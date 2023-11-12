Майские праздники и осенние дни на Алтае

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Это короткое майское путешествие на Алтай подарит вам неповторимый аромат цветущего по склонам гор багульника, красоту голубых озер, уникальность природы Чуйского тракта от горных перевалов до обширной Курайской степи. Возможны любые даты по предварительной заявке от 5-х человек.
Майские праздники и осенние дни на Алтае
Майские праздники и осенние дни на Алтае
Майские праздники и осенние дни на Алтае
Ближайшие даты:
11
мая
16
мая
22
мая
14
сен
19
сен
4
ноя
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даты

Что вас ожидает:

Приятные конные прогулки
Приятные конные прогулки
Совершим многочисленные конные экскурсии, пообщаемся с алтайскими лошадками
Потрясающие пейзажи Алтая
Потрясающие пейзажи Алтая
Увидим слияние красавиц рек Чуи и Катуни и примем участие в автомобильной экскурсии по Чуйскому тракту
Невероятное гейзерное озеро
Невероятное гейзерное озеро
Посетим гейзерное озеро Мены, а также полюбуемся на голубые озера Алтая

Программа тура по дням

1 день

Прогулка на лошадях вдоль реки Катунь к смотровой площадке

Встреча в с. Элекмонар до обеда (до 12:00).

Размещение в гостевом доме.

Обед.

Первый ознакомительный выезд на лошадях от села Анос вдоль реки Катунь к смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид на храм на острове Патмос, ГЭС, устье реки Чемал и перспектива извилистой Катуни.

Чаепитие у костра.

Возвращение в гостевой дом.

Баня. Рассказы инструктора про таежную жизнь.

Протяженность: кони 20 км / 4-5 часов.

Прогулка на лошадях вдоль реки Катунь к смотровой площадкеПрогулка на лошадях вдоль реки Катунь к смотровой площадкеПрогулка на лошадях вдоль реки Катунь к смотровой площадкеПрогулка на лошадях вдоль реки Катунь к смотровой площадке
2 день

Прогулка на лошадях к Киндерлинской пещере и старинному маяку

Прогулка на лошадях к Киндерлинской пещере.

Путь пролегает через мост на реке Катунь, у которого находится местная достопримечательность – Зубы дракона.

Вид пещеры впечатляет не менее, чем обзор долины Катуни.

Поднявшись на вершину горы, где находится старинный маяк (указатель самой высокой вершины в округе), вы сможете рассмотреть грань теплой майской весны и холодной зимы по цветущим склонам гор и полян у ваших ног и заснеженным вершинам, уходящим за горизонт.

Протяженность: кони 20 км / 5-6 часов.

Прогулка на лошадях к Киндерлинской пещере и старинному маякуПрогулка на лошадях к Киндерлинской пещере и старинному маякуПрогулка на лошадях к Киндерлинской пещере и старинному маякуПрогулка на лошадях к Киндерлинской пещере и старинному маяку
3 день

Голубые озера Алтая

Подъем в 8 утра.

Завтрак.

Прогулка на лошадях к голубым озерам.

Необходимо прибыть к тому времени, кода лучи солнца достигнут водной глади, именно в этот момент озера приобретают свой необыкновенно сказочный цвет и предстают пред нами в полной красе.

Обед у костра на берегу одного из озер.

Желающие могут окунуться в изумрудные воды.

В майские праздники представляется крайняя возможность увидеть голубые озера Алтая.

Далее, из-за половодья, их скроет своими водами река Катунь.

Если все же погода не столь благосклонна, есть возможность вместо озер отправиться к водопаду Бельтыр-Туюк, который находится в 50 км от села Элекмонар.

По пути будет возможность осмотреть урочище Чечкыш, добраться до смотровой площадки и одноименного водопада.

Далее на пути следования Ороктойский мост в самом узком месте реки Катунь, именуемом как Тельдекпень и петроглифы – древнейшая наскальная живопись.

