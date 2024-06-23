Восхождение на Белуху через Делоне

Групповой тур в Горно-Алтайске
Отправляемся покорять Белуху — высочайшую вершину Сибири. Наш маршрут проходит по гребню с перевала Делоне через одноимённую вершину.

Попутно полюбуемся красотой Чуйского тракта, наслаждаемся пейзажами Аккемского озера и дышим чистым горным воздухом. В зависимости от уровня подготовки всего в связке вместе с гидом будет 1-2 человека.

Технически траверс несложен, но требует хорошей физической формы и опыта участия в восхождениях по гребневым маршрутам. Если это про тебя, то ждём в нашей экспедиции!
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Восхождение на Белуху через Делоне
Ближайшие даты:
23
июн
14
июл
4
авг

Что вас ожидает:

Восхождение на Белуху
Восхождение на Белуху
Наконец-то сделаем это — покорим красавицу-Белуху под присмотром опытных гидов
Чуйский тракт
Чуйский тракт
Проедем по одной из самых красивых дорог к своей мечте и запечатлеем наиболее яркие моменты на память
Занятия по подготовке
Занятия по подготовке
Освежим в памяти и закрепим навыки по страховке и восхождению с кошками

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Барнауле, дорога в п. Тюнгур по Чуйскому тракту

Наше путешествие начнётся рано утром в Барнауле.

Впереди длинная дорога до посёлка Тюнгур по одной из самых красивых дорог России — Чуйскому тракту.

По пути будем останавливаться для фотосессий, а также на обед и ужин в кафе.

Ночёвка в гостевом доме в Тюнгуре.

В пути: 12 часов на микроавтобусе. Проживание: в гостевом доме.

Встреча в Барнауле, дорога в п. Тюнгур по Чуйскому тракту
2 день

Переезд через перевал Кузуяк. Переход по Аккемской тропе

Наши продукты и альпинистское снаряжение отправим на лошадях по Кучерле.

Сами же пойдём по Аккемской тропе после переезда через перевал Кузуяк (1513 м) на знаменитой ГАЗ-66 («шишиге»)

Это позволит сэкономить силы перед активной частью маршрута. Красота природы Алтая, буйство красок, бескрайнее звездное небо — всё это вы увидите уже во время подхода к базовому лагерю на Аккемском озере.

Кроме того, мы получим первичную акклиматизацию для предстоящего восхождения.

Сегодня, если повезёт с погодой, мы уже увидим красавицу Белуху.

В пути: 6 часов пешком. Проживание: в палатках.

Переезд через перевал Кузуяк. Переход по Аккемской тропе
3 день

Лагерь на Аккемском озере

К обеду будем на Аккемском озере. «Ак кем» по-алтайски значит «белая вода». Вода в озере и правда мутно-белого цвета из-за взвеси глины, приносимой с ледника.

Кроме Белухи, притягивающей все взгляды, первыми нам предстают вершины Ярлу, Борис и Броня. Высота здесь более двух километров над уровнем моря, и кто-то из участников, возможно, ощутит её влияние на себе.

Распределяем общественный груз, снаряжение и продукты, необходимые для восхождения на Белуху, между участниками и гидами.

В пути: 5-6 часов пешком. Проживание: в палатках.

Лагерь на Аккемском озереЛагерь на Аккемском озере
4 день

Переход на Томские стоянки

Переход до Томских стоянок. Вначале тропа проходит вдоль Аккемского озера.

Перед выходом на ледник мы уже не увидим одну из достопримечательностей этих мест — часовню Архангела Михаила. Она сгорела в 2020 году.

Перед нами весь день визитная карточка района — Аккемская стена, впечатляющая своими масштабами и красотой. По леднику движемся до Томских стоянок.

В пути: 6-8 часов пешком. Проживание: в палатках.

Переход на Томские стоянкиПереход на Томские стоянки
5 день

Техническая подготовка, занятия. Выход на перевал Делоне

Сегодня день активной технической подготовки. Подгоняем снаряжение, проверяем технические навыки — хождение в кошках по льду и снегу, передвижение по закрепленной перильной веревке, основы страховки и самостраховки, хождение в связках.

