читать дальше

где гид говорил "идите туда, я остаюсь здесь". Т. е., осматривайте сами. И все равно, если с вами что-то случится. Человек не чувствует свою работу, не чувствуется, что от него есть любовь вообще к этим удивительным прекрасным местам, разве в этом задача гида? (спасибо хотя бы что на последних днях стали аудиогида ставить, а то информации было просто ноль.) Очень часто у гида плохое настроение, неприятно даже было что-то спрашивать, потому что ответ будет" не знаю, может быть" недовольным тоном.

В виду того, что группа подобралась пьющая (организатору следует регулировать этот вопрос и опрашивать людей, раз они едут на такое большое количество времени вместе, кто собирается пить алкоголь и не давать спать по ночам другим туристам, а кто не пьет и формировать на основе этого людей.) приходилось постоянно требовать тишины в 2-3 часа ночи, а при обращении к гиду услышать" я сейчас пошел спать, я ими не управляю". Он не управляет ничем - попросишь помощи, когда кран сломался на базе - он не управляет, не знает и не хочет. Анархия, так сказать, с его слов.



Неприятным было то, что когда сестра пошла к Каменным грибам (путь достаточно опасный) и ей стало плохо на большой высоте (головокружение, предобморочное состояние) и она попросила помощи, гид сидел на склоне, курил, не шелохнувшись и ржал над ней с другими участниками тура.

Минус то, что организатор не ответил по этому поводу ничего, а сказал, что другим понравилось, а значит это истина, все проверено, отклонений нет. Другим - это людям, которые как раз и выпивали и не давали спать (ну а что им могло не понравиться, правда?) на базах ночью.



Гид не ощущает, когда нарушает личные границы человека - обнимает без спроса. Не спорю, 50 летним женщинам, которые пили, такое нравится, не пьющим -нет.



Если вам попадется данным гид, то не соглашайтесь на "ярмарку" с товаром из Монголии (за доп плату), делать там нечего, дорога долгая и можете опоздать к Гейзерному озеру, которое очень красиво при солнечном свете, а не вечером, как получилось у нас.



На обратном пути ни гид, ни водитель не подготовили автобус к ОЧЕНЬ долгой дороге в Барнаул, не работал кондиционер, из-за чего было ОЧЕНЬ душно на последних местах. Что говорили, что не говорили- ничего не решалось и не чинилось, пока не пришлось поскандалить (и о, чудо! все мгновенно вдруг заработало!).



В общем вопросов много, впечатление от Алтая испорчено, организатору все равно и пёс с ним.