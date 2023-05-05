Главное событие весны на Алтае – это, конечно, цветение маральника! На майские праздники по всему Горному Алтаю можно наблюдать, как склоны гор покрываются яркими красками цветов фиолетовых оттенков.
Алтай пробуждается после зимы: можно ощутить мощь водопадов, увидеть бирюзовые реки, цветной Марс и впечатляющее Гейзерное озеро. Этот тур позволит вам чудесно провести выходные и насладиться этим прекрасным зрелищем!
Тур предусматривает проживание в домиках на турбазе, в районе горного села Акташ (подробную информацию по размещению уточняйте при бронировании).
Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении – 41800 руб.
Стандартно 6 человек. Но может быть и до 8-10, в таком случае используется 2 микроавтобуса.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нет, многие вопросы решаются в индивидуальном порядке.