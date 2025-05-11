Мои заказы

Майский экспресс-тур на цветение маральника: удивительные локации Алтая

Увидеть алтайский Марс, изучить петроглифы и очароваться гладью Гейзерного озера
Каждый день этого небольшого путешествия — это история, наполненная красотой, эмоциями и моментами, которые хочется повторить снова и снова.

Мы отправимся по легендарному Чуйскому тракту, где за каждым поворотом открываются панорамы,
от которых захватывает дух: цветущий маральник, величественные перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние рек Чуя и Катунь. Вы увидите алтайский Марс и Луну — ландшафты, которые словно сошли с фантастических фильмов. А вершины Северо-Чуйского хребта будут вдохновлять на лучшие фотографии. Гейзерное озеро, водопад Ширлак и древние наскальные рисунки — Алтай ждёт вас!

4.7
3 отзыва
Майский экспресс-тур на цветение маральника: удивительные локации Алтая
Майский экспресс-тур на цветение маральника: удивительные локации АлтаяФото из отзыва от Елена
Майский экспресс-тур на цветение маральника: удивительные локации АлтаяФото из отзыва от Елена

Описание тура

Организационные детали

Выезжаем из Новосибирска в 6:00 навстречу нашим алтайским приключениям! Встречаем туристов в центре Новосибирска в 6:00, в Барнауле примерно в 9:30 («Облепиха») и в аэропорту Горно-Алтайска около 13:30, либо можем забрать вас в любой точке по Чуйскому тракту.

Перед покупкой авиабилетов рекомендуем обсудить время прибытия и вылета вашего рейса.
У нас несложный автомобильный тур, но нашим гостям необходимо иметь подходящую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду, способную защитить от непогоды. Рекомендуется брать с собой индивидуальные лекарственные препараты и защитные средства от солнца (крем, головной убор). В том числе мы рекомендуем поставить прививку от клеща.

Гости в нашем туре застрахованы медицинской страховкой от травматизма и от клеща. Но на ваше усмотрение вы можете самостоятельно оформить дополнительную страховку.

После внесения предоплаты 15% на сайте вы сможете заключить договор с организатором. 50% стоимости тура необходимо будет оплатить через 30 дней с даты заключение договора, а оставшиеся 35% — через 60 дней с даты заключения договора. В случае, если до начала тура менее 60 дней, оплата производится в размере 100%.

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт, перевалы и цветущие склоны

Наше путешествие начнётся с поездки по легендарному Чуйскому тракту, который по праву входит в пятёрку самых красивых дорог мира. Если вы прилетите в Горно-Алтайск, то сэкономите более 6 часов пути, но пропустите самые первые километры тракта. Мы сделаем остановки в знаковых местах, таких как слияние рек Чуя и Катунь, перевалы Семинский и Чике-Таман, а также полюбуемся Катунскими террасами.

Особое внимание уделим цветущим маральникам, украшающим склоны сиреневыми красками. В этих местах мы обязательно остановимся для фотосессий.

К 20:00 приедем на уютную турбазу, расположенную среди живописных пейзажей. Вечером нас ждут тёплые посиделки у костра, ужин и знакомство с группой.

Пешком пройдём 1 км.

Чуйский тракт, перевалы и цветущие склоныЧуйский тракт, перевалы и цветущие склоныЧуйский тракт, перевалы и цветущие склоныЧуйский тракт, перевалы и цветущие склоныЧуйский тракт, перевалы и цветущие склоныЧуйский тракт, перевалы и цветущие склоныЧуйский тракт, перевалы и цветущие склоны
2 день

Алтайские Марс и Луна, панорамы Северо-Чуйского хребта

После завтрака отправимся к уникальным местам Алтая — Алтайскому Марсу и Луне. Ландшафты, напоминающие инопланетные пейзажи, точно никого не оставят равнодушными. На автобусе мы доедем до перевалочного пункта, затем пересядем на внедорожники, чтобы добраться прямо до Марса.

Исследуем местность кольцевым маршрутом, прогуляемся по красным и золотистым холмам, поднимемся в горы и, конечно, сделаем множество фотографий. Затем отправимся к Марсу-2, куда ведёт живописная тропа через ущелье (3 км в одну сторону). Здесь мы насладимся видами и устроим обед.

На обратном пути мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться снежными вершинами Северо-Чуйского хребта. Эти четырёхтысячники — гордость Алтая и отличный фон для впечатляющих кадров.

Вечером вернёмся на турбазу. Для желающих организуем дополнительную экскурсию на смотровую площадку или предложим расслабиться в бане (за отдельную плату).

Пешком преодолеем около 7-8 км.

Алтайские Марс и Луна, панорамы Северо-Чуйского хребтаАлтайские Марс и Луна, панорамы Северо-Чуйского хребтаАлтайские Марс и Луна, панорамы Северо-Чуйского хребтаАлтайские Марс и Луна, панорамы Северо-Чуйского хребтаАлтайские Марс и Луна, панорамы Северо-Чуйского хребтаАлтайские Марс и Луна, панорамы Северо-Чуйского хребта
3 день

Гейзерное озеро, петроглифы, дорога домой

Утром нас ждёт экскурсия к Гейзерному озеру — одному из самых живописных мест Алтая. Лазурная вода, окружённая живописной природой, станет настоящим украшением ваших фотографий.

