Автопутешествие по знаковым местам Алтая

Проехать по золотому маршруту, покорить перевалы и увидеть максимум природных достопримечательностей
Готовы увидеть всё самое-самое? За неделю путешествия вы побываете на Марсе, полюбуетесь бирюзовым озером с необычными узорами, проедете по красивейшему Чуйскому тракту, совершите водное путешествие по Телецкому озеру, прикоснётесь к
духовной стороне Алтая, посетив концерт кайчи горлового пения, и удивитесь устойчивости «каменных грибов» в урочище Аккурум. Мы посмотрим на слияние Чуи и Катуни и зигзаг перевала Кату-Ярык. Вы зарядитесь эмоциями и отдохнёте в окружении пленительных видов.

4.8
33 отзыва
Ближайшие даты:
26
апр3
мая5
мая10
мая12
мая17
мая19
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки), лёгкие кроссовки или кеды, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов), шорты, несколько футболок, головной убор от солнца, перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкая утеплённая куртка, тёплая шапка, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце, сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, снилс, медицинский полис.

Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Водная часть пути осуществляется на катерах (группа до 15 человек) либо на пароме (группа до 7 человек).
Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете стелы Республики Алтай. Если заканчиваете маршрут в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М Шукшина в с. Сростки.
В долине Чулышмана нет связи и интернета, в санузле отсутствует душ (в эти дни мы заказываем баню).
Спуск с перевала Кату-Ярык осуществляется пешком налегке (мы должны соблюдать технику безопасности).
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
В случае задержки рейса экскурсионная группа дожидается опоздавших (не более 2 часов), при этом время встречи на точках, указанных в программе, будет меняться.
При задержках рейса более 2 часов менеджер поможет найти дополнительный трансфер к основной группе (оплачивается отдельно).
В местах проживания для сотовой связи оператор «МТС» предпочтительнее. На экскурсиях во время пути связь может теряться. В долине Чулышмана (3-4 день) связи нет.

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт и его достопримечательности

Встреча: в 7:10 в аэропорту Барнаула, в 7:50 на авто- и ж/д вокзале Барнаула, в 8:00 возле ТЦ «Пассаж» в Барнауле, в 12:30 в аэропорту Горно-Алтайска (при старте в Горно-Алтайске вы пропустите экскурсию к стелам Республики Алтай).

Начинаем путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших автодорог мира. Покорим перевалы Семинский высотой 1717 метров и крутой Чике-Таман, проедем через каменные ворота Айры-Таш — узкое искусственное ущелье, прорубленное в скале при строительстве современного тракта. Остановимся на Чуй-Оозы, священном для алтайцев месте, где чистые воды Катуни смешиваются с мутно-молочными водами Чуи. Исследуем петроглифы: узнаем об истории изображений и их значении, разглядим детали рисунков. Посмотрим на памятник герою песни Кольке Снегирёву и на старый Чуйский тракт.

Вечером разместимся на уютной базе в селе Чибит.

Всего за день проедем 600 км, из аэропорта Горно-Алтайска — 350 км.

2 день

Гейзерное озеро, Курайская степь, Алтайский Марс и Марс-2

С утра побываем на лесном Гейзерном озере — небольшом водоёме, питаемом родниками. На его дне смесь глины и песка образует причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.

Затем доедем до Курайской степи, напоминающей пустыню, окружённую снежными горными вершинами. Полюбуемся ледниками Актру, возвышающимися на 4000 метров. Увидим и разноцветное урочище Кызыл-Чин, оно же Алтайский Марс. Побродим по глиняным горам, окрашенным в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового, и устроим незабываемые фотосессии.

Также нас ждёт увлекательная прогулка на Марс-2 (маршрут занимает 2 часа, около 6 км без значительного набора высоты). Тропинка проведёт нас вдоль реки, где растут лишь скудные кустарники и деревья причудливой формы. Почва везде потрескалась, следы эрозии и неземные ландшафты — это начало Чуйской степи.

Всего за день проедем 200 км.

3 день

Улаганское плато, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык, водопад Куркуре

Отправляемся в сторону Улаганского плато — плоскогорья, покрытого лиственницей и кедром, с большим количеством озёр и водоёмов, за что его ещё называют «страной озёр». Сегодня мы также увидим археологические памятники возрастом более 2000 лет — Пазырыкские курганы. Древний народ скифского времени использовал эти места для погребения усопших. Могильники окружены горными хребтами, панорама здесь завораживает.

