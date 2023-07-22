3 день

Полет на вертолете

Главное событие дня – полёт на вертолёте!

Побываем в удивительном месте, куда нельзя добраться на машине, а пеший поход займет неделю – это гора Белуха, самая высокая вершина Сибири.

Полёт туда оставит неизгладимые впечатления, вы сможете увидеть горные вершины с высоты птичьего полёта, увидеть настоящий нетронутый Горный Алтай!

Пообедаем с видом на Катунь в прекрасном месте, окруженном скалистыми горами.

Затем вас ждет самая красивая часть Чуйского тракта, слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы, величественные бомы и ландшафты, сменяющие одна другую и поражающие своим великолепием!

Вечером вас торжественно встретим и накормим вкусными казахскими блюдами!

Трансфер: Комфортабельные внедорожники.

Расстояние: около 100 км. на вертолете и на авто 390 км.

Проживание: Этнодом Юрта или аналогичный.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность полета на вертолете 10 минут.