Голубые озера АлтаяГолубые озера АлтаяГолубые озера АлтаяГолубые озера Алтая
4 день

Автоэкскурсия по Чуйскому тракту. Слияние Чуи и Катуни. Гейзерное озеро

Чуйский тракт является одной из самых красивых дорог мира.

Два красивейших перевала — Семинский и Чеке-таман, а также, слияние рек Катунь и Чуя, Катунские терассы, курайская степь, Северо-Чуйский хребет с его вершиной Актру и многое другое будет на нашем пути.

Жемчужиной экскурсии станет пешая прогулка к озеру Мены — гейзерное озеро молочно-голубого цвета.

Протяженность: авто 700 км. Перепад высот: от 300 до 2000 м н. у. м.

Кто едет через Новосибирск и торопится, может уехать в 21.30 вечером 4-го дня на Новосибирском автобусе (билеты самостоятельно).

5 день

Отъезд

6:30 - 07:00 Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в эко-доме в комнатах по 2-3 чел.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

Сборные датыСтоимость
20.04 — 24.04, 11.05 — 15.05, 16.05 — 20.05, 22.05 — 26.05, 14.09 — 18.09, 19.09 — 23.09, 04.11 — 08.11, 11.11 — 15.1134 000
Праздничные 01.04 — 05.05, 06.05 — 10.0536 000

В зимний период по предварительной заявке от 5-ти человек доступны любые даты под индивидуальный запрос. Стоимость в праздники 36 000 руб. /чел., вне праздников 34 000 руб. /чел.

Подробности уточняйте при бронировании тура.

Варианты проживания

Маяк Алтая

4 ночи

Тур предусматривает проживание в гостевом доме "Маяк Алтая" (с. Элекмонар).

В гостевом доме:

  • 5 отдельных комнат для размещения;
  • душевая;
  • туалет в доме;
  • кухня, где можно самостоятельно приготовить шедевр кулинарного искусства для себя и друзей;
  • просторная столовая, где можно расположиться на время трапезы;
  • гостиная - для отдыха после трапезы с возможностью совместно посмотреть фотографии на большом экране;
  • огромный балкон, откуда наши гости любят наблюдать за надвигающейся грозой или звездным небом;
  • бесплатный высокоскоростной Wi-Fi.

Приусадебный участок:

  • баня с отдельной парилкой (веники прилагаются);
  • двухместный деревенский санузел;
  • тенистый сад, в августе полон спелых фруктов;
  • контактный мини-зоопарк, где обитают гуси, утки, кролики и куры с подрастающим поколением.
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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание в соответствии с программой тура
  • Баня в соответствии с программой тура
  • Групповой трансфер от Горно-Алтайска и обратно (только в день заезда и день выезда)
  • Питание
  • Аренда лошадей
  • Работа инструктора-проводника (1-3 в зависимости от количества участников в группе)
  • Рекреационные сборы
  • Страховки от несчастного случая / медицинская страховка
  • Размещение в эко-доме в комнатах по 2-3 чел
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск/Горно-Алтайск и обратно
  • Билеты на автобус от г. Новосибирск до с. Элекмонар и обратно
  • Услуги и экскурсии, не предусмотренные программой тура
Место начала и завершения?
с. Элекмонар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Важное:

  • паспорт;
  • наличные;
  • телефон;
  • POWER BANK (портативное зарядное устройство);
  • фотоаппарат;
  • индивидуальные лекарственные средства;
  • небольшой рюкзак или сумка на пояс (чтобы было под рукой: вода, салфетки, телефон/фотоаппарат).

Предметы гигиены:

  • зубная щетка и паста;
  • гигиеническая помада;
  • шампунь (мыло);
  • влажные салфетки;
  • расческа;
  • антибактериальный крем;
  • солнцезащитный крем и др.

Одежда:

  • термобелье;
  • свитер теплый;
  • свитер более легкий;
  • теплые штаны на холодную погоду;
  • штаны из плотной непромокаемой ткани (возможен камуфляж);
  • легкие штаны;
  • майка / футболка (2-3 в зависимости от длинны маршрута);
  • шерстяные носки (больше одной пары);
  • х/б носки (несколько пар);
  • утепленная, просторная куртка;
  • ветровка (штормовка);
  • перчатки;
  • головной убор (кепка или панамка в жаркую погоду + шапка для холодной погоды);
  • шарф/бафф;
  • купальник.

Обувь:

  • ботинки (высотой до щиколотки, подошва без глубокого протектора);
  • гамаши (фонарики, краги);
  • тапочки – выйти быстро из дома до бани, ходить по дому.

Будет полезно:

  • водонепроницаемый чехол;
  • туристическая сидушка (хоба);
  • солнцезащитные очки;
  • нож с открывалкой;
  • термос или термокружка;
  • средство от насекомых;
  • грелка для ног, рук;
  • красивое платье для фото;
  • купальник, плавки для желающих искупаться;
  • запасные батарейки к фотоаппаратам, фонарям и другой технике;
  • плотные полиэтиленовые пакеты для укладки вещей во время похода;

На базе выдаются:

  • непромокаемые плащи ОЗК;
  • посуда;
  • аптечка для оказания первой медицинской помощи находится у инструктора группы.

Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны. Температура воздуха может колебаться +10 до +35 градусов. Возможны частые и быстрые смены погодных условий.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться до места сбора группы (с. Элекмонар)?

Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска.
Далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).

ЧЕРЕЗ г. ГОРНО-АЛТАЙСК

Шаг 1. Заходите на любой удобный для вас сайт по приобретению авиабилетов и покупаете билеты по направлению до Горно-Алтайска (мы поможем Вам заранее подобрать авиабилеты).

Шаг 2. Прилетаете в Горно-Алтайск и звоните организаторуи в течение 5 минут вас встречают у входа в аэропорт.

Стоимость трансфера из г. Горно-Алтайск в с. Элекмонар и обратно уже включена в стоимость тура.

Шаг 3. Через час вы уже в уютном гостевом доме пьёте чаёк и готовитесь к путешествию.

Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождём и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!

ЧЕРЕЗ г. БАРНАУЛ (без пересадок)

Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.

Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном такси доезжаете до автовокзала. Автовокзал в городе Барнаул находится на одной площади с Ж/Д вокзалом.

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус / маршрутное такси, следующие по маршруту: Барнаул – Чемал (~ 1300 р.).

Шаг 4. Дорога из Барнаула до Элекмонара занимает приблизительно 4,5 часа. Когда автобус/маршрутное такси прибудет в с. Майма, которое граничит с городом Горно-Алтайск (там начинается горная местность), позвоните организаторуи сообщите ваше местоположение.

Шаг 5. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса

/маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в с. Элекмонар на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно- оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.

Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.

Шаг 7. Вас встречают в течение 5 минут.

Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!

ЧЕРЕЗ г. БАРНАУЛ (с пересадкой в г. Горно-Алтайске)

Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.

Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном такси доезжаете до автовокзала. Автовокзал в городе Барнаул находится на одной площади с Ж/Д вокзалом.

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус / маршрутное такси, следующие по маршруту: Барнаул – Горно-Алтайск (~ 650 р.).

Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус / берёте такси / садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р.)

Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала, звоните организатору +7(925)700-03-02 или +7(966)095-03-02 и сообщаете о том, что выехали.

Шаг 6. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса

/маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в с. Элекмонар на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно- оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.

Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.

Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.

Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!

ЧЕРЕЗ г. НОВОСИБИРСК (без пересадок)

Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Новосибирск.

Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном автобусе доезжаете до Ж/Д вокзала. Филиал автовокзала расположен на привокзальной площади недалеко от Ж/Д вокзала.

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус, следующий по маршруту: Новосибирск – Чемал (~ 2200 р.).

