-2», Гейзерное озеро и другие природные чудеса
Отыскать петроглифы, полюбоваться слиянием Чуи и Катуни и пройтись по дну бывшего моря
Начало: Горно-Алтайск, место по договорённости, 8:00
13 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
29 800 ₽ за человека
Индивидуальный автотур по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзерное озеро, «Марсы» и секретные места
На машине
2 дня
-
20%
2 отзыва
Индивидуальный автотур по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзерное озеро, «Марсы» и секретные места
Всего за 2 дня увидеть главные достопримечательности и послушать о местных традициях и укладе жизни
Начало: Горно-Алтайск, 9:30. Возможна индивидуальная догов...
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
19 920 ₽24 900 ₽ за человека
Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады
На машине
7 дней
1 отзыв
Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады
Увидеть Камышлинский водопад и петроглифы, погулять по альпийским лугам и посетить Алтайский Марс
Начало: Новосибирск: 4:00, ул. Коммунистическая, 13. Барна...
11 апр в 10:00
20 апр в 10:00
91 195 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска