Алтай заряжает красотой природы и гор: и чем дальше забираешься, тем больше этой энергии.



Мы отправимся на внедорожниках сначала в ущелье Актру, а потом в степи на границе с Монголией.



Будем жить в алтайских аилах, смотреть уникальные кадры с фотоловушек и много гулять.



У нас будет восхождение на вершину больше 3400 метров, треккинги к водопадам и озерам, сплав на рафтах по горной реке, а еще экстремальный скальный маршрут (виа-феррата) с фантастическими панорамами! А вечером нас будет ждать баня и тысячи звезд на небе.