Через г. Горно-Алтайск.

Шаг 1. Заходите на любой удобный для вас сайт по приобретению авиабилетов и покупаете билеты по направлению до Горно-Алтайска (мы поможем Вам заранее подобрать авиабилеты).

Шаг 2. Прилетаете в Горно-Алтайск и звоните организатору и в течение 5 минут вас встречают у входа в аэропорт.

Стоимость трансфера из г. Горно-Алтайск в с. Элекмонар и обратно уже включена в стоимость тура.

Шаг 3. Через час вы уже в уютном гостевом доме "Маяк Алтая" пьёте чаёк и готовитесь к путешествию.

Шаг за шагом. Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором).

Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождём и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!

Через г. Барнаул (без пересадок).

Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.

Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном такси доезжаете до автовокзала. Автовокзал в городе Барнаул находится на одной площади с Ж/Д вокзалом.

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус / маршрутное такси, следующие по маршруту: Барнаул – Чемал (~ 1300 р.).

Шаг 4. Дорога из Барнаула до Элекмонара занимает приблизительно 4,5 часа.

Когда автобус/маршрутное такси прибудет в с. Майма, которое граничит с городом Горно-Алтайск (там начинается горная местность), позвоните организатору и сообщите ваше местоположение.

Шаг 5. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса /маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в с. Элекмонар на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно-оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.

Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.

Шаг 7. Вас встречают в течение 5 минут.

Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором)

Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!

Через г. Барнаул (с пересадкой в г. Горно-Алтайске).

Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.

Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном такси доезжаете до автовокзала. Автовокзал в городе Барнаул находится на одной площади с Ж/Д вокзалом.

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус / маршрутное такси, следующие по маршруту: Барнаул – Горно-Алтайск (~ 650 р.).

Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус / берёте такси / садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р.)

Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала, звоните организатору и сообщаете о том, что выехали.

Шаг 6. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса /маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в с. Элекмонар на остановке Шершнёвка!

Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно-оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.

Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.

Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.

Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором) Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!

Через г. Новосибирск (без пересадок)

Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Новосибирск.

Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном автобусе доезжаете до Ж/Д вокзала. Филиал автовокзала расположен на привокзальной площади недалеко от Ж/Д вокзала.

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус, следующий по маршруту: Новосибирск – Чемал (~ 2200 р.).

Шаг 4. Дорога из Новосибирска до Элекмонара занимает приблизительно 9 часов. Когда автобус прибудет в Горно-Алтайск (там начинается горная местность), позвоните организатору и сообщите ваше местоположение.

Шаг 5. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса /маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в Элекмонаре на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно-оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.

Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.

Шаг 7. Вас встречают в течение 5 минут.