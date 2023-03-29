Знакомство с Алтаем
На маршруте много леса и скал, горных вершин и разноцветных полей, снега и цветов, бурных рек и спокойных ледяных озёр, водопадов, переправ, вкусных ягод, диких зверей, ярких звёзд и чистейшего воздуха! Это – поход контрастов, где можно остаться наедине с природой и подумать о важном, где определенно повстречаются близкие по духу люди.
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер от Новосибирска через Горно-Алтайск
Встречаемся в Новосибирске ранним утром.
Приготовьте перекус, а также дорожную подушку и кофточку – впереди 800 километров пути.
Проедем Чуйский тракт, Канскую степь и Уймонскую долину.
По пути забираем участников, которые прилетают в Барнаул и Горно-Алтайск.
Делаем остановки, чтобы покушать и размяться.
Поздним вечером мы проезжаем село Усть-Кокса и прибываем в мультинский Маральник на турбазу “Вечный странник”.
Ставим лагерь, за ужином знакомимся друг с другом, готовимся ко сну.
Забираем из Новосибирска, возле Барнаула и Горно-Алтайска.
Переезд от 4 до 18 часов. Ночёвка в палатках.
Заброска на ГАЗ-66 и первый ходовой день
Утром завтракаем, собираем лагерь, загружаемся в высокопроходимый автомобиль ГАЗ-66 и отправляемся до Нижнего Мультинского озера, весело потряхиваясь на всех кочках.
Переезд будет недолгим, но точно ярким и запоминающимся – держитесь крепче!
После не менее бодрящего брода через реку Мульту, мы пройдем наши первые 5 км под рюкзаком до Среднего Мультинского озера.
Здесь обустроим лагерь возле кордона и погреемся в баньке.
Переезд до 15 км по бездорожью, переход под рюкзаком 5 км, перепад 50 м.
Днёвка на Мультинских озёрах
Ранним утром налегке мы выходим на Верхнемультинское и / или Поперечное озеро.
Путь предстоит неблизкий, но живописный.
Если успеем, то посетим сразу оба озера Катунского заповедника.
Огромные размеры высокогорных озёр, цвет воды, мощь горных хребтов вокруг – это стоит увидеть своими глазами!
Самые закалённые и отважные могут искупаться.
Переход налегке 14 км. Возможность баньки.
Переход на реку Куйгук
Утром собираем лагерь и выходим к Нижнему Мультинскому озеру.
Путь лежит через "шумы" – порожистое место между Средне- и Нижнемультинским озёрами.
Здесь гигантские двадцатиметровые валуны преграждают путь воде, а она бъётся о камни и сердито шумит.
Обедаем на берегу озера, а после идем к реке Куйгук на переправу.
На ночевку встанем на небольшой уютной лесной опушке.
Переход под рюкзаком 8 км.
Водопад и озеро Куйгук
Выходим вдоль реки Куйгук и идём к одноимённому озеру, нашей основной цели маршрута.
Дорога постепенно уходит вверх до красивого полноводного водопада, и мы поднимемся вдоль него по тропе.
Подъем будет крутой, но непродолжительный.
Сверху нас ждёт живописная стоянка на берегу горного озера.
По берегам водоёма лежат альпийские луга с ярким разноцветьем, а вдалеке белеют снежные вершины.
Здесь мы встанем лагерем на 2 ночи.
Переход под рюкзаком 6 км.
Треккинг на перевал Куйгук
Налегке идём на перевал Куйгук (2520м), 1А к. с.
Наверху фотографируемся, любуемся г. Колбан, оз. Акчан и горными водопадами с одной стороны и оз. Куйгук с другой.
В этот же день можно отдохнуть, позагорать (если погода позволит), постираться, попробовать искупаться в водопаде.
Переход налегке 8 км туда-обратно.
Спуск к Черной Речке-1
Сегодня начинается наш путь домой.
Сперва мы движемся знакомой дорогой назад, но неожиданно сворачиваем в сторону Черной Речки-1.
Модули уже почти закончились, рюкзаки не такие тяжёлые, поэтому мы пройдём под рюкзаком больше обычного.
Переход под рюкзаком 12 км.
Возвращение в Маральник-1
Встаем пораньше и выходим в путь, скорее мечтая насладиться благами цивилизации.
Лесным тропами и дорогам выйдем на поля, где мирно пасутся алтайские коровки.
Внимание: по пути мы встретим много малины, красной смородины и жимолости, смотрите по сторонам!
К обеду выходим на базу.
"Вечный странник" вновь рад нас видеть.
Разбираем оставленные "приличные" вещи, кушаем, отмываемся.
Желающие смогут попариться в баньке.
Вечером устроим прощальный ужин у костра и заключительный огонёк.
Переход под рюкзаком 5 км.
Возможность баньки.
Трансфер до Новосибирска мимо Горно-Алтайска и Барнаула
Встаём ну очень рано, прощаемся с горами и снова отправляемся в путь.
Едем в Новосибирск, попутно высаживая желающих у Барнаула и Горно-Алтайска.
По дороге делаем остановки на обед, сувениры, если будет время –музеи.
Прибываем в Новосибирск поздно вечером.
Рекомендуем заранее забронировать гостиницу на ночь (можно скооперироваться с товарищами по походу).
Поедем мимо Горно-Алтайска, Барнаула в Новосибирск.
Переезд от 4 до 18 часов.
Ночёвка в стоимость не входит.
Вылет домой
Для подстраховки мы указываем вылет именно на 10-й день похода.
Просьба отнестись к этому внимательно, ведь путь предстоит неблизкий.
Могут быть сложности как с дорогой, так и с транспортом.
Тем, кто не хочет ехать на автобусе 800 км, рекомендуем рассмотреть варианты перелета до Горно-Алтайска или Барнаула.
Билеты на самолет, скорее всего, будут дороже, но наш трансфер сможет забрать с трассы у Барнаула (20 км от аэропорта), куда ходит даже общественный транспорт, или из Горно-Алтайска.
Место встречи –это всегда определённое кафе, так что ожидание будет в комфорте.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) – по запросу
- Доставка группового снаряжение и модулей на место старта маршрута – в Новосибирск
- Регистрация группы в МЧС и покупка групповой страховки
- Трансфер от аэропорта Новосибирска и обратно по окончании похода. Попутно сможем забрать от трассы возле Барнаула и из Горно-Алтайска
- Трёхразовое питание на маршруте: завтраки, обеды и/или перекусы, ужины (кроме обедов в кафе в дни заезда и выезда)
- Прокат группового снаряжения (палатки в необходимом количестве, костровое оборудование, котлы, горелки, пила, топор, групповая аптечка, тент и пр.)
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедника
- Заброска на ГАЗ-66 в первый день похода
- Баня на маршруте
- Услуги инструкторов
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула / г. Горно-Алтайска и обратно
- Обеды в кафе в день заезда по пути к старту маршрута и в день выезда по пути в аэропорт Новосибирска (примерно 250-300 рублей/обед)
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка – по необходимости, можно взять в прокат
- Личные расходы (сувениры, кафе, хостел в Новосибирске до или после похода)
- Место начала и завершения?
- г. Новосибирск / г. Барнаул / г. Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранное снаряжение и одежда - залог хорошего настроения и кофморта на маршруте. В горах нужно быть готовым на все 4 сезона погоды. Погода может меняться кардинально в считанные минуты. Обязательно консультируйтесь с нами, если сомневаетесь в подборе снаряжения или одежды! Личное снаряжение должно весить не больше 14 кг и занимать около 60 % объёма рюкзака. Не забывайте, что вам достанется ещё часть общественного снаряжения и модули с едой.
Снаряжение:
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- Рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- Накидка на рюкзак;
- Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- Фонарик налобный светодиодный;
- Треккинговые палки;
- Набор посуды (КЛМН);
- Индивидуальная аптечка;
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- пуховик (теплая куртка);
- перчатки рабочие;
- шапка теплая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- кроссовки;
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- спички;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное;
Рекомендуем добавить:
- очки солнцезащитные;
- термофутболка;
- балаклава;
- фотоаппарат;
- пуховый жилет;
- очки солнцезащитные;
- пауэрбанк;
- гермочехол для телефона/документов.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какая будет погода?
Погода в горной местности очень разнообразна, будьте готовы к частой смене погоды, подготовьте одежду на все случаи жизни. Обо всем снаряжении и одежде консультируйтесь с инструктором похода. Температура днем может подниматься до +30, а по заходу солнца сильно падать, вплоть до 0, в зависимости от высотности стоянки. Собирайтесь по списку, много вещей не берите, ведь все нести на себе.
- Какое предоставляется снаряжение?
Турклуб предоставляет модули с общественным снаряжением: котлы, тент, горелки, пила, групповая аптека, кухонное и пр., в том числе и палатки (3-4 местные), а также приемы пищи, сформированные по дням (1 д. завтрак, 2 д. завтрак, 3 д. обед, 5 д. ужин и тп). Рюкзаки, спальники, пенки участник или берет свои, или берет в прокат. Прокат личного походного снаряжения выдается с 20%скидкой всем нашим участникам.
