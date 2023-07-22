А главное, здесь повстречаете настоящих людей, живущих в суровой местности, приравненной к районам Крайнего Севера и бесконечно любящих и почитающих природу и мудрость предков.
мая
июн
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июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Чуйский тракт. Село Тюнгур
Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска.
Тех, кто прилетел заранее, забираем из отелей.
Завтракаем и сразу отправляемся в путь.
Ваши приключения уже начинаются!
Проедем часть Чуйского тракта, одной из самых красивых дорог мира.
Увидим настоящие вековые кедры на Семинском перевале, красавицу Катунь и живописные долины горных рек.
Заселяемся в отель в с. Тюнгур и гуляем по окрестностям.
В завершение дня вас ждет вечер знакомств.
Трансфер: Комфортабельные внедорожники.
Расстояние: 290 км.
Проживание: Эко-отель Альтаир или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Мультинские озера
Вы очень просили и мы сделали это!
В этом туре мы посещаем знаменитые Мультинские озера, затерянные высоко в горах и окруженных густой тайгой.
Путь не из легких, но оно того стоит!
2,5 часа едем до озер по бездорожью и весь день уделяем каскаду озер, желающие могут дойти пешком до среднего озера или катаемся на катере.
Обед-перекус на месте.
Вечером возвращаемся в отель и отдыхаем.
Трансфер: Комфортабельные внедорожники.
Расстояние: около 50 км. на ГАЗ-66 и на авто 50 км.
Проживание: Эко-отель Альтаир или аналогичный.
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин.
Полет на вертолете
Главное событие дня – полёт на вертолёте!
Побываем в удивительном месте, куда нельзя добраться на машине, а пеший поход займет неделю – это гора Белуха, самая высокая вершина Сибири.
Полёт туда оставит неизгладимые впечатления, вы сможете увидеть горные вершины с высоты птичьего полёта, увидеть настоящий нетронутый Горный Алтай!
Пообедаем с видом на Катунь в прекрасном месте, окруженном скалистыми горами.
Затем вас ждет самая красивая часть Чуйского тракта, слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы, величественные бомы и ландшафты, сменяющие одна другую и поражающие своим великолепием!
Вечером вас торжественно встретим и накормим вкусными казахскими блюдами!
Трансфер: Комфортабельные внедорожники.
Расстояние: около 100 км. на вертолете и на авто 390 км.
Проживание: Этнодом Юрта или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность полета на вертолете 10 минут.
Гейзерное озеро. Концерт горлового пения
Вас сегодня ждут и очень популярные места, такие как Гейзерное озеро, и совсем незнакомые многим локации.
Потеряем дар речи от вида на меандры Чуи с горы инопланетного цвета, помолчим и прочувствуем силу места в долине реки Юстыт.
Увидим гигантские древние артефакты, узнаем немного истории народов, населявших “небесные пастбища”.
Вечером нас ждет завораживающее действо - концерт горлового пения от сказителей Горного Алтая.
Вечер у костра.
Трансфер: Комфортабельные внедорожники.
Расстояние: около 300 км.
Проживание: Этнодом Юрта или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Джиппинг в горы Алтая
Горному Алтаю ещё есть чем вас удивить!
Поднимемся выше облаков! Как?
У нас будет целое приключение на наших комфортабельных внедорожниках.
Просторы Курайской степи, вечные ледники Южно-Чуйского хребта и извилины горной реки откроются нам на вершине смотровой площадки.
Эти виды по-настоящему захватывают дух и заставляют сердце биться чаще!
Кроме того, нас ждет обед на природе с шикарным видом.
Вечером горячая банька.
Трансфер: Комфортабельные внедорожники.
Расстояние: около 320 км.
Проживание: Этнодом Юрта или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Прогулка к водопадам или конная прогулка
Каким будет этот день выбирать вам: чиллим на спокойной прогулке до водопадов и любуемся природой или едем на конях до Мажойских каскадов или Уларских водопадов.
Прогулка занимает около 4 часов.
Вечером для желающих гвоздестояние и игры у костра.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 300 км.
Проживание: Этнодом Юрта.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Смотровые площадки Чуйского тракта. Пасека
Последний день нашего большого путешествия будет не менее интересным!
Мы движемся в обратном направлении по Чуйскому тракту.
Однако приключения ещё впереди!
Нас ждут еще несколько восхитительных мест, которые оставят неизгладимое впечатление от поездки.
Мы обязательно увидим ещё раз красавицу Катунь со смотровой площадки.
Катунь как надежная проводница встретит и проводит нас в начале и в конце нашего путешествия.
Затем мы поедем на пасеку, где каждый желающий сможет попробовать настоящий Алтайский мёд.
Кроме того, желающие могут попробовать сон на пчелах.
