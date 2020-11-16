Золотой Алтай

Каждый день путешественника ждут новые места и новые впечатления! Маршрут охватывает значительную территорию Горного

5
3 отзыва
Каждый день путешественника ждут новые места и новые впечатления! Маршрут охватывает значительную территорию Горного Алтая, от самых посещаемых и популярных мест до отдаленных и труднодоступных.

В маршрут включены самые живописные перевалы Горного Алтая: Кату-Ярык, Улаганский, Чике-Таман, высокогорные Курайская и Чуйская степи, ледники Северо-Чуйского хребта, марсианские пейзажи, красивейшие водопады, множество горных рек и озер. И конечно, жемчужина Алтая – Телецкое озеро.
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Ближайшие даты:
02
июл
28
июл
18
авг

Что вас ожидает 🤩

С ветерком по Телецкому озеру
С ветерком по Телецкому озеру
Нас ждет большая прогулка на катере через все Телецкое озеро
Каменные Грибы
Каменные Грибы
Увидим необычные формы рельефа в виде огромных грибов, созданных природой
Скифские курганы
Скифские курганы
Отправимся в урочище Пазырык, где осмотрим скифские курганы, которые принесли урочищу мировую известность.
Алтайский марс
Алтайский марс
Сделаем необычные фото с цветными землями Кызыл-Чин, которое из-за необычных красных пород называют "Алтайским марсом"
Священный остров Патмос
Священный остров Патмос
Прогуляемся по подвесному мосту через Катунь на скалистый остров Патмос к храму им. апостола Иоанна Богослова

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия «Легенды Чемала»

Встреча группы в г. Горно-Алтайск.

Трансфер на турбазу в с. Аскат (Чемальский район).

Отдых.

После обеда экскурсия «Легенды Чемала»: прогулка по подвесному мосту через Катунь на скалистый остров Патмос к храму им. апостола Иоанна Богослова, затем по Козьей тропе спускаемся к Чемальской ГЭС и месту слияния рек Чемал и Катунь.

Посещение Чемальской ярмарки, возможность приобрести сувениры и продукты Алтая.

Ужин.

Ночевка в с. Аскат.

2 день
Экскурсия «Легенды Чуйского тракта»

Завтрак.

Экскурсия «Легенды Чуйского тракта» по главной автодороге Горного Алтая.

Прямо с тракта открываются шикарные панорамы.

Он богат 2 достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут наши гиды.

По пути обед в кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной алтайской кухни.

В ходе экскурсии мы поднимемся на высокогорный перевал Семинский, украшенный вековыми кедрами, величественными горами с небольшими снежниками на вершинах.

Во время получасовой остановки на перевале, экскурсовод расскажет историю вхождения алтайского народа в состав России.

Кроме того, желающие смогут посетить ярмарку монгольских товаров и сувениров, приобрести настоящие алтайские продукты: мед, травяные чаи, мумиё, кедровый орех.

Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на перевал Чике- Таман (1460 м).

С двух обзорных площадок полюбуемся красивыми видами восточного склона Теректинского хребта, узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.

За перевалом Чике-Таман продолжим движение по живописной долине Катуни, сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть в памяти и фотографиях яркие моменты короткого, но незабываемого путешествия по Алтаю.

Среди скал Малого Яломана увидим красивый изгиб Катуни – «Катунская петля».

Узнаем, что такое «Катунские террасы», как и когда они образовались.

Совершим небольшую экскурсия к древнему культовому комплексу эпохи бронзы «Ининские стелы» (III-II тысячелетии до н.э.), самая высокая из которых достигает в высоту более 4-х метров.

А еще, прогуляемся к устью реки Чуи.

Это место, священное для алтайцев, здесь встречаются две крупные реки Горного Алтая – Чуя и Катунь.

Сливаясь, они некоторое время текут с выраженной границей цвета.

Ужин.

Ночевка в с.Акташ.

3 день
Курайская степь, Кызыл-Чин, Голубое озеро

Завтрак.

Авто экскурсия в высокогорную Курайскую степь, откуда открывается вид на ледники Северо-Чуйского хребта (высотой 4200 м) и долину р.Чуя.

Авто экскурсия в урочище с цветными землями Кызыл-Чин, которое из-за необычных красных пород называют Алтайским марсом;

Пикник.

Экскурсия на Голубое озеро («Алтайский гейзер»), на дне озера находятся теплые подземные источники, которые, размывая бело-голубую глину, создают на озере причудливые рисунки.

Ужин.

Ночевка в с. Акташ.

4 день
Долина реки Чулышман, урочище Пазырык, водопад Куркуре

Завтрак.

Авто экскурсия в долину реки Чулышман.

По пути пересекаем Красные ворота, открывающие путь в край тысяч озер и водопадов, множество высокогорных Улаганских озер (Мертвое озеро, Узун-Кель, Кеделю, Уч-Кель и др.), перевал Улаганский 3 (2080 м).

Экскурсия в урочище Пазырык, осмотр скифских курганов, которые принесли урочищу мировую известность.

Пикник на природе.

Спуск по серпантину в Чулышманский каньон – Кату-Ярык.

Кату-Ярык по праву считается одним из самых красивых перевалов Алтая.

Со смотровой площадки открывается грандиозный вид на долину Чулышмана и Чулышманское нагорье.

Перепад высот – 800 м.

Переправа на лодке через реку Чулышман.

Пешая экскурсия на водопад Куркуре (высотой 30 м).

Тропа идет по берегу Чулышмана без существенных подъемов около 3 км.

Ужин.

Ночевка.

5 день
Прогулочный сплав по р.Чулышман, Каменные грибы

Завтрак.

Прогулочный сплав по р.Чулышман с посещением водопада Тюл-оозы.

Обед.

Пешая экскурсия в урочище Ак-Курум на Каменные грибы – необычные формы рельефа в виде огромных грибов, созданных природой, путем вымывания и выветривания более рыхлых пород.

Со смотровой площадки открывается вид с высоты на долину Чулышмана.

Ужин.

Ночевка.

6 день
Телецкое озеро

Завтрак.

Переезд по долине Чулышмана к южному берегу Телецкого озера.

Мыс Кырсай.

Обед.

Большая прогулка на катере через все Телецкое озеро (78 км).

Увидим водопад Корбу, высотой 12,5 м, водопады Аю-Кечпес, Киште, Каменный залив.

Вечером баня с березовым веником, отдых.

Ужин.

Ночевка в с.Артыбаш.

7 день
Отъезд

Завтрак.

Трансфер с. Артыбаш – г. Горно-Алтайск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в домиках эконом-класса на турбазах.

  • 1 день – гостевые домики (3-х и 4-х местные), удобства (туалет с унитазами, душ в отдельно стоящем помещении);
  • 2-3 день – гостиница "Алтын Туу" (2,3-х местные номера, удобства на этаже) или турбаза "Домик у ручья" полностью благоустроенные 2-х, 3-х местные домики;
  • 4-5 день – турбаза "Каменные Грибы" (2,3-х местные полублагоустроенные домики (туалет, раковина). 
  • 6 день – полностью благоустроенный гостевой дом в селе Артыбаш.  

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт высокой проходимости на протяжении маршрута
  • Услуги катера
  • 3-х разовое питание, включая пикники на природе (кроме обеда в кафе во время трансфера (2-ой день)
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Оформление страховки на группу
  • Оплата рекреационных сборов
  • Услуги гида-проводника
  • Прогулочный сплав по Чулышману
  • Групповая страховка на период путешествия
  • Баня
  • Переправы через Чулышман
  • Ночевки в домиках эконом-класса
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обед в кафе во время трансфера (2-ой день)
  • Походный повар
  • Страховка от укуса клеща
  • Баня в дополнительные дни маршрута
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплый комплект одежды (куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков); - плащ-
  • дождевик (можно непромокаемый костюм с капюшоном);
  • летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
  • обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
  • фонарик, складной нож;
  • предметы личной гигиены, небольшое полотенце,
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний,
  • бутылка 0,5 л под воду;
  • солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность),
  • купальник,
  • фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой
  • сиденье туристическое (хоба)
  • наличные деньги (на сувениры, прочие личные расходы),
  • документы, паспорт, полис ОМС,
  • страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия
  • репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В программу тура включена групповая страховка.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас (например, от укуса клеща). Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организовано питание в туре?

