Во время поездки по Чуйскому тракту у вас на глазах сменяются климатические зоны, а с ними и пейзажи. Горы, каньоны, реки, водопады, ущелья и снова горы! Я составлю точный маршрут, исходя из ваших пожеланий. Соберем комбинацию из самых ярких и топовых смотровых площадок и достопримечательностей, познакомимся с местной культурой и традициями алтайцев, и добавим несложные треки-прогулки. Все, что нужно, — определить комфортный для вас темп: «увидеть всего по максимуму» или «неспешный созерцатель».
Вы можете выбрать все блоки или сконцентрироваться на нескольких.
В стоимость экскурсии включены услуги гида-водителя и трансфер на комфортабельном автомобиле Хонда CR-V.