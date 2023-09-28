В объятиях осени
окт
окт
окт
окт
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Мастера Аската
Встреча участников в аэропорту Горно-Алтайска с 9:00 до 10:30.
Трансфер в Чемальский район, Республика Алтай, заселение в домики на базу, окруженную со всех сторон живописными горными хребтами.
В шаговой доступности красавица река Катунь.
После обеда – обзорная экскурсия по селу Аскат.
Село уютно расположилось у подножия горы Менжелик, на которую мы поднимемся и полюбуемся живописными окрестностями и рекой Катунь.
Славится Аскат наличием мастеров разных ремесел: гончарное дело, кожевничество, живопись, роспись и резьба по дереву и т. д.
В ходе экскурсии посетим этнолавку Бай-Терек, где выставляются работы местных художников и мастеров керамистов: картины, украшения, музыкальные инструменты, сувениры и многое др.;
Серебряный источник.
Манжерок и Камышлинский водопад
Экскурсия на всесезонный курорт Манжерок.
Поднимаемся по живописной канатной дороге на гору Малая Синюха (1030 м).
Современные комфортные кабинки дадут вам возможность расслабиться и просто наслаждаться видом на окрестные горы, долину Катуни и озеро Манжерок.
Далее, мы отправимся на прогулку к Камышлинскому водопаду через подвесной мост через Катунь по живописной лесной тропинке.
Легенды Чемала
Во время обзорная экскурсия "Легенды Чемала" посетим остров Патмос, пройдя по подвесному мосту через Катунь к храму Иоанна Богослова, Чемальскую ГЭС – самую старую гидроэлектростанцию на Алтае, слияние рек Чемал и Катунь.
Патмос – маленький остров с отвесными скалистыми склонами на реке Катунь, на котором расположен православный храм Иоанна Богослова.
В настоящий момент храм является действующим женским скитом, где проводятся службы, в то же время доступен для посещения всеми желающими.
После посетим ярмарку алтайских и монгольских товаров и сувениров, натуральные продукты Алтая (мед, травяные чаи, кедровый орех и др).
После обеда посетим Аскатские Голубые озера, которые невозможно увидеть летом, поскольку открываются только в начале осени.
Ороктойский мост
Экскурсия по Чемальскому тракту до Ороктойского моста.
В районе Ороктойского моста Катунь имеет малую ширину и самую большую глубину, по некоторым измерениям более 70 м.
Под мостом расположены Тельдекпенские пороги – одни из самых красивых и протяженных порогов на Катуни.
По пути сделаем остановку в долине горных Духов и на Еландинском пороге.
Поднимемся на смотровую площадку в урочище Чечкыш, где открывается потрясающий пейзаж на долину реки Катунь.
Также со смотровой площадки можно наблюдать остров посереди Катуни, в народе прозванный яйцо МТС за сходство из рекламы сотового оператора.
Питомник зубров. Отъезд
Экскурсия в единственный за Уралом питомник чистокровных беловежских зубров.
Мы не только увидим их, но и узнаем много интересного из жизни этих лесных жителей – современников мамонта.
Трансфер в г. Горно-Алтайск.
Прибытие в аэропорт 13:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме, удобства на этаже.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двух- трех- местное
|Одноместное
|36 800
|42 800
Варианты проживания
Гостевой дом «Синильга»
Гостевой дом «Усадьба Синильга» с террасой, садом, общим лаунджем, общей кухней, помещением для хранения лыж и принадлежностями для барбекю.
1 этаж с/у на этаже:
№1 3-х местный TRPL
№2 2-х местный TWIN
2 этаж с/у на этаже:
№3 3-х местный TWIN
№4 3-х местный TRPL
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (мицубиси делика или SsangYong Istana в зависимости от количества участников)
- Проживание, указанное в программе
- Комплексный завтрак 2-5 день
- Сопровождение гида-проводника
- Оплата всех рекреационных сборов на экскурсиях
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько партеплых носков;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка илибандана);
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
- купальник;
- фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Можно ли с детьми?
Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.