Побываем на Улаганском перевале высотой более 2000 метров и перевале Кату-Ярык, представляющем собой спуск в долину реки Чулышман. Мы спустимся с этого перевала и продолжим путешествие к следующей цели — одному из красивейших каскадных водопадов долины — Куркуре. Вы послушаете, как он шумит, и полюбуетесь радугой, рождаемой тысячами брызг.

Затем на лодке переправимся через реку Чулышман и по ровной тропе прогуляемся около 40 минут. Окрестности водопада — сакральное место: жители никогда не пасут здесь скот, а на скалах можно найти древние петроглифы. Далее проедем по величественному каньону, где с гор падают водопады, а зелёная река лентой бежит к Телецкому озеру. На обратном пути на базу увидим и другие водопады: Карасу, Уту-Кая и Туданские.

Всего за день проедем 130 км.

4 день

Поход к «каменным грибам», концерт горлового пения

В этот день с утра пораньше, пока не началась дневная жара, посетим урочище Аккурум, одно из самых зрелищных мест Алтая! Подъём займёт около часа с остановками, а наградой станет захватывающий вид на долину реки Чулышман и «каменные грибы». Осмотрим уникальные природные объекты — курумы. Это плиты, лежащие на столбах в виде шляпок, образованные ветрами, водой и временем. Курумы периодически движутся вниз по склонам и постоянно меняются: одни продолжают увеличиваться, другие со временем разрушаются.

Вечером посетим концерт горлового пения кайчи — певца-сказителя, проводника в мир духов Алтая. Вы сможете познакомиться с некоторыми традициями алтайского народа, увидите разнообразные народные инструменты. Говорят, что во время исполнения могут произойти невероятные вещи — ярко вспыхнуть пламя костра, резко налететь ветер…

5 день

Переправа через Телецкое озеро и экотропа

Сегодня наш маршрут продолжится по величественному ущелью долины. Это уникальный объект, подобных в Сибири больше нет! Здесь свой микроклимат, тепло и раскинулись яблочные сады. Увидим реку Башкаус, вторую по величине в Улаганском районе, и вскоре доедем до Телецкого озера, где начнётся водная часть нашего пути.

Телецкое озеро, Алтын-Кёль — «золотое озеро», входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. По форме водоём напоминает чашу, окружённую горами, десятки рек низвергаются в него водопадами. Берега заповедные, и можно встретить диких животных. Вы полюбуетесь завораживающими видами и послушаете увлекательные легенды и мифы Горного Алтая. Конечной точкой станет северный берег озера, где находятся сёла Иогач и Артыбаш.

Вечером прогуляемся в невероятно красивом месте — по экотропе Третьей речки. Преодолеем небольшой подъём, и нам откроется живописный водопад в каменной нише, среди поросших мхом валунов. А органично вписанное искусственное освещение делает это место волшебным!

Всего за день проедем на авто 50 км, водная часть — 76 км.

6 день

Подъём на Тилан-Туу, Серебряный источник, программа на выбор

Утром отправимся на гору Тилан-Туу, откуда увидим два села, озеро и окрестные вершины. С высоты можно разглядеть исток реки Бии — единственной реки, берущей начало из Телецкого озера. Посетим Серебряный источник на живописной поляне в окружении древних кедров-великанов.

Затем вы можете выбрать одну из программ:
1. Сплав по реке Бия. Совладать с водной стихией по силам каждому — вас ждут брызги, яркие эмоции и адреналин!
2. Подъём на вершину горы Кокуя на кресельном подъёмнике. С высоты можно полюбоваться красивыми пейзажами величественного озера, горными вершинами и панорамами прителецкой тайги.

Вечером за чашечкой чая дружно вспомним все невероятные события и виды нашего путешествия.

7 день

Обратный путь

Сегодня нам предстоит обратный путь, по дороге будем делать остановки, чтобы перекусить и купить сувениры. Заедем в село Сростки, на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина, и поднимемся на гору Пикет (гости, заканчивающие маршрут в Горно-Алтайске, пропускают эту экскурсию). Отсюда открывается вид на Катунь и гору Бабырган.

В аэропорт Горно-Алтайска прибудем до 13:00, на автовокзал Барнаула — до 19:00 (трансфер в аэропорт Барнаула не осуществляется). Всего за день проедем 400 км.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет74 025 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и трансферы на всех экскурсиях
  • Встреча и трансфер из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
  • Все экскурсии по маршруту
  • Посещение бани (2 раза на группу)
  • Медицинская страховка
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды - в среднем 600-900 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 5000 ₽ в сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на авто - и ж/д вокзале Барнаула; в 8:00 возле ТЦ «Пассаж» (Барнаул, пр. Ленина, 2Б); в аэропорту Горно-Алтайска в 12:30 (гости, прилетающие в Горно-Алтайск, не попадают на экскурсию на стелы республики Алтай)
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, 13:00; Барнаул, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 964 туристов
Меня зовут Андрей. Я хожу в походы и вожу группы по Алтаю. Окончил географический факультет Алтайского государственного университета, работаю по специальности и очень люблю свое дело. Работаю с такими же
увлеченными гидам, которые горят идеей рассказывать и показывать лучшее, что есть на Алтае. Все наши туры гарантированы, отмен не бывает! У нас нет скрытых платежей, дополнительных оплат за проживание (кроме услуги одноместного размещения). В туры всё включено, не нужно будет платить за входы на экскурсии, катера, паромы, баню и прочее по программе. Мы живем на Алтае, знаем свой регион и будем рады провести для вас экскурсии! Всего нас 10 человек.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
1
3
1
2
1
1

Фотографии от путешественников

Андрей
Андрей
3 ноя 2025
Спасибо гиду Аркадию(посовместительности был моим соседом 😁) и фирме, за тур и впечатления,получилось очень душевно, а так же наша отличная и дружная команда,солнечные батареи особо и не пригодились 😀. P.s. забег под молниями за шампанским запомнится навсегда ❤️.
Мария
Мария
30 сен 2025
Давно мечтала съездить на Алтай и вот, в сентябре, свершилось!
Описывать отдельно природу Алтая смысла нет. Это нужно увидеть. Невероятно красиво! Желание сфотографировать великолепный пейзаж появляется каждые пять минут (иногда чаще).
Когда возвращаешься домой после таких локаций, необходимо пару дней, чтобы морально вернуться в реальную жизнь.
Об организации тура могу сказать только хорошее, недостатков не обнаружила:
- все детально расписано, коммуникация с организатором замечательная, написали, что нужно взять. отвечали на все вопросы;
- отдельное спасибо гиду Филиппу и водителю Дмитрию! Благодаря им поездка была комфортной, с интересными рассказами об окружающих красотах и местах. Не было никаких опозданий, организационных накладок и проблем;
- хорошие условия проживания и питание. Больше всего запомнилась база в долине реки Чулышман;
- также мне повезло с самой группой: практически все люди прекрасно понимали, куда и в какие условия мы приехали, и получали удовольствие от отдыха.
Однозначно рекомендую к посещению данный тур!

Т
Татьяна
6 сен 2025
Всё очень понравилось, спасибо! Отдельная благодарность гиду Алексею!
Никита
Никита
27 авг 2025
Незабываемое путешествие на Алтай, все было великолепно: природа, проживание, питание.
Отдельно хочется отметить:
- гида Филлипа, за то что заботился о группе, чтобы всем было хорошо, интересно рассказывал о достопримечательностях и алтайских традициях и обычаях.
- водителя Александра, за то что может решить практически любую проблему которая может возникнуть на дороге, и поднять настроение в долгой дороге.
Т
Татьяна
19 авг 2025
Алтай - восхитителен. Тут даже не знаю, что добавить. Маршрут продуман идеально и «менее комфортная» база оказалась самой живописной, удобной и стала сердцем всего путешествия.
Теперь по организации. Андрей на момент
бронирования максимально подробно и терпеливо отвечал на все вопросы, что убедило нас в правильности выбора компании. Александр, наш водитель - решает проблемы, которые возникают на сложных дорогах, балагурит и поднимает моральный дух все дни поездки. Филлипп - гид и человечище с большой буквы. По программе мероприятия, рассказам и мифологии, по неформальному общению, и по заботе и помощи о каждом в группе - 11 из 10. Надеюсь, еще увидимся.
В общем, Алтай из желанного путешествия превратился в прекрасное воспоминание. С обязательным повтором в обозримом будущем:)

v
vadim
18 авг 2025
10 из 10. Восхитительный тур, прекрасная организация. Огромная благодарность за отличные эмоции нашему гиду. Ни минуты не сомневался или сожалел. Обязательно вернусь на Алтай.
Юлия
Юлия
3 авг 2025
Экскурсия великолепная. Практически все знаковые достопримечательности посетили. Особой физической формы не требуется, но физическое напряжение потребуется для экскурсий в горы
Ю
Юлия
30 июл 2025
Добрый день! Категорически не понравилось, что есть на выбор две поездки либо на канатной дороге, либо сплав по реке, и водитель экскурсовод Сергей настаивал на канатной дороге, понижая статус на словах самого сплава, и в день поездки не спросил предпочтения всех по отдельности желающих, а тупо отвез на канатную дорогу.
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия! Уточнили у Сергея ситуацию - вечером, когда вся группа была в сборе, он начал рассказывать про день с
активностями на выбор.
На вопрос «что выбрать?» заданный участниками группы сказал, что решить за них он не может, но на его взгляд - сплав по Бие не так захватывающе, как по Катуни, а смотровая на Кокуе - великолепные виды. В процессе диалога бОльшая часть группы согласилась, и Сергей ошибочно принял это за общее решение, ведь предпочтений вы не высказали.
Утром, привезя всех на площадку смотровой - он узнал, что вы хотели больше на сплав (но, почему-то, вечером не сообщили) - и предложил, что он без проблем увезет на сплав(это все находится рядом). В процессе диалога вы сказали о неподходящей одежде - гид также предложил завезти на базу, переодеться, на что опять получил отказ.
Наши гости никогда не выбирают только одну активность - группы всегда делятся по предпочтениям, стоит только сказать об этом.

Очень жаль, что одна такая ситуация испортила впечатления о семидневном туре, где Сергей старался и помимо обычной программы завозил на множество дополнительных локаций(.

Ю
Юля
19 июл 2025
Очень насыщенная интересная экскурсия, действительно после неё понимаешь как красива наша страна и как уникален самобытный мир Алтайского края.
Посетили основные достопримечательности, Очень много впечатлений и только счастливых.
Это конечно не случилось
бы без усердной работы гида. В нашей группе был гид Аркадий, гидом он является и по профессии и по призванию, и с большим трепетом и уважением относится к своей работе. Мы всегда были накормлены, напоены, проинформированы обо всем! днем посещали все места по программе, делали фотографии, все успевали.
Иногда пересекались с параллельной группой под руководством гида Алексея и вместе проводили вечера у костра)
Хочу ещё раз сказать большое спасибо Аркадию. Гиды в этом туре просто титаны - гид одновременно является и гидом и водителем и организатором. И ещё создаёт весёлую и добрую атмосферу. Конечно это очень большой труд после которого как минимум нужен выходной))
Итак - Тур очень насыщенный, но оно того стоит! Места незабываемые, передают всю природную силу и мощь Алтая! фото прикладываю с удовольствием)

П. с. Клещей не было

Anton
Anton
2 июл 2025
Путешествие понравилось. Организация была на должном уровне, письменный договор, медстраховка. Группой из 6 человек путешествовали с гидом-водителем Алексеем, представителем местной народности, на минивене Тойота. Алексею особая благодарность, всегда был спокоен
и доброжелателен, рассказывал и про особенности локаций, и про обычаи местного населения. Нам очень повезло с погодой, поэтому увидели всё, что хотели. Из-за половодья организаторы изменили маршрут и вместо поездки на пароме по Телецкому озеру, мы вернулись в объезд на машине и по озеру катались на катерах с посещением водопадов, так что скорее даже выиграли от этого. Питание в целом было на 4, порции ужина на базах в Чибите и долине Чулышман были недостаточными. В лучшую сторону в этом смысле, да и во всех остальных, отличалась база отдыха Аманул на Телецком озере. Правда, якобы туда мы попали случайно, из-за какой-то путаницы. Общие впечатления положительные, вполне можно повторить.

Сергей
Сергей
30 июн 2025
Остались в полном восторге от Горного Алтая! В первую очередь хочется отметить нашего гида Аркадия – он был настолько позитивным, доброжелательным и отзывчивым, что это сразу создало приятную атмосферу в
группе. Всегда готов помочь, поддержать и ответить на любой вопрос, даже самый сложный. С ним было комфортно и интересно!

Маршрут полностью соответствовал программе, без неожиданных сюрпризов в плохом смысле. Организатор честно предупредил обо всех возможных минусах, которые возникали по объективным причинам (отсутствие связи, интернета, душа на некоторых локациях), поэтому мы были готовы к некоторым особенностям и восприняли их спокойно.

Кафе, в которых мы останавливались, были простыми, но уютными, с демократичными ценами и, что самое главное, – там вкусно готовили! Ни разу не остались голодными.

Жильё тоже было без изысков (тоже по объективным причинам), но это с лихвой компенсировалось потрясающими видами вокруг базы отдыха. Таких пейзажей я раньше не видел – настоящая магия природы!

В целом, тур оставил только положительные эмоции. Рекомендую его тем, кто ценит душевную атмосферу и красивые места. Спасибо за незабываемый опыт!

Н
Николай
15 сен 2024
Добрый день. Прекрасный тур, во многом благодаря красоте Алтая и профессионализму Аркадия. С гидом нам повезло в отличае от погоды.
Ксения
Ксения
15 сен 2024
Это была потрясающая поездка, полная незабываемых впечатлений и красоты! Мы увидели и посетили множество удивительных мест Алтая, нас сопровождали прекрасные, душевные гид Алексей и водитель Дмитрий. Благодаря их знаниям, легкому
весёлому нраву тур получился ещё более запоминающимся и классным!
Я навсегда сохраню эти воспоминания в сердце, надеюсь вернуться в этот потрясающий край ещё. Обязательно бы рекомендовала данный тур знакомым и друзьям! Спасибо за всё!

Дарья
Дарья
9 сен 2024
Эти две звезды поставила за красивые виды Алтая и профессионала-водителя.
Все основные претензии и минусы можно поставить гиду Алексею.
В договоре и брошюрке организатора заявлено, что гид -экскурсовод. Очень много было мест,
где гид говорил "идите туда, я остаюсь здесь". Т. е., осматривайте сами. И все равно, если с вами что-то случится. Человек не чувствует свою работу, не чувствуется, что от него есть любовь вообще к этим удивительным прекрасным местам, разве в этом задача гида? (спасибо хотя бы что на последних днях стали аудиогида ставить, а то информации было просто ноль.) Очень часто у гида плохое настроение, неприятно даже было что-то спрашивать, потому что ответ будет" не знаю, может быть" недовольным тоном.
В виду того, что группа подобралась пьющая (организатору следует регулировать этот вопрос и опрашивать людей, раз они едут на такое большое количество времени вместе, кто собирается пить алкоголь и не давать спать по ночам другим туристам, а кто не пьет и формировать на основе этого людей.) приходилось постоянно требовать тишины в 2-3 часа ночи, а при обращении к гиду услышать" я сейчас пошел спать, я ими не управляю". Он не управляет ничем - попросишь помощи, когда кран сломался на базе - он не управляет, не знает и не хочет. Анархия, так сказать, с его слов.

Неприятным было то, что когда сестра пошла к Каменным грибам (путь достаточно опасный) и ей стало плохо на большой высоте (головокружение, предобморочное состояние) и она попросила помощи, гид сидел на склоне, курил, не шелохнувшись и ржал над ней с другими участниками тура.
Минус то, что организатор не ответил по этому поводу ничего, а сказал, что другим понравилось, а значит это истина, все проверено, отклонений нет. Другим - это людям, которые как раз и выпивали и не давали спать (ну а что им могло не понравиться, правда?) на базах ночью.

Гид не ощущает, когда нарушает личные границы человека - обнимает без спроса. Не спорю, 50 летним женщинам, которые пили, такое нравится, не пьющим -нет.

Если вам попадется данным гид, то не соглашайтесь на "ярмарку" с товаром из Монголии (за доп плату), делать там нечего, дорога долгая и можете опоздать к Гейзерному озеру, которое очень красиво при солнечном свете, а не вечером, как получилось у нас.

На обратном пути ни гид, ни водитель не подготовили автобус к ОЧЕНЬ долгой дороге в Барнаул, не работал кондиционер, из-за чего было ОЧЕНЬ душно на последних местах. Что говорили, что не говорили- ничего не решалось и не чинилось, пока не пришлось поскандалить (и о, чудо! все мгновенно вдруг заработало!).

В общем вопросов много, впечатление от Алтая испорчено, организатору все равно и пёс с ним.

Д
Данила
9 сен 2024
Очень понравился тур.
Гид-водитель Аркадий очень коммуникабельный, рассказывает много интересной информации, отзывчив, помогал решить все вопросы.
Все 7 дней были интересными.
Отдельно брали сплав по Чулышману, тоже было весело, также посещали горловое пение, интересно послушать.
Все места для обедов рекомендовал гид, везде было вкусно. Гиду можно полностью довериться.
На паромной переправе рекомендую запастись заранее фильмами или просто спать (время в пути 6 часов).