Шаг 4. Дорога из Новосибирска до Элекмонара занимает приблизительно 9 часов. Когда автобус прибудет в Горно-Алтайск (там начинается горная местность), позвоните организаторуи сообщите ваше местоположение.

Шаг 5. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса /маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в Элекмонаре на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно-оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.

Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.

Шаг 7. Вас встречают в течение 5 минут.

Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!

Есть ли ограничения по участию в конном туре?

Дорогие друзья, мы рады видеть абсолютно всех в конном туре, но вынуждены установить следующие ограничения:

В конный тур не допускаются:

  • дети младше 12 лет;
  • люди старше 65 лет;
  • беременные женщины.

Не рекомендуется участие:

  • людям в плохой физической форме людям с весом более 90 кг;
  • людям с хроническими заболеваниями / мед. противопоказаниями

P.S. если вы относитесь к одной из данных категорий, то мы готовы рассмотреть вашу заявку индивидуально.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

МАЙ и СЕНТЯБРЬ – месяцы, когда на Алтае активизируются клещи. Поэтому каждому туристу желательно заранее сделать прививку.

В каждом городе есть прививочные пункты.

Существует два типа вакцинации: СРОЧНАЯ - не менее чем за 2 недели до выезда, и ПРОСТАЯ - 1 укол за месяц и ещё один укрепляющий укол за 2 недели до выезда.

Тот, кто не успел сделать прививку, может приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "ЙОДАНТИПИРИН" и за 3 дня до приезда на Алтай начать его принимать по инструкции.

Какая будет погода?

Собираясь в тур весной или осенью, стоит помнить, что погода в горах Алтая весьма непредсказуема! Температура воздуха колеблется от +5°С до +20°С днём и от +5°С до -5°С ночью.

Возможны частые и быстрые смены погодных условий.

Участник тура должен быть готов ко всем переменам погоды и одет на все случаи жизни!

Как вести себя с лошадью?

В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся самостоятельно одна за другой. Это для них привычное дело, тропы они знают хорошо. Задача всадника только:

  • держать дистанцию между лошадьми (не слишком далеко и не слишком близко);
  • в некоторых случаях, сидя верхом на лошади, отталкиваться рукой от стволов деревьев и беречь голову от низких веток;
  • не давать лошади постоянно есть траву (для этого натяните повод и поднимите голову лошади);
  • не ездить через кусты;
  • строго следовать тропой, выбранной инструктором, и не заходить в опасные места: крутые откосы, в глубокие места рек;
  • не давать лошади прыгать с камней.
  • Лошадь – большое и мощное животное. Следите, чтобы она случайно не наступила вам на ногу.
  • Подходить к лошади СЗАДИ НЕЛЬЗЯ! Наши лошади спокойны, но все же они – ЛОШАДИ:) Могут испугаться и лягнуть.
  • Сделав запланированную или вынужденную остановку в пути, не отпускайте лошадь. Её необходимо привязать или попросить инструктора / товарища подержать.
  • Алтайских лошадок следует привязывать не за повод, а за чембур – специальную верёвку. Чембур также используется для того, чтобы подгонять лошадь или вести её «в поводу».
  • Очень важно соблюдать дистанцию между лошадками и не отставать.
  • Дистанция должна быть 2-3 метра. Такое расстояние между всадниками позволяет экономить время перехода, не сбиваться с тропы, выбранной инструктором, и беречь силы лошадок.
  • Если вы понимаете, что отстаёте, лошадь необходимо подгонять. Для этого пользуйтесь чембуром - это нормально, лошади не будет больно.
  • Во время перехода следите за своими ощущениями. Если чувствуете, что седло «уезжает» влево / вправо / вперёд / назад - незамедлительно сообщите инструктору.
  • Следите за состоянием лошади – ноги (хромота), спина (шишки, ссадины). Если что-то увидели – сообщайте инструктору.
  • Лошадь – ваш лучший друг, товарищ и брат во время похода. Постарайтесь установить с ней контакт. Чтобы вы друг другу доверяли и между вами появилось взаимопонимание – разговаривайте с лошадью, хвалите, гладьте и т. д. Достоверно известно – лошади такое внимание очень приятно!:)
Как вести себя с инструктором?