На протяжении всего тура туристы будут обеспечены трехразовым питанием. Меню в туре достаточно разнообразное:

  • супы: борщ, рассольник, суп-лапша, фасолевый, уха и др. на тушенке или рыбных консервах;
  • каши молочные: пшенная, рисовая, овсяная с сухофруктами на сухом и/или сгущенном молоке;
  • вторые блюда: гречка с тушенкой, плов, макароны с тушенкой, рис с овощами и др.;
  • напитки: чай травяной, компоты из лесных ягод, кисель;
  • перекус: колбаса, сыр, мясные и рыбные паштеты, икра кабачковая/баклажанная, печенье, пряники, чай, хлеб и т. д.

Готовим на костре и/или на оборудованной кухне на территории турбаз/кемпингов.

Питание в кафе во время трансфера оплачивается самостоятельно (средний чек 200-250р.)

Особенности питания необходимо указать в анкете. Инструктор должен знать об этом заранее для пересмотра продуктовой раскладки.

Будет ли мобильная связь?

На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, но будут дни, когда сотовой связи не будет.

Будут ли комары и клещи на маршруте?

В высокогорных районах Горного Алтая комаров нет. Однако по маршруту есть места, где возможно их наличие. Туристам рекомендуем следить за тем, чтобы руки и ноги были закрыты после захода солнца, так как комары более всего активны вечером. Клещи встречаются в период с мая по июнь, далее их активность идет на спад, но средства защиты не будут лишними. На территории турбаз обязательно проводится специальная обработка. Рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита и спреи от клещей. Также можно оформить страховку от клещевого энцефалита, которая дает право на бесплатное введение иммуноглобулина и исследование крови на зараженность энцефалитом. В любом случае, рекомендуем регулярно осматривать одежду, открытые участки тела, голову. Чаще всего клещи цепляются к ногам человека, а потом ползут выше, присасываясь к верхней части тела.

Какая будет погода?

Располагаясь на значительном удалении от океанов, Горный Алтай имеет умеренно-континентальный климат с холодной зимой и теплым летом.

Одним из главных факторов, оказывающих влияние на климат Горного Алтая, является обилие солнечной энергии.

Весной солнечного сияния в Горном Алтае больше, чем в Ялте, Сочи, Швейцарском курорте Давос и Байрам Али на юге Туркмении.

Теплый период длится со второй половины мая до середины сентября.

Летние дни могут быть теплые и даже жаркие, однако вечера и ночи прохладные, особенно в высокогорных районах, по которым проходит часть маршрута.

Самый жаркий месяц – июль (среднесуточная температура около 20 С).

В Горном Алтае каждый летний месяц хорош и красив по-своему, поэтому выбор зависит только от того, какой месяц Вам кажется самым лучшим.

Май - очень красив, зелень очень нежная и свежая, в горах можно увидеть снег.

В это время цветет маральник (рододендрон Ледебура) – символ алтайской весны и другие первоцветы.

Все горы покрываются розово-сиреневым цветущим ковром.

Незабываемая красота.

Днем тепло, но вечером прохладно, ночью возможны заморозки.

Июнь - все кругом цветет, и каждую неделю меняются цвета.

В этот период стоит теплая погода, бывают дожди.

Июль - самый жаркий месяц, но иногда неделю могут идти дожди.

В этом месяце обычно стабильная теплая температура воздуха.

Август - до середины месяца обычно стоит теплая погода, а во второй половине уже начинает холодать.

Ночи становятся прохладнее.

Сентябрь - богат различными красками.

Преобладают красно–желто–зеленые тона.

В это время река Катунь приобретает свой неповторимый бирюзовый цвет.

В лесу много грибов и ягод.

Обычно в начале сентября стоит теплая погода, но ночи уже прохладные.

Как добраться до места начала тура?

Маршрут начинается в столице Республики Алтай – г. Горно-Алтайск.

Туристов встречает представитель компании в аэропорту с 09.00 до 10.30.

Прямые авиарейсы в Горно-Алтайск из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Казани.

Расписание можно уточнить на сайте http://ga-airport.ru/passazhiram1/raspisanie-reysov

На сайте https://www.rzd.ru/ вы можете посмотреть расписание движения поездов, время в пути, узнать цены на билеты на поезд, а также забронировать места.

Телефон для справок 8 (800) 775-00-00.

Поездом можно доехать только до Бийска (в Республике Алтай ж/д дороги нет).

Далее рейсовым автобусом Бийск-Горно-Алтайск.

Барнаульский автовокзал http://www.avtovokzal.ru/rasp/ круглосуточное спровочное +7(3852) 61-79-79

Автовокзал г. Новосибирск https://nsk-avtovokzal.ru/

Есть ли ограничения по участию в туре?

Участие в туре не рекомендуется детям до 6 лет, в связи с насыщенностью экскурсионной программы и длительными переездами по 200 - 300 км в день. Окончательное решение по вопросу участия детей в туре остается за родителями. В случае если вы считаете, что ваш ребенок эмоционально и физически готов к такому путешествию, туроператор возражать не будет.

На чем будем передвигаться?

Путешествия организуются на микроавтобусах повышенной проходимости в зависимости от количества человек в группе. Окончательное решение при выборе транспорта принимается по факту формирования группы, обычно за 10 дней до начала тура. В среднем переезды по 200- 300 километров в день. Каждые 1,5-2 часа мы делаем остановки, поэтому путешествие не кажется утомительным. Не допускаются: курение в автобусах, остановки в запрещенных местах и заповедных зонах.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
16 ноя 2020
За неделю проехали практически весь Чуйский тракт (в следующий раз, все-таки до Дербет-Даба доехать надо будет), поднялись на вековой ледник, любовались рассветами и закатами в Курайской степи, гуляли по "марсу", ловили первого хариуса в Чуе… и все это в хорошей компании. Алтай, хорошие люди, великолепное путешествие - это все о чем можно мечтать, планируя отпуск. Ребята, благодаря вам, мечты сбываются. Огромное спасибо
Е
15 ноя 2020
Хотела бы немного поделиться с вами своими впечатлениями от поездок по Горному Алтаю. Жалею лишь об одном - что поздно начала там бывать, но как говорят - лучше поздно, чем никогда!))) Я уже посмотрела некоторые замечательные места этого чудного края. Побывала и в конном, и в пешем, и в автомобильном походе. Из каждой поездки привожу массу впечатлений и фотографий, и самое главное - это новые друзья, знакомые, интересное общение… А потом тихими зимними вечерами в городе, ты сидишь, смотришь эти фотографии, перебираешь в памяти все, кажется запах кедра, вольного ветра, смех друзей ты слышишь и чувствуешь … Летом я побывала в замечательном походе. Выбрала тур и стала ждать поездки. О дне своего приезда я дополнительно сообщила организаторам, и поэтому по приезду не было никаких проблем с размещением. Меня встретили, устроили! На следующий день мы отправились по маршруту с группой. Маршрут был в долину реки Чулышман, одно из красивейших мест Горного Алтая. Хочу сказать огромное спасибо организаторам тура — руководителю группы Красавину Алексею, инструктору — Екатерине. В этом году я тоже планирую поехать в Горный Алтай, и с выбором нет затруднений, группа показала свою надежность во всех отношениях. Поэтому, если кто-то еще не определился с выбором — СОВЕТУЮ!
Ю
11 ноя 2020
Пишу отзыв, потому что поход ооочень понравился, особенно инструкторы и ребята в команде (коллективе). Так получилось, что в первый день запомнить всех членов команды не удалось, но в течение остальных дней в общении раскрылись не только имена ребят, но и их интересы, случаи из жизни и многое другое. В походе само общение приобрело совсем другой ракурс, стало более близким. Сам маршрут удивил своей живописностью, разнообразием. Думаю, что читать о походах и иметь опыт походника, - совершенно разное. В походе на длительное время я была первый раз и мне жутко понравилось. Словами не передать тех эмоций, которые ты испытываешь за время похода, пока сам не побываешь там, не пройдёшь этот долгий и сложный путь‍‍. Но оно того стоит, и мне бы хотелось повторить этот поход снова и снова и снова… Отдельно стоит отметить Катю (инструктор) и Диму с Мергеном (коневоды), которые на протяжении всего похода помогали, рассказывали не только о красотах и легендах Алтая, но и о своём походном опыте, давали советы. Алтай, как и любые горы, неудержимо манит к себе людей, любящих красоту этого мира, людей, пытающихся узнать лучше самих себя, попасть на край цивилизации и зайти за её край. Алтайские горы огромны и хранят в себе множество тайн и историй. Здесь есть места, в которых не встретишь ни единой души до самого горизонта!!! Здесь за неделю можно так узнать человека, как никогда не узнаешь его и за год общения… Здесь можно узнать себя таким, каким ты сам прежде никогда не был… Если вы чувствуете в себе силы и желание открыть для себя невероятный мир гор – приезжайте сюда, вы не останетесь равнодушны!!!

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