Встреча в аэропорту Горно-Алтайска с 8:00 до 10:00.
В это время прилетают самолеты из Москвы, если вы из другого города, то нужно приехать заранее, чтобы выехать на маршрут в 10:00.
После того, как все собрались выезжаем до Телецкого озера.
В пути примерно 3 часа.
Заедем в кафе на перекус и по пути остановимся в красивых местах (оплачивается отдельно).
По приезду размещение на турбазе, банька, пикник-ужин.
После завтрака познакомимся с окрестностями Телецкого озера.
Прогулка к Третьей речке – тропа здоровья по ущелью к небольшим водопадам.
Далее поднимемся на смотровую площадку – Тилан Туу.
Здесь открываются виды на прителецкую тайгу, поселок, как Телецкое озеро заканчивается и начинается река Бия.
Далее после обеда (не входит в стоимость) знакомство с культурой, бытом, традициями алтайского народа.
Этноэкскурсия будет проходить в настоящем алтайском жилище с дегустацией национальных блюд.
Хозяйка аила очень интересно поведает о сакральном Алтае.
Ужин, отдых.
После завтрака отправляемся на катере по всему озеру.
Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских Гор и является не просто красивейшим природным объектом, но и памятником, входящим в список наследия ЮНЕСКО.
Телецкое называют «младшим братом» Байкала за кристально чистую воду, также вторым озером по запасу пресной воды.
Когда-то по берегам этого прекрасного озера проживали алтайские племена телёсы, поэтому казаки, которые пришли осваивать эти земли так и назвали его – телёским.
Также его называли Алтын-Коль — «Золотое озеро».
Много легенд и интересных фактов вам расскажут в путешествии.
Ведь длина озера 78 км и будет время показать самые интересные места озера, побывать на водопадах.
Прибудем на юг озера, разместимся на турбазе и будет время погулять.
Там прекрасная песчаная коса, можно при хорошей погоде искупаться.
Ужин и отдых.
После завтрака, на проходимой технике мы отправляемся по Чулышманской долине.
Это Южный Алтай и он по своему привлекателен.
Заедем на каменные грибы – уникальное природное творение.
Чтобы добраться до грибов, нужно переправиться через р. Чулышман на лодке, а затем подняться по склону.
Передвигаться будем неспеша, спокойно.
По возвращению будет ждать обед-пикник на берегу реки (не входит в стоимость).
Далее по пути в с. Акташ мы поднимемся по самому красивому горному перевалу Кату-Ярык.
Еще примерно 3 часа и мы в с. Акташ.
Размещение на туркомплексе, ужин, отдых.
После завтрака знакомимся с пейзажными местными окрестностями.
Познакомимся с Гейзеровым озером – пульсирующее горное озеро, которое впечатляет гостей своими рисунками.
Далее проедем по Чуйскому тракту до Курайской степи, откуда прекрасно расстилается Северо-Чуйский хребет со своими белоснежными вершинами.
А еще в этот день ждет удивительное пейзажное место – Меандры.
В восторге точно каждый, кто хоть раз побывал в этих местах.
Прекрасная смотровая площадка откуда открывается шикарный вид на петляющую реку Чуя.
Вечером можно организовать баньку.
Ужин, отдых.
Не менее зрелищные объекты ждут сегодня наших гостей.
Вы побываете в очень красивом месте – мажойские каскады.
Это место, где река Чуя ревущем потоком стремиться вниз по ущелью.
Прогуляться, полюбоваться такой красотой будет очень приятно.
Уларские водопады – также интересны по своему, находятся в таежном месте.
Первый водопад находится в окружении скал, поэтому грохот воды слышится еще на подходе.
Горная река падая с высоты разбивается о валун и делит водопад на две части.
Мощные струи воды потоком падают вниз, окатывая вас свежестью и брызгами.
По правую сторону водопада огромным массивом над головами нависает скала, еще более усиливая впечатление.
Второй водопад находится немного подальше, не менее красив.
Вечером организуем пикник и прощальный вечер (по желанию группы).
Тур завершает насыщенный день – путешествие по Чуйскому тракту.
Чуйский тракт покажет вам знаковые места Алтая, однако он и сам, в первую очередь, является главной достопримечательностью горной страны – Алтай.
Эта дорога проходит по долинам семи рек, между десятью горными хребтами, через перевалы и бомы, пересекает две высокогорные степи.
Сама автомагистраль хорошо асфальтирована и считается очень комфортной.
Остановимся в самых пейзажных местах, а пообедаем в местном проверенном кафе (не входит в стоимость).
Довозим гостей до Горно-Алтайска.
Ориентировочное прибытие в 17:00.
Тур предусматривает проживание на турбазах.
Две турбазы с удобствами, в 1 день турбаза без удобств.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».