- Где будем мыться?
В походах каждый день будет возможность освежиться в родниках, речках или озерах. Всегда можно устроить "помывочный день" из котелков с теплой водой. На всех маршрутах предусмотрена банька в середине пути.
- Чем мы будем питаться в походе? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Всё питание в походе входит в стоимость и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Не включены в стоимость только обеды по пути из Новосибирска и обратно, по дороге трансфер делает остановку в кафе. Мы очень тщательно занимаемся вопросом питания, оно натуральное, без "быстрых" каш и супов. Еду готовят участники похода под чутким руководством одного из инструкторов. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. Если в группе больше четырех вегетарианцев, то для них будет дополнительная раскладка(сыр, горошек, кукуруза). На месте закупаем хлеб и лимоны. Готовим как на костре (в лесной зоне), так и на газу, в зависимости от ситуации с дровами.
- Какой будет итоговый вес рюкзака в походе?
Около 20-24 кг веса, зависит от веса личного снаряжения. Стремиться к тому, чтобы вес рюкзака был вместе с модулем (8-10 кг): у девушек не более 18-20 кг, а у мужчин не более 25-27 кг, иначе будет, действительно, тяжело.
- Как организован трансфер от Новосибирска?
Он будет порядка 800 км, достаточно продолжительный. Поначалу путь пролегает по трассе, в горах же дорога значительно хуже. Время переезда зависит от погодных условий, рассчитывайте на 16 часов от Новосибирска. Путь предстоит длинный, продумайте вариант удобного переезда в автобусе: подушку под шею, беруши, кофточка теплая поближе. Подготовьте сразу ручную кладь для переезда и багаж. Будет остановка для покупки водички в дорогу, купите себе бутылку необходимого объема, будете ее потом восполнять, как тару. Обязательно будет остановка на обед, как по пути туда, так и обратно (приготовьте по 250-300 рублей на прием). С собой в дорогу у нас будет перекус.
- Можно ли оставить вещи, когда я пойду в поход под рюкзаком?
Все "лишние вещи", которые не пригодятся Вам в походе, можно оставить в туркомплексе, куда привезет нас трансфер. Маршруты кольцевые и по окончанию похода мы как раз вернемся к своим вещам. Хранение вещей оплачивает турклуб.
- Есть ли скидки в туре?
Детям от 12 до 14 лет стоимость – 41 500 рублей. Не суммируется с другими скидками.
Детям от 9 до 11 лет стоимость – 32 700 рублей. Не суммируется с другими скидками.
Для компаний от 3х человек, скидка 1 000 рублей каждому.
Скидка для доноров – 1 000 рублей. Сдайте кровь в любом отделении любого города и сделайте фото справки о донации и селфи с этой справкой в мед. отделении так, чтобы на обоих фото хорошо читались текст и дата.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
По части дисциплины, на мой взгляд, Любе и Алёне удалось нащупать оптимальный баланс между организованностью и обоснованной свободой для того, чтобы люди смогли посмотреть и пофотографировать всё без ощущения постоянного бега с языком на плече. В группе на этот счёт были разные мнения, но я высказываю своё.
Поддержка и участие всем в группе были оказаны на достойном уровне, никто, насколько я могу судить, не остался без внимания. Все возникающие вопросы Люба и Алёна старались решать и интересовались как у кого обстоят дела: физическая форма у всех разная, это старались учитывать. Всевозможные мероприятия из разряда «массовик-затейник» были также организованы и предложены всем желающим, в то же время не желающим была предоставлена возможность отдохнуть без лишнего шума.
Сверх того, для полноты атмосферы Люба и Алёна привнесли ещё некоторые самобытные оттенки во время вечерних посиделок. Но, не буду раскрывать все карты: записывайтесь в поход и сами всё узнаете…
Еще по организационным вопросам: в ходе поездки я по неосторожности повредил арендованный пуховик: ткань зацепилась об острую ледышку и надорвалась. Неприятненько! Но, сам виноват, и никто от этого не застрахован. Сложил аккуратно пуховик и больше не пользовал, благо не особо-то и было надо: погода не лютовала. По возвращении сотрудники принимающей стороны отдали его в ремонт, мне выслали в телеге копию счёта с суммой, в которую обошелся ремонт, как обоснование для размера удержания из залога. Очень конструктивно, люблю деловой подход! Так что по разрешению небольших нештатных ситуаций у меня к компании в целом и работе её сотрудников вопросов нет.