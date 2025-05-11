Встретимся в Горно-Алтайске и начнём наше путешествие по окутанному лиловым облаком Алтаю. Проедем по одной из красивейших дорог России — Чуйскому тракту, полюбуемся берегами могучей Катуни, покорим перевал Чике-Таман и поднимемся в горы. По пути будем делать много остановок в самых живописных локациях, чтобы запечатлеть на фото мириады цветов.

К вечеру прибудем в село Инегень, где задержимся на пару ночей. Будем жить вблизи Катуни — можно сходить на пляж, порыбачить. Для вас забронированы уютные деревянные домики с большими окнами, открытой верандой, беседкой, мангалом в каждом — отличный вариант для отдыха на свежем воздухе. За отдельную плату желающие смогут попариться в жаркой баньке или покататься верхом.