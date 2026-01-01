Описание тура
Старт/Финиш в городах Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск. Малой группой (4-14 туристов)мы отправляемся в уникальное путешествие! На протяжении всего тура буду Вашим гидом. Посетим множество туристических объектов Республики Алтай. Познакомлю с национальным бытом, кухней и культурой народов Алтая. Передвигаться будем на минивэнах (7 пассажирских мест). Проживание в гостевых домах или домиках. По умолчанию размещение 2х-местное с удобствами (душ/туалет в номере). Для семей и небольших компаний есть 3х, 4х местные номера (без доплаты). Завтраки и ужины организованы на базе. Обеды в кафе.
Программа тура по дням
Приветствую тебя, о Великий Алтай
Встреча участников:
- г. Новосибирск Аэропорт в 4:30
- г. Новосибирск Ж/Д вокзал в 5:10
- Аэропорт Барнаула: 7:30
- Железнодорожный вокзал Барнаула: 8:00
- Аэропорт Горно-Алтайска: 13:00
Также возможна встреча по пути следования (по договоренности, если адрес находится недалеко от маршрута).
Обратите внимание, что из-за возможных задержек рейсов рекомендуется планировать прибытие с запасом времени.
Экскурсионная программа:
Граница Алтайского Края и Республики Алтай: Стелла, Аил, Пилигрим и др. арт объекты
Талдинские пещеры обзор снаружи. В благоприятные погодные условия, желающие, могут посетить пещеры за доплату (примерно 500р)
Прогулка по алее посвящённой Н. К. Рериху, с выходом на смотровую площадку, к реке Катунь.
С берега заглянем в грот Ихтиандра
Из источника Аржан-Суу наберём водички с повышенным содержанием серебра
Прогулка в живописном месте Катунские ванночки.
Посетим супермаркет и отправимся на базу, где вы разместитесь в номерах с удобствами. Пока Вы отдыхаете с дороги, приготовлю для вас ужин, в основе которого будут свежие овощи и шашлык из курочки по авторскому рецепту.
Ужин. Отдых.
Туристическое сердце Алтая
День 2. По Чемальскому тракту до Ороктойского моста
Гостевой дом расположен на берегу реки Сема. До завтрака, по желанию, прогулка или пробежка. Рядом Республиканский Ботанический сад, можно прогуляться!
Завтрак на базе в удобное для Вас время с 8.30 до 9.30.
в 10.00 - Выезд на экскурсию. Сегодня очень насыщенный день по Чемальскому тракту:
Испытаем ощущения на подвесном пешеходном мосту, перекинутом через реку Катунь
Аскат - деревня мастеров. Здесь можно приобрести авторские и этнические сувениры
Посетим скалистый берег реки Катунь и увидим огромные Зубы дракона
Совершим непродолжительное паломничество на Остров Патмос
Обед в кафе
Прогуляемся до висячего камня Батыр - Таш
В виде застывшей вулканической лавы предстанут перед нами Еландинские пороги
Очень колоритная локация Ороктойский мост - будет самой отдалённой точкой нашего дня.
Долина духов, она же Че-Чкыш (если успеем)
Посещаем супермаркет и на базу.
Ужин. Основное блюдо второго дня супчик из рыбных консервов по авторскому рецепту.
Отдых.
По Чуйскому тракту до Акташа
День 3. По Чуйскому тракту
Завтрак на базе в удобное для Вас время с 8.30 до 9.30.
Освобождаем номера.
в 10.00 - Выезд на экскурсию.
Сегодня очень насыщенный день по Чуйскому тракту:
Остановка на Семинском перевале
Небольшое восхождение на возвышенность Межелик, с восхитительным видом на Каракольскую долину. Объекты: Коновязь; Кейзер-Таш; памятник Мальчик с сусликом.
Обед в кафе у подножья перевала Чике-Таман
Сувенирные ряды и смотровые площадки на перевале Чике-Таман
Пешая прогулка к реке Катунь, порог Ильгуменский
Остановка на Катунских террасах
В жаркую погоду освежимся в реке Большой Яломан
Смотровая площадка с видом на слияние двух великих рек Республики Алтай Чуи и Катуни
Если остаётся время, прокатимся по каньону реки Урсул до её слияния с Катунью, остановимся на двух-трёх смотровых площадках
Заедем и посмотрим Ининские Песчаные столбы
Посещаем супермаркет и на базу.
Ужин форель или стейки из красной рыбы с овощами на гриле, и отварным рисом на гарнир.
Отдых.
Долина реки Чулышман. Каменные грибы
4 день. В зависимости от погодных условий маршруты 4го и 5го дней, можем поменять местами.
До завтрака, по желанию, прогулка (пробежка) в окрестностях базы!
с 7.00 до 8.00 Завтрак, организованный на базе.
8.00 Выезд по маршруту в Долину реки Чулышман.
Зажатый проход в горах, сквозь оранжево-красные скалы произведёт сильное впечатление это и есть Красные ворота
Узнаем, почему Чейбек-Коль (Мёртвое озеро) так называется
Полюбуемся Длинным озером (Узун-Коль)
УлаганскийПеревал
Село Улаган
Сделаем остановку у всемирно известных Пазырыкских курганов. Прикоснёмся к истории скифов, узнаем о ритуалах погребения тех времён.
Водопад Кара-Суу, очень колоритно смотрится с площадки. Он срывается с высоты 160 метров, далее бежит в долину Чулышман.
С 900 метровой высоты перевала Кату-Ярык любуемся, простирающейся внизу, долиной реки Чулышман.
По зигзагообразной дороге спускаемся в долину
Обед по сезону или в кафе или ланч-боксы
Переправимся на моторной лодке через Чулышман и совершим коротенькое восхождение до Каменных грибов.
Дорога в сторону базы
Посещаем супермаркет
Ужин. Основное блюдо - грибной суп с сыром будет актуален в этот вечер.
Отдых
Алтайский Марс. Гейзерное (голубое озеро)
5 день. В зависимости от погодных условий маршруты 4го и 5го дней, можем поменять местами.
До завтрака, по желанию, прогулка (пробежка) в окрестностях базы!
с 8.30 до 9.30 Завтрак, организованный на базе.
10.00 Выезд по Чуйскому тракту в сторону Монголии.
Магическими красками манящее всех туристов, Гейзерное озеро (Голубое озеро)
С самого тракта наблюдаем Северо-Чуйский хребет, вершины гор которого, покрыты ледниками
Курайская степь. Место, где получаются отличные фото, даже если будешь сидеть просто на асфальте.
Марс 2 (Марс. А - 2) он красив по своему. Он суровее, мрачнее и безлюднее первого. Узоры на его склонах геометричны и контрастны.
Обед в кафе (средний чек 400 руб.)
Девочки, облачайтесь в платья! Марс 1 (Марс. А -1) Надо ли здесь описывать всевозможные эмоции, получаемые от прогулки по другой планете?!
Дорога в сторону базы
Посещаем супермаркет
Ужин. Основное блюдо купаты с овощами на гриле,
Отдых
Красота - великая сила
6 день.
До завтрака, по желанию, прогулка (пробежка) в живописных окрестностях базы
Завтрак с 8.30 до 9.30 - организованный на базе.
Освобождаем номера
10.00 - Выезд на маршрут по Чуйскому тракту в сторону
Горно-Алтайска. Собираем интересные объекты, которые не
посетили в направлении туда
Водопад Ширлак. Продолжаем собирать коллекцию фото с Алтая.
Остановка в Святилище Адыр-Кан, к обозрению Чуйский воин и наскальные рисунки (петроглифы)
Памятник водителям Чуйского тракта. Узнаем, кто же такой Колька Снегирёв на самом деле и послушаем песню. Развеем некоторые мифы.
Пороги Бегемот и Турбинный. Любуемся чудесами и мощью природы.
Семинский перевал. Докупаем сувениры.
Посещаем супермаркет и на Базу
Размещаемся.
По традиции, на завершающий ужин, основное блюдо Чахохбили
Отдых
Ещё денёк красот Алтая
7 день. Любуемся природой Горного Алтая
Завтрак на базе в удобное для Вас время с 8.30 до 9.30.
Освобождаем номера.
в 10.00 - Выезд на экскурсию.
По желанию на выбор:
1. прогулка по берегу реки Катунь
2. Прогулка до водопада Камышлинский Переправа через Катунь на моторафте (без экстрима). Примерно 800руб. (400р туда и 400р обратно)
Сувенирные ряды в районе источника Аржан-Суу
Свободное время на прогулку в Манжероке и, по желанию, канатная дорога на гору Малая Синюха (подъём/спуск за доплату)
Дорога в сторону дома, расчётное время прибытия:
в аэропорт Горно-Алтайска в 15.00
в Барнаул в 21.00
в Новосибирск расчётное время прибытие в 23.55
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Полный трансфер
- Все сборы
- Все экскурсии
- Услуги гида
- Проживание в 2х, 3х местных номерах/домиках с душем и туалетом
- Завтраки и Ужины
Что не входит в цену
- Авиа и Ж/Д билеты
- Обеды
- Экскурсии не указанные в программе