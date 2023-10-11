Золотые пейзажи Алтая: Чемал, Катунь, Манжерок и Кызыл-Чин

Полюбоваться осенними перевалами, посмотреть в «Глаза Катуни» и оказаться на Алтайском Марсе
В октябре Алтай пестрит яркими красками: желтый, оранжевый, красный, небесно-голубой — это невероятная палитра, которая делает даже обычные фотографии на телефон сочными и живыми.

Вы проедете по одной из самых красивых
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дорог России — Чуйскому тракту, разглядите загадочные узоры в Гейзерном озере и пройдете по подвесному мосту на остров-скалу Патмос.

Это осеннее приключение, которое зарядит вдохновением и любовью к жизни — в такие сказочные места невозможно не влюбиться!

5
1 отзыв
Золотые пейзажи Алтая: Чемал, Катунь, Манжерок и Кызыл-Чин
Золотые пейзажи Алтая: Чемал, Катунь, Манжерок и Кызыл-Чин
Золотые пейзажи Алтая: Чемал, Катунь, Манжерок и Кызыл-Чин
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.

Проживание. Размещение в парк-отеле «Манжерок» / отеле «На Шумах» / на турбазе «Путник Алтая» (также возможны другие отели аналогичного уровня). С доплатой возможно размещение в Altai Palace Шале 4* / Отель Altai Palace 4* / «Гранд Шале» 5* / «Манжерок» 5* / «Геометрика» / «Август» / Pinewood resort или другие отели по согласованию. Затем остановимся на турбазе «Расул», «Хуторок», «Зел\ный колобок» (или аналогичные базы), с доплатой возможен отель «Речные Земли». Размещение двухместное, удобства в номере. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении.

Питание. В программу включены завтраки в гостиницах и один ужин на турбазе. На обеды будем заходить в кафе по пути: при желании можно попробовать местную кухню или выбрать привычные и понятные блюда.

Программа тура по дням

1 день

Курорт Манжерок и алтайская кухня

Загадки Алтая. Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска или в самом городе и сразу отправимся знакомиться с историей Алтая в Национальный музей имени Анохина. Любители археологии и древностей оценят огромную коллекцию археологических артефактов и, самое главное, настоящую мумию принцессы Укока (V–III вв. до н. э.)! С ней связана загадочная история — вы услышите ее, спускаясь к саркофагу. В помещении поддерживается определенная температура, и посмотреть на мумию можно только в определенное время (вход по расписанию); мы постараемся спланировать программу так, чтобы увидеть мумию, но не можем это гарантировать.

Прокатимся по канатной дороге. После знакомства с историей Алтая пойдем на обед в ресторан «Типография» или другое место поблизости. А затем мы отправимся в горы — на курорт Манжерок. Желающие смогут подняться по канатной дороге на высоту 1020 метров, полюбоваться чудесными видами и рассмотреть реку Катунь.

Вечером заселимся в отель и отдохнем.

Курорт Манжерок и алтайская кухняКурорт Манжерок и алтайская кухняКурорт Манжерок и алтайская кухняКурорт Манжерок и алтайская кухня
2 день

Глаза Катуни, Чемал и остров Патмос

Взгляд озёр. Позавтракаем в отеле и поедем по Чемальскому тракту до Голубых озер. Местные жители часто называют озёра «Глазами Катуни» — вода здесь настолько прозрачная, что на 3-4 метрах можно разглядеть дно — это производит очень сильное впечатление! В некоторых местах глубина достигает до 16 метров — хочется смотреть на воду, и начинает казаться, будто это чей-то глубокий взгляд. Заброска до Голубых озёр оплачивается на месте дополнительно.

Остров-скала с подвесным мостом. По пути пообедаем (за дополнительную плату), затем отправимся в Чемал, одно из самых популярных мест на Алтае, и посетим остров Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.

Посмотрим на ряд острых скал — Зубы Дракона, которые находятся посреди реки Катунь. Вечером вернёмся в отель, поужинаем (самостоятельно) и отдохнём.

