Вначале экскурсии мы посетим аттракцион "Дом-перевертыш" в с. Манжерок. Внутри все "вверх ногами". Чувствуешь себя как Алиса в стране чудес: ходишь по потолку, а над тобой "нависает" мебель, посуда и другие предметы быта. Это какой-то безумный сказочный мир! А еще, дом не стоит вертикально и внутри создан эффект, что пол наклонен и приходится стоять под уклоном, чтобы быть перпендикулярно земле. Здесь можно проявить фантазию и сделать необычные фотографии.

Далее маршрут ведет к подножью горы Малая Синюха, являющейся с древности покровительницей женщин и семей, где на высоте около 1200 метров над уровнем моря, расположился современный горнолыжный курорт Манжерок.

Вы можете подняться на гору на современном гондольном подъемнике, откуда с высоты птичьего полета со смотровой площадки открывается потрясающий вид на величественные вершины, а также прекрасный уголок природы – озеро Манжерок, долину р. Катунь и параллельные хребты.

На вершине горы есть возможность посетить тематический парк "Хранитель Большого Алтая" (терренкуры), загадать свои заветные желания Золотой бабе и купить сувениры на память.

Финальная локация аквапарк "Турсиб" - идеальное место для активного отдыха, где найдутся развлечения и оздоровительные процедуры на любой вкус: взрослые гости спортивно-оздоровительного центра непременно оценят сауну с контрастной ванной, хамам, фреш-бар и тренажерный зал, а маленькие посетители будут в восторге от огромного бассейна с водными аттракционами и горками.

Бассейн площадью 1027,4 кв. м. переменной глубины (1,25 – 1,8 м)

Бассейн для детей с горкой (0,6 м):