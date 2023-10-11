Вы проедете по одной из самых красивых
Описание тура
Организационные детали
На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.
В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.
Проживание. Размещение в парк-отеле «Манжерок» / отеле «На Шумах» / на турбазе «Путник Алтая» (также возможны другие отели аналогичного уровня). С доплатой возможно размещение в Altai Palace Шале 4* / Отель Altai Palace 4* / «Гранд Шале» 5* / «Манжерок» 5* / «Геометрика» / «Август» / Pinewood resort или другие отели по согласованию. Затем остановимся на турбазе «Расул», «Хуторок», «Зел\ный колобок» (или аналогичные базы), с доплатой возможен отель «Речные Земли». Размещение двухместное, удобства в номере. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении.
Питание. В программу включены завтраки в гостиницах и один ужин на турбазе. На обеды будем заходить в кафе по пути: при желании можно попробовать местную кухню или выбрать привычные и понятные блюда.
Программа тура по дням
Курорт Манжерок и алтайская кухня
Загадки Алтая. Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска или в самом городе и сразу отправимся знакомиться с историей Алтая в Национальный музей имени Анохина. Любители археологии и древностей оценят огромную коллекцию археологических артефактов и, самое главное, настоящую мумию принцессы Укока (V–III вв. до н. э.)! С ней связана загадочная история — вы услышите ее, спускаясь к саркофагу. В помещении поддерживается определенная температура, и посмотреть на мумию можно только в определенное время (вход по расписанию); мы постараемся спланировать программу так, чтобы увидеть мумию, но не можем это гарантировать.
Прокатимся по канатной дороге. После знакомства с историей Алтая пойдем на обед в ресторан «Типография» или другое место поблизости. А затем мы отправимся в горы — на курорт Манжерок. Желающие смогут подняться по канатной дороге на высоту 1020 метров, полюбоваться чудесными видами и рассмотреть реку Катунь.
Вечером заселимся в отель и отдохнем.
Глаза Катуни, Чемал и остров Патмос
Взгляд озёр. Позавтракаем в отеле и поедем по Чемальскому тракту до Голубых озер. Местные жители часто называют озёра «Глазами Катуни» — вода здесь настолько прозрачная, что на 3-4 метрах можно разглядеть дно — это производит очень сильное впечатление! В некоторых местах глубина достигает до 16 метров — хочется смотреть на воду, и начинает казаться, будто это чей-то глубокий взгляд. Заброска до Голубых озёр оплачивается на месте дополнительно.
Остров-скала с подвесным мостом. По пути пообедаем (за дополнительную плату), затем отправимся в Чемал, одно из самых популярных мест на Алтае, и посетим остров Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.
Посмотрим на ряд острых скал — Зубы Дракона, которые находятся посреди реки Катунь. Вечером вернёмся в отель, поужинаем (самостоятельно) и отдохнём.
Самая живописная дорога России, древние петроглифы и Гейзерное озеро
Перевалы и слияние рек. Полюбуемся Семинским перевалом и Чике-Таманом, остановимся возле слияния рек Чуи и Катуни — в этом месте встречаются водные потоки разных оттенков, очень любопытный эффект!
Древние петроглифы. Еще мы остановимся возле древних петроглифов Калбак-Таш: это наскальные рисунки, созданные несколько тысяч лет назад, начиная от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н. э.).
Озеро с узорами на дне. Последняя остановка на сегодня — это Гейзерное озеро. На дне озера можно разглядеть причудливые узоры: угадывая, на что они похожи, можно играть в ассоциации и тренировать фантазию.
Поздно вечером мы приедем в туристический комплекс «Расул», «Хуторок» или другие аналогичные базы, поужинаем и отдохнем. С доплатой возможен отель Речные Земли.
Алтайский Марс
Марсианские пейзажи. Позавтракаем и отправимся на Алтайский Марс. Так называется место Кызыл-Чин с космическими пейзажами — земля тут имеет насыщенный красный цвет с различными вкраплениями, от оранжево-желтых и до фиолетовых! Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы сделать марсианские кадры — с такими цветами не нужны никакие фильтры.
Следы древних моллюсков. Вы узнаете, почему горы окрашиваются в такие непривычные для нашего глаза цвета, и поищете следы древних моллюсков — много миллионов лет назад на этом месте было море, так что если повезет, сможете найти остатки ракушек и водорослей. При желании и наличии времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка на Марс-2 оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы.
Вечером отправимся в сторону Горно-Алтайска, заселимся в отель и отдохнем.
Дорога домой
Завтракаем (возможен ранний завтрак в формате брекфаст-боксов) и выезжаем в Горно-Алтайск. Выбирайте билеты на любое удобное время (лучше не раньше 9 утра, а в идеале во второй половине дня, чтобы не вставать слишком рано и успеть на завтрак в гостинице).
Можно добавить к туру еще один день и устроить дополнительные активности: съездить на Телецкое озеро, покататься на квадроциклах или болотоходах — уточняйте варианты дополнительных экскурсий, мы обязательно подберем то, что вам подойдет.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по программе: 4 завтрака, 1 ужин
- Проживание в стандартных номерах с удобствами в парк-отеле "Манжерок" или турбазе "Путник Алтая", отеле "На шумах" + 1 ночь в "Расуле" / "Хуторок" (номера с двуспальными кроватями / 2 односпальными не гарантированы, но ваши пожелания учитываются при бронировании). Возможны аналогичные по уровню турбазы и отели (цена дана за 1 человека при 2-местном размещении)
- Все трансферы по программе
- Экскурсии по программе
- Входные билеты в объекты по программе, кроме канатной дороги
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
- 1-местное размещение (по запросу, с доплатой, подселения нет)
- Питание, не включенное в программу
- Страховка от клеща
- Баня, другие личные расходы
- Заброска на Марс-2
- Заброска на Голубые озера
- Канатная дорога «Манжерок» - 1200 руб. взрослый билет, 800 руб. - детский билет
- Дополнительные экскурсии в последний день, при желании Повышение категории номеров или отелей - стоимость по запросу