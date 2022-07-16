Приглашаю в головокружительную поездку по Чуйскому тракту. Я подготовил экскурсию-трансформер, где вы можете задать собственный темп прогулки и выбрать точки маршрута. Горы, перевалы, каньоны, реки, а также национальная кухня, традиции и история — я покажу вам Алтай таким, каким знаю его сам.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Управляйте впечатлениями

Во время поездки по Чуйскому тракту у вас на глазах сменяются климатические зоны, а с ними и пейзажи. Горы, каньоны, реки, водопады, ущелья и снова горы! Я составлю точный маршрут, исходя из ваших пожеланий. Соберем комбинацию из самых ярких и топовых смотровых площадок и достопримечательностей, познакомимся с местной культурой и традициями алтайцев, и добавим несложные треки-прогулки. Все, что нужно, — определить комфортный для вас темп: «увидеть всего по максимуму» или «неспешный созерцатель».

Реки, леса и горы

Вы можете выбрать все блоки или сконцентрироваться на нескольких.

Перевал Семинский. Поднимемся на высоту 1700 метров и прогуляемся по чудесному кедровому лесу.

Поднимемся на высоту 1700 метров и прогуляемся по чудесному кедровому лесу. Чике-Таман. Три смотровые площадки и участок старого однополосного Чуйского тракта. Вы увидите, что горы могут быть разноцветными, скалистыми и покрытыми непроходимыми зарослями.

Три смотровые площадки и участок старого однополосного Чуйского тракта. Вы увидите, что горы могут быть разноцветными, скалистыми и покрытыми непроходимыми зарослями. Аил — традиционное жилище алтайцев. Погружение в алтайскую культуру и быт.

Погружение в алтайскую культуру и быт. Слияние рек Чуи и Катуни. Смотровая площадка высотой с десятиэтажный дом с восхитительным видом на горы, ущелье и две могучие реки.

Смотровая площадка высотой с десятиэтажный дом с восхитительным видом на горы, ущелье и две могучие реки. Калбак-Таш. Древнее святилище с 2000 прекрасно сохранившихся наскальных рисунков (петроглифов).

Древнее святилище с 2000 прекрасно сохранившихся наскальных рисунков (петроглифов). Ильгуменский порог. Один из самых мощных на реке Катунь — вид и звук завораживающий.

Один из самых мощных на реке Катунь — вид и звук завораживающий. Кафе или пикник. В дороге покажу кафе в формате «домашняя кухня», где можно отведать блюда местной кухни и попробовать дичь. Или устроим пикник на природе, отличный вид гарантирую.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида-водителя и трансфер на комфортабельном автомобиле Хонда CR-V.

Дополнительные расходы: