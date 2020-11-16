Встреча группы в г. Горно-Алтайск.
Трансфер на турбазу в с. Аскат (Чемальский район).
Отдых.
После обеда экскурсия «Легенды Чемала»: прогулка по подвесному мосту через Катунь на скалистый остров Патмос к храму им. апостола Иоанна Богослова, затем по Козьей тропе спускаемся к Чемальской ГЭС и месту слияния рек Чемал и Катунь.
Посещение Чемальской ярмарки, возможность приобрести сувениры и продукты Алтая.
Ужин.
Ночевка в с. Аскат.
Завтрак.
Экскурсия «Легенды Чуйского тракта» по главной автодороге Горного Алтая.
Прямо с тракта открываются шикарные панорамы.
Он богат 2 достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут наши гиды.
По пути обед в кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной алтайской кухни.
В ходе экскурсии мы поднимемся на высокогорный перевал Семинский, украшенный вековыми кедрами, величественными горами с небольшими снежниками на вершинах.
Во время получасовой остановки на перевале, экскурсовод расскажет историю вхождения алтайского народа в состав России.
Кроме того, желающие смогут посетить ярмарку монгольских товаров и сувениров, приобрести настоящие алтайские продукты: мед, травяные чаи, мумиё, кедровый орех.
Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на перевал Чике- Таман (1460 м).
С двух обзорных площадок полюбуемся красивыми видами восточного склона Теректинского хребта, узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.
За перевалом Чике-Таман продолжим движение по живописной долине Катуни, сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть в памяти и фотографиях яркие моменты короткого, но незабываемого путешествия по Алтаю.
Среди скал Малого Яломана увидим красивый изгиб Катуни – «Катунская петля».
Узнаем, что такое «Катунские террасы», как и когда они образовались.
Совершим небольшую экскурсия к древнему культовому комплексу эпохи бронзы «Ининские стелы» (III-II тысячелетии до н.э.), самая высокая из которых достигает в высоту более 4-х метров.
А еще, прогуляемся к устью реки Чуи.
Это место, священное для алтайцев, здесь встречаются две крупные реки Горного Алтая – Чуя и Катунь.
Сливаясь, они некоторое время текут с выраженной границей цвета.
Ужин.
Ночевка в с.Акташ.
Завтрак.
Авто экскурсия в высокогорную Курайскую степь, откуда открывается вид на ледники Северо-Чуйского хребта (высотой 4200 м) и долину р.Чуя.
Авто экскурсия в урочище с цветными землями Кызыл-Чин, которое из-за необычных красных пород называют Алтайским марсом;
Пикник.
Экскурсия на Голубое озеро («Алтайский гейзер»), на дне озера находятся теплые подземные источники, которые, размывая бело-голубую глину, создают на озере причудливые рисунки.
Ужин.
Ночевка в с. Акташ.
Завтрак.
Авто экскурсия в долину реки Чулышман.
По пути пересекаем Красные ворота, открывающие путь в край тысяч озер и водопадов, множество высокогорных Улаганских озер (Мертвое озеро, Узун-Кель, Кеделю, Уч-Кель и др.), перевал Улаганский 3 (2080 м).
Экскурсия в урочище Пазырык, осмотр скифских курганов, которые принесли урочищу мировую известность.
Пикник на природе.
Спуск по серпантину в Чулышманский каньон – Кату-Ярык.
Кату-Ярык по праву считается одним из самых красивых перевалов Алтая.
Со смотровой площадки открывается грандиозный вид на долину Чулышмана и Чулышманское нагорье.
Перепад высот – 800 м.
Переправа на лодке через реку Чулышман.
Пешая экскурсия на водопад Куркуре (высотой 30 м).
Тропа идет по берегу Чулышмана без существенных подъемов около 3 км.
Ужин.
Ночевка.
Завтрак.
Прогулочный сплав по р.Чулышман с посещением водопада Тюл-оозы.
Обед.
Пешая экскурсия в урочище Ак-Курум на Каменные грибы – необычные формы рельефа в виде огромных грибов, созданных природой, путем вымывания и выветривания более рыхлых пород.
Со смотровой площадки открывается вид с высоты на долину Чулышмана.
Ужин.
Ночевка.
Завтрак.
Переезд по долине Чулышмана к южному берегу Телецкого озера.
Мыс Кырсай.
Обед.
Большая прогулка на катере через все Телецкое озеро (78 км).
Увидим водопад Корбу, высотой 12,5 м, водопады Аю-Кечпес, Киште, Каменный залив.
Вечером баня с березовым веником, отдых.
Ужин.
Ночевка в с.Артыбаш.
Завтрак.
Трансфер с. Артыбаш – г. Горно-Алтайск.
