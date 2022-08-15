Цветущий Алтай. Экскурсионный тур

Экскурсионный тур «Цветущий Алтай. Экскурсионный тур» на 4 дня

4
3 отзыва
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Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Яркие краски Алтая
Яркие краски Алтая
Оранжевые поля жарков, синие поля фиалок, желтые поля альпийских маков – вы увидите огромное разнообразие ярких диких цветов
Чуйский тракт от начала до конца
Чуйский тракт от начала до конца
Вы проедете по самой красивой дороге России, наслаждаясь окружающими пейзажами
Алтайский марс
Алтайский марс
Восхититесь настоящим чудом алтайской природы – марсианскими пейзажами Кызыл-Чина
Уникальное Гейзерное озеро
Уникальное Гейзерное озеро
Насладитесь причудливой красотой бирюзового водоема и услышите о его волшебстве
Фотопленка впечатлений
Фотопленка впечатлений
Вы увезете домой целую коллекцию красивейших фото с самых невероятных локаций

Описание

Алтай в июне – это сочная зелень, ещё заснеженные вершины, массовое цветение и почти полное отсутствие туристов – что может быть лучше? Вас ожидают виды живописных перевалов Алтая: Семинский и Чике-Таман. Побываете на Алтайском Марсе и увидите один из сложнейших и интереснейших участков реки Чуи, представляющий высшую категорию сложности для сплава.

Но самая главная изюминка тура – это, конечно же, прекрасные альпийские луга – живой ковёр из крупных красивых цветов на фоне мелких зеленых листочков. Синие водосборы чередуются с ярко-оранжевыми огоньками, между ними нежные анютины глазки — желтые, голубые, коричневые, всюду маки, лютики и еще множество необычайно красивых цветущих растений. Полный восторг и коллекция ярких снимков вам гарантированы!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Горно-Алтайск. Легендарный Чуйский тракт

Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск с 9.00 до 10.30.

Знакомство с группой.

После завтрака выезжаем на маршрут.

Вас ждет увлекательная экскурсия «Легендарный Чуйский тракт» по главной автодороге Горного Алтая.

Прямо с тракта открываются шикарные панорамы.

Он богат достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут Вам наши гиды.

Во время экскурсии мы поднимемся на высокогорный перевал Семинский, где увидим вековые кедры, величественные горы с небольшими снежниками на вершинах, узнаем историю вхождения алтайского народа в состав России.

На перевале сделаем получасовую остановку, во время которой вы сможете посетить ярмарку монгольских товаров и сувениров, приобрести продукты Алтая (мед, травяные чаи, кедровый орех).

По пути обед в кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной алтайской кухни.

Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на высокогорный перевал Чике-Таман (1460 м) с двумя обзорными площадки и видом на восточные склоны Теректинского хребта.

Узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.

Сделаем обязательные остановки в местах цветения огоньков.

Вы привезете домой целую коллекцию красивейших фото.

Далее продолжим движение по живописной долине Катуни и «Катунская петля» — красивый изгиб Катуни среди скал Малого Яломана.

Увидим и узнаем, как и когда образовались древние «Катунские террасы».

Совершим небольшую экскурсия к древнему культовому комплексу эпохи бронзы «Ининские стелы» (III-II тысячелетии до н. э.).

Прогуляемся к священному для алтайцев месту – устье реки Чуи — место встречи двух крупных рек Горного Алтая, которые, сливаясь, текут некоторое время с выраженной границей цвета.

Прибытие на турбазу вблизи с. Акташ.

Ужин.

Ночевка.

Километраж ~350 км. Время в пути ~ 8 часов.

Прибытие в Горно-Алтайск. Легендарный Чуйский трактПрибытие в Горно-Алтайск. Легендарный Чуйский трактПрибытие в Горно-Алтайск. Легендарный Чуйский трактПрибытие в Горно-Алтайск. Легендарный Чуйский трактПрибытие в Горно-Алтайск. Легендарный Чуйский трактПрибытие в Горно-Алтайск. Легендарный Чуйский трактПрибытие в Горно-Алтайск. Легендарный Чуйский тракт
2 день

Голубое озеро

Сегодня нас ждет легкая прогулка к загадочному Голубому озеру (Мёны), любоваться которым можно бесконечно.