В завершении финального дня вас ожидает вкусный прощальный ужин, где мы сможете рассказать о своих впечатлениях.
Трансфер: внедорожник Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: отель Этника или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
Вылет из аэропорта Горно-Алтайска утренним рейсом.
Проживание
Тур предполагает двухместное проживание в уютных комфортных номерах с удобствами.
- стоимость тура при двухместном размещении 138 000 руб. /чел.;
- стоимость тура при одноместном размещении 172 000 рублей;
- стоимость тура при двухместном размещении в автомобиле по 2 человека 184 000 руб. /чел.;
- стоимость тура при двухместном размещении в автомобиле 3 человека 172 000 руб. /чел.;
- индивидуальный тур 552000 руб. (до 4х человек).
Варианты проживания
Этнодом «Юрта» или анологичный
Проживание в юртах в горном Алтае.
Мы постарались совместить колорит этих аутентичных сооружений и современные удобства и комфорт.
Удобства в каждой юрте:
- 2 кровати, трансформируемые в одну двуспальную кровать с белоснежным постельным бельем;
- Удобный диван, как дополнительное спальное место;
- Мини-кухня со всем необходимым для приготовления еды;
- Круглый традиционный стол и табуретки;
- Отопление, которое не сушит воздух;
- Достаточное количество розеток для ваших гаджетов;
- Тумбочки — 2шт.;
- Гардеробная зона;
- Национальные ковры-сырмаки на полу;
- Бесплатный Wi-Fi;
- В каждой юрте есть собственная ванная комната: душ, теплый пол, комплект полотенец, гигиенический набор, фен, туалетная бумага.
База отдыха «Атмосфера»
Современная база отдыха расположена в Республике Алтай, с. Акташ на южном склоне Курайского хребта. Когда смотришь на удивительные пейзажи горных равнин и устья рек, от красоты замирает сердце, здесь особая атмосфера – Атмосфера Алтая.
Мы предлагаем Вашему вниманию дома построенные из экологически чистого материала, с современным и уютным интерьером.
Отель «Этника» или аналогичный
Аутентичный отель в горах Алтая, где дикая природа пересекается с первоклассным отельным сервисом. Отель Etnica находится в предгорье Алтайских гор, в 20 минутах от Горно-Алтайска, вдали от шума дорог и популярных туристических мест. Здесь только Вы и дикая природа.
Эко-отель «Альтаир» или аналогичный
Наш эко-отель расположен в одном из красивейших мест Алтая, на поляне между двумя горными хребтами, где быстрая и озорная Катунь сливается со спокойной и глубокой Коксой. Натуральные материалы, тишина и уединение березового леса гарантируют прекрасный отдых и здоровый сон.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и все трансферы во время путешествия
- Горячее трехразовое питание все дни тура
- Полет на вертолете на г. Белуха
- Двухместное проживание в уютных комфортных номерах
- Входы на все достопримечательности и все экскурсии
- Концерт горлового пения
- Круглосуточное сопровождение нашей команды
- Уникальный сеанс гвоздестояния
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится.
- Легкие вещи, футболки, купальники;
- Удобные вещи, штаны, леггинсы;
- Тёплые вещи, носки, толстовка, тёплые штаны, лёгкая шапка;
- Куртки: желательно иметь с собой и лёгкую непромокаемую ветровку или дождевик, и тёплую куртку. Можно заменить теплую куртку жилетом с толстовкой;
- Обувь: удобные непромокаемые кроссовки или треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды, сланцы;
- Защита от солнца (обязательно!): кепка, солнцезащитные очки и защитный крем с SPF 50 или более;
- Набор средств гигиены;
- Камеры, телефон, зарядные устройства.
Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться, в дождь или даже снег.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На чем будем ездить?
Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.
Какая там погода?
Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.
А комаров много?
Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.
Сколько человек в группе?
Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Потрясающие гиды, самые добрые хозяева,чистые и уютные номера.
Трехразовое питание, комфортабельные машины и самое главное - пикники в самых красивых и невероятных местах.
Приятно, когда люди относятся с любовью к своему делу.
Еще отдельное слово хочется сказать про Армангуль- она будто добрая фея встретила нас своими объятиями и своей улыбкой
На протяжении всего путешествия интересовалась как дела и пыталась сделать все наилучшим образом
Наши гиды Дмитрий и Сергей - украли сердечко 🧡
Настолько добрые, веселые, замечательные- они навсегда останутся в нашей памяти, хотелось бы верить, что мы увидимся еще раз.
Потрясающие гиды, самые добрые хозяева,чистые и уютные номера.
Трехразовое питание, комфортабельные машины и самое главное - пикники в самых красивых и невероятных местах.
Приятно,когда люди относятся с любовью к своему делу.