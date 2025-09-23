Мои заказы

Алтай: автопутешествие

Приглашаем тебя с нами на Алтай
Алтай: автопутешествиеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Алтай: автопутешествиеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Алтай: автопутешествиеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Приглашаем тебя с нами на Алтай, в автопутешествие на джипах по Чуйскому тракту, входящему в 5 самых красивых дорог мира по версии журнала National Geographic. Вас ждут завораживающие горные перевалы, национальные парки, марсианские каньоны, бескрайние степные просторы на границе с Монголией и много километров красивейших видов. Пейзажи будут меняться с невероятной скоростью на каждом отрезке нашего пути.

Программа тура по дням

1 день

Горно-Алтайск - Семинский перевал

Встреча группы в 12:00 в Горно-Алтайске и отправление в путь. Мы посетим гору Чертов Палец и совершим небольшой треккинг с фантастическими видами на расстилающиеся вокруг зеленые долины и живописные холмы, чем-то напоминающие Швейцарию. Затем, после обеда, совершим переезд за Семинский перевал, на нашу уютную тур базу, расположенную в красивом тихом месте в окружении леса.

Горно-Алтайск - Семинский перевалГорно-Алтайск - Семинский перевалГорно-Алтайск - Семинский перевал
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Чуйский тракт. Семинский перевал - Акташ

Встаем рано, у нас впереди длинный и насыщенный видами день! Дорога будет очень живописной, ведь мы поедем по знаменитому Чуйскому тракту - дороге, которая входит в топ-5 самых красивых трасс мира по версии журнала National Geographic. Держим путь вдоль бирюзовой реки Катунь, главной артерии Алтая. Сегодня мы заедем на смотровую площадку у слияния двух Алтайских рек - Чуи и Катуни, увидим масштабный горный перевал Чике Таман, побываем на многочисленных смотровых у берегов Катуни и многое другое. Дорога будет проходить через холмы, горные хребты, поля и степи, пейзажи будут меняться с невероятной скоростью, через каждые 20-30 минут. После обеда продолжим наш путь и преодолеем еще около 150 км пути. На закате доедем до нашей тур базы, где заселимся в небольшие атмосферные домики. Наслаждаемся природой и открывающимися отсюда видами холмов и гор.

Чуйский тракт. Семинский перевал - АкташЧуйский тракт. Семинский перевал - АкташЧуйский тракт. Семинский перевал - Акташ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Акташ - Кош Агач

Утром отправляемся на знаменитое гейзерное озеро - единственное в своем роде, редкое по красоте, чистоте и незамерзающее даже зимой. В центре озера бьют источники, формирующие причудливый рисунок на дне, благодаря которому вид озера постоянно меняется. Далее направимся в одну из самых любимых наших локаций - секретную смотровую точку с видом на ледник Актру. Обязательно прогуляемся по невероятным Курайским степям с пасущимися на них табунами лошадей. Виды на заснеженные горы отсюда открываются потрясающие, создается впечатление, что мы где-то в Гималаях. Затем направимся в сторону Марсианских полей - Кызыл Чин. Название этого места переводится как красный каньон, и виды здесь поистине инопланетные. Помимо красного цвета в каньоне встречаются зеленые, желтые, коричневые, фиолетовые оттенки - настоящая палитра! Далее продолжим походную часть нашего маршрута: пешком прогуляемся 3 км от Марса-1 до Марса-2 по необычным пустынным пейзажам. Ландшафт в окрестностях просто невероятный, поэтому будем постоянно останавливаться на фото-стопы. На ночевку приезжаем в деревню Кош Агач - это место находится на самой границе с Монголией, и пейзажи там соответствующие: степи и бескрайние просторы до самого горизонта.

Акташ - Кош АгачАкташ - Кош АгачАкташ - Кош Агач
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Перевал Кату-Ярык

Ранним утром покидаем Акташ, ведь дальше нас ждет одно из самых красивых и знаменитых мест Горного Алтая - перевал Кату-Ярык! На пути к перевалу мы посетим все самые интересные точки Улаганского тракта: увидим одно из самых красивых озер этих мест Киделю и попьем чаю на его берегу, поднимемся на смотровую на Улаганском перевале и проедем более 60 км по живописной горной дороге, любуясь по пути бескрайними лесами, долинами и голубыми озерами далеко внизу. Оказавшись на перевале, вы осознаете всю красоту Алтайских гор и окончательно оставите здесь свое сердце - тут у всех без исключения захватывает дух. Дорога уходит вправо, а слева, на высшей точке перевала, расположена смотровая площадка, откуда открываются поистине потрясающие виды: внизу узкой лентой извивается река Чулышман, на противоположной стороне ущелья щетинится острыми скалами огромное Чулышманское нагорье, а прямо перед нами обрывается в долину отвесная скальная стена километровой высоты, по которой ниспадает 100-метровый водопад. Спускаемся с перевала вниз и ночуем на базе на берегу реки.

Перевал Кату-ЯрыкПеревал Кату-ЯрыкПеревал Кату-Ярык
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Чулышманская долина

Сегодня мы начинаем наш путь в сторону Горно-Алтайска, но уже не по Чуйскому тракту, а вдоль Чулышманской долины. Виды не будут повторяться и нас ждет еще очень много интересных локаций впереди. С утра совершим пеший выход к водопаду Куркуре, который поражает своими масштабами и мощью. Затем отправимся к Каменным Грибам, гигантским каменным формациям из вулканических пород, по форме больше всего напоминающим знаменитые пейзажи Каппадокии. Во второй половине дня прибываем на южный берег Телецкого озера, где у вас будет возможность искупаться, сходить в баню прямо на берегу озера и полноценно отдохнуть после длинной дороги предыдущей пары дней, наслаждаясь тишиной и спокойствием, царящими вокруг.

Чулышманская долинаЧулышманская долинаЧулышманская долина
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Телецкое озеро

Утром после завтрака отправляемся к озеру, нас ждет переправа. Подъезжаем к пристани и на джипах заезжаем на паром. Оставляем машины на пароме, а сами пересаживаемся на быстроходный и более комфортабельный катер, который позволит нам посетить все самые красивые места озера. Нас ждут водопады, ущелья и десятки других интересных локаций, которые мы увидим с воды. Мы проплывем все Телецкое озеро и через 90 км пути причалим на его противоположном берегу, в деревне Артыбаш. Отдыхаем и обедаем в Артыбаше, а затем отправляемся обратно в Горно-Алтайск. Вечером собираемся на прощальный ужин.

Телецкое озероТелецкое озероТелецкое озеро
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Вылет домой

Наше удивительное путешествие подходит к концу! Пришло время отправляться домой.

Вылет домойВылет домойВылет домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на маршруте (2х местное размещение)
  • Оплаченный транспорт на всем маршруте
  • Разрешения на вход в заповедные зоны
  • Услуги гидов
  • Паром через Телецкое озеро
  • Билеты на все входящие в программу достопримечательности
  • Сопровождение на всем маршруте
  • Консультации по всем интересующим вопросам
Что не входит в цену
  • Авиабилеты Ваш город - Горно-Алтайск - Ваш город - от 10 000 руб туда-обратно
  • Питание (около 2000 руб. в день)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Илья
Илья — Тревел-эксперт
Мы с командой уже более 10 лет организуем туры по всему миру. За это время нами было проведено огромное количество туров на различных континентах земного шара. Наша главная задача - забота о
читать дальше

клиентах, их позитивные эмоции и классные впечатления от поездки! Наш проект мы сделали с пониманием того, как сложно сделать для себя действительно интересное и насыщенное путешествие, уложившись в ограниченный срок отпуска и определенный бюджет. Среди наших маршрутов Патагония, Исландия, Фарерские острова, Непал, Тибет, Китай, ЮАР, Перу, Боливия, Чили, Монголия, Сокотра, Намибия, Зимбабве, Замбия, Танзания, Эквадор, Колумбия, Иордания и конечно же туры по России: Камчатка, Сахалин и Курилы, Байкал, Алтай. А еще, мы без ума от Непала и на регулярной основе организуем там треккинг, ведь на его территории находятся самые красивые горы в мире - Гималаи. Хотите отправиться в Непал с нами? Мы создаем наши туры, основываясь на личном опыте и полируя их до блеска - выкидываем лишнее и оптимально компонуем все самое лучшее, создавая для вас концентрированную смесь из невероятных мест и незабываемых впечатлений. Поехали с нами за невероятными эмоциями и приключениями, в места, о которых другие только читали в книгах!

Похожие туры из Горно-Алтайска

Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
На машине
На катере
10 дней
1 отзыв
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром (в день старта или накан...
13 июн в 08:00
14 июн в 08:00
69 500 ₽ за человека
Горный Алтай
8 дней
-
5%
Горный Алтай
Алтай про контрасты: мир вечных ледников, бирюзовые озёра и красный Марс
20 сен в 10:00
8 авг в 10:00
от 88 350 ₽93 000 ₽ за человека
Алтай с комфортом
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Алтай с комфортом
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
3 мая в 08:00
77 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска