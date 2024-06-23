2 день

Переезд через перевал Кузуяк. Переход по Аккемской тропе

Наши продукты и альпинистское снаряжение отправим на лошадях по Кучерле.

Сами же пойдём по Аккемской тропе после переезда через перевал Кузуяк (1513 м) на знаменитой ГАЗ-66 («шишиге»)

Это позволит сэкономить силы перед активной частью маршрута. Красота природы Алтая, буйство красок, бескрайнее звездное небо — всё это вы увидите уже во время подхода к базовому лагерю на Аккемском озере.

Кроме того, мы получим первичную акклиматизацию для предстоящего восхождения.

Сегодня, если повезёт с погодой, мы уже увидим красавицу Белуху.

В пути: 6 часов пешком. Проживание: в палатках.