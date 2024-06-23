Попутно полюбуемся красотой Чуйского тракта, наслаждаемся пейзажами Аккемского озера и дышим чистым горным воздухом. В зависимости от уровня подготовки всего в связке вместе с гидом будет 1-2 человека.
Технически траверс несложен, но требует хорошей физической формы и опыта участия в восхождениях по гребневым маршрутам. Если это про тебя, то ждём в нашей экспедиции!
июн
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Барнауле, дорога в п. Тюнгур по Чуйскому тракту
Наше путешествие начнётся рано утром в Барнауле.
Впереди длинная дорога до посёлка Тюнгур по одной из самых красивых дорог России — Чуйскому тракту.
По пути будем останавливаться для фотосессий, а также на обед и ужин в кафе.
Ночёвка в гостевом доме в Тюнгуре.
В пути: 12 часов на микроавтобусе. Проживание: в гостевом доме.
Переезд через перевал Кузуяк. Переход по Аккемской тропе
Наши продукты и альпинистское снаряжение отправим на лошадях по Кучерле.
Сами же пойдём по Аккемской тропе после переезда через перевал Кузуяк (1513 м) на знаменитой ГАЗ-66 («шишиге»)
Это позволит сэкономить силы перед активной частью маршрута. Красота природы Алтая, буйство красок, бескрайнее звездное небо — всё это вы увидите уже во время подхода к базовому лагерю на Аккемском озере.
Кроме того, мы получим первичную акклиматизацию для предстоящего восхождения.
Сегодня, если повезёт с погодой, мы уже увидим красавицу Белуху.
В пути: 6 часов пешком. Проживание: в палатках.
Лагерь на Аккемском озере
К обеду будем на Аккемском озере. «Ак кем» по-алтайски значит «белая вода». Вода в озере и правда мутно-белого цвета из-за взвеси глины, приносимой с ледника.
Кроме Белухи, притягивающей все взгляды, первыми нам предстают вершины Ярлу, Борис и Броня. Высота здесь более двух километров над уровнем моря, и кто-то из участников, возможно, ощутит её влияние на себе.
Распределяем общественный груз, снаряжение и продукты, необходимые для восхождения на Белуху, между участниками и гидами.
В пути: 5-6 часов пешком. Проживание: в палатках.
Переход на Томские стоянки
Переход до Томских стоянок. Вначале тропа проходит вдоль Аккемского озера.
Перед выходом на ледник мы уже не увидим одну из достопримечательностей этих мест — часовню Архангела Михаила. Она сгорела в 2020 году.
Перед нами весь день визитная карточка района — Аккемская стена, впечатляющая своими масштабами и красотой. По леднику движемся до Томских стоянок.
В пути: 6-8 часов пешком. Проживание: в палатках.
Техническая подготовка, занятия. Выход на перевал Делоне
Сегодня день активной технической подготовки. Подгоняем снаряжение, проверяем технические навыки — хождение в кошках по льду и снегу, передвижение по закрепленной перильной веревке, основы страховки и самостраховки, хождение в связках.
Этот день на высоте около 3000 метров так же необходим для лучшей адаптации организма к высоте перед предстоящим штурмом. Вечером выход на перевал Делоне. Ночёвка в палатке за перевалом.
В пути: 2-3 часов пешком. Занятия: 3-4 часа на леднике рядом с лагерем. Проживание: в палатках.
Штурм вершины Делоне
Выход на штурм до рассвета.
Движение по гребню к вершине Делоне.
Ночёвка в палатке на гребне.
В пути: 9-12 часов пешком. Проживание: в палатках.
Восхождение на Белуху
Штурмовой день.
Продолжим движение до вершины.
Далее в обратную сторону по гребню, по пути подъёма возвращаемся на Томские стоянки.
Вот здесь уже можно поздравить с Горой!
В пути: 8-10 часов пешком. Проживание: в палатках.
Аккемское озеро. Баня, костёр, праздничный ужин
По знакомому маршруту спустимся к Аккемскому озеру.
Вечером у нас баня, костёр и праздничный ужин.
В пути: 5 часов пешком. Проживание: в палатках.
Запасной, дневка на Аккемском озере. Радиальный выход в Долину семи озер к вершине Ак-Оюк
Дневка на Аккемском озере.
Первый резервный день на случай непогоды при восхождении на Белуху.
Радиальный выход в Долину семи озер к вершине Ак-Оюк.
В замкнутом амфитеатре, образованном горными вершинами, среди альпийских лугов расположилось семь разноцветных горных озёр, в одном из которых можно искупаться.
В пути: 5 часов пешком налегке. Проживание: в палатках.
Запасной, дневка на Аккемском озере. Радиальный выход в долину Ярлу
Дневка на Аккемском озере. Второй резервный день на случай непогоды.
Радиальный выход в долину Ярлу.
Сюда устремляются последователи Рериха. Считается, что именно здесь расположено «место силы» и ворота в Шамбалу.
Увидим разноцветные склоны долины Ярлу, рукотворный Каменный город и просто насладимся прогулкой в горах налегке.
В пути: 6 часов пешком налегке. Проживание: в палатках.
Возвращение в Тюнгур
Сегодня в крайний раз взглянем на Аккемскую стену и гору Белуха.
По знакомой тропе спустимся до стоянки «Три березы» неподалеку от перевала Кузуяк.
Путь вниз всегда дается легче и быстрее. Преодолеем перевал на ГАЗ-66, а после прибытия в Тюнгур отправимся в баню.
В пути: 6-8 часов пешком. Проживание: в палатках.
Запасной день на случай непогоды
Мы добавили еще один запасной день, так как практика показывает, что иногда его не хватает из-за сложных погодных условий в районе.
Прибытие в Барнаул. Окончание тура
В 7 утра отъезд в Барнаул, прибытие в город вечером около 21:00.
Конечная точка — железнодорожный вокзал Барнаула.
В пути: 12 часов на микроавтобусе.
Проживание
В Тюнгуре в день приезда и в день перед отъездом проживание в гостевых домах по 4-6 человек с печным отоплением. Удобства на улице.
На маршруте проживание в палатках.
Варианты проживания
Гостевой дом в Тюнгуре
Палаточный лагерь на маршруте
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Медицинская страховка на все активные дни тура (включает возможность транспортировки вертолётом)
- Все консультации по подготовке, подбору одежды и т. д.
- Оформление пропусков в приграничную зону
- Встреча в аэропорту Барнаула в день прибытия
- Проезд из Барнаула до Тюнгура и обратно
- Проживание в домах на базе в Тюнгуре в дни 1 и 11 (2 ночёвки)
- Заброска группового груза и личного альпинистского снаряжения на лошадях до озера Аккем
- Заброска участников через перевал Кузуяк на ГАЗ-66 туда и обратно
- Питание на маршруте (в том числе перекус для переходов и восхождения)
- Работа гидов (один гид на 2 участника)
- Полноценная групповая аптечка (гиды умеют ею пользоваться)
- Групповое альпинистское снаряжение для восхождения (веревки, ледобуры, оттяжки и т. д.)
- Палатки
- Групповое туристическое снаряжение (снеговые лопаты, тент, костровое оборудование, горелки, газ)
- Посещение бани на озере Аккем (1 час) и в Тюнгуре (3 часа) после спуска
- Фирменный подарок
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Барнаул и обратно
- Питание в дороге Барнаул — Тюнгур, Тюнгур — Барнаул
- Аренда личного альпинистского снаряжения
- Место начала и завершения?
- Россия, Алтайский край, Барнаул
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода в горах непредсказуема. Может быть штиль и светить солнце, а может быть сбивающий с ног ветер и видимость 1 метр. Поэтому, мы должны быть готовы ко всем четырём сезонам одновременно.
Самый лучший вариант — это одеваться слоями. В зависимости от погоды убирать или добавлять слои. И, конечно, важно иметь непромокаемую одежду и хорошую удобную обувь.
Одежда и обувь:
- носки х/б;
- носки трекинговые — 1-2 пары;
- носки утепленные (шерстяные, флисовые для сна);
- нижнее белье;
- термобелье — 1-2 комплекта;
- футболка;
- легкие штаны на подход;
- штаны флисовые;
- штаны ветро- и влагозащитные (мембранные);
- флисовая кофта;
- куртка ветро- и влагозащитная (мембранная);
- куртка пуховая (или теплая на синтетическом утеплителе);
- шапочка теплая;
- бафф;
- шапка под каску;
- перчатки флисовые — 2 пары;
- рукавицы утепленные — 1-2 пары;
- ботинки горные (альпинистские);
- трекинговые кроссовки или трекинговые ботинки;
- легкие тапочки или сандалии;
- купальник.
Личное снаряжение:
- налобный фонарик (плюс запасные батарейки);
- трекинговые палки;
- очки солнцезащитные (категория защиты не менее 3);
- гамаши на ботинки;
- рюкзак 90-120 л (с накидкой от дождя);
- накидка от дождя (дождевик);
- каремат (коврик) толщиной 12 мм;
- спальник (температура комфорта не выше -5);
- кружка, тарелка, ложка, нож;
- термос 0.7-1 л и бутылка для воды;
- спички в непромокаемой упаковке;
- аптечка индивидуальная;
- повербанк;
- крем солнцезащитный (фактор не менее 30);
- помада гигиеническая;
- средства личной гигиены (зубная щетка и паста, мыло);
- полотенце;
- туалетная бумага;
- влажные салфетки.
Личное альпинистское снаряжение (можно взять в аренду у нас)
- каска;
- страховочная система (беседка);
- усы самостраховки;
- карабины — 5;
- ледоруб;
- кошки;
- жюмар;
- страховочно-спусковое устройство.
- Могу ли я присоединиться, если нет опыта восхождений?
Это достаточно сложный маршрут и для вашей же безопасности мы не берём в поход участников без должной подготовки.
Но вы можете написать нам и мы порекомендуем походы, более адаптированные под ваш уровень подготовки.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.