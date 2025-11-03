Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки), лёгкие кроссовки или кеды, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов), шорты, несколько футболок, головной убор от солнца, перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкая утеплённая куртка, тёплая шапка, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце, сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, снилс, медицинский полис.
Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Водная часть пути осуществляется на катерах (группа до 15 человек) либо на пароме (группа до 7 человек).
Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете стелы Республики Алтай. Если заканчиваете маршрут в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М Шукшина в с. Сростки.
В долине Чулышмана нет связи и интернета, в санузле отсутствует душ (в эти дни мы заказываем баню).
Спуск с перевала Кату-Ярык осуществляется пешком налегке (мы должны соблюдать технику безопасности).
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
В случае задержки рейса экскурсионная группа дожидается опоздавших (не более 2 часов), при этом время встречи на точках, указанных в программе, будет меняться.
При задержках рейса более 2 часов менеджер поможет найти дополнительный трансфер к основной группе (оплачивается отдельно).
В местах проживания для сотовой связи оператор «МТС» предпочтительнее. На экскурсиях во время пути связь может теряться. В долине Чулышмана (3-4 день) связи нет.
Программа тура по дням
Чуйский тракт и его достопримечательности
Встреча: в 7:10 в аэропорту Барнаула, в 7:50 на авто- и ж/д вокзале Барнаула, в 8:00 возле ТЦ «Пассаж» в Барнауле, в 12:30 в аэропорту Горно-Алтайска (при старте в Горно-Алтайске вы пропустите экскурсию к стелам Республики Алтай).
Начинаем путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших автодорог мира. Покорим перевалы Семинский высотой 1717 метров и крутой Чике-Таман, проедем через каменные ворота Айры-Таш — узкое искусственное ущелье, прорубленное в скале при строительстве современного тракта. Остановимся на Чуй-Оозы, священном для алтайцев месте, где чистые воды Катуни смешиваются с мутно-молочными водами Чуи. Исследуем петроглифы: узнаем об истории изображений и их значении, разглядим детали рисунков. Посмотрим на памятник герою песни Кольке Снегирёву и на старый Чуйский тракт.
Вечером разместимся на уютной базе в селе Чибит.
Всего за день проедем 600 км, из аэропорта Горно-Алтайска — 350 км.
Гейзерное озеро, Курайская степь, Алтайский Марс и Марс-2
С утра побываем на лесном Гейзерном озере — небольшом водоёме, питаемом родниками. На его дне смесь глины и песка образует причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.
Затем доедем до Курайской степи, напоминающей пустыню, окружённую снежными горными вершинами. Полюбуемся ледниками Актру, возвышающимися на 4000 метров. Увидим и разноцветное урочище Кызыл-Чин, оно же Алтайский Марс. Побродим по глиняным горам, окрашенным в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового, и устроим незабываемые фотосессии.
Также нас ждёт увлекательная прогулка на Марс-2 (маршрут занимает 2 часа, около 6 км без значительного набора высоты). Тропинка проведёт нас вдоль реки, где растут лишь скудные кустарники и деревья причудливой формы. Почва везде потрескалась, следы эрозии и неземные ландшафты — это начало Чуйской степи.
Всего за день проедем 200 км.
Улаганское плато, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык, водопад Куркуре
Отправляемся в сторону Улаганского плато — плоскогорья, покрытого лиственницей и кедром, с большим количеством озёр и водоёмов, за что его ещё называют «страной озёр». Сегодня мы также увидим археологические памятники возрастом более 2000 лет — Пазырыкские курганы. Древний народ скифского времени использовал эти места для погребения усопших. Могильники окружены горными хребтами, панорама здесь завораживает.
Побываем на Улаганском перевале высотой более 2000 метров и перевале Кату-Ярык, представляющем собой спуск в долину реки Чулышман. Мы спустимся с этого перевала и продолжим путешествие к следующей цели — одному из красивейших каскадных водопадов долины — Куркуре. Вы послушаете, как он шумит, и полюбуетесь радугой, рождаемой тысячами брызг.
Затем на лодке переправимся через реку Чулышман и по ровной тропе прогуляемся около 40 минут. Окрестности водопада — сакральное место: жители никогда не пасут здесь скот, а на скалах можно найти древние петроглифы. Далее проедем по величественному каньону, где с гор падают водопады, а зелёная река лентой бежит к Телецкому озеру. На обратном пути на базу увидим и другие водопады: Карасу, Уту-Кая и Туданские.
Всего за день проедем 130 км.
