Программа тура по дням
1 день
По Чуйскому тракту вдоль берегов Катуни, через перевал Чике-Таман и горы
Встретимся в Горно-Алтайске и начнём наше путешествие по окутанному лиловым облаком Алтаю. Проедем по одной из красивейших дорог России — Чуйскому тракту, полюбуемся берегами могучей Катуни, покорим перевал Чике-Таман и поднимемся в горы. По пути будем делать много остановок в самых живописных локациях, чтобы запечатлеть на фото мириады цветов.
К вечеру прибудем в село Инегень, где задержимся на пару ночей. Будем жить вблизи Катуни — можно сходить на пляж, порыбачить. Для вас забронированы уютные деревянные домики с большими окнами, открытой верандой, беседкой, мангалом в каждом — отличный вариант для отдыха на свежем воздухе. За отдельную плату желающие смогут попариться в жаркой баньке или покататься верхом.
2 день
Пешая прогулка по Тюнгурской тропе с пикником на свежем воздухе
Весь день будем наслаждаться пейзажами и тишиной весеннего Алтая. На машине доедем до смотровой площадки и полюбуемся усыпанными цветами маральника окрестностями с высоты.
Отсюда же начнётся пешая прогулка по Тюнгурской тропе — это малоизвестные у путешественников, но очень красивые места. Мы будем двигаться над Катунью в окружении исполинских скал, пересечём урочище Турунда, где местные пасут скот, и деревянный мост над ручьём Деты-Кочек. Увидим памятный знак погибшему тут партизанскому отряду и алтайских каменных баб, встретим любопытных сусликов и отыщем в фиолетовом море рододендрона первые подснежники. Здесь же устроим обеденный пикник.
3 день
Белый и лиловый маральник, безлюдная Курайская степь и исполинский Северо-Чуйский хребет
После завтрака съездим в местечко с белым рододендроном — редкое для этого региона явление. Затем попрощаемся с гостеприимным Инегенем и вновь отправимся в путешествие по Чуйскому тракту, но уже вдоль Чуи. Будем любоваться укрытыми сиреневым маральником склонами из окна авто и периодически делать фотостопы в видовых точках.
Нашей целью будет одна из знаковых локаций Горного Алтая — Курайская степь. Эта межгорная котловина почти безлюдна — здесь всего 2 небольших села, и в одном из них мы остановимся до конца тура. Тут тоже деревянные домики с террасой и панорамными окнами, откуда открывается, пожалуй, лучший вид на Северо-Чуйский хребет.
4 день
Розовый рассвет над Северо-Чуйским хребтом и инопланетные пейзажи Алтайского Марса
Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет и понаблюдать, как первые лучи солнца окрашивают грозные скалы в нежно-розовые оттенки — невероятное зрелище!
Затем поедем в место, где природа не пожалела сочных красок, — в урочище Кызыл-Чин. Оно больше известно как Алтайский Марс и поражает инопланетными ландшафтами красного, оранжевого, жёлтого цветов — кадры здесь получаются невероятно эффектные.
5 день
Гейзерное озеро и финальная поездка по Чуйскому тракту
После завтрака отправимся обратно в Горно-Алтайск. По пути заедем к ещё одному алтайскому чуду — Гейзерному озеру. Водоём наполнен водой всех оттенков лазури, украшен живописными разводами на дне, окружён лесом и горами — настоящий шедевр природы. Потом вернёмся на Чуйский тракт, к вечеру прибудем к месту старта и попрощаемся до новых встреч.
Евгения — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Я начала путешествовать по Алтаю более 25 лет назад. А с 2016 года мы с моим мужем Япом и сестрой Еленой начали организовывать туры на Алтай. Главное отличие наших туров читать дальше
– мы путешествуем не спеша. Мы минимизировали количество переездов, больше времени проводим на природе, за интересными занятиями или в общении с интересными людьми.
Я свободно говорю по-английски и немного по-немецки. Обладаю богатыми знаниями об алтайской культуре и истории и готова поделиться ими с вами!
Ю
Юлия
11 мая 2025
Только вернулись из тура "Майские праздники в цветах маральника на Алтае", организатор Евгения. Мы с сыном очень довольны поездкой. У Евгении всё продумано до мелочей (термокружки и железные столовые приборы на читать дальше
пикниках, потрясающе удачный тайминг посещения всех достопримечательностей, супер интересные рассказы в дороге, великолепное управление группой и многое другое). Когда я покупала этот тур, было немного жалко платить "такие деньги за 5 дней". Но уже с первого дня я поняла, что оно того стоит и очень рада, что поехала на Алтай именно с Евгенией. Было очень комфортно и в бытовом, и в психологическом плане. Очень рекомендую посетить этот тур, или любой другой на Алтае, но чтобы организатором (и главным гидом) была именно Евгения.