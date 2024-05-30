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Авторский тур
7 дней
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Насладиться спокойствием Телецкого озера и проехать по красивейшей дороге России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
«После знакомства с историей Алтая пойдем на обед в ресторан «Типография» или другое место поблизости»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
119 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
«Насладимся видом с обзорной вершины»
Завтра в 08:00
23 июня в 08:00
7000059 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
«Пейзажи здесь настолько завораживающие, что вся дорога — одна из главных достопримечательностей Алтая»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
31 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Алтайские активности и главные достопримечательности
Побывать в топовых местах, прокатиться верхом, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
«Знакомство будет активным — сплавимся на рафтах или прокатимся на моторафте»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
52 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
«Остановимся на обзорной площадке и полюбуемся Северо-Чуйским хребтом: неприступными вершинами в снежных шапках»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
«Прогуляемся к скале «Чёртов палец» и поднимемся по тропе на обзорную точку»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
56 666₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: г. Белокуриха
«После завтрака вы отправитесь на обзорную экскурсию по Горному Алтаю»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Знакомство с Алтаем. Мультинские озера
Начало: г. Горно-Алтайск
20 июля в 10:00
19 июля в 10:00
от 53 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Познакомьтесь с Алтаем в обзорном туре»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
94 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«В рамках экскурсии Вас ждёт знакомство с творчеством местных жителей, прогулка по чарующий горной тропе»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
«В этот день спланирована ознакомительная экскурсия по курорту, чтобы Вы легче ориентировались, мы покажем и посоветуем где прогуляться и что посмотреть»
18 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
от 45 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Начало: г. Горно-Алтайск
«В рамках экскурсии вас ждёт не только знакомство с творчеством местных жителей, но и вы сами попробуете играть на различных инструментах и даже создать импровизированный ансамбль»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
62 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
На Алтай за чудесами, энергией и видами
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
«Поднимемся на обзорную площадку, откуда увидим Катунь, устремлённую к горным хребтам»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Прокатиться по Телецкому озеру, рассмотреть «каменные грибы» и древние петроглифы
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска, встреча до 11:00. Мы т...
«По прибытии отправимся в этнографический аил, где вы познакомитесь с историей и традициями алтайцев и отведаете местные продукты»
27 июля в 11:00
3 авг в 11:00
103 400₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. Мы также можем ...
«Затем отправимся в этнографический аил, где вы познакомитесь с историей и традициями алтайцев и отведаете местные продукты»
15 июля в 08:00
22 июля в 08:00
162 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов
Начало: Горно-Алтайске, 09:00. Можем вас забрать из гостин...
«Вы увидите репродукции картин, изображающих удивительные пейзажи Алтая, познакомитесь с жизнью и творчеством художника, узнаете интересные факты о его семье»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Проснуться с видом на горы, погулять среди кедров и раствориться в лазурно-изумрудных красках Алтая
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
«Поднимемся ещё выше, чтобы увидеть главное сокровище — изумрудно-голубое высокогорное озеро, обрамлённое кедрами и горами»
22 июня в 10:00
30 июня в 10:00
51 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
«Здесь облачимся в необходимую экипировку, вы познакомитесь с инструкторами, пройдёте инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности»
18 мар в 08:00
65 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
Насладиться скоростью, покорить перевалы и пожить в уютных деревянных домиках у озера
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
«Вы познакомитесь с инструкторами, пройдёте инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности»
18 мар в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
«Вас ждут конные прогулки по алтайским лугам, исследование окрестностей на квадроцикле и знакомство с редкими зубрами»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
53 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
«Это путешествие насыщено активностями: вы увидите главные достопримечательности Чуйского тракта, перевал Кату-Ярык, отражение белоснежных вершин в воде озера Киделю»
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
«Вас ждёт обзорная экскурсия на автомобиле по парку «Уч-Энмек», получившему название благодаря горе»
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
54 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-11:00. Можем забрат...
«Вы пройдётесь по «алтайскому Марсу» и познакомитесь с бытом местных, увидите скифские захоронения и полюбуетесь Курайской степью, побываете на Гейзерном озере и в Чулышманской долине»
8 июля в 08:00
29 июля в 08:00
80 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
«Далее прогуляемся к скале Чёртов палец и поднимемся по тропе на обзорную точку»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
55 555₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Чуйский тракт и долина реки Чулышман. Индивидуальный автотур
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту и долине реки Чулышман. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и комфортное проживание
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:00
«Вы увидите, почему его называют одной из самых красивых автодорог мира, и познакомитесь с его основными достопримечательностями»
29 июня в 09:00
19 июля в 09:00
90 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Все краски осеннего Алтая с поездкой на монгольский фестиваль охотников с беркутами
Полюбоваться озёрами Алтая и степями Монголии, провести ночь в палатке и попробовать буузы
Начало: аэропорт Горно-Алтайска, первая половина дня (пере...
«Продолжим знакомство с традициями беркутчей и за время этнографического праздника сделаем ещё не один десяток фотографий»
14 сен в 10:00
129 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина30 мая 2024Ездили в рамках данного тура в мае. Тур очень понравился, программа насыщенная, увидели много живописных мест. Все базы, в которых мы останавливались,
- ИИрина27 мая 2024Мы были в туре Большой Алтай с 18 по 24 мая 2024 гид Елена Орлова. Описать свои впечатления могу только
- ССергей14 мая 2024Тур прервали не по вине организаторов, но то, что успели - очень понравилось. Хотим дойти до конца на следующий год)
- ТТатьяна13 мая 2024Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
- ТТатьяна12 мая 2024Все отлично
- ННаталия6 мая 2024У нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точки отдыха и осмотра. Нам
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ННикита12 февраля 2024Начать хочется со всего и сразу. Организация и сама поездка были на высоте! Наш гид Сергей был чутким, внимательным и
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ЕЕкатерина9 ноября 2023Одна из самых восхитительных поездок в моей жизни. Была в 93 странах, поэтому редко уже чему- то удивляюсь. Но Алтай «зацепил», потрясающая природа и какая - то мистическая атмосфера. Однозначно - в пятерку лучших моих туров
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Обзорные»
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