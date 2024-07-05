Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Авторский тур в Горно-Алтайске

Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере

Самые живописные места на Алтае находятся вдали от дорог и посёлков. Это нетронутые уголки природы, добраться до которых не так просто.

Чтобы увидеть всю эту красоту, мы пойдём в недельный поход: будем жить в палатках, ходить по горам и сидеть по вечерам у костра, любуясь звездами. Нести ничего не придётся, с нами пойдут лошади со всем снаряжением.

А кроме похода ещё успеем посетить все самые популярные алтайские достопримечательности: слияние рек Чуи и Катуни, Чуйский тракт, петроглифы, скифские курганы, Марсианские пейзажи, долину Чулышмана и Телецкое озеро.
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Ближайшие даты:
5
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой теплые и подходящие для продолжительной ходьбы одежду и обувь, легкий рюкзачок на 25-40 литров. Палатки, спальники, посуду, общественное снаряжение везут лошади. Если есть треккинговые палки и гамаши для обуви, возьмите, если нет, сообщите нам заранее, мы подготовим комплект. Для бани — тапочки и купальник.

Проживание. В автомобильной части путешествия живем в комфортных 2- или 3-местных домиках или юртах. В походе ставим палаточные лагеря на оборудованных стоянках в живописных местах. Если есть любимая палатка, берите, если нет, выдадим, у нас есть трех и четырехместные. Костровое оборудование, коврики, тенты, топоры и прочие полезные в походном хозяйстве аксессуары — также наша забота.

Питание. В походе трёхразовое питание, на радиальных выходах — термос с чаем и перекус. На автомобильной части путешествия — завтраки и ужины включены, обеды — в кафе по дороге. Если у вас есть ограничения по питанию, обязательно предупредите организаторов заранее.

Уровень сложности. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100% при условии хорошей физической формы. Считается, что главная сложность похода на Шавлинские озера — это общий километраж. И действительно, пройти нужно немало. Но треккинг на несколько дней тем и хорош, что через день-два происходит адаптация к нагрузке, тем более, что полноценные отдых и питание способствуют восстановлению. Есть опция отдохнуть на озере один или даже два дня, не принимая участия в радиальных выходах.

Мобильная связь. В походе мобильной связи не будет, за исключением перевала Орой в первый и последние дни — там работает Билайн. В населенных пунктах по Чуйскому тракту связь отлично работает — 4G у всех операторов. В долине Чулышмана (9-й день) — только Теле2.

Программа тура по дням

1 день

Рафтинг и Камышлинский водопад

Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска и поедем к реке Катунь, где нас ждет рафтинг. Вы пройдете инструктаж, получите необходимый инвентарь и научитесь преодолевать несложные речные пороги. Брызги, скорость и потрясающие виды вокруг — это очень сильные эмоции, которые запомнятся надолго!

Затем посмотрим Камышлинский водопад и поедем по Чуйскому тракту. Сделаем остановку на Семинском перевале и насладимся тишиной Каракольской долины.

Вечером заселимся на базу отдыха в селе Онгудай, среди Алтайских гор, в живописной долине.

Рафтинг и Камышлинский водопадРафтинг и Камышлинский водопадРафтинг и Камышлинский водопадРафтинг и Камышлинский водопад
2 день

Чуйский тракт, петроглифы и слияние рек Чуи и Катуни

После завтрака собираем вещи и мчим по одной из самых красивых дорог России — Чуйскому тракту. Сделаем остановку у слияния рек Катуни и Чуи. Еще исследуем древние петроглифы в комплексе Калбак-Таш. По пути увидим памятник Кольке Снегиреву, заглянем на Гейзерное озеро, а потом отправимся на Алтайский Марс. Земля здесь имеет необычный красно-оранжевый цвет: кажется, будто ты на другой планете.

Вечером заселимся на базу в Чибит, проверим снаряжение и упакуем драйбэги для погрузки на лошадей.

Чуйский тракт, петроглифы и слияние рек Чуи и КатуниЧуйский тракт, петроглифы и слияние рек Чуи и КатуниЧуйский тракт, петроглифы и слияние рек Чуи и КатуниЧуйский тракт, петроглифы и слияние рек Чуи и Катуни
3 день

Начало похода: перевал Орой и плато Ештыкёль

Заброска на УАЗах. Наш поход начинается! После завтрака садимся на УАЗы и едем 5 км до ручья Орой: здесь начинается наш маршрут. Сегодня нам предстоит переход 17-20 км с набором высоты 900 метров.

Подъем на перевал Орой. Сначала перейдем реку вброд или по бревнам (в зависимости от уровня воды), потом будет самый трудный участок — подъем на перевал Орой (почти 4 часа). Наградой станут симпатичные пейзажи и айран с лепешками, которыми торгует в своем домике семья алтайцев, переезжающая на перевал из Чибита на летнее время. Немного отдохнем, а затем пойдем дальше через плато Ештыкёль, выберем место для лагеря и ночевки.

Начало похода: перевал Орой и плато ЕштыкёльНачало похода: перевал Орой и плато ЕштыкёльНачало похода: перевал Орой и плато ЕштыкёльНачало похода: перевал Орой и плато Ештыкёль
4 день

Поход от Ештыкёля до нижнего Шавлинского озера

Наш маршрут будет зависеть от уровня подготовки группы. Если у всех останутся силы, то дойдем до нижнего Шавлинского озера. Если нужно будет снизить темп, то сделаем дополнительную ночевку у ручья Шабага. Сегодня в общей сложности пройдем около 15-18 км с набором высоты 500 метров. Тропа проходит по хвойному лесу, в конце появляются озера. В глади воды отражаются три великолепные вершины с романтическими названиями: Сказка, Мечта и Красавица. Только представьте: мы в самом сердце Северо-Чуйского хребта на высотах более 1900 метров над уровнем моря! Фантастика!

Поход от Ештыкёля до нижнего Шавлинского озераПоход от Ештыкёля до нижнего Шавлинского озераПоход от Ештыкёля до нижнего Шавлинского озераПоход от Ештыкёля до нижнего Шавлинского озера
5 день

Радиальный поход к верхнему Шавлинскому озеру

Сегодня у нас будет несложный радиальный поход без рюкзаков. Пойдем к ледникам вдоль реки Шалва и поднимемся к Верхнему Шавлинскому озеру. Общий километраж составит около 15 км с набором высоты 500 метров. Если вы устали, можно отдохнуть в это время в лагере — вечером мы вернемся и будем вместе петь песни возле костра.

Радиальный поход к верхнему Шавлинскому озеруРадиальный поход к верхнему Шавлинскому озеруРадиальный поход к верхнему Шавлинскому озеруРадиальный поход к верхнему Шавлинскому озеру
6 день

Восхождение на Пирамиду 3150 м

Сегодня нам предстоит радиальный поход — 4 км с крутым подъемом в одну сторону. Оцените свои силы, так как маршрут не самый простой, набор высоты будет 1150 метров. Выйдем из леса и пойдем в гору, откуда открываются великолепные виды! Но самое красивое место нас ждет на вершине: увидим заснеженные пики Северо-Чуйского хребта, верхнее Шавлинское озеро. При хорошей погоде можно увидеть Белуху.

Восхождение на Пирамиду 3150 мВосхождение на Пирамиду 3150 мВосхождение на Пирамиду 3150 мВосхождение на Пирамиду 3150 м
7 день

Спуск к перевалу Орой

Завтракаем, сворачиваем лагерь и отправляемся в обратный путь. Если все пойдет хорошо, то рассчитываем за день добраться до перевала Орой — это 26 километров спуска. У нас есть небольшой запас по времени на случай, если группа устанет раньше. На ночь остановимся у перевала, разобьем лагерь и отдохнем.

Спуск к перевалу ОройСпуск к перевалу ОройСпуск к перевалу ОройСпуск к перевалу Орой
8 день

Возвращение в цивилизацию

Завтракаем, собираем лагерь и спускаемся в долину реки Орой — это недалеко, всего 12 км. Если вчера мы прошли меньше, то сегодня пройдем побольше. Перейдем по знакомому мосту через Чую и сядем на УАЗы. Машины довезут нас до базы «Кочевник». Там поужинаем, сходим в баню и отдохнем.

Возвращение в цивилизациюВозвращение в цивилизациюВозвращение в цивилизациюВозвращение в цивилизацию
9 день

Через легендарный перевал к Телецкому озеру

Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся смотреть топовые места Алтая: Красные ворота, Улаганский перевал, Озеро Киделю, Пазырыкские курганы и Каменные Грибы. Спустимся с легендарного серпантина перевала Кату-Ярык, проедем всю долину Чулышмана и заночуем на теплом южном берегу Телецкого озера.

Через легендарный перевал к Телецкому озеруЧерез легендарный перевал к Телецкому озеруЧерез легендарный перевал к Телецкому озеруЧерез легендарный перевал к Телецкому озеру
10 день

Водная прогулка по Телецкому озеру и алтайские деликатесы

Завтракаем и переправляемся через Телецкое озеро на северный берег на катерах с посещением 3-х водопадов. После вас ждет экскурсия с дегустацией алтайских деликатесов в Этно-Аил. Переезжаем в Горно-Алтайск (180 км), там наше путешествие заканчивается. Выбираете билеты с вылетом не раньше 19 часов, чтобы точно успеть.

Водная прогулка по Телецкому озеру и алтайские деликатесыВодная прогулка по Телецкому озеру и алтайские деликатесыВодная прогулка по Телецкому озеру и алтайские деликатесыВодная прогулка по Телецкому озеру и алтайские деликатесы

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Работа гидов
  • Экскурсионная программа
  • Завтраки и ужины на автомобильной части
  • Питание на маршруте 3-разовое (готовим совместно на костре или на горелках)
  • Проживание на базе, в гостинице и в палатках
  • Баня
  • Концерт горлового пения
  • Конное сопровождение и перевозка грузов
  • Заброска внедорожным транспортом до точки старта
  • Переправа на катере или пароме через Телецкое озеро
  • Общественное снаряжение (включая коврики и палатки)
  • Сборы за пользование мостом через Чую
  • Медицинская страховка с покрытием «Активный отдых»
Что не входит в цену
  • Билет на самолет/поезд до Горно-Алтайска/Новосибирска
  • Обеды в кафе в дороге (4 раза по 400-500 руб.)
  • Завтрак в первый день и ужин в последний
  • Конная прогулка (опционно) - 1000 руб
  • Карманные расходы, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накануне
Завершение: Горно-Алтайск, лучше брать билеты на следующий день после завершения программы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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