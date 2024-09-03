Это очень комфортное путешествие для маленькой группы от двух до пяти человек: только вы и ваши друзья и близкие, никого лишнего.Будем исследовать самые живописные места Алтая в прекрасную пору золотой

осени, гулять по козьим тропам Чемала, разглядывать ярко-красную землю Кызыл-Чина и причудливые узоры Гейзерного озера. Чтобы путешествие принесло еще больше радости, остановимся в одном из лучших четырехзвездочных отелей Алтая с высоким уровнем сервиса, а одну ночь проведем вдали от цивилизации на благоустроенной турбазе — это премиум-тур для тех, кто ценит комфорт и хочет гарантированно провести отпуск на высшем уровне.

Описание тура

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.