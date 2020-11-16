Ночевка в с. Аскат.

После обеда экскурсия «Легенды Чемала» : прогулка по подвесному мосту через Катунь на скалистый остров Патмос к храму им. апостола Иоанна Богослова, затем по Козьей тропе спускаемся к Чемальской ГЭС и месту слияния рек Чемал и Катунь.

Трансфер на турбазу в с. Аскат (Чемальский район).

Встреча группы в г. Горно-Алтайск.

Завтрак.

Экскурсия «Легенды Чуйского тракта» по главной автодороге Горного Алтая.

Прямо с тракта открываются шикарные панорамы.

Он богат 2 достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут наши гиды.

По пути обед в кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной алтайской кухни.

В ходе экскурсии мы поднимемся на высокогорный перевал Семинский, украшенный вековыми кедрами, величественными горами с небольшими снежниками на вершинах.

Во время получасовой остановки на перевале, экскурсовод расскажет историю вхождения алтайского народа в состав России.

Кроме того, желающие смогут посетить ярмарку монгольских товаров и сувениров, приобрести настоящие алтайские продукты: мед, травяные чаи, мумиё, кедровый орех.

Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на перевал Чике- Таман (1460 м).

С двух обзорных площадок полюбуемся красивыми видами восточного склона Теректинского хребта, узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.

За перевалом Чике-Таман продолжим движение по живописной долине Катуни, сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть в памяти и фотографиях яркие моменты короткого, но незабываемого путешествия по Алтаю.

Среди скал Малого Яломана увидим красивый изгиб Катуни – «Катунская петля».

Узнаем, что такое «Катунские террасы», как и когда они образовались.

Совершим небольшую экскурсия к древнему культовому комплексу эпохи бронзы «Ининские стелы» (III-II тысячелетии до н.э.), самая высокая из которых достигает в высоту более 4-х метров.

А еще, прогуляемся к устью реки Чуи.

Это место, священное для алтайцев, здесь встречаются две крупные реки Горного Алтая – Чуя и Катунь.

Сливаясь, они некоторое время текут с выраженной границей цвета.

Ужин.

Ночевка в с.Акташ.