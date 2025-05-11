Каждый день этого небольшого путешествия — это история, наполненная красотой, эмоциями и моментами, которые хочется повторить снова и снова.Мы отправимся по легендарному Чуйскому тракту, где за каждым поворотом открываются панорамы,

от которых захватывает дух: цветущий маральник, величественные перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние рек Чуя и Катунь. Вы увидите алтайский Марс и Луну — ландшафты, которые словно сошли с фантастических фильмов. А вершины Северо-Чуйского хребта будут вдохновлять на лучшие фотографии. Гейзерное озеро, водопад Ширлак и древние наскальные рисунки — Алтай ждёт вас!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Выезжаем из Новосибирска в 6:00 навстречу нашим алтайским приключениям! Встречаем туристов в центре Новосибирска в 6:00, в Барнауле примерно в 9:30 («Облепиха») и в аэропорту Горно-Алтайска около 13:30, либо можем забрать вас в любой точке по Чуйскому тракту.

Перед покупкой авиабилетов рекомендуем обсудить время прибытия и вылета вашего рейса.

У нас несложный автомобильный тур, но нашим гостям необходимо иметь подходящую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду, способную защитить от непогоды. Рекомендуется брать с собой индивидуальные лекарственные препараты и защитные средства от солнца (крем, головной убор). В том числе мы рекомендуем поставить прививку от клеща.

Гости в нашем туре застрахованы медицинской страховкой от травматизма и от клеща. Но на ваше усмотрение вы можете самостоятельно оформить дополнительную страховку.

После внесения предоплаты 15% на сайте вы сможете заключить договор с организатором. 50% стоимости тура необходимо будет оплатить через 30 дней с даты заключение договора, а оставшиеся 35% — через 60 дней с даты заключения договора. В случае, если до начала тура менее 60 дней, оплата производится в размере 100%.