Будем исследовать самые живописные места Алтая в прекрасную пору золотой
Описание тура
Организационные детали
На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.
В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.
Проживание. В четырехзвездочном отеле Altai Palace 4* или в Шале Altai Palace 4* с панорамными окнами. Размещение двухместное. В отеле Altai Palace 4* есть открытый бассейн и фитнес-центр, по вечерам организуется развлекательная программа. С коррекцией цены возможно размещение в отелях: «Гранд Шале Алтай 5*», «Манжерок 5*». Одна ночь будет на базе отдыха в поселке Акташ: «Атмосфера Алтая», «Расул», «Хуторок» или аналогичные базы (теплые номера с удобствами). С доплатой возможен отель «Речные Земли».
Питание. В программу входят завтраки, один ужин и перекусы на обед. Перекусы достаточно сытные, очень часто ими можно наесться. В перекусы входят местные продукты: алтайские пончики (борсоки), варенье из шишек, алтайский мед, разные виды сыров, колбаса из маралятины или сарлычатины, а также травяной чай или молотый кофе.
Связь и интернет. В гостинице есть бесплатный Wi-Fi. В дороге связь может ловить довольно плохо, лучше не планировать важные звонки на это время.
Программа тура по дням
Встреча и курорт Манжерок
Алтайские загадки. Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска и сразу отправимся знакомиться с историей Алтая в Национальный музей имени Анохина. Любители археологии и древностей оценят огромную коллекцию археологических артефактов и, самое главное, настоящую мумию принцессы Укока (V–III вв. до н. э.)! С ней связана загадочная история — вы услышите ее, спускаясь к саркофагу. В помещении поддерживается определенная температура, и посмотреть на мумию можно только в определенное время (вход по расписанию); мы постараемся спланировать программу так, чтобы увидеть мумию, но не можем это гарантировать.
Прокатимся по канатной дороге. После знакомства с историей Алтая пойдем на обед в ресторан «Типография» или другое место поблизости. А затем мы отправимся в горы — на курорт Манжерок. Желающие смогут подняться по канатной дороге на высоту 1020 метров, полюбоваться чудесными видами и рассмотреть реку Катунь.
Вечером заселяемся в отель Altai Palace 4* или Altai Palace Шале 4*. Для гостей Altai Palace 4* проводится вечерняя развлекательная программа, также можно сходить в бассейн или фитнес-центр. С коррекцией цены возможно размещение в отелях «Гранд Шале Алтай 5*», «Манжерок 5*».
Голубые озёра, живописные пороги и греческий остров
Взгляд озёр. Позавтракаем и по Чемальскому тракту доедем до Голубых озёр. Местные жители часто называют их «Глазами Катуни» — вода здесь настолько прозрачная, что можно разглядеть дно. В некоторых местах глубина достигает до 16 метров — смотришь на воду, и начинает казаться, будто это чей-то глубокий взгляд.
Остров-скала с подвесным мостом. Затем отправимся в Чемал, одно из самых популярных мест на Алтае, и посетим остров Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.
Алтайский мед. При желании заедем на пасеку и попробуем настоящий алтайский мед. Всю продукцию можно приобрести и привезти в подарок друзьям и близким.
Долина горных духов. Наша следующая остановка — урочище Че-Чкыш (если будет открыт проход, так как вход через частную территорию). Урочище называют Долиной горных духов, и с этим местом связаны необычные легенды. Вы услышите загадочные истории, которые распространены среди местных жителей, и поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается превосходный вид на Катунь.
Вечером вернемся в отель, поужинаем (самостоятельно) и отдохнем.
Слияния рек, перевалы и древние петроглифы
Перевалы и слияние рек. Полюбуемся Семинским перевалом и Чике-Таманом, остановимся возле слияния рек Чуи и Катуни — в этом месте встречаются водные потоки разных оттенков, очень любопытный эффект!
Древние петроглифы. Еще мы остановимся возле древних петроглифов Калбак-Таш: это наскальные рисунки, созданные несколько тысяч лет назад, начиная от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н. э.).
Поздно вечером мы приедем в туристический комплекс «Расул», «Хуторок» или другие аналогичные базы, поужинаем и отдохнем. С доплатой возможно размещение в отеле «Речные Земли».
Гейзерное озеро и Алтайский Марс
Озеро с узорами на дне. Начнем день с завтрака и путешествия к Гейзерному озеру. На дне озера можно разглядеть причудливые узоры: угадывая, на что они похожи, можно играть в ассоциации и тренировать фантазию.
Марсианские пейзажи. Затем отправимся на Алтайский Марс. Так называется место Кызыл-Чин с космическими пейзажами — земля тут имеет насыщенный красный цвет с различными вкраплениями, от оранжево-желтых и до фиолетовых! Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы сделать марсианские кадры — с такими цветами не нужны никакие фильтры.
Следы древних моллюсков. Узнаете, почему горы окрашиваются в такие непривычные для нашего глаза цвета, и поищете следы древних моллюсков — много миллионов лет назад на этом месте было море, так что если повезет, сможете найти остатки ракушек и водорослей. При желании и наличии времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка на Марс-2 оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы.
Вечером вернемся в наш отель в районе Манжерок и отдохнем.
Телецкое озеро, лошади, вертолеты и квадроциклы
Сегодня свободный день для релакса, после завтрака вы можете выбрать дополнительные экскурсии или активности:
На катере по озеру. В сентябре можно отправиться на катере по Телецкому озеру и посмотреть на водопады Корбу и Чедор.
Конные прогулки. Еще можно отправиться в путешествие на лошадях: конная база проводит прогулки для разного уровня подготовки, начиная от коротких 40-минутных выездов и заканчивая большими приключениями на 6,5 часов.
Квадроциклы, снегоходы, вертолеты. Есть вариант поехать в путешествие на квадроциклах: например, маршруты на 3 часа по хребтам гор с живописными смотровыми площадками, или большое 12-часовое путешествие к Каракольским озерам. В более позднюю осень, когда выпадает снег, эти маршруты доступны на снегоходах. А еще можно полетать на вертолете над долиной реки Катунь или возле горы Белуха — только представьте, сколько впечатлений подарит такое путешествие!
Лебединое озеро. Если вы планируете поездку в ноябре, то можно отправиться на незамерзающее Светлое озеро. Сюда прилетают лебеди на зимовку, если повезет, можно увидеть до 2,5 тысяч прекрасных птиц!
Дорога домой
Завтракаем (возможен ранний завтрак в формате брекфаст-боксов) и выезжаем в Горно-Алтайск. Можно смотреть билеты на любое удобное время (лучше не раньше 9 утра, а в идеале во второй половине дня, чтобы не вставать слишком рано и успеть на завтрак в гостинице). До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|79 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание в стандартных номерах в отеле "Altai Palace" или "Altai Palace Шале"+ 1 ночь в с. Акташ (теплые номера с удобствами). Стоимость указана за человека при двухместном размещении. С коррекцией цены возможны отели: "Гранд Шале Алтай 5*", "Манжерок 5*", "Речные Земли"
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Питание по программе: завтраки, 1 ужин, перекусы от местных производителей
- Услуги гида-экскурсовода, возможен формат гида-водителя
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
- Одноместное размещение (по запросу)
- Питание, не включенное в программу
- Заброска на Марс-2 (при желании)
- Дополнительные экскурсии и активности в пятый день: водная прогулка по Телецкому озеру, поездки на квадроциклах, конные прогулки, вертолетная экскурсия, поездка на Лебединое озеро
- Страховка от клеща
- Баня
- Сувениры и личные расходы