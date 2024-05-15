Покататься на джипах в Горно-Алтайске

Найдено 28 туров в категории «Джиппинг» в Горно-Алтайске, цены от 42 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
«Land Сruiser, Nissan XTrail, Range Rover, Mitsubishi Delica или другие внедорожники»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900 за человека
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Начало: г. Горно-Алтайск
«Подъём на джипе до высоты более 3000 метров над уровнем моря»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
135 100 за человека
Алтай особенный
🛣 Джиппинг
🚁 На вертолёте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Алтай особенный
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«У нас будет целое приключение на наших комфортабельных внедорожниках»
27 июня в 10:00
21 июля в 10:00
146 000 за человека
Алтай удивительный
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Алтай удивительный
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Будет целое сафари-приключение на наших комфортабельных внедорожниках»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
138 000 за человека
Алтай настоящий
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Алтай настоящий
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Трансфер: Комфортабельные внедорожники»
11 июля в 10:00
27 июля в 10:00
138 000 за человека
Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
🛻 На квадроциклах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Трансфер: комфортные внедорожники»
3 июля в 10:00
17 авг в 10:00
177 000 за человека
Почувствуй Алтай: 4 стихии
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Почувствуй Алтай: 4 стихии
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«В этот вечер нас ждут приключения — головокружительный джипинг на автомобилях повышенной проходимости по горным дорогам и бездорожью»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 55 555 за человека
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
22 июля в 10:00
12 авг в 10:00
110 000 за человека
Алтай осенний
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Алтай осенний
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Трансфер: комфортабельные внедорожники: около 350 км, 7 часов пути с остановками»
9 сен в 10:00
12 сен в 10:00
128 000 за человека
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Начало: село Усть-Кокса
19 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 53 300 за человека
Зимний джип-тур по Алтаю
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимний джип-тур по Алтаю
Начало: г. Горно-Алтайск
«После завтрака отправляемся на джипах в д»
23 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
от 137 100 за человека
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Джип-тур по лучшим местам Алтая с проживанием в глэмпинге»
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
118 000 за человека
Ледники Актру и глянцевый Алтай. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Ледники Актру и глянцевый Алтай. Джип-тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
138 000 за человека
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
«На вездеходах мы будем проезжать вдоль горных стремнин, месить огромными колесами грязь и играючи ехать там, где безнадежно потеряется любой внедорожник - это впечатления на всю жизнь»
14 июня в 10:00
20 июня в 10:00
148 000 за человека
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
«Заповедник интересно познавать с разных сторон: поэтому вы будете забираться в горы на джипах и исследовать долину верхом»
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000 за человека
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
«Более 2000 км мы преодолеем на подготовленных внедорожниках»
10 сен в 10:00
68 500 за человека
По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
Насладиться природой и свободой и увидеть популярные и редкие достопримечательности
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:30-09:40 (по местному ...
«Все переезды по маршруту осуществляются на комфортабельном 4-местном джипе»
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
230 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Максим
    15 мая 2024
    Алтай особенный
    Гиды Дима и Аслан топ)
    Гиды Дима и Аслан топ)
  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
    У нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точки отдыха и осмотра. Нам
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    повезло с погодой - было довольно тепло, начал цвести маральник. Были и в долинах, и у водопада, и на перевалах, и на озере, и посетили Марс. Для избалованных москвичей - еда простая, но сытная, неширокий ассортимент овощей, не нужно искать тыквенный латте (поэтому я бы сделала опциональной возможность оплаты питания в этом туре, но это улучшение на будущее).

    У нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точки
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Ледники Актру и глянцевый Алтай. Джип-тур
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
    Путешествие было отличным. Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда. Что улучшить - обратный трансфер нереально
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    длинный. Мы были в дороге с 8 утра до 1-30 ночи (более 17 часов) и водитель тоже был в дороге, но за рулем, и он был ОДИН. Это было очень небезопасно, учитывая и продолжительность пути и зимние переезды (гололедица, снег, темное время суток, пробки, серпантин) Предложение по улучшению - разбить обратный трансфер на два дня. Например 11 день дорога до Чемала (+ экскурсии по дороге) 12 день выезд в конечные точки (Нсб, Горно-Алтайск и Барнаул) уже без остановок на экскурсии По гиду - знаний много, но они не глубокие. В текущем исполнении роль гида и организаторская (размещение, питание, трансферы) и информативная (рассказы о событиях, рассказы об объектах на пути). С первой ролью справляется отлично, со второй не очень. При уточняющих вопросах «засыпается». Отлично работает с детьми 💪

    Путешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличным
  • Я
    Яна
    11 января 2024
    Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
    Тур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересно и красиво. Все гостевые
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    дома были чистыми и уютными. Сама организация праздника Ноаого Года прошла отлично, единственное пожелание, что бы создали всех людей из одной группы за единым столом. Так же есть пожелание поменять местами программу: с начала поехать в Горный Алтай, а потом уже в Республику Алтай и завершить тур озером и «Глаза Катуни». Обязательно приеду еще летом в тур. Всем организаторам большое спасибо.

    Тур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересно
  • Е
    Елена
    17 декабря 2023
    Зимний джип-тур по Алтаю
    Путешествие с 9.12 по 16.12 Неделя прекрасных зимних пейзажей, которые гарантируют отличное предновогоднее настроение! Хрустальные деревья в Усть-Коксе и Акташе, засыпающие зимние реки, снежные горы, захватывающие дух горные перевалы, звенящий воздух, никаких толп людей и суеты.
    Путешествие с 9.12 по 16.12Путешествие с 9.12 по 16.12Путешествие с 9.12 по 16.12Путешествие с 9.12 по 16.12Путешествие с 9.12 по 16.12Путешествие с 9.12 по 16.12Путешествие с 9.12 по 16.12Путешествие с 9.12 по 16.12Путешествие с 9.12 по 16.12Путешествие с 9.12 по 16.12
  • Е
    Елена
    17 декабря 2023
    Зимний джип-тур по Алтаю
    В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂 Прекрасная организация путешествия. Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.
    В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂
  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Ледники Актру и глянцевый Алтай. Джип-тур
    Только положительные эмоции от поездки!
    Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
  • М
    Мария
    16 октября 2023
    Алтай уникальный
    Огромное спасибо организаторам за такую насыщенную программу! Впечатлений на месяцы вперед! и хотим еще поехать в скором времени!
  • Ш
    Шишкина
    16 октября 2023
    Алтай уникальный
    Выражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение на протяжении всего тура. Вы крутые!) Отдельное большое спасибо нашему сопровождающему Дмитрию! 🙏🏻😊
    Выражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение на

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Джиппинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 17
  1. По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
  2. Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
  3. Алтай особенный
  4. Алтай удивительный
  5. Алтай настоящий
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Джиппинг" можно забронировать 28 авторских туров от 42 900 до 230 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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