2 день

Туристическое сердце Алтая

День 2. По Чемальскому тракту до Ороктойского моста

Гостевой дом расположен на берегу реки Сема. До завтрака, по желанию, прогулка или пробежка. Рядом Республиканский Ботанический сад, можно прогуляться!

Завтрак на базе в удобное для Вас время с 8.30 до 9.30.

в 10.00 - Выезд на экскурсию. Сегодня очень насыщенный день по Чемальскому тракту:

Испытаем ощущения на подвесном пешеходном мосту, перекинутом через реку Катунь

Аскат - деревня мастеров. Здесь можно приобрести авторские и этнические сувениры

Посетим скалистый берег реки Катунь и увидим огромные Зубы дракона

Совершим непродолжительное паломничество на Остров Патмос

Обед в кафе

Прогуляемся до висячего камня Батыр - Таш

В виде застывшей вулканической лавы предстанут перед нами Еландинские пороги

Очень колоритная локация Ороктойский мост - будет самой отдалённой точкой нашего дня.

Долина духов, она же Че-Чкыш (если успеем)

Посещаем супермаркет и на базу.

Ужин. Основное блюдо второго дня супчик из рыбных консервов по авторскому рецепту.

Отдых.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086