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Встреча в г. Горно-Алтайск и переезд до Телецкого озера

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска с 8:00 до 10:00.

В это время прилетают самолеты из Москвы, если вы из другого города, то нужно приехать заранее, чтобы выехать на маршрут в 10:00.

После того, как все собрались выезжаем до Телецкого озера.

В пути примерно 3 часа.

Заедем в кафе на перекус и по пути остановимся в красивых местах (оплачивается отдельно).

По приезду размещение на турбазе, банька, пикник-ужин.