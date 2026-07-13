Приглашаю в головокружительную поездку по Чуйскому тракту.
Я подготовил экскурсию-трансформер, где вы можете задать собственный темп прогулки и выбрать точки маршрута.
Горы, перевалы, каньоны, реки, а также национальная кухня, традиции и история — я покажу вам Алтай таким, каким знаю его сам.
Я подготовил экскурсию-трансформер, где вы можете задать собственный темп прогулки и выбрать точки маршрута.
Горы, перевалы, каньоны, реки, а также национальная кухня, традиции и история — я покажу вам Алтай таким, каким знаю его сам.
Описание экскурсии
Управляйте впечатлениями
Во время поездки по Чуйскому тракту у вас на глазах сменяются климатические зоны, а с ними и пейзажи. Горы, каньоны, реки, водопады, ущелья и снова горы! Я составлю точный маршрут, исходя из ваших пожеланий. Соберем комбинацию из самых ярких и топовых смотровых площадок и достопримечательностей, познакомимся с местной культурой и традициями алтайцев, добавим несложные треки-прогулки. Все, что нужно, — определить комфортный для вас темп: «увидеть всего по максимуму» или «неспешный созерцатель».
Реки, леса и горы
Вы можете выбрать все блоки или сконцентрироваться на нескольких
- Перевал Семинский. Поднимемся на высоту 1700 метров и прогуляемся по чудесному кедровому лесу
- Чике-Таман. Три смотровые площадки и участок старого однополосного Чуйского тракта. Вы увидите, что горы могут быть разноцветными, скалистыми и покрытыми непроходимыми зарослями
- Слияние рек Чуи и Катуни. Смотровая площадка высотой с десятиэтажный дом с восхитительным видом на горы, ущелье и две могучие реки
- Калбак-Таш. Древнее святилище с 2000 прекрасно сохранившихся наскальных рисунков (петроглифов)
- Гейзерное озеро (по запросу)
- Ильгуменский порог. Один из самых мощных на реке Катунь — вид и звук завораживающие
- Кафе или пикник. В дороге я покажу кафе в формате «домашняя кухня», где можно отведать блюда местной кухни и попробовать дичь. Или устроим пикник на природе, отличный вид гарантирую
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
В стоимость экскурсии включены:
- услуги профессионального гида-экскурсовода
- трансфер на комфортабельных автомобилях: кроссовере Mitsubishi Cross Eclipse или минивэне Honda Stepwgn
- составление индивидуального маршрута
- бутилированная вода в машине
- музыкальное сопровождение в дороге
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Может быть в удобной для вас точке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1781 туриста
Привет, я Александр! 8 лет создаю комфортные и яркие путешествия. Я и моя команда гидов покажем вам удивительные места, познакомим с бытом и традициями. Душевная атмосфера и гибкость наших маршрутов позволят вам полностью расслабиться и ни о чем не думать. Большой опыт личных путешествий помогает нам создавать безопасные, комфортные и увлекательные маршруты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 94 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
10 июля проехали с гидом Максимом по Чуйскому тракту. Восторг! Сказочная природа, пейзаж меняется. Максим всю дорогу рассказывал об Алтае: историю республики Горный Алтай и Алтайского края, обычаи алтайцев, предания
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М
Восторг! В это слово можно вложить все впечатление от экскурсии. Начиная от минивэна, продолжая гидом Максимом и заканчивая впечатлениями от поездки на минивэне с гидом Максимом по Чуйскому тракту. Отличная дорога, супер комментарии Максима, визуальный экстаз от красот гор и плато, цветущего маральника и прохлады горных рек! Рекомендую! Ваша жизнь уже не будет прежней серой. Спасибо!
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О
Отличная экскурсия! Чуйский тракт за один день — это насыщенно, но очень круто. Отдельное спасибо гиду Максиму: великолепно рассказывал об Алтае, чувствуется глубокая любовь к своему делу. Успели посмотреть всё по плану, без спешки. И огромный бонус — Максим подсказал, где купить настоящие алтайские сувениры и вкуснейший мед. Всем рекомендую!
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Д
Дата посещения: 19 окт 2025
Путешествовали с гидом Максимом. Автомобиль очень комфортный. Максим влюбил в себя как гид, очень интересно рассказывает, плюсы в том, что является сам местным жителем и алтаец на половину, очень хорошо
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Отдельное спасибо Максиму, Анастасии и всем, кто был причастен к этой прекрасной поездке. Совет для впервые прибывшим. Первый день посетите Горно-Алтайск, на другой день Чемал и лишь потом Чуйский тракт. Картинки очень условные, всей прелести они не передадут, да и в каждый сезон всё выглядит по своему чудесно.
Маршрут подбирают индивидуально под бюджет и запросы, могу рекомендовать и советовать данную экскурсию-конструктор!
Маршрут подбирают индивидуально под бюджет и запросы, могу рекомендовать и советовать данную экскурсию-конструктор!
+2
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А
Наверное, самая классная поездка по Алтаю.
Команда Александра состоит из профессионалов и это не преувеличение. Задолго до экскурсии с нами обсудили все опции и нюансы поездки. Также гид был готов учитывать
Команда Александра состоит из профессионалов и это не преувеличение. Задолго до экскурсии с нами обсудили все опции и нюансы поездки. Также гид был готов учитывать
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