Начните знакомство с Горным Алтаем. Мы посетим места силы Белокурихи, окунемся в историю и географию этого региона. Наслаждаясь природой мы пройдем горными тропами, через пещеры и даже заглянем в гости к северному народу Алтая.

Пройдем по подвесному мостику к удивительному храму на острове

Отправимся на этноэкскурсиию и послушаем завораживающее исполнение местного артиста

Насладимся водной прогулкой, полюбуемся на водопады и сделаем чудесные фотографии

На моторафтах отправимся через реку Катунь к Камышлинскому водопаду

Познакомимся с оздоровительным курортом, наберем целебной воды и надышимся горным воздухом

Программа тура по дням

1 день Алтайское холмогорье

День заезда. Рекомендуемое время прибытия в аэропорт Горно-Алтайска с 8:00 до 11:00. Мы встречаем наших гостей, организуем трансфер тем, кому он необходим (оплачивается отдельно). Размещаемся в отеле в выбранной категории. Дадим время на обед и отдых. После обеда отправляемся на первую экскурсию в Алтайское холмогорье. Это территория здоровья и отдыха. Продукция из алтайских трав, которые тут выращивают и перерабатывают, очень полезна и востребована. Проведем дегустацию вкусных наливок и вкуснейший гастроужин. С душой пообщаемся и познакомимся. Вернемся на курорт Белокуриха поздно, примерно к 21:00.

2 день Знакомство с курортом Белокуриха

Этот день спланирован так, чтобы Вы познакомились до обеда с курортом и после обеда уже спланировали свое свободное время. Знакомство с курортом Белокуриха. На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства). Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылочки). Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт. На него будем подниматься по серпантину. На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе. Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота. Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин. Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода", есть ресторанчик с прекрасным меню. После обеда вас ждет знакомство с местами Силы! Мы сначала познакомимся со скалами Четыре брата, а затем поднимемся на г. Круглая ( 801м). Время пролетит незаметно и спустимся с этих чудных мест с яркими эмоциями.

3 день Обзорная экскурсия по Горному Алтаю

Этот день очень насыщенный! После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю «Многолик и Чудесен Алтай». Экскурсия на целый день, вернемся на курорт примерно в 21.00, проедем примерно 380 км. Сначала мы посетим Тавдинские пещеры, которые удивят своими извилистыми ходами и обзором с высоты птичьего полета (вход оплачивается отдельно). Подъедем к пещерам, далее поднимемся по лестницам вверх. Для тех, кто не желает активно подвигаться – прекрасный вариант прогуляться до р.Катунь по сосновому бору. Далее приятные эмоции – на моторафтах (оплачивается отдельно) доезжаем через р.Катунь до другого берега, где Камышлинский водопад. В с.Чемал ждет знакомство с уникальным островом Патмос (храм на острове р.Катунь). К нему пройдем по подвесному мостику. А затем вдоль Катуни пройдем по козьей тропе к Чемальской ГЭС. Обедать будем в кафе, где прекрасно готовят. По приезду поздний ужин.

4 день Телецкое озеро

В этот день мы переезжаем на Телецкое озеро. Это же младший брат Байкала и второе озеро по запасу пресной воды в России. Дорога неблизкая, но пролегать она будет частично по великолепному Чуйскому тракту до Горно-Алтайска, а затем уже повернем и проедем по Северному Алтаю ещё 160 км. По пути проедем с. Сростки и гид расскажет об это Родине В.М. Шукшина, остановимся на границе Алтайского края и Республики Алтай. Сделаем остановку на перекус и санитарную зону. Также мы не проедем пейзажные места, в которых сделаем фото и полюбуемся красотой северного Алтая. По приезду в отель размещаемся в выбранной категории, отдых. Ужин в ресторане отеля.

5 день Экскурсия «Пять чудес Золотого озера»

Завтрак и в первой половине дня катание на катере по озеру – экскурсия «Пять чудес Золотого озера». Останавливаемся у водопадов, гуляем, фотографируемся. Горное озеро Телецкое не только порадует своими пейзажами, но и зарядит особой энергией. Телецкое озеро – сакральное место для местных жителей и популярное место для туристов. После прогулки на катере есть свободная вторая половина дня. Можно покататься на лошадках, погулять по окрестностям. Если будут желающие, то можно организовать дополнительную экскурсию на исчезающие источники, в тайгу (оплачивается отдельно). Ужин обычно наши гости организуют в беседке. Жарим шашлыки или варим уху, например, собираемся и обмениваемся впечатлениями от отдыха на Телецком озере.

6 день Встреча с северным народом Алтая

С утра сходим на третью речку – уникальное ущелье, по которому проходит тропа здоровья. Вдоль говорливой речушки прогулка к небольшим, но пейзажным водопадам. Подзарядившись энергией отправимся на канатную дорогу и прокатимся на смотровую площадку. Наверху есть кафе, можно вкусненько перекусить. А далее ждет встреча с северным народом Алтая. Очень интересная экскурсия пройдет по таежной местности – сделаем обряд с огнем, сварите вкусный национальный чай и попробуете его, поиграете в национальные игры и просто отдохнете у реки в прекрасном месте. Вкусный национальный ужин также не оставит никого равнодушным. Вернемся в отель вечером, примерно в 20:00

7 день Этноэкскурсия с исполнением горлового пения

После завтрака выезжаем с вещами в Горно-Алтайск. Примерно в пути 2- 2,5ч. В Горно-Алтайске посетим Национальный музей (вход оплачивается отдельно). После экскурсии по музею – обед. Далее отправляемся в гости на интересную этноэкскурсию с исполнением горлового пения. Горловое пение – одна из разновидностей расщепления голоса, появившаяся на Дальнем востоке и Сибири. Ее использовали шаманы и тибетские монахи. Голос певца расщепляется на основной звук низкой частоты и обертон, т.е. высокий голос. Завораживающее исполнение местного артиста всегда впечатляет наших гостей. На такой приятной ноте наш тур и завершается! После миниконцерта завозим вас в отель "Игман" и гид прощается с вами.

8 день Отъезд