Уникальное и удивительное озеро "рисует" узоры на дне.

Главная его особенность – теплые подземные источники, родники, которые размывают ил и бело-голубую глину на дне, создавая тем самым причудливые рисунки, которые постоянно меняются.

После посещения озера мы с Вами отправляемся на реку Чуя, к месту с названием "Мажойские каскады".

Место, где проводятся соревнования водников-экстремалов: Чуя-Мажой-ралли, экстремальная каяк-гонка Король Азии.

Здесь находятся пороги высшей 6-ой категории сложности в водном спорте.

Далее отправимся в небольшой поход до Чибитского водопада.

По возвращении в Акташ – свободное время.

По желанию возможна вечерняя прогулка к реке Чибит.

Ночевка на турбазе с. Акташ.

Километраж ~ 50 км. Время в пути ~ 8 часов.

Голубое озероГолубое озероГолубое озероГолубое озероГолубое озероГолубое озеро
3 день

Алтайский Марс

Сегодня мы увидим с Вами иной Алтай.

После завтрака отправляемся на экскурсию "Алтайский Марс" в долину с цветными землями Кызыл-Чин, в окрестностях села Чаган-Узун.

Красные, желтые, фиолетовые, белые, зеленые. …

Эта местность отличается большой концентрацией полиметаллических руд, что и придаёт ей такой необычный вид.

Далее, нас ждет переезд по Курайской и Чуйской степи, величественная панорама ледников Северо-Чуйского хребта.

После обеда отправляемся к Воротам в Землю тысяч озер – узкий перешеек между гор, через который проходит участок Улаганского тракта носит красивое название "Красные ворота".

Продолжив движение по Улаганскому тракту, мы попадем в удивительный край; узнаем, почему его называют полюсом холода горной страны, а еще Вы узнаем тайну Мертвого озера.

По возвращении ночевка на турбазе с. Акташ.

Километраж ~ 160 км. Время в пути ~ 8 часов.

Алтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский Марс
4 день

Завершение программы. До встречи, Алтай

Завтрак, сбор вещей.

Возвращение обратно в с. Горно-Алтайск.

Ориентировочное время прибытия 16:00 – 16:30.

По дороге обед в кафе.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе в домиках эконом-класса, размещение 2-х и 3-местное (душ, благоустроенный туалет на улице).

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

Двух/трехместное24 400
Одноместное28 900

Варианты проживания

Турбаза «Ирбис»

3 ночи

Турбаза «Ирбис» находится на территории живописного поселка Акташ. Из окон гостевых домиков открывается вид на реку с одной стороны и на горы с другой.

В комнатах размещены спальные места, обеденный стол и индивидуальный санузел. На территории комплекса проведен бесплатный интернет, который позволит гостям оставаться на связи круглосуточно. Отдохнуть постояльцы могут на открытой обустроенной террасе.

Приготовить обед можно самостоятельно, на кухне общего пользования; альтернативным вариантом послужит кафе «Караван» в шаговой доступности от турбазы.

Турбаза «Ирбис»Турбаза «Ирбис»Турбаза «Ирбис»Турбаза «Ирбис»Турбаза «Ирбис»Турбаза «Ирбис»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт высокой проходимости на протяжении маршрута
  • Проживание в домиках эконом-класса
  • Сопровождение гида-проводника
  • Оплата всех рекреационных сборов на экскурсиях
  • Комплексные завтраки 2-4 день
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды и ужины (питание в кафе средний чек 350-400 руб.)
  • Страховка от укуса клеща (период май – июнь)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
  • плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
  • летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
  • обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
  • предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
  • бутылка 0,5 л под воду;
  • солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
  • купальник;
  • фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
  • наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
  • документы, паспорт, полис ОМС;
  • страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
  • powerbank;
  • репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Какой минимальный возраст участников тура?

Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.

Какое питание организовано в туре?

В стоимость включены комплексные завтраки с 2 по 4 день. Обеды и ужины в кафе оплачиваются самостоятельно, средний чек 350-400 рублей. Возможно приготовление еды самостоятельно, на общей кухне на турбазе.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие изменения возможны в программе?

