Обзорные и познавательные туры Горно-Алтайска

Найдено 26 туров в категории «Обзорные» в Горно-Алтайске, цены от 31 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Насладиться спокойствием Телецкого озера и проехать по красивейшей дороге России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
«После знакомства с историей Алтая пойдем на обед в ресторан «Типография» или другое место поблизости»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
119 000 за человека
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
9 отзывов
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
«Насладимся видом с обзорной вершины»
Завтра в 08:00
23 июня в 08:00
7000059 500 за человека
По знаковым местам Чуйского тракта
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
10 отзывов
По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
«Пейзажи здесь настолько завораживающие, что вся дорога — одна из главных достопримечательностей Алтая»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
31 500 за человека
Алтайские активности и главные достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Алтайские активности и главные достопримечательности
Побывать в топовых местах, прокатиться верхом, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
«Знакомство будет активным — сплавимся на рафтах или прокатимся на моторафте»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
52 500 за человека
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
«Остановимся на обзорной площадке и полюбуемся Северо-Чуйским хребтом: неприступными вершинами в снежных шапках»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900 за человека
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
«Прогуляемся к скале «Чёртов палец» и поднимемся по тропе на обзорную точку»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
56 666 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: г. Белокуриха
«После завтрака вы отправитесь на обзорную экскурсию по Горному Алтаю»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 900 за человека
Знакомство с Алтаем. Мультинские озера
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Мультинские озера
Начало: г. Горно-Алтайск
20 июля в 10:00
19 июля в 10:00
от 53 900 за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Познакомьтесь с Алтаем в обзорном туре»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
94 900 за человека
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«В рамках экскурсии Вас ждёт знакомство с творчеством местных жителей, прогулка по чарующий горной тропе»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
72 500 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
«В этот день спланирована ознакомительная экскурсия по курорту, чтобы Вы легче ориентировались, мы покажем и посоветуем где прогуляться и что посмотреть»
18 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
от 45 600 за человека
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Начало: г. Горно-Алтайск
«В рамках экскурсии вас ждёт не только знакомство с творчеством местных жителей, но и вы сами попробуете играть на различных инструментах и даже создать импровизированный ансамбль»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
62 900 за человека
На Алтай за чудесами, энергией и видами
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
На Алтай за чудесами, энергией и видами
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
«Поднимемся на обзорную площадку, откуда увидим Катунь, устремлённую к горным хребтам»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900 за человека
Алтай: топовые места и скрытые уголки
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Прокатиться по Телецкому озеру, рассмотреть «каменные грибы» и древние петроглифы
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска, встреча до 11:00. Мы т...
«По прибытии отправимся в этнографический аил, где вы познакомитесь с историей и традициями алтайцев и отведаете местные продукты»
27 июля в 11:00
3 авг в 11:00
103 400 за человека
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Авторский тур
12 дней
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. Мы также можем ...
«Затем отправимся в этнографический аил, где вы познакомитесь с историей и традициями алтайцев и отведаете местные продукты»
15 июля в 08:00
22 июля в 08:00
162 900 за человека
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов
Начало: Горно-Алтайске, 09:00. Можем вас забрать из гостин...
«Вы увидите репродукции картин, изображающих удивительные пейзажи Алтая, познакомитесь с жизнью и творчеством художника, узнаете интересные факты о его семье»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
44 900 за человека
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Проснуться с видом на горы, погулять среди кедров и раствориться в лазурно-изумрудных красках Алтая
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
«Поднимемся ещё выше, чтобы увидеть главное сокровище — изумрудно-голубое высокогорное озеро, обрамлённое кедрами и горами»
22 июня в 10:00
30 июня в 10:00
51 800 за человека
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
«Здесь облачимся в необходимую экипировку, вы познакомитесь с инструкторами, пройдёте инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности»
18 мар в 08:00
65 500 за человека
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
Насладиться скоростью, покорить перевалы и пожить в уютных деревянных домиках у озера
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
«Вы познакомитесь с инструкторами, пройдёте инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности»
18 мар в 08:00
45 000 за человека
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
«Вас ждут конные прогулки по алтайским лугам, исследование окрестностей на квадроцикле и знакомство с редкими зубрами»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
53 300 за человека
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
«Это путешествие насыщено активностями: вы увидите главные достопримечательности Чуйского тракта, перевал Кату-Ярык, отражение белоснежных вершин в воде озера Киделю»
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000 за человека
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Авторский тур
7 дней
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
«Вас ждёт обзорная экскурсия на автомобиле по парку «Уч-Энмек», получившему название благодаря горе»
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
54 800 за человека
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-11:00. Можем забрат...
«Вы пройдётесь по «алтайскому Марсу» и познакомитесь с бытом местных, увидите скифские захоронения и полюбуетесь Курайской степью, побываете на Гейзерном озере и в Чулышманской долине»
8 июля в 08:00
29 июля в 08:00
80 300 за человека
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
5 дней
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
«Далее прогуляемся к скале Чёртов палец и поднимемся по тропе на обзорную точку»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
55 555 за человека
Чуйский тракт и долина реки Чулышман. Индивидуальный автотур
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Чуйский тракт и долина реки Чулышман. Индивидуальный автотур
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту и долине реки Чулышман. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и комфортное проживание
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:00
«Вы увидите, почему его называют одной из самых красивых автодорог мира, и познакомитесь с его основными достопримечательностями»
29 июня в 09:00
19 июля в 09:00
90 000 за человека
Все краски осеннего Алтая с поездкой на монгольский фестиваль охотников с беркутами
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
Все краски осеннего Алтая с поездкой на монгольский фестиваль охотников с беркутами
Полюбоваться озёрами Алтая и степями Монголии, провести ночь в палатке и попробовать буузы
Начало: аэропорт Горно-Алтайска, первая половина дня (пере...
«Продолжим знакомство с традициями беркутчей и за время этнографического праздника сделаем ещё не один десяток фотографий»
14 сен в 10:00
129 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Ездили в рамках данного тура в мае. Тур очень понравился, программа насыщенная, увидели много живописных мест. Все базы, в которых мы останавливались,
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    очень ухоженные, чистые, с красивыми видами, что тоже не могло не порадовать. Также здорово, что есть разнообразие активностей (и пешком походить, и в горы подняться, и на лодке покататься, и на лошадях поскакать). В общем, скучать точно не придётся:)

    Ездили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в мае
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
    Мы были в туре Большой Алтай с 18 по 24 мая 2024 гид Елена Орлова. Описать свои впечатления могу только
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    песней Найка Борзова "Верхом на звезде". Это не первый экскурсионный тур в моей жизни, но это лучший тур, и все благодаря нашему экскурсоводу Елене. Мы увидели и узнали много нового, и не смотря на отсутствие хороших дорог, Елена возила нас очень аккуратно, быстро и показывала лучше локации для фото, очень рекомендую съёмку с коптера, это очень красиво. Самое главное достоинство Елены умение слушать и слышать все просьбы туристов, как местный житель знаем много сказок и традиций. Спасибо за прекрасные впечатления и шикарный тур.

    Мы были в туре Большой Алтай с 18 по 24 мая 2024 гид Елена Орлова. ОписатьМы были в туре Большой Алтай с 18 по 24 мая 2024 гид Елена Орлова. ОписатьМы были в туре Большой Алтай с 18 по 24 мая 2024 гид Елена Орлова. ОписатьМы были в туре Большой Алтай с 18 по 24 мая 2024 гид Елена Орлова. ОписатьМы были в туре Большой Алтай с 18 по 24 мая 2024 гид Елена Орлова. Описать
  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Тур прервали не по вине организаторов, но то, что успели - очень понравилось. Хотим дойти до конца на следующий год)
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
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    прекрасные люди! Организовано все отлично, много информации и впечатлений. Влюбилась в Алтай! Да еще и компания собралась в автобусе отличная, с погодой повезло.

    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
    Все отлично
  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
    У нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точки отдыха и осмотра. Нам
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    повезло с погодой - было довольно тепло, начал цвести маральник. Были и в долинах, и у водопада, и на перевалах, и на озере, и посетили Марс. Для избалованных москвичей - еда простая, но сытная, неширокий ассортимент овощей, не нужно искать тыквенный латте (поэтому я бы сделала опциональной возможность оплаты питания в этом туре, но это улучшение на будущее).

    У нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точки
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Знакомство с Алтаем. Мультинские озера
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Н
    Никита
    12 февраля 2024
    По знаковым местам Чуйского тракта
    Начать хочется со всего и сразу. Организация и сама поездка были на высоте! Наш гид Сергей был чутким, внимательным и
    читать дальше

    понимающим, особенно в те моменты, когда хотели остановиться в очередной раз для фотографии) Огромное ему спасибо, очень советую брать экскурсию именно у них)

  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Знакомство с Алтаем. Мультинские озера
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Е
    Екатерина
    9 ноября 2023
    Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
    Одна из самых восхитительных поездок в моей жизни. Была в 93 странах, поэтому редко уже чему- то удивляюсь. Но Алтай «зацепил», потрясающая природа и какая - то мистическая атмосфера. Однозначно - в пятерку лучших моих туров

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Обзорные»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 26
  1. Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
  2. Алтай по максимуму: природа, история, загадки
  3. По знаковым местам Чуйского тракта
  4. Алтайские активности и главные достопримечательности
  5. По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Обзорные" можно забронировать 26 авторских туров от 31 500 до 162 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Изучение достопримечательностей города Горно-Алтайска нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Горно-Алтайске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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