Знакомство с Алтаем. Тур комфорт

Начните знакомство с Горным Алтаем. Мы посетим места силы Белокурихи, окунемся в историю и географию этого региона

5
3 отзыва
Начните знакомство с Горным Алтаем. Мы посетим места силы Белокурихи, окунемся в историю и географию этого региона.

Наслаждаясь природой мы пройдем горными тропами, через пещеры и даже заглянем в гости к северному народу Алтая.
Знакомство с Алтаем. Тур комфорт
Знакомство с Алтаем. Тур комфорт
Знакомство с Алтаем. Тур комфорт
Знакомство с Алтаем. Тур комфорт
Знакомство с Алтаем. Тур комфорт
Знакомство с Алтаем. Тур комфорт
Знакомство с Алтаем. Тур комфорт
Знакомство с Алтаем. Тур комфорт
Знакомство с Алтаем. Тур комфорт
Знакомство с Алтаем. Тур комфорт
Знакомство с Алтаем. Тур комфорт
Знакомство с Алтаем. Тур комфорт
Знакомство с Алтаем. Тур комфорт
Знакомство с Алтаем. Тур комфорт
Знакомство с Алтаем. Тур комфорт
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Что вас ожидает 🤩

Целебные источники Белокурихи
Целебные источники Белокурихи
Познакомимся с оздоровительным курортом, наберем целебной воды и надышимся горным воздухом
Эмоциональная прогулка на моторафтах
Эмоциональная прогулка на моторафтах
На моторафтах отправимся через реку Катунь к Камышлинскому водопаду
Пять чудес Телецкого озера
Пять чудес Телецкого озера
Насладимся водной прогулкой, полюбуемся на водопады и сделаем чудесные фотографии
Мини-концерт горлового пения
Мини-концерт горлового пения
Отправимся на этноэкскурсиию и послушаем завораживающее исполнение местного артиста
Чарующий остров Патмос
Чарующий остров Патмос
Пройдем по подвесному мостику к удивительному храму на острове

Программа тура по дням

1 день
Алтайское холмогорье

День заезда.

Рекомендуемое время прибытия в аэропорт Горно-Алтайска  с 8:00 до 11:00.

Мы встречаем наших гостей, организуем трансфер тем, кому он необходим (оплачивается отдельно). 

Размещаемся в отеле в выбранной категории.

Дадим время на обед и отдых.

После обеда отправляемся на первую экскурсию в Алтайское холмогорье.

Это территория здоровья и отдыха.

Продукция из алтайских трав, которые тут выращивают и перерабатывают, очень полезна и востребована.

Проведем дегустацию вкусных наливок и вкуснейший  гастроужин.

С душой пообщаемся и познакомимся.

Вернемся на курорт Белокуриха поздно, примерно к 21:00.

2 день
Знакомство с курортом Белокуриха

Этот день спланирован так, чтобы Вы познакомились до обеда с курортом и после обеда уже спланировали свое свободное время.

Знакомство с курортом Белокуриха. 

На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).

Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылочки).

Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.

На него будем подниматься по серпантину.

На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.

Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.

Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.

Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода", есть ресторанчик с прекрасным меню.

После обеда вас ждет знакомство с местами Силы!

Мы сначала познакомимся со скалами Четыре брата, а затем поднимемся на г. Круглая ( 801м).

Время пролетит незаметно и спустимся с этих чудных мест с яркими эмоциями.

3 день
Обзорная экскурсия по Горному Алтаю

Этот день очень насыщенный! 

После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю «Многолик и Чудесен Алтай».

Экскурсия на целый день, вернемся на курорт примерно в 21.00, проедем примерно 380 км.

Сначала мы посетим Тавдинские пещеры, которые удивят своими извилистыми ходами и обзором с высоты птичьего полета (вход оплачивается отдельно).

Подъедем к пещерам, далее поднимемся по  лестницам вверх.

Для тех, кто не желает активно подвигаться – прекрасный вариант прогуляться до р.Катунь по сосновому бору.

Далее приятные эмоции – на моторафтах (оплачивается отдельно) доезжаем через р.Катунь до другого берега, где Камышлинский водопад.

В с.Чемал ждет знакомство с уникальным островом Патмос (храм на острове р.Катунь).

К нему пройдем по подвесному мостику.

А затем вдоль Катуни пройдем по козьей тропе к Чемальской ГЭС.

Обедать будем в кафе, где прекрасно готовят.

По приезду поздний ужин.

4 день
Телецкое озеро

В этот день мы переезжаем на Телецкое озеро. 

Это же младший брат Байкала и второе озеро по запасу пресной воды в России.

Дорога неблизкая, но пролегать она будет частично по великолепному Чуйскому тракту до Горно-Алтайска, а затем уже повернем и проедем по Северному Алтаю ещё 160 км.

По пути проедем с. Сростки и гид расскажет об это Родине В.М. Шукшина, остановимся на границе Алтайского края и Республики Алтай.

Сделаем остановку на перекус и санитарную зону.

Также мы не проедем пейзажные места, в которых сделаем фото и полюбуемся красотой северного Алтая.

По приезду в отель размещаемся в выбранной категории, отдых.

Ужин в ресторане отеля.

5 день
Экскурсия «Пять чудес Золотого озера»

Завтрак и в первой половине дня катание на катере по озеру – экскурсия «Пять чудес Золотого озера».

Останавливаемся у водопадов, гуляем, фотографируемся.

Горное озеро Телецкое не только порадует своими пейзажами, но и зарядит особой энергией. 

Телецкое озеро – сакральное место для местных жителей и популярное место для туристов.

После прогулки на катере есть свободная вторая половина дня.

Можно покататься на лошадках, погулять по окрестностям.

Если будут желающие, то можно организовать дополнительную экскурсию на исчезающие источники, в тайгу (оплачивается отдельно).

Ужин обычно наши гости организуют в беседке.

Жарим шашлыки или варим уху, например, собираемся и обмениваемся впечатлениями от отдыха на Телецком озере.

6 день
Встреча с северным народом Алтая

С утра сходим на третью речку – уникальное ущелье, по которому проходит тропа здоровья. 

Вдоль говорливой речушки прогулка к небольшим, но пейзажным водопадам.

Подзарядившись энергией отправимся на канатную дорогу и прокатимся на смотровую площадку. 

Наверху есть кафе, можно  вкусненько перекусить. 

А далее ждет встреча с северным народом Алтая.

Очень интересная экскурсия пройдет по таежной местности – сделаем обряд с огнем, сварите вкусный национальный чай и попробуете его, поиграете в национальные игры и просто отдохнете у реки в прекрасном месте.

Вкусный национальный ужин также не оставит никого равнодушным.

Вернемся в отель вечером, примерно в 20:00

7 день
Этноэкскурсия с исполнением горлового пения

После завтрака выезжаем с вещами в  Горно-Алтайск.

Примерно в пути 2- 2,5ч. 

В Горно-Алтайске посетим Национальный музей (вход оплачивается отдельно).

После экскурсии по музею – обед. 

Далее отправляемся в гости на интересную этноэкскурсию с исполнением горлового пения. 

Горловое пение – одна из разновидностей расщепления голоса, появившаяся на Дальнем востоке и Сибири.

Ее использовали шаманы и тибетские монахи. 

Голос певца расщепляется на основной звук низкой частоты и обертон, т.е. высокий голос.

Завораживающее исполнение  местного артиста всегда впечатляет наших гостей.

На такой приятной ноте наш тур и завершается!

После миниконцерта завозим вас в отель "Игман" и гид прощается с вами. 

8 день
Отъезд

Выселение и отъезд в аэропорт самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает размещение в комфортабельных 2-хместных номерах на курорте Белокуриха в отеле (4 ночи), на Телецком озере (2 ночи), в Горно-Алтайске (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:​​​​​

Стоимость турас отелем "Нео" в Белокурихес отелем "Беловодье 4*" в Белокурихе
даты заездаобычные датыпраздничные с 11.06обычные датыпраздничные с 11.06
место в двухместном номере48 80050 80051 70058 200
одноместное размещение60 50062 50063 600 70 100
детское место до 12 лет41 48043 48043 945 50 445

Бонусом в отеле на курорте Белокуриха – Аквапарк (1 час), солярий, соляная пещера и тренажерный зал.

На Телецком озере возможно размещение на туристической базе "Горное озеро" или в гостинице "Артыбаш".

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание – завтрак, гастроужин, этнообед на Телецком озере, ужин в 4 день
  • Проживание в отелях на курорте Белокуриха «Нео» или «Беловодье» (3 ночи),на Телецком озере в отеле «Артыбаш» (3 ночи), в г. Горно-Алтайск, отель Игман (1 ночь)
  • Экскурсионная программа
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер до курорта Белокуриха и обратно
  • Индивидуальный трансфер до курорта Белокуриха и обратно
  • Питание, не входящее в стоимость тура
  • Входы на экскурсионные объекты: водопады, пещеры, музей – примерно 1 500 руб.
  • Вход в пещеру – 200 рублей
  • Моторафты – 800 рублей
  • Развлечения вне программы
  • Курортный сбор в Белокурихе
  • Дополнительные экскурсии и виды отдыха, оздоровления
Место начала и завершения?
г. Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.

Какова стоимость трансфера до места начала тура?

Стоимость трансфера в одну сторону:

Групповой из Горно-Алтайска - 1 000 руб. (за человека), индивидуально 3 500 руб. (машина максимум 3 человека).

Из Бийска ехать 1,5 часа стоимость 2 500 руб. индивидуально (машина максимум 3 человека), группового из Бийска нет.

Барнаул групповой 2 000 (за человека), индивидуальный 6 500 руб. (машина максимум 3 человека)

Из Новосибирска только индивидуально 17 000 руб. (машина максимум 3 человека).

Есть рейсовые автобусы с автовокзала из Бийска, Барнаула, Новосибирска, ежедневно. В 12:00–13:00 Вам нужно быть уже в Белокурихе.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли развлечения вне программы?

Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или квадроцикле, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани

Как организовано питание?

В этом туре включены завтрак, в первый день гастроужин(очень вкусный и сытный!), этнообед на Телецком озере, ужин в 4 день. Когда мы на маршруте, то заезжаем в проверенное кафе, где средний чек примерно 300-400 руб. На курорте Белокуриха большой выбор кафе и гости сами выбирают где им поужинать. А вот когда будем путешествовать по глубокому Горному Алтаю, то остановки в кафе и вечером обычно наши гости устраивают совместный пикник- уха, шурпа, шашлык. . как договорятся. . Разжигаем костер на берегу реки и на природе очень вкусно ужинаем!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
22 июня 2022
Добрый день. Благодарю сообщество туроператоров Большая Страна за интересный подбор экскурсий. Гидов, которые с нами работали: Ларису, Тамару, Артема, Надежду за то, что открыли для нас Алтай с разных удивительных сторон. Помогли проникнуться культурой, природой и традициями древних земель. Спасибо, Татьяне за внимательное отношение и решение всех вопросов.
С
24 мая 2022
Тур по Алтаю прошёл замечательно. Не хватит слов описать все красоты Горного Алтая. Отдельная благодарность Вам за,, подбор,, такой отличной группы, 😁👍🏻, на второй день мы были друзьями не разлей вода. Спасибо за Вашу работу, мы в восторге. До свидания! 😊😊😊👍🏻👍🏻👍🏻💐💐
О
23 мая 2022
🌞 Спасибо за внимание! 👋🌷Мы отлично отдохнули и получили массу позитивных впечатлений!!! 👍 Всем огромное Спасибо!!! Будем и дальше путешествовать с Большой Страной! 👋💕Успехов Вам и процветания! 💪🍀

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