Поход к «каменным грибам», концерт горлового пения
В этот день с утра пораньше, пока не началась дневная жара, посетим урочище Аккурум, одно из самых зрелищных мест Алтая! Подъём займёт около часа с остановками, а наградой станет захватывающий вид на долину реки Чулышман и «каменные грибы». Осмотрим уникальные природные объекты — курумы. Это плиты, лежащие на столбах в виде шляпок, образованные ветрами, водой и временем. Курумы периодически движутся вниз по склонам и постоянно меняются: одни продолжают увеличиваться, другие со временем разрушаются.
Вечером посетим концерт горлового пения кайчи — певца-сказителя, проводника в мир духов Алтая. Вы сможете познакомиться с некоторыми традициями алтайского народа, увидите разнообразные народные инструменты. Говорят, что во время исполнения могут произойти невероятные вещи — ярко вспыхнуть пламя костра, резко налететь ветер…
Переправа через Телецкое озеро и экотропа
Сегодня наш маршрут продолжится по величественному ущелью долины. Это уникальный объект, подобных в Сибири больше нет! Здесь свой микроклимат, тепло и раскинулись яблочные сады. Увидим реку Башкаус, вторую по величине в Улаганском районе, и вскоре доедем до Телецкого озера, где начнётся водная часть нашего пути.
Телецкое озеро, Алтын-Кёль — «золотое озеро», входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. По форме водоём напоминает чашу, окружённую горами, десятки рек низвергаются в него водопадами. Берега заповедные, и можно встретить диких животных. Вы полюбуетесь завораживающими видами и послушаете увлекательные легенды и мифы Горного Алтая. Конечной точкой станет северный берег озера, где находятся сёла Иогач и Артыбаш.
Вечером прогуляемся в невероятно красивом месте — по экотропе Третьей речки. Преодолеем небольшой подъём, и нам откроется живописный водопад в каменной нише, среди поросших мхом валунов. А органично вписанное искусственное освещение делает это место волшебным!
Всего за день проедем на авто 50 км, водная часть — 76 км.
Подъём на Тилан-Туу, Серебряный источник, программа на выбор
Утром отправимся на гору Тилан-Туу, откуда увидим два села, озеро и окрестные вершины. С высоты можно разглядеть исток реки Бии — единственной реки, берущей начало из Телецкого озера. Посетим Серебряный источник на живописной поляне в окружении древних кедров-великанов.
Затем вы можете выбрать одну из программ:
1. Сплав по реке Бия. Совладать с водной стихией по силам каждому — вас ждут брызги, яркие эмоции и адреналин!
2. Подъём на вершину горы Кокуя на кресельном подъёмнике. С высоты можно полюбоваться красивыми пейзажами величественного озера, горными вершинами и панорамами прителецкой тайги.
Вечером за чашечкой чая дружно вспомним все невероятные события и виды нашего путешествия.
Обратный путь
Сегодня нам предстоит обратный путь, по дороге будем делать остановки, чтобы перекусить и купить сувениры. Заедем в село Сростки, на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина, и поднимемся на гору Пикет (гости, заканчивающие маршрут в Горно-Алтайске, пропускают эту экскурсию). Отсюда открывается вид на Катунь и гору Бабырган.
В аэропорт Горно-Алтайска прибудем до 13:00, на автовокзал Барнаула — до 19:00 (трансфер в аэропорт Барнаула не осуществляется). Всего за день проедем 400 км.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|74 025 ₽
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и трансферы на всех экскурсиях
- Встреча и трансфер из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Все экскурсии по маршруту
- Посещение бани (2 раза на группу)
- Медицинская страховка
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды - в среднем 600-900 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - 5000 ₽ в сутки
Отзывы и рейтинг
Описывать отдельно природу Алтая смысла нет. Это нужно увидеть. Невероятно красиво! Желание сфотографировать великолепный пейзаж появляется каждые пять минут (иногда чаще).
Отдельно хочется отметить:
- гида Филлипа, за то что заботился о группе, чтобы всем было хорошо, интересно рассказывал о достопримечательностях и алтайских традициях и обычаях.
- водителя Александра, за то что может решить практически любую проблему которая может возникнуть на дороге, и поднять настроение в долгой дороге.
Теперь по организации. Андрей на момент
Посетили основные достопримечательности, Очень много впечатлений и только счастливых.
Это конечно не случилось
Все основные претензии и минусы можно поставить гиду Алексею.
В договоре и брошюрке организатора заявлено, что гид -экскурсовод. Очень много было мест,
Гид-водитель Аркадий очень коммуникабельный, рассказывает много интересной информации, отзывчив, помогал решить все вопросы.
Все 7 дней были интересными.
Отдельно брали сплав по Чулышману, тоже было весело, также посещали горловое пение, интересно послушать.
Все места для обедов рекомендовал гид, везде было вкусно. Гиду можно полностью довериться.
На паромной переправе рекомендую запастись заранее фильмами или просто спать (время в пути 6 часов).