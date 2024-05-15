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Авторский тур
3 дня
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
«Land Сruiser, Nissan XTrail, Range Rover, Mitsubishi Delica или другие внедорожники»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Начало: г. Горно-Алтайск
«Подъём на джипе до высоты более 3000 метров над уровнем моря»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
135 100₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай особенный
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«У нас будет целое приключение на наших комфортабельных внедорожниках»
27 июня в 10:00
21 июля в 10:00
146 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай удивительный
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Будет целое сафари-приключение на наших комфортабельных внедорожниках»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
138 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай настоящий
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Трансфер: Комфортабельные внедорожники»
11 июля в 10:00
27 июля в 10:00
138 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Трансфер: комфортные внедорожники»
3 июля в 10:00
17 авг в 10:00
177 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Почувствуй Алтай: 4 стихии
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«В этот вечер нас ждут приключения — головокружительный джипинг на автомобилях повышенной проходимости по горным дорогам и бездорожью»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 55 555₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
22 июля в 10:00
12 авг в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Алтай осенний
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Трансфер: комфортабельные внедорожники: около 350 км, 7 часов пути с остановками»
9 сен в 10:00
12 сен в 10:00
128 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Начало: село Усть-Кокса
19 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 53 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимний джип-тур по Алтаю
Начало: г. Горно-Алтайск
«После завтрака отправляемся на джипах в д»
23 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
от 137 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Джип-тур по лучшим местам Алтая с проживанием в глэмпинге»
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Ледники Актру и глянцевый Алтай. Джип-тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
138 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
«На вездеходах мы будем проезжать вдоль горных стремнин, месить огромными колесами грязь и играючи ехать там, где безнадежно потеряется любой внедорожник - это впечатления на всю жизнь»
14 июня в 10:00
20 июня в 10:00
148 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
«Заповедник интересно познавать с разных сторон: поэтому вы будете забираться в горы на джипах и исследовать долину верхом»
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
«Более 2000 км мы преодолеем на подготовленных внедорожниках»
10 сен в 10:00
68 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
Насладиться природой и свободой и увидеть популярные и редкие достопримечательности
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:30-09:40 (по местному ...
«Все переезды по маршруту осуществляются на комфортабельном 4-местном джипе»
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
230 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаксим15 мая 2024Гиды Дима и Аслан топ)
- ННаталия6 мая 2024У нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точки отдыха и осмотра. Нам
- ССтарцева14 января 2024Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
- ТТатьяна14 января 2024Путешествие было отличным. Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда. Что улучшить - обратный трансфер нереально
- ЯЯна11 января 2024Тур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересно и красиво. Все гостевые
- ЕЕлена17 декабря 2023Путешествие с 9.12 по 16.12 Неделя прекрасных зимних пейзажей, которые гарантируют отличное предновогоднее настроение! Хрустальные деревья в Усть-Коксе и Акташе, засыпающие зимние реки, снежные горы, захватывающие дух горные перевалы, звенящий воздух, никаких толп людей и суеты.
- ЕЕлена17 декабря 2023В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂 Прекрасная организация путешествия. Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.
- ААнастасия16 октября 2023Только положительные эмоции от поездки!
- ММария16 октября 2023Алтай уникальныйОгромное спасибо организаторам за такую насыщенную программу! Впечатлений на месяцы вперед! и хотим еще поехать в скором времени!
- ШШишкина16 октября 2023Алтай уникальныйВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение на протяжении всего тура. Вы крутые!) Отдельное большое спасибо нашему сопровождающему Дмитрию! 🙏🏻😊
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Джиппинг»
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