Этот день на высоте около 3000 метров так же необходим для лучшей адаптации организма к высоте перед предстоящим штурмом. Вечером выход на перевал Делоне. Ночёвка в палатке за перевалом.

В пути: 2-3 часов пешком. Занятия: 3-4 часа на леднике рядом с лагерем. Проживание: в палатках.

Техническая подготовка, занятия. Выход на перевал ДелонеТехническая подготовка, занятия. Выход на перевал ДелонеТехническая подготовка, занятия. Выход на перевал Делоне
6 день

Штурм вершины Делоне

Выход на штурм до рассвета.

Движение по гребню к вершине Делоне.

Ночёвка в палатке на гребне.

В пути: 9-12 часов пешком. Проживание: в палатках.

Штурм вершины ДелонеШтурм вершины ДелонеШтурм вершины Делоне
7 день

Восхождение на Белуху

Штурмовой день.

Продолжим движение до вершины.

Далее в обратную сторону по гребню, по пути подъёма возвращаемся на Томские стоянки.

Вот здесь уже можно поздравить с Горой!

В пути: 8-10 часов пешком. Проживание: в палатках.

Восхождение на БелухуВосхождение на БелухуВосхождение на Белуху
8 день

Аккемское озеро. Баня, костёр, праздничный ужин

По знакомому маршруту спустимся к Аккемскому озеру.

Вечером у нас баня, костёр и праздничный ужин.

В пути: 5 часов пешком. Проживание: в палатках.

Аккемское озеро. Баня, костёр, праздничный ужинАккемское озеро. Баня, костёр, праздничный ужин
9 день

Запасной, дневка на Аккемском озере. Радиальный выход в Долину семи озер к вершине Ак-Оюк

Дневка на Аккемском озере.

Первый резервный день на случай непогоды при восхождении на Белуху.

Радиальный выход в Долину семи озер к вершине Ак-Оюк.

В замкнутом амфитеатре, образованном горными вершинами, среди альпийских лугов расположилось семь разноцветных горных озёр, в одном из которых можно искупаться.

В пути: 5 часов пешком налегке. Проживание: в палатках.

Запасной, дневка на Аккемском озере. Радиальный выход в Долину семи озер к вершине Ак-Оюк
10 день

Запасной, дневка на Аккемском озере. Радиальный выход в долину Ярлу

Дневка на Аккемском озере. Второй резервный день на случай непогоды.

Радиальный выход в долину Ярлу.

Сюда устремляются последователи Рериха. Считается, что именно здесь расположено «место силы» и ворота в Шамбалу.

Увидим разноцветные склоны долины Ярлу, рукотворный Каменный город и просто насладимся прогулкой в горах налегке.

В пути: 6 часов пешком налегке. Проживание: в палатках.

Запасной, дневка на Аккемском озере. Радиальный выход в долину ЯрлуЗапасной, дневка на Аккемском озере. Радиальный выход в долину Ярлу
11 день

Возвращение в Тюнгур

Сегодня в крайний раз взглянем на Аккемскую стену и гору Белуха.

По знакомой тропе спустимся до стоянки «Три березы» неподалеку от перевала Кузуяк.

Путь вниз всегда дается легче и быстрее. Преодолеем перевал на ГАЗ-66, а после прибытия в Тюнгур отправимся в баню.

В пути: 6-8 часов пешком. Проживание: в палатках.

12 день

Запасной день на случай непогоды

Мы добавили еще один запасной день, так как практика показывает, что иногда его не хватает из-за сложных погодных условий в районе.

13 день

Прибытие в Барнаул. Окончание тура

В 7 утра отъезд в Барнаул, прибытие в город вечером около 21:00.

Конечная точка — железнодорожный вокзал Барнаула.

В пути: 12 часов на микроавтобусе.

Проживание

В Тюнгуре в день приезда и в день перед отъездом проживание в гостевых домах по 4-6 человек с печным отоплением. Удобства на улице.

