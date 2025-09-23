Описание тура
Приглашаем тебя с нами на Алтай, в автопутешествие на джипах по Чуйскому тракту, входящему в 5 самых красивых дорог мира по версии журнала National Geographic. Вас ждут завораживающие горные перевалы, национальные парки, марсианские каньоны, бескрайние степные просторы на границе с Монголией и много километров красивейших видов. Пейзажи будут меняться с невероятной скоростью на каждом отрезке нашего пути.
Программа тура по дням
Горно-Алтайск - Семинский перевал
Встреча группы в 12:00 в Горно-Алтайске и отправление в путь. Мы посетим гору Чертов Палец и совершим небольшой треккинг с фантастическими видами на расстилающиеся вокруг зеленые долины и живописные холмы, чем-то напоминающие Швейцарию. Затем, после обеда, совершим переезд за Семинский перевал, на нашу уютную тур базу, расположенную в красивом тихом месте в окружении леса.
Чуйский тракт. Семинский перевал - Акташ
Встаем рано, у нас впереди длинный и насыщенный видами день! Дорога будет очень живописной, ведь мы поедем по знаменитому Чуйскому тракту - дороге, которая входит в топ-5 самых красивых трасс мира по версии журнала National Geographic. Держим путь вдоль бирюзовой реки Катунь, главной артерии Алтая. Сегодня мы заедем на смотровую площадку у слияния двух Алтайских рек - Чуи и Катуни, увидим масштабный горный перевал Чике Таман, побываем на многочисленных смотровых у берегов Катуни и многое другое. Дорога будет проходить через холмы, горные хребты, поля и степи, пейзажи будут меняться с невероятной скоростью, через каждые 20-30 минут. После обеда продолжим наш путь и преодолеем еще около 150 км пути. На закате доедем до нашей тур базы, где заселимся в небольшие атмосферные домики. Наслаждаемся природой и открывающимися отсюда видами холмов и гор.
Акташ - Кош Агач
Утром отправляемся на знаменитое гейзерное озеро - единственное в своем роде, редкое по красоте, чистоте и незамерзающее даже зимой. В центре озера бьют источники, формирующие причудливый рисунок на дне, благодаря которому вид озера постоянно меняется. Далее направимся в одну из самых любимых наших локаций - секретную смотровую точку с видом на ледник Актру. Обязательно прогуляемся по невероятным Курайским степям с пасущимися на них табунами лошадей. Виды на заснеженные горы отсюда открываются потрясающие, создается впечатление, что мы где-то в Гималаях. Затем направимся в сторону Марсианских полей - Кызыл Чин. Название этого места переводится как красный каньон, и виды здесь поистине инопланетные. Помимо красного цвета в каньоне встречаются зеленые, желтые, коричневые, фиолетовые оттенки - настоящая палитра! Далее продолжим походную часть нашего маршрута: пешком прогуляемся 3 км от Марса-1 до Марса-2 по необычным пустынным пейзажам. Ландшафт в окрестностях просто невероятный, поэтому будем постоянно останавливаться на фото-стопы. На ночевку приезжаем в деревню Кош Агач - это место находится на самой границе с Монголией, и пейзажи там соответствующие: степи и бескрайние просторы до самого горизонта.
Перевал Кату-Ярык
Ранним утром покидаем Акташ, ведь дальше нас ждет одно из самых красивых и знаменитых мест Горного Алтая - перевал Кату-Ярык! На пути к перевалу мы посетим все самые интересные точки Улаганского тракта: увидим одно из самых красивых озер этих мест Киделю и попьем чаю на его берегу, поднимемся на смотровую на Улаганском перевале и проедем более 60 км по живописной горной дороге, любуясь по пути бескрайними лесами, долинами и голубыми озерами далеко внизу. Оказавшись на перевале, вы осознаете всю красоту Алтайских гор и окончательно оставите здесь свое сердце - тут у всех без исключения захватывает дух. Дорога уходит вправо, а слева, на высшей точке перевала, расположена смотровая площадка, откуда открываются поистине потрясающие виды: внизу узкой лентой извивается река Чулышман, на противоположной стороне ущелья щетинится острыми скалами огромное Чулышманское нагорье, а прямо перед нами обрывается в долину отвесная скальная стена километровой высоты, по которой ниспадает 100-метровый водопад. Спускаемся с перевала вниз и ночуем на базе на берегу реки.
Чулышманская долина
Сегодня мы начинаем наш путь в сторону Горно-Алтайска, но уже не по Чуйскому тракту, а вдоль Чулышманской долины. Виды не будут повторяться и нас ждет еще очень много интересных локаций впереди. С утра совершим пеший выход к водопаду Куркуре, который поражает своими масштабами и мощью. Затем отправимся к Каменным Грибам, гигантским каменным формациям из вулканических пород, по форме больше всего напоминающим знаменитые пейзажи Каппадокии. Во второй половине дня прибываем на южный берег Телецкого озера, где у вас будет возможность искупаться, сходить в баню прямо на берегу озера и полноценно отдохнуть после длинной дороги предыдущей пары дней, наслаждаясь тишиной и спокойствием, царящими вокруг.
Телецкое озеро
Утром после завтрака отправляемся к озеру, нас ждет переправа. Подъезжаем к пристани и на джипах заезжаем на паром. Оставляем машины на пароме, а сами пересаживаемся на быстроходный и более комфортабельный катер, который позволит нам посетить все самые красивые места озера. Нас ждут водопады, ущелья и десятки других интересных локаций, которые мы увидим с воды. Мы проплывем все Телецкое озеро и через 90 км пути причалим на его противоположном берегу, в деревне Артыбаш. Отдыхаем и обедаем в Артыбаше, а затем отправляемся обратно в Горно-Алтайск. Вечером собираемся на прощальный ужин.
Вылет домой
Наше удивительное путешествие подходит к концу! Пришло время отправляться домой.
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Проживание на маршруте (2х местное размещение)
- Оплаченный транспорт на всем маршруте
- Разрешения на вход в заповедные зоны
- Услуги гидов
- Паром через Телецкое озеро
- Билеты на все входящие в программу достопримечательности
- Сопровождение на всем маршруте
- Консультации по всем интересующим вопросам
Что не входит в цену
- Авиабилеты Ваш город - Горно-Алтайск - Ваш город - от 10 000 руб туда-обратно
- Питание (около 2000 руб. в день)