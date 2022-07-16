Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор

Составить собственный маршрут и увидеть, какими разными могут быть горы

Приглашаю в головокружительную поездку по Чуйскому тракту.

Я подготовил экскурсию-трансформер, где вы можете задать собственный темп прогулки и выбрать точки маршрута.

Горы, перевалы, каньоны, реки, а также национальная кухня, традиции и история — я покажу вам Алтай таким, каким знаю его сам.
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Управляйте впечатлениями

Во время поездки по Чуйскому тракту у вас на глазах сменяются климатические зоны, а с ними и пейзажи. Горы, каньоны, реки, водопады, ущелья и снова горы! Я составлю точный маршрут, исходя из ваших пожеланий. Соберем комбинацию из самых ярких и топовых смотровых площадок и достопримечательностей, познакомимся с местной культурой и традициями алтайцев, и добавим несложные треки-прогулки. Все, что нужно, — определить комфортный для вас темп: «увидеть всего по максимуму» или «неспешный созерцатель».

Реки, леса и горы

Вы можете выбрать все блоки или сконцентрироваться на нескольких.

  • Перевал Семинский. Поднимемся на высоту 1700 метров и прогуляемся по чудесному кедровому лесу.
  • Чике-Таман. Три смотровые площадки и участок старого однополосного Чуйского тракта. Вы увидите, что горы могут быть разноцветными, скалистыми и покрытыми непроходимыми зарослями.
  • Аил — традиционное жилище алтайцев. Погружение в алтайскую культуру и быт.
  • Слияние рек Чуи и Катуни. Смотровая площадка высотой с десятиэтажный дом с восхитительным видом на горы, ущелье и две могучие реки.
  • Калбак-Таш. Древнее святилище с 2000 прекрасно сохранившихся наскальных рисунков (петроглифов).
  • Ильгуменский порог. Один из самых мощных на реке Катунь — вид и звук завораживающий.
  • Кафе или пикник. В дороге покажу кафе в формате «домашняя кухня», где можно отведать блюда местной кухни и попробовать дичь. Или устроим пикник на природе, отличный вид гарантирую.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида-водителя и трансфер на комфортабельном автомобиле Хонда CR-V.

Дополнительные расходы:

  • Входной билет в Калбак-Таш — 250 руб. за 1 человека
  • Вход и экскурсия по Аилу — 2000 руб. за группу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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