Во время маршрута необходимо прислушиваться, а в какие-то моменты и беспрекословно выполнять рекомендации инструктора, т. к. от этого зависит ваша безопасность, а в частности:

  • ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ инструктора о том, что уходите со стоянки (например, чтобы пойти погулять, пофотографировать и т. д.). Обязательно сообщите какое приблизительно время вы планируете отсутствовать и в какую сторону собираетесь идти;
  • ВЫПОЛНЯЙТЕ все указания инструктора во время перехода;
  • НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ на инструктора, когда он даёт объективные рекомендации;
Будет ли сотовая связь?

В пределах с. Элекмонар стабильно работают мобильные операторы Билайн, Мегафон и МТС.

В нашем штабе вполне успешно работает Wi-Fi.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
12 ноя 2023
Программа составлена интересно, виды красивые, в разное время года Алтай хорош по-своему, поэтому говорить когда лучше ехать, весной, золотой или поздней осенью не совсем корректно, тут кому какая погода нравится. Три дня на конях - три разных маршрута, в пути можно спокойно наслаждаться природой, после дневных походов отдых в доме со всеми удобствами, в этом плане тур более размеренный, чем интенсивный, хотя имеет место и физическая активность. Ничего страшного, если нет опыта езды на конях, научат всему необходимому. Последний день проходит в дороге, тяжеловато, но тут по-другому наверное никак, слишком большие расстояния, а места красивые.
Программа составлена интересно, виды красивые, в разное время года Алтай хорош по-своему, поэтому говорить когда лучшеПрограмма составлена интересно, виды красивые, в разное время года Алтай хорош по-своему, поэтому говорить когда лучшеПрограмма составлена интересно, виды красивые, в разное время года Алтай хорош по-своему, поэтому говорить когда лучшеПрограмма составлена интересно, виды красивые, в разное время года Алтай хорош по-своему, поэтому говорить когда лучшеПрограмма составлена интересно, виды красивые, в разное время года Алтай хорош по-своему, поэтому говорить когда лучшеПрограмма составлена интересно, виды красивые, в разное время года Алтай хорош по-своему, поэтому говорить когда лучшеПрограмма составлена интересно, виды красивые, в разное время года Алтай хорош по-своему, поэтому говорить когда лучшеПрограмма составлена интересно, виды красивые, в разное время года Алтай хорош по-своему, поэтому говорить когда лучше
Р
28 сен 2023
Тур очень насыщенный, несмотря на то, что короткий. Полностью отрываешься от работы, проблем, рутины и всего остального.
Тур очень насыщенный, несмотря на то, что короткий. Полностью отрываешься от работы, проблем, рутины и всего остального.Тур очень насыщенный, несмотря на то, что короткий. Полностью отрываешься от работы, проблем, рутины и всего остального.Тур очень насыщенный, несмотря на то, что короткий. Полностью отрываешься от работы, проблем, рутины и всего остального.Тур очень насыщенный, несмотря на то, что короткий. Полностью отрываешься от работы, проблем, рутины и всего остального.Тур очень насыщенный, несмотря на то, что короткий. Полностью отрываешься от работы, проблем, рутины и всего остального.Тур очень насыщенный, несмотря на то, что короткий. Полностью отрываешься от работы, проблем, рутины и всего остального.Тур очень насыщенный, несмотря на то, что короткий. Полностью отрываешься от работы, проблем, рутины и всего остального.Тур очень насыщенный, несмотря на то, что короткий. Полностью отрываешься от работы, проблем, рутины и всего остального.Тур очень насыщенный, несмотря на то, что короткий. Полностью отрываешься от работы, проблем, рутины и всего остального.
С
24 сен 2023
Очень здорово!! Маршруты интересные, но немного сложно для новичков.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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