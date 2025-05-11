Мы отправимся по легендарному Чуйскому тракту, где за каждым поворотом открываются панорамы,
Описание тура
Организационные детали
Выезжаем из Новосибирска в 6:00 навстречу нашим алтайским приключениям! Встречаем туристов в центре Новосибирска в 6:00, в Барнауле примерно в 9:30 («Облепиха») и в аэропорту Горно-Алтайска около 13:30, либо можем забрать вас в любой точке по Чуйскому тракту.
Перед покупкой авиабилетов рекомендуем обсудить время прибытия и вылета вашего рейса.
У нас несложный автомобильный тур, но нашим гостям необходимо иметь подходящую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду, способную защитить от непогоды. Рекомендуется брать с собой индивидуальные лекарственные препараты и защитные средства от солнца (крем, головной убор). В том числе мы рекомендуем поставить прививку от клеща.
Гости в нашем туре застрахованы медицинской страховкой от травматизма и от клеща. Но на ваше усмотрение вы можете самостоятельно оформить дополнительную страховку.
После внесения предоплаты 15% на сайте вы сможете заключить договор с организатором. 50% стоимости тура необходимо будет оплатить через 30 дней с даты заключение договора, а оставшиеся 35% — через 60 дней с даты заключения договора. В случае, если до начала тура менее 60 дней, оплата производится в размере 100%.
Программа тура по дням
Чуйский тракт, перевалы и цветущие склоны
Наше путешествие начнётся с поездки по легендарному Чуйскому тракту, который по праву входит в пятёрку самых красивых дорог мира. Если вы прилетите в Горно-Алтайск, то сэкономите более 6 часов пути, но пропустите самые первые километры тракта. Мы сделаем остановки в знаковых местах, таких как слияние рек Чуя и Катунь, перевалы Семинский и Чике-Таман, а также полюбуемся Катунскими террасами.
Особое внимание уделим цветущим маральникам, украшающим склоны сиреневыми красками. В этих местах мы обязательно остановимся для фотосессий.
К 20:00 приедем на уютную турбазу, расположенную среди живописных пейзажей. Вечером нас ждут тёплые посиделки у костра, ужин и знакомство с группой.
Пешком пройдём 1 км.
Алтайские Марс и Луна, панорамы Северо-Чуйского хребта
После завтрака отправимся к уникальным местам Алтая — Алтайскому Марсу и Луне. Ландшафты, напоминающие инопланетные пейзажи, точно никого не оставят равнодушными. На автобусе мы доедем до перевалочного пункта, затем пересядем на внедорожники, чтобы добраться прямо до Марса.
Исследуем местность кольцевым маршрутом, прогуляемся по красным и золотистым холмам, поднимемся в горы и, конечно, сделаем множество фотографий. Затем отправимся к Марсу-2, куда ведёт живописная тропа через ущелье (3 км в одну сторону). Здесь мы насладимся видами и устроим обед.
На обратном пути мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться снежными вершинами Северо-Чуйского хребта. Эти четырёхтысячники — гордость Алтая и отличный фон для впечатляющих кадров.
Вечером вернёмся на турбазу. Для желающих организуем дополнительную экскурсию на смотровую площадку или предложим расслабиться в бане (за отдельную плату).
Пешком преодолеем около 7-8 км.
Гейзерное озеро, петроглифы, дорога домой
Утром нас ждёт экскурсия к Гейзерному озеру — одному из самых живописных мест Алтая. Лазурная вода, окружённая живописной природой, станет настоящим украшением ваших фотографий.
После этого начнётся путь домой. По дороге мы сделаем несколько красивых остановок для фото. Также посетим древние наскальные рисунки комплекса «Адыр-Кан», хранящие в себе загадки истории, и водопад Ширлак.
К вечеру вернёмся в Горно-Алтайск (18:00), Барнаул (21:00) или Новосибирск (0:00). Простимся с Алтаем, но навсегда сохраним в сердце воспоминания об этом удивительном путешествии. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|59 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед во 2-й день
- Трансфер от и до места встречи
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт/переезд до места встречи
- Остальное питание
- Дополнительные экскурсии
- Баня, спа-программы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Нужно брать тёплые вещи, местами в горах было совсем по-зимнему, ниже 0° C и сильный
Путешествие подойдет всем, кто умеет видеть прекрасное и закрывать глаза на те ситуации, которые никто не в силах изменить)
Обязательно буду рекомендовать Душу Алтая🤗