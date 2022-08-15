Алтай в июне – это сочная зелень, ещё заснеженные вершины, массовое цветение и почти полное отсутствие туристов – что может быть лучше? Вас ожидают виды живописных перевалов Алтая: Семинский и Чике-Таман. Побываете на Алтайском Марсе и увидите один из сложнейших и интереснейших участков реки Чуи, представляющий высшую категорию сложности для сплава.
Но самая главная изюминка тура – это, конечно же, прекрасные альпийские луга – живой ковёр из крупных красивых цветов на фоне мелких зеленых листочков. Синие водосборы чередуются с ярко-оранжевыми огоньками, между ними нежные анютины глазки — желтые, голубые, коричневые, всюду маки, лютики и еще множество необычайно красивых цветущих растений. Полный восторг и коллекция ярких снимков вам гарантированы!
Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск с 9.00 до 10.30.
Знакомство с группой.
После завтрака выезжаем на маршрут.
Вас ждет увлекательная экскурсия «Легендарный Чуйский тракт» по главной автодороге Горного Алтая.
Прямо с тракта открываются шикарные панорамы.
Он богат достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут Вам наши гиды.
Во время экскурсии мы поднимемся на высокогорный перевал Семинский, где увидим вековые кедры, величественные горы с небольшими снежниками на вершинах, узнаем историю вхождения алтайского народа в состав России.
На перевале сделаем получасовую остановку, во время которой вы сможете посетить ярмарку монгольских товаров и сувениров, приобрести продукты Алтая (мед, травяные чаи, кедровый орех).
По пути обед в кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной алтайской кухни.
Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на высокогорный перевал Чике-Таман (1460 м) с двумя обзорными площадки и видом на восточные склоны Теректинского хребта.
Узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.
Сделаем обязательные остановки в местах цветения огоньков.
Вы привезете домой целую коллекцию красивейших фото.
Далее продолжим движение по живописной долине Катуни и «Катунская петля» — красивый изгиб Катуни среди скал Малого Яломана.
Увидим и узнаем, как и когда образовались древние «Катунские террасы».
Совершим небольшую экскурсия к древнему культовому комплексу эпохи бронзы «Ининские стелы» (III-II тысячелетии до н. э.).
Прогуляемся к священному для алтайцев месту – устье реки Чуи — место встречи двух крупных рек Горного Алтая, которые, сливаясь, текут некоторое время с выраженной границей цвета.
Прибытие на турбазу вблизи с. Акташ.
Ужин.
Ночевка.
Километраж ~350 км. Время в пути ~ 8 часов.
Сегодня нас ждет легкая прогулка к загадочному Голубому озеру (Мёны), любоваться которым можно бесконечно.
Уникальное и удивительное озеро "рисует" узоры на дне.
Главная его особенность – теплые подземные источники, родники, которые размывают ил и бело-голубую глину на дне, создавая тем самым причудливые рисунки, которые постоянно меняются.
После посещения озера мы с Вами отправляемся на реку Чуя, к месту с названием "Мажойские каскады".
Место, где проводятся соревнования водников-экстремалов: Чуя-Мажой-ралли, экстремальная каяк-гонка Король Азии.
Здесь находятся пороги высшей 6-ой категории сложности в водном спорте.
Далее отправимся в небольшой поход до Чибитского водопада.
По возвращении в Акташ – свободное время.
По желанию возможна вечерняя прогулка к реке Чибит.
Ночевка на турбазе с. Акташ.
Километраж ~ 50 км. Время в пути ~ 8 часов.
Сегодня мы увидим с Вами иной Алтай.
После завтрака отправляемся на экскурсию "Алтайский Марс" в долину с цветными землями Кызыл-Чин, в окрестностях села Чаган-Узун.
Красные, желтые, фиолетовые, белые, зеленые. …
Эта местность отличается большой концентрацией полиметаллических руд, что и придаёт ей такой необычный вид.
Далее, нас ждет переезд по Курайской и Чуйской степи, величественная панорама ледников Северо-Чуйского хребта.
После обеда отправляемся к Воротам в Землю тысяч озер – узкий перешеек между гор, через который проходит участок Улаганского тракта носит красивое название "Красные ворота".
Продолжив движение по Улаганскому тракту, мы попадем в удивительный край; узнаем, почему его называют полюсом холода горной страны, а еще Вы узнаем тайну Мертвого озера.
По возвращении ночевка на турбазе с. Акташ.
Километраж ~ 160 км. Время в пути ~ 8 часов.
Завтрак, сбор вещей.
Возвращение обратно в с. Горно-Алтайск.
Ориентировочное время прибытия 16:00 – 16:30.
По дороге обед в кафе.
Тур предусматривает проживание на турбазе в домиках эконом-класса, размещение 2-х и 3-местное (душ, благоустроенный туалет на улице).
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Двух/трехместное
|24 400
|Одноместное
|28 900
Турбаза «Ирбис» находится на территории живописного поселка Акташ. Из окон гостевых домиков открывается вид на реку с одной стороны и на горы с другой.
В комнатах размещены спальные места, обеденный стол и индивидуальный санузел. На территории комплекса проведен бесплатный интернет, который позволит гостям оставаться на связи круглосуточно. Отдохнуть постояльцы могут на открытой обустроенной террасе.
Приготовить обед можно самостоятельно, на кухне общего пользования; альтернативным вариантом послужит кафе «Караван» в шаговой доступности от турбазы.
Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.
В стоимость включены комплексные завтраки с 2 по 4 день. Обеды и ужины в кафе оплачиваются самостоятельно, средний чек 350-400 рублей. Возможно приготовление еды самостоятельно, на общей кухне на турбазе.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Организатор тура оставляет за собой право менять: