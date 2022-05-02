Активный тур в горы Алтая: треккинг, рафтинг и виа-феррата

Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников

Авторский тур
Алтай заряжает красотой природы и гор: и чем дальше забираешься, тем больше этой энергии.

Мы отправимся на внедорожниках сначала в ущелье Актру, а потом в степи на границе с Монголией.

Будем жить в алтайских аилах, смотреть уникальные кадры с фотоловушек и много гулять.

У нас будет восхождение на вершину больше 3400 метров, треккинги к водопадам и озерам, сплав на рафтах по горной реке, а еще экстремальный скальный маршрут (виа-феррата) с фантастическими панорамами! А вечером нас будет ждать баня и тысячи звезд на небе.
Активный тур в горы Алтая: треккинг, рафтинг и виа-феррата
Активный тур в горы Алтая: треккинг, рафтинг и виа-феррата
Активный тур в горы Алтая: треккинг, рафтинг и виа-феррата
Активный тур в горы Алтая: треккинг, рафтинг и виа-феррата
Активный тур в горы Алтая: треккинг, рафтинг и виа-феррата
Активный тур в горы Алтая: треккинг, рафтинг и виа-феррата
Активный тур в горы Алтая: треккинг, рафтинг и виа-феррата
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Берите с собой теплую одежду и подходящую для продолжительной ходьбы, обувь, легкий рюкзачок. Если есть треккинговые палки и гамаши для обуви — берите, если нет — сообщите нам заранее, мы подготовим комплект. Для бани — тапочки и купальник.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накануне
Завершение: Горно-Алтайск, лучше брать билеты на следующий день после завершения программы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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