В октябре Алтай пестрит яркими красками: желтый, оранжевый, красный, небесно-голубой — это невероятная палитра, которая делает даже обычные фотографии на телефон сочными и живыми.Вы проедете по одной из самых красивых

дорог России — Чуйскому тракту, разглядите загадочные узоры в Гейзерном озере и пройдете по подвесному мосту на остров-скалу Патмос. Это осеннее приключение, которое зарядит вдохновением и любовью к жизни — в такие сказочные места невозможно не влюбиться!

Описание тура

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.