читать дальше

песней Найка Борзова "Верхом на звезде". Это не первый экскурсионный тур в моей жизни, но это лучший тур, и все благодаря нашему экскурсоводу Елене. Мы увидели и узнали много нового, и не смотря на отсутствие хороших дорог, Елена возила нас очень аккуратно, быстро и показывала лучше локации для фото, очень рекомендую съёмку с коптера, это очень красиво. Самое главное достоинство Елены умение слушать и слышать все просьбы туристов, как местный житель знаем много сказок и традиций. Спасибо за прекрасные впечатления и шикарный тур.