На маршруте проживание в палатках.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостевой дом в Тюнгуре

2 ночи

Палаточный лагерь на маршруте

9 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Медицинская страховка на все активные дни тура (включает возможность транспортировки вертолётом)
  • Все консультации по подготовке, подбору одежды и т. д.
  • Оформление пропусков в приграничную зону
  • Встреча в аэропорту Барнаула в день прибытия
  • Проезд из Барнаула до Тюнгура и обратно
  • Проживание в домах на базе в Тюнгуре в дни 1 и 11 (2 ночёвки)
  • Заброска группового груза и личного альпинистского снаряжения на лошадях до озера Аккем
  • Заброска участников через перевал Кузуяк на ГАЗ-66 туда и обратно
  • Питание на маршруте (в том числе перекус для переходов и восхождения)
  • Работа гидов (один гид на 2 участника)
  • Полноценная групповая аптечка (гиды умеют ею пользоваться)
  • Групповое альпинистское снаряжение для восхождения (веревки, ледобуры, оттяжки и т. д.)
  • Палатки
  • Групповое туристическое снаряжение (снеговые лопаты, тент, костровое оборудование, горелки, газ)
  • Посещение бани на озере Аккем (1 час) и в Тюнгуре (3 часа) после спуска
  • Фирменный подарок
Что не входит
  • Билеты из вашего города в Барнаул и обратно
  • Питание в дороге Барнаул — Тюнгур, Тюнгур — Барнаул
  • Аренда личного альпинистского снаряжения
Место начала и завершения?
Россия, Алтайский край, Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Погода в горах непредсказуема. Может быть штиль и светить солнце, а может быть сбивающий с ног ветер и видимость 1 метр. Поэтому, мы должны быть готовы ко всем четырём сезонам одновременно.

Самый лучший вариант — это одеваться слоями. В зависимости от погоды убирать или добавлять слои. И, конечно, важно иметь непромокаемую одежду и хорошую удобную обувь.

Одежда и обувь:

  • носки х/б;
  • носки трекинговые — 1-2 пары;
  • носки утепленные (шерстяные, флисовые для сна);
  • нижнее белье;
  • термобелье — 1-2 комплекта;
  • футболка;
  • легкие штаны на подход;
  • штаны флисовые;
  • штаны ветро- и влагозащитные (мембранные);
  • флисовая кофта;
  • куртка ветро- и влагозащитная (мембранная);
  • куртка пуховая (или теплая на синтетическом утеплителе);
  • шапочка теплая;
  • бафф;
  • шапка под каску;
  • перчатки флисовые — 2 пары;
  • рукавицы утепленные — 1-2 пары;
  • ботинки горные (альпинистские);
  • трекинговые кроссовки или трекинговые ботинки;
  • легкие тапочки или сандалии;
  • купальник.

Личное снаряжение:

  • налобный фонарик (плюс запасные батарейки);
  • трекинговые палки;
  • очки солнцезащитные (категория защиты не менее 3);
  • гамаши на ботинки;
  • рюкзак 90-120 л (с накидкой от дождя);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • каремат (коврик) толщиной 12 мм;
  • спальник (температура комфорта не выше -5);
  • кружка, тарелка, ложка, нож;
  • термос 0.7-1 л и бутылка для воды;
  • спички в непромокаемой упаковке;
  • аптечка индивидуальная;
  • повербанк;
  • крем солнцезащитный (фактор не менее 30);
  • помада гигиеническая;
  • средства личной гигиены (зубная щетка и паста, мыло);
  • полотенце;
  • туалетная бумага;
  • влажные салфетки.

Личное альпинистское снаряжение (можно взять в аренду у нас)

  • каска;
  • страховочная система (беседка);
  • усы самостраховки;
  • карабины — 5;
  • ледоруб;
  • кошки;
  • жюмар;
  • страховочно-спусковое устройство.
Могу ли я присоединиться, если нет опыта восхождений?

Это достаточно сложный маршрут и для вашей же безопасности мы не берём в поход участников без должной подготовки.

Но вы можете написать нам и мы порекомендуем походы, более адаптированные под ваш уровень подготовки.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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