Организатор тура оставляет за собой право менять:

  • порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма;
  • объект размещения группы на аналогичный.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Е
15 авг 2022
Организации практически ноль!
Гид в первый день понравилась, рассказывала много, интересно. Но когда надо было закупать продукты для готовки – было ощущение, что впервые. Не знала что брать и сколько, что готовить… Никакого точного времени нигде не говорила. «Как проснемся, позавтракаем и поедем» В итоге это растягивалось на несколько часов.
Сколько у нас есть времени для фото/прогулок – тоже не сообщалось. Как только – так возвращайтесь. Нас было 4 человека в группе, но даже такое количество без организации – это хаос. В итоге кто-то пришел вроде, но видит, что другие еще ходят – и тоже идет. Те видят, что он еще ходит – и так замкнутый круг. Кто-то уходит совсем далеко, приходится бежать, искать, звать… Потом гид сама уходила одна фотографировать что-то, или просто гулять… вся группа ждет у машины… И больше вела себя, как турист – наслаждалась отдыхом.
Саму программу тура поменяли так сильно, что было сложно собрать все вместе. В первый день мы ночевали не в Курае, а в Кош-Агаче. Бани, заявленной в программе, не было. Спасибо, что был душ в хостеле.
Второй день – посмотрим,то, что будет в 3 день, а в 3 день – то, что будет в 5 день, а потом по-немногу оттуда и отсюда возьмем… Возможно, такой маршрут удобнее, но тогда и разместите на сайте актуальную программу.
Водителю Арнабеку большое спасибо, он спас это путешествие, иначе было бы совсем грустно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Екатерина, добрый день! Нам очень жаль, что путешествие с нашей компанией прошло не так хорошо, как нам и вам бы этого хотелось. Мы очень трепетно следим за безопасностью и организацией наших туров, а также стараемся поддерживать высокий уровень сервисного обслуживания, чтобы у каждого туриста оставалось исключительно положительное впечатление от путешествия и нашей Большой Страны.

В свою очередь мы инициировали служебную проверку по факту ваших замечаний. Разберемся в сложившейся ситуации и обязательно примем меры.

Екатерина, ещё раз сожалеем, что тур не оправдал ваших ожиданий. Однако надеемся, что в будущем вы выберете нас для организации вашего путешествия по России. Мы предоставляем вам персональную скидку 5% на любой тур на нашем сайте и обещаем, что на этот раз, ваше путешествие получится таким, каким вы его ожидали.
Е
16 ноя 2020
За неделю проехали практически весь Чуйский тракт (в следующий раз, все-таки до Дербет-Даба доехать надо будет), поднялись на вековой ледник, любовались рассветами и закатами в Курайской степи, гуляли по "марсу", ловили первого хариуса в Чуе… и все это в хорошей компании. Алтай, хорошие люди, великолепное путешествие - это все о чем можно мечтать, планируя отпуск. Ребята, благодаря вам, мечты сбываются. Огромное спасибо
Е
15 ноя 2020
Хотела бы немного поделиться с вами своими впечатлениями от поездок по Горному Алтаю. Жалею лишь об одном - что поздно начала там бывать, но как говорят - лучше поздно, чем никогда!))) Я уже посмотрела некоторые замечательные места этого чудного края. Побывала и в конном, и в пешем, и в автомобильном походе. Из каждой поездки привожу массу впечатлений и фотографий, и самое главное - это новые друзья, знакомые, интересное общение… А потом тихими зимними вечерами в городе, ты сидишь, смотришь эти фотографии, перебираешь в памяти все, кажется запах кедра, вольного ветра, смех друзей ты слышишь и чувствуешь … Летом я побывала в замечательном походе. Выбрала тур и стала ждать поездки. О дне своего приезда я дополнительно сообщила организаторам, и поэтому по приезду не было никаких проблем с размещением. Меня встретили, устроили! На следующий день мы отправились по маршруту с группой. Маршрут был в долину реки Чулышман, одно из красивейших мест Горного Алтая. Хочу сказать огромное спасибо организаторам тура — руководителю группы Красавину Алексею, инструктору — Екатерине. В этом году я тоже планирую поехать в Горный Алтай, и с выбором нет затруднений, группа показала свою надежность во всех отношениях. Поэтому, если кто-то еще не определился с выбором — СОВЕТУЮ!

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