Тур предусматривает проживание в домиках эконом-класса на турбазах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В программу тура включена групповая страховка.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас (например, от укуса клеща). Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
На протяжении всего тура туристы будут обеспечены трехразовым питанием. Меню в туре достаточно разнообразное:
Готовим на костре и/или на оборудованной кухне на территории турбаз/кемпингов.
Питание в кафе во время трансфера оплачивается самостоятельно (средний чек 200-250р.)
Особенности питания необходимо указать в анкете. Инструктор должен знать об этом заранее для пересмотра продуктовой раскладки.
На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, но будут дни, когда сотовой связи не будет.
В высокогорных районах Горного Алтая комаров нет. Однако по маршруту есть места, где возможно их наличие. Туристам рекомендуем следить за тем, чтобы руки и ноги были закрыты после захода солнца, так как комары более всего активны вечером. Клещи встречаются в период с мая по июнь, далее их активность идет на спад, но средства защиты не будут лишними. На территории турбаз обязательно проводится специальная обработка. Рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита и спреи от клещей. Также можно оформить страховку от клещевого энцефалита, которая дает право на бесплатное введение иммуноглобулина и исследование крови на зараженность энцефалитом. В любом случае, рекомендуем регулярно осматривать одежду, открытые участки тела, голову. Чаще всего клещи цепляются к ногам человека, а потом ползут выше, присасываясь к верхней части тела.
Располагаясь на значительном удалении от океанов, Горный Алтай имеет умеренно-континентальный климат с холодной зимой и теплым летом.
Одним из главных факторов, оказывающих влияние на климат Горного Алтая, является обилие солнечной энергии.
Весной солнечного сияния в Горном Алтае больше, чем в Ялте, Сочи, Швейцарском курорте Давос и Байрам Али на юге Туркмении.
Теплый период длится со второй половины мая до середины сентября.
Летние дни могут быть теплые и даже жаркие, однако вечера и ночи прохладные, особенно в высокогорных районах, по которым проходит часть маршрута.
Самый жаркий месяц – июль (среднесуточная температура около 20 С).
В Горном Алтае каждый летний месяц хорош и красив по-своему, поэтому выбор зависит только от того, какой месяц Вам кажется самым лучшим.
Май - очень красив, зелень очень нежная и свежая, в горах можно увидеть снег.
В это время цветет маральник (рододендрон Ледебура) – символ алтайской весны и другие первоцветы.
Все горы покрываются розово-сиреневым цветущим ковром.
Незабываемая красота.
Днем тепло, но вечером прохладно, ночью возможны заморозки.
Июнь - все кругом цветет, и каждую неделю меняются цвета.
В этот период стоит теплая погода, бывают дожди.
Июль - самый жаркий месяц, но иногда неделю могут идти дожди.
В этом месяце обычно стабильная теплая температура воздуха.
Август - до середины месяца обычно стоит теплая погода, а во второй половине уже начинает холодать.
Ночи становятся прохладнее.
Сентябрь - богат различными красками.
Преобладают красно–желто–зеленые тона.
В это время река Катунь приобретает свой неповторимый бирюзовый цвет.
В лесу много грибов и ягод.
Обычно в начале сентября стоит теплая погода, но ночи уже прохладные.
Маршрут начинается в столице Республики Алтай – г. Горно-Алтайск.
Туристов встречает представитель компании в аэропорту с 09.00 до 10.30.
Прямые авиарейсы в Горно-Алтайск из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Казани.
Расписание можно уточнить на сайте http://ga-airport.ru/passazhiram1/raspisanie-reysov
На сайте https://www.rzd.ru/ вы можете посмотреть расписание движения поездов, время в пути, узнать цены на билеты на поезд, а также забронировать места.
Телефон для справок 8 (800) 775-00-00.
Поездом можно доехать только до Бийска (в Республике Алтай ж/д дороги нет).
Далее рейсовым автобусом Бийск-Горно-Алтайск.
Барнаульский автовокзал http://www.avtovokzal.ru/rasp/ круглосуточное спровочное +7(3852) 61-79-79
Автовокзал г. Новосибирск https://nsk-avtovokzal.ru/
Участие в туре не рекомендуется детям до 6 лет, в связи с насыщенностью экскурсионной программы и длительными переездами по 200 - 300 км в день. Окончательное решение по вопросу участия детей в туре остается за родителями. В случае если вы считаете, что ваш ребенок эмоционально и физически готов к такому путешествию, туроператор возражать не будет.
Путешествия организуются на микроавтобусах повышенной проходимости в зависимости от количества человек в группе. Окончательное решение при выборе транспорта принимается по факту формирования группы, обычно за 10 дней до начала тура. В среднем переезды по 200- 300 километров в день. Каждые 1,5-2 часа мы делаем остановки, поэтому путешествие не кажется утомительным. Не допускаются: курение в автобусах, остановки в запрещенных местах и заповедных зонах.