После этого начнётся путь домой. По дороге мы сделаем несколько красивых остановок для фото. Также посетим древние наскальные рисунки комплекса «Адыр-Кан», хранящие в себе загадки истории, и водопад Ширлак.

К вечеру вернёмся в Горно-Алтайск (18:00), Барнаул (21:00) или Новосибирск (0:00). Простимся с Алтаем, но навсегда сохраним в сердце воспоминания об этом удивительном путешествии. До новых встреч!

Гейзерное озеро, петроглифы, дорога домойГейзерное озеро, петроглифы, дорога домойГейзерное озеро, петроглифы, дорога домойГейзерное озеро, петроглифы, дорога домой

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет59 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед во 2-й день
  • Трансфер от и до места встречи
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт/переезд до места встречи
  • Остальное питание
  • Дополнительные экскурсии
  • Баня, спа-программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаем вас в центре Новосибирска в 6:00, в Барнауле примерно в 9:30 («Облепиха»), и в аэропорту Горно-Алтайска около 13:30, либо можем забрать вас в любой точке по Чуйскому тракту
Завершение: Горно-Алтайск, 18:00. Барнаул, 21:00. Новосибирск, 00:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 42 туристов
Привет, путешественник! Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы. С нами вы услышите живые истории — саги о
казахах-кочевниках, тайны шаманов и былины о богатырях. Попробуете настоящие алтайские угощения — чак-чак с мёдом, ароматный чай. Услышите горловое пение под открытым небом и почувствуете его вибрации всем телом. Путешествие будет и комфортным, и насыщенным — мы знаем, как найти баланс между уютом и настоящим драйвом.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
Николай
11 мая 2025
Тур неплохой, довольно интересный и живописный. У нас была гид Кристина — добродушная и отзывчивая девушка.

Нужно брать тёплые вещи, местами в горах было совсем по-зимнему, ниже 0° C и сильный
ветер. И нужно быть готовым, что большая часть всего тура пройдёт в автобусе.

Мы ехали с Новосибирска. Для себя отметил, что лучше начинать тур с Горно-Алтайска, так как очень утомительная и длинная поездка на автобусе — с 5 утра до 9 вечера. При этом, на мой взгляд, первая часть пути не особо интересная, горы и интересные пейзажи появляются только после Горно-Алтайска.

P.S. От себя хочу поблагодарить гида Кристину, водителя Юрия и всю группу за почти двухчасовое ожидание возвращения забытых вещей из кафе на базе.

Елена
Елена
5 мая 2025
Незабываемое впечатление! Потрясающая Алтайская природа! Организатор включен в процесс, базы, на которых мы останавливались, проверял лично. Такое подкупает. Побывали везде, где было заявлено. Вдохновились! С удовольствием, вернемся еще!
Незабываемое впечатление! Потрясающая Алтайская природа! Организатор включен в процесс, базы, на которых мы останавливались, проверял лично.Незабываемое впечатление! Потрясающая Алтайская природа! Организатор включен в процесс, базы, на которых мы останавливались, проверял лично.Незабываемое впечатление! Потрясающая Алтайская природа! Организатор включен в процесс, базы, на которых мы останавливались, проверял лично.Незабываемое впечатление! Потрясающая Алтайская природа! Организатор включен в процесс, базы, на которых мы останавливались, проверял лично.
Татьяна
Татьяна
3 мая 2025
Прекрасное вышло путешествие. Спасибо водителю Михаилу, гиду Екатерине и, конечно же, Дмитрию! Вы сделали все, чтобы захотелось снова приехать на Алтай!
Путешествие подойдет всем, кто умеет видеть прекрасное и закрывать глаза на те ситуации, которые никто не в силах изменить)
Обязательно буду рекомендовать Душу Алтая🤗
Прекрасное вышло путешествие. Спасибо водителю Михаилу, гиду Екатерине и, конечно же, Дмитрию! Вы сделали все, чтобыПрекрасное вышло путешествие. Спасибо водителю Михаилу, гиду Екатерине и, конечно же, Дмитрию! Вы сделали все, чтобыПрекрасное вышло путешествие. Спасибо водителю Михаилу, гиду Екатерине и, конечно же, Дмитрию! Вы сделали все, чтобыПрекрасное вышло путешествие. Спасибо водителю Михаилу, гиду Екатерине и, конечно же, Дмитрию! Вы сделали все, чтобыПрекрасное вышло путешествие. Спасибо водителю Михаилу, гиду Екатерине и, конечно же, Дмитрию! Вы сделали все, чтобыПрекрасное вышло путешествие. Спасибо водителю Михаилу, гиду Екатерине и, конечно же, Дмитрию! Вы сделали все, чтобы

