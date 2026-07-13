Приглашаю в головокружительную поездку по Чуйскому тракту. Я подготовил экскурсию-трансформер, где вы можете задать собственный темп прогулки и выбрать точки маршрута. Горы, перевалы, каньоны, реки, а также национальная кухня, традиции и история — я покажу вам Алтай таким, каким знаю его сам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Управляйте впечатлениями

Во время поездки по Чуйскому тракту у вас на глазах сменяются климатические зоны, а с ними и пейзажи. Горы, каньоны, реки, водопады, ущелья и снова горы! Я составлю точный маршрут, исходя из ваших пожеланий. Соберем комбинацию из самых ярких и топовых смотровых площадок и достопримечательностей, познакомимся с местной культурой и традициями алтайцев, добавим несложные треки-прогулки. Все, что нужно, — определить комфортный для вас темп: «увидеть всего по максимуму» или «неспешный созерцатель».

Реки, леса и горы

Вы можете выбрать все блоки или сконцентрироваться на нескольких

Перевал Семинский. Поднимемся на высоту 1700 метров и прогуляемся по чудесному кедровому лесу

Поднимемся на высоту 1700 метров и прогуляемся по чудесному кедровому лесу Чике-Таман. Три смотровые площадки и участок старого однополосного Чуйского тракта. Вы увидите, что горы могут быть разноцветными, скалистыми и покрытыми непроходимыми зарослями

Три смотровые площадки и участок старого однополосного Чуйского тракта. Вы увидите, что горы могут быть разноцветными, скалистыми и покрытыми непроходимыми зарослями Слияние рек Чуи и Катуни. Смотровая площадка высотой с десятиэтажный дом с восхитительным видом на горы, ущелье и две могучие реки

Смотровая площадка высотой с десятиэтажный дом с восхитительным видом на горы, ущелье и две могучие реки Калбак-Таш. Древнее святилище с 2000 прекрасно сохранившихся наскальных рисунков (петроглифов)

Древнее святилище с 2000 прекрасно сохранившихся наскальных рисунков (петроглифов) Гейзерное озеро (по запросу)

(по запросу) Ильгуменский порог. Один из самых мощных на реке Катунь — вид и звук завораживающие

Один из самых мощных на реке Катунь — вид и звук завораживающие Кафе или пикник. В дороге я покажу кафе в формате «домашняя кухня», где можно отведать блюда местной кухни и попробовать дичь. Или устроим пикник на природе, отличный вид гарантирую

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.

В стоимость экскурсии включены: