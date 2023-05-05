Главное событие весны на Алтае – это, конечно, цветение маральника! На майские праздники по всему Горному Алтаю можно наблюдать, как склоны гор покрываются яркими красками цветов фиолетовых оттенков.

Алтай пробуждается после зимы: можно ощутить мощь водопадов, увидеть бирюзовые реки, цветной Марс и впечатляющее Гейзерное озеро. Этот тур позволит вам чудесно провести выходные и насладиться этим прекрасным зрелищем!