Глаза Катуни, Чемал и остров ПатмосГлаза Катуни, Чемал и остров ПатмосГлаза Катуни, Чемал и остров ПатмосГлаза Катуни, Чемал и остров Патмос
3 день

Самая живописная дорога России, древние петроглифы и Гейзерное озеро

Перевалы и слияние рек. Полюбуемся Семинским перевалом и Чике-Таманом, остановимся возле слияния рек Чуи и Катуни — в этом месте встречаются водные потоки разных оттенков, очень любопытный эффект!

Древние петроглифы. Еще мы остановимся возле древних петроглифов Калбак-Таш: это наскальные рисунки, созданные несколько тысяч лет назад, начиная от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н. э.).

Озеро с узорами на дне. Последняя остановка на сегодня — это Гейзерное озеро. На дне озера можно разглядеть причудливые узоры: угадывая, на что они похожи, можно играть в ассоциации и тренировать фантазию.

Поздно вечером мы приедем в туристический комплекс «Расул», «Хуторок» или другие аналогичные базы, поужинаем и отдохнем. С доплатой возможен отель Речные Земли.

Самая живописная дорога России, древние петроглифы и Гейзерное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и Гейзерное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и Гейзерное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и Гейзерное озеро
4 день

Алтайский Марс

Марсианские пейзажи. Позавтракаем и отправимся на Алтайский Марс. Так называется место Кызыл-Чин с космическими пейзажами — земля тут имеет насыщенный красный цвет с различными вкраплениями, от оранжево-желтых и до фиолетовых! Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы сделать марсианские кадры — с такими цветами не нужны никакие фильтры.

Следы древних моллюсков. Вы узнаете, почему горы окрашиваются в такие непривычные для нашего глаза цвета, и поищете следы древних моллюсков — много миллионов лет назад на этом месте было море, так что если повезет, сможете найти остатки ракушек и водорослей. При желании и наличии времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка на Марс-2 оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы.

Вечером отправимся в сторону Горно-Алтайска, заселимся в отель и отдохнем.

Алтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский Марс
5 день

Дорога домой

Завтракаем (возможен ранний завтрак в формате брекфаст-боксов) и выезжаем в Горно-Алтайск. Выбирайте билеты на любое удобное время (лучше не раньше 9 утра, а в идеале во второй половине дня, чтобы не вставать слишком рано и успеть на завтрак в гостинице).

Можно добавить к туру еще один день и устроить дополнительные активности: съездить на Телецкое озеро, покататься на квадроциклах или болотоходах — уточняйте варианты дополнительных экскурсий, мы обязательно подберем то, что вам подойдет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по программе: 4 завтрака, 1 ужин
  • Проживание в стандартных номерах с удобствами в парк-отеле "Манжерок" или турбазе "Путник Алтая", отеле "На шумах" + 1 ночь в "Расуле" / "Хуторок" (номера с двуспальными кроватями / 2 односпальными не гарантированы, но ваши пожелания учитываются при бронировании). Возможны аналогичные по уровню турбазы и отели (цена дана за 1 человека при 2-местном размещении)
  • Все трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты в объекты по программе, кроме канатной дороги
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
  • 1-местное размещение (по запросу, с доплатой, подселения нет)
  • Питание, не включенное в программу
  • Страховка от клеща
  • Баня, другие личные расходы
  • Заброска на Марс-2
  • Заброска на Голубые озера
  • Канатная дорога «Манжерок» - 1200 руб. взрослый билет, 800 руб. - детский билет
  • Дополнительные экскурсии в последний день, при желании Повышение категории номеров или отелей - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска или Горно-Алтайск: 9-10:30
Завершение: Горно-Алтайск, можно выбирать любые рейсы на вылет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
11 окт 2023
Отлично организованный тур! Нам повезло как с гидом Татьяной, она просто золото, так и с погодой, осень тоже была золотой.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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