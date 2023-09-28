В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю

В объятиях осени

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Осень на Алтае особенно хороша, природа Алтая божественна, душа ликует от невероятных ярких цветов и бескрайних радужных красок. Теплое солнце согревает нежными лучами. Повсюду чувствуется дыхание осени. Закаты и рассветы сражают наповал невообразимыми красками и несказанной красотой.
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
Ближайшие даты:
17
окт
20
окт
23
окт
26
окт

Что вас ожидает:

Современники мамонтов
Современники мамонтов
Посетим единственный за Уралом питомник чистокровных беловежских зубров
Канатная дорога
Канатная дорога
Насладимся видом на окрестные горы, долину Катуни и озеро Манжерок из современных комфортных кабинок подъемника
Натуральные продукты Алтая
Натуральные продукты Алтая
Побываем на ярмарке алтайских и монгольских товаров и сувениров, купим мед, травяные чаи, кедровый орех

Программа тура по дням

1 день

Мастера Аската

Встреча участников в аэропорту Горно-Алтайска с 9:00 до 10:30.

Трансфер в Чемальский район, Республика Алтай, заселение в домики на базу, окруженную со всех сторон живописными горными хребтами.

В шаговой доступности красавица река Катунь.

После обеда – обзорная экскурсия по селу Аскат.

Село уютно расположилось у подножия горы Менжелик, на которую мы поднимемся и полюбуемся живописными окрестностями и рекой Катунь.

Славится Аскат наличием мастеров разных ремесел: гончарное дело, кожевничество, живопись, роспись и резьба по дереву и т. д.

В ходе экскурсии посетим этнолавку Бай-Терек, где выставляются работы местных художников и мастеров керамистов: картины, украшения, музыкальные инструменты, сувениры и многое др.;

Серебряный источник.

Мастера АскатаМастера АскатаМастера АскатаМастера Аската
2 день

Манжерок и Камышлинский водопад

Экскурсия на всесезонный курорт Манжерок.

Поднимаемся по живописной канатной дороге на гору Малая Синюха (1030 м).

Современные комфортные кабинки дадут вам возможность расслабиться и просто наслаждаться видом на окрестные горы, долину Катуни и озеро Манжерок.

Далее, мы отправимся на прогулку к Камышлинскому водопаду через подвесной мост через Катунь по живописной лесной тропинке.

Манжерок и Камышлинский водопадМанжерок и Камышлинский водопадМанжерок и Камышлинский водопадМанжерок и Камышлинский водопад
3 день

Легенды Чемала

Во время обзорная экскурсия "Легенды Чемала" посетим остров Патмос, пройдя по подвесному мосту через Катунь к храму Иоанна Богослова, Чемальскую ГЭС – самую старую гидроэлектростанцию на Алтае, слияние рек Чемал и Катунь.

Патмос – маленький остров с отвесными скалистыми склонами на реке Катунь, на котором расположен православный храм Иоанна Богослова.

В настоящий момент храм является действующим женским скитом, где проводятся службы, в то же время доступен для посещения всеми желающими.

После посетим ярмарку алтайских и монгольских товаров и сувениров, натуральные продукты Алтая (мед, травяные чаи, кедровый орех и др).

После обеда посетим Аскатские Голубые озера, которые невозможно увидеть летом, поскольку открываются только в начале осени.

Легенды ЧемалаЛегенды ЧемалаЛегенды ЧемалаЛегенды Чемала
4 день

Ороктойский мост

Экскурсия по Чемальскому тракту до Ороктойского моста.

В районе Ороктойского моста Катунь имеет малую ширину и самую большую глубину, по некоторым измерениям более 70 м.

Под мостом расположены Тельдекпенские пороги – одни из самых красивых и протяженных порогов на Катуни.

По пути сделаем остановку в долине горных Духов и на Еландинском пороге.

Поднимемся на смотровую площадку в урочище Чечкыш, где открывается потрясающий пейзаж на долину реки Катунь.

Также со смотровой площадки можно наблюдать остров посереди Катуни, в народе прозванный яйцо МТС за сходство из рекламы сотового оператора.

Ороктойский мостОроктойский мостОроктойский мостОроктойский мост
5 день

Питомник зубров. Отъезд

Экскурсия в единственный за Уралом питомник чистокровных беловежских зубров.

Мы не только увидим их, но и узнаем много интересного из жизни этих лесных жителей – современников мамонта.

Трансфер в г. Горно-Алтайск.

Прибытие в аэропорт 13:00.

Питомник зубров. ОтъездПитомник зубров. ОтъездПитомник зубров. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме, удобства на этаже.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двух- трех- местноеОдноместное
36 80042 800

Варианты проживания

Гостевой дом «Синильга»

4 ночи

Гостевой дом «Усадьба Синильга» с террасой, садом, общим лаунджем, общей кухней, помещением для хранения лыж и принадлежностями для барбекю.

1 этаж с/у на этаже:
№1 3-х местный TRPL
№2 2-х местный TWIN
2 этаж с/у на этаже:
№3 3-х местный TWIN
№4 3-х местный TRPL

Гостевой дом «Синильга»Гостевой дом «Синильга»Гостевой дом «Синильга»Гостевой дом «Синильга»Гостевой дом «Синильга»Гостевой дом «Синильга»Гостевой дом «Синильга»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (мицубиси делика или SsangYong Istana в зависимости от количества участников)
  • Проживание, указанное в программе
  • Комплексный завтрак 2-5 день
  • Сопровождение гида-проводника
  • Оплата всех рекреационных сборов на экскурсиях
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько партеплых носков;
  • плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
  • летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка илибандана);
  • обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
  • предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
  • бутылка 0,5 л под воду;
  • солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
  • купальник;
  • фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
  • наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
  • документы, паспорт, полис ОМС;
  • страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
  • репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли с детьми?

Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
28 сен 2023
Получила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержан на 3 часа и мы уже было расстроились, что придется добираться самим до базы. Но было очень приятно, что нас подождали и уже все вместе выдвинулись в дальний путь. Гид Екатерина и водитель Евгений профессионалы своего дела. Очень много нового узнали об Алтае, Екатерина всегда отвечала на вопросы, очень приятная и милая девушка. Останавливались в очень живописных местах и по просьбам туристов, если хотелось остановиться в конкретном месте. Не было спешки, все очень душевно и весело, в общем компания у нас была хорошая. Очень хочется вновь вернуться на Алтай, красота этих мест уникальна. С удовольствием приеду весной, на цветение маральника и проеду до горы Белухи. Спасибо огромное за организацию тура!
Получила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержан
А
28 сен 2023
Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.
Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.
О
12 сен 2023
Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)
Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)

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Можно с детьми
Многодневные туры
5-дневные туры

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