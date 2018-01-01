ВК "Манжерок" и Дом-перевертыш + аквапарк "Турсиб"

У подножья гор Малая и Большая Синюха

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У подножья гор Малая и Большая Синюха, на высоте около 1200 метров над уровнем моря, расположился современный горнолыжный курорт Манжерок.

Здесь сформировался мягкий микроклимат, а чистый горный воздух, величественные заснеженные вершины и неповторимая энергетика Алтайских гор делают отдых особенно приятным.
ВК "Манжерок" и Дом-перевертыш + аквапарк "Турсиб"
ВК "Манжерок" и Дом-перевертыш + аквапарк "Турсиб"
ВК "Манжерок" и Дом-перевертыш + аквапарк "Турсиб"
ВК "Манжерок" и Дом-перевертыш + аквапарк "Турсиб"
ВК "Манжерок" и Дом-перевертыш + аквапарк "Турсиб"
ВК "Манжерок" и Дом-перевертыш + аквапарк "Турсиб"
ВК "Манжерок" и Дом-перевертыш + аквапарк "Турсиб"
ВК "Манжерок" и Дом-перевертыш + аквапарк "Турсиб"

Что вас ожидает 🤩

  • Аттракцион "Дом-перевертыш"
  • Всесезонный курорт «Манжерок»
  • Гора Малая Синюха с обзорными площадками на параллельные горные хребты и долину р. Катунь
  • Тематический парк «Хранитель Большого Алтая»
  • Аквапарк "Турсиб"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вначале экскурсии мы посетим аттракцион "Дом-перевертыш" в с. Манжерок. Внутри все "вверх ногами". Чувствуешь себя как Алиса в стране чудес: ходишь по потолку, а над тобой "нависает" мебель, посуда и другие предметы быта. Это какой-то безумный сказочный мир! А еще, дом не стоит вертикально и внутри создан эффект, что пол наклонен и приходится стоять под уклоном, чтобы быть перпендикулярно земле. Здесь можно проявить фантазию и сделать необычные фотографии.
Далее маршрут ведет к подножью горы Малая Синюха, являющейся с древности покровительницей женщин и семей, где на высоте около 1200 метров над уровнем моря, расположился современный горнолыжный курорт Манжерок.
Вы можете подняться на гору на современном гондольном подъемнике, откуда с высоты птичьего полета со смотровой площадки открывается потрясающий вид на величественные вершины, а также прекрасный уголок природы – озеро Манжерок, долину р. Катунь и параллельные хребты.
На вершине горы есть возможность посетить тематический парк "Хранитель Большого Алтая" (терренкуры), загадать свои заветные желания Золотой бабе и купить сувениры на память.
Финальная локация аквапарк "Турсиб" - идеальное место для активного отдыха, где найдутся развлечения и оздоровительные процедуры на любой вкус: взрослые гости спортивно-оздоровительного центра непременно оценят сауну с контрастной ванной, хамам, фреш-бар и тренажерный зал, а маленькие посетители будут в восторге от огромного бассейна с водными аттракционами и горками.
Бассейн площадью 1027,4 кв. м. переменной глубины (1,25 – 1,8 м)

Бассейн для детей с горкой (0,6 м):

  • 3 горки для взрослых (высота горок 2,8 м, длина спиралевидной двухъярусной горки – 25 м).
  • Гидромассажные ванны.
  • Массажные водопады.
  • В стоимость абонемента входит: посещение бассейна, водных горок (доступно с восьмилетнего возраста), сауны, хамама, джакузи.
  • В стоимость включено купание в аквапарке 1 час!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда и обратно
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Абонемент в аквапарк на 1 час
Что не входит
  • Питание
  • Подъемник на гору
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.

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