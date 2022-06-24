Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю

В этом туре Вас ждут лучшие впечатления и классные эмоции

5
3 отзыва
В этом туре Вас ждут лучшие впечатления и классные эмоции от путешествия и знакомства с Алтаем! Увидим красивейший Чуйский тракт с его уникальными объектами, горные перевалы, в том числе самый красивый "Кату Ярык", пейзажную Чулышманскую долину, Мажойские каскады и Уларские водопады, а также жемчужину Алтая – Телецкое озеро.
Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю
Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю
Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю
Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю
Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю
Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю
Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю
Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю
Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю
Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю
Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю
Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю
Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю
Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю
Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю
Ближайшие даты:
13
авг
16
сен

Что вас ожидает 🤩

Каменные грибы
Каменные грибы
Полюбуемся на уникальное природное творение и сделаем классные фото
Гейзерное озеро
Гейзерное озеро
Увидим пульсирующее горное озеро, которое впечатляет гостей своими рисунками
Прогулка на катере по Телецкому озеру
Прогулка на катере по Телецкому озеру
Услышим много легенд и интересных фактов об озере и побываем на водопадах
Увлекательная этноэкскурсия
Увлекательная этноэкскурсия
Познакомимся с хозяйкой аила, которая поведает нам о традициях алтайского народа и угостит национальными блюдами
Знаменитый Чуйский тракт
Знаменитый Чуйский тракт
Проедем по главной достопримечательности горной страны и остановимся в самых пейзажных местах

Программа тура по дням

1 день

Встреча в г. Горно-Алтайск и переезд до Телецкого озера

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска с 8:00 до 10:00.

В это время прилетают самолеты из Москвы, если вы из другого города, то нужно приехать заранее, чтобы выехать на маршрут в 10:00.

После того, как все собрались выезжаем до Телецкого озера.

В пути примерно 3 часа.

Заедем в кафе на перекус и по пути остановимся в красивых местах (оплачивается отдельно).

По приезду размещение на турбазе, банька, пикник-ужин.

Встреча в г. Горно-Алтайск и переезд до Телецкого озераВстреча в г. Горно-Алтайск и переезд до Телецкого озераВстреча в г. Горно-Алтайск и переезд до Телецкого озераВстреча в г. Горно-Алтайск и переезд до Телецкого озера
2 день

Знакомство с окрестностями озера и местной культурой

После завтрака познакомимся с окрестностями Телецкого озера.

Прогулка к Третьей речке – тропа здоровья по ущелью к небольшим водопадам.

Далее поднимемся на смотровую площадку – Тилан Туу.

Здесь открываются виды на прителецкую тайгу, поселок, как Телецкое озеро заканчивается и начинается река Бия.

Далее после обеда (не входит в стоимость) знакомство с культурой, бытом, традициями алтайского народа.

Этноэкскурсия будет проходить в настоящем алтайском жилище с дегустацией национальных блюд.

Хозяйка аила очень интересно поведает о сакральном Алтае.

Ужин, отдых.

Знакомство с окрестностями озера и местной культуройЗнакомство с окрестностями озера и местной культуройЗнакомство с окрестностями озера и местной культуройЗнакомство с окрестностями озера и местной культурой
3 день

Путешествие по Телецкому озеру и водопады

После завтрака отправляемся на катере по всему озеру.

Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских Гор и является не просто красивейшим природным объектом, но и памятником, входящим в список наследия ЮНЕСКО.

Телецкое называют «младшим братом» Байкала за кристально чистую воду, также вторым озером по запасу пресной воды.

Когда-то по берегам этого прекрасного озера проживали алтайские племена телёсы, поэтому казаки, которые пришли осваивать эти земли так и назвали его – телёским.

Также его называли Алтын-Коль — «Золотое озеро».

Много легенд и интересных фактов вам расскажут в путешествии.

Ведь длина озера 78 км и будет время показать самые интересные места озера, побывать на водопадах.

Прибудем на юг озера, разместимся на турбазе и будет время погулять.

Там прекрасная песчаная коса, можно при хорошей погоде искупаться.

Ужин и отдых.

Путешествие по Телецкому озеру и водопадыПутешествие по Телецкому озеру и водопадыПутешествие по Телецкому озеру и водопадыПутешествие по Телецкому озеру и водопады
4 день

Чулышманская долина. Каменные грибы. Перевал Кату-Ярык

После завтрака, на проходимой технике мы отправляемся по Чулышманской долине.

Это Южный Алтай и он по своему привлекателен.

Заедем на каменные грибы – уникальное природное творение.

Чтобы добраться до грибов, нужно переправиться через р. Чулышман на лодке, а затем подняться по склону.

Передвигаться будем неспеша, спокойно.

По возвращению будет ждать обед-пикник на берегу реки (не входит в стоимость).

Далее по пути в с. Акташ мы поднимемся по самому красивому горному перевалу Кату-Ярык.

Еще примерно 3 часа и мы в с. Акташ.

Размещение на туркомплексе, ужин, отдых.

Чулышманская долина. Каменные грибы. Перевал Кату-ЯрыкЧулышманская долина. Каменные грибы. Перевал Кату-ЯрыкЧулышманская долина. Каменные грибы. Перевал Кату-ЯрыкЧулышманская долина. Каменные грибы. Перевал Кату-Ярык
5 день

Чуйские меандры. Гейзерное озеро

После завтрака знакомимся с пейзажными местными окрестностями.

Познакомимся с Гейзеровым озером – пульсирующее горное озеро, которое впечатляет гостей своими рисунками.

Далее проедем по Чуйскому тракту до Курайской степи, откуда прекрасно расстилается Северо-Чуйский хребет со своими белоснежными вершинами.

А еще в этот день ждет удивительное пейзажное место – Меандры.

В восторге точно каждый, кто хоть раз побывал в этих местах.

Прекрасная смотровая площадка откуда открывается шикарный вид на петляющую реку Чуя.

Вечером можно организовать баньку.

Ужин, отдых.

Чуйские меандры. Гейзерное озероЧуйские меандры. Гейзерное озероЧуйские меандры. Гейзерное озероЧуйские меандры. Гейзерное озеро
6 день

Мажойские каскады и Уларские водопады

Не менее зрелищные объекты ждут сегодня наших гостей.

Вы побываете в очень красивом месте – мажойские каскады.

Это место, где река Чуя ревущем потоком стремиться вниз по ущелью.

Прогуляться, полюбоваться такой красотой будет очень приятно.

Уларские водопады – также интересны по своему, находятся в таежном месте.

Первый водопад находится в окружении скал, поэтому грохот воды слышится еще на подходе.

Горная река падая с высоты разбивается о валун и делит водопад на две части.

Мощные струи воды потоком падают вниз, окатывая вас свежестью и брызгами.

По правую сторону водопада огромным массивом над головами нависает скала, еще более усиливая впечатление.

Второй водопад находится немного подальше, не менее красив.

Вечером организуем пикник и прощальный вечер (по желанию группы).

7 день

Переезд до Горно-Алтайска по Чуйскому тракту

Тур завершает насыщенный день – путешествие по Чуйскому тракту.

Чуйский тракт покажет вам знаковые места Алтая, однако он и сам, в первую очередь, является главной достопримечательностью горной страны – Алтай.

Эта дорога проходит по долинам семи рек, между десятью горными хребтами, через перевалы и бомы, пересекает две высокогорные степи.

Сама автомагистраль хорошо асфальтирована и считается очень комфортной.

Остановимся в самых пейзажных местах, а пообедаем в местном проверенном кафе (не входит в стоимость).

Довозим гостей до Горно-Алтайска.

Ориентировочное прибытие в 17:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах.

Варианты проживания

Турбаза по маршруту

6 ночей

Две турбазы с удобствами, в 1 день турбаза без удобств.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по программе
  • Сопровождение-гид
  • Экскурсионная программа
  • Размещение на тур. комплексе
  • Питание (завтраки, ужины)
Что не входит
  • Авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Питание на маршруте (обычно готовим совместно на костре или по желанию в кафе)
  • Дополнительные услуги (конные прогулки, доп. экскурсии)
  • При необходимости размещение до или после тура
  • Оплата за входы на водопады и Гейзерное озеро (примерно 450 руб.)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобные спортивные одежда и обувь;
  • солнцезащитные препараты;
  • купальные принадлежности;
  • зарядные устройства;
  • лекарственные препараты;
  • вода и необходимые вещи в автобус.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
24 июня 2022
Большое спасибо за добросовестное отношение. Особенно благодарю менеджера Юлию за помощь в выборе тура.
В
23 июня 2022
Спасибо за организацию, все на отлично! Реальность превзошла ожидания! Прийдем к вам ещё и приведём друзей!
А
22 июня 2022
Хочу сказать тёплые слова о компании "Большая страна". Не в первый раз пользуемся их услугами, год назад путешествовали с их помощью на Кавказ, в этом году всей семьёй поехали на Алтай в тур "Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы". И за это захватывающее дух путешествие хочу сказать спасибо всем сотрудникам компании, с которыми мы контактировали, кто помогал нам в этой поездке. Всем проводникам и сопровождающим в экскурсиях и всем, кого мы повстречали на нашем пути в Алтае. Всегда мы чувствовали, что можем рассчитывать на поддержку с их стороны. Вся программа прошла безупречно и в полном объёме и даже погода не испортила впечатления от красот Алтая.
Отдельное спасибо менеджеру Ирине Тужиковой, координировавшей наше взаимодействие с компанией. Благодаря ей и другим сотрудникам